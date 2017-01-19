KORKMAYALIM HAYIR DİYELİM !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Gündem öylesine yoğun ve öylesine gergin ki hergün ANAYASA ile yatıp kalkıyoruz.

Daha şimdiden bölündüğümüzü söylemek hiç de yanlış olmaz.

Kendi kişisel çıkarlarından dolayı ne düşündüğünü asla belli etmeyenler,

Kendi hayatını tehlikeye atmamak için sessiz kalmayı tercih edenler,

Çocuklarının yarını için endişe edip, geleceği için mücadele etmeyenler,

Önce vatan diyerek, her türlü mücadele içinde yer alanlar,

Sadece kendi adını ön plana çıkarmak için diğer örgütlerle bir araya gelmeyenler,

Örgütlenmek için olağanüstü çaba harcayanlar,

Neden, niçin olduğunu bilmeden korkanlar,

Şekilci davranıp, peşinen ötekileştirenler,

Herkesi kucaklayıp, önceliğin vatan olduğunu haykıranlar,

Bana bir şey olmaz diye, hayatın akışına ayak uyduranlar,

Ülke sorunlarınlarından, kötü haberlerden etkilenmemek için sadece dizi izleyenler,

.......ve daha çok sıralanabilecek ne kadar çok küçük parçalara bölünmüşüz ve farkında değiliz.

Bir kere düşünsek ne olur acaba?

‘’Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir’’ diyen önderimiz, Mustafa Kemal ATATÜRK bize neden bu kadar güvendi ?

Tek adam yönetimine evet demek bu millete ümmet olma yolunda bir adım değilmidir ?

Yasamanın, Yürütmenin, Yargının tek bir kişiye bağlanması adaletmidir ?

Maaşları bizim vergilerimizle ödenen, yüzlerce vekil Türkiye Cumhuriyeti Millet Meclisi’de sorumluluklarını yerine getirmeyip etkisiz vekil olacaklarsa benim oylarımın anlamı nedir?

‘’Başkan’’ kendi uygun gördüğü, kişileri bakan yapacaksa, kanun ve kararnameler çıkaracaksa, Cumhur’un anlamının değeri nedir ?

Hemen bugün, hangi parti hayranı olursak olalım, kime oy verdiyesek hiç önemli değil, cinsiyetimizi, inancımızi, etnik kimliğimizi, siyasi düşüncemizi bir kenara koyup birlik olmak zorundayız.

Irak gibi, Suriye gibi, Yuğoslavya gibi bölünmek istemiyorsak, tek adamın iki sözü arasına sıkışıp kalmak istemiyorsak, millet olma onurundan uzaklaşıp ümmet olmak istemiyorsak, öncelikle birbirimize kenetlenmeliyiz.

Bilinçli bir şekilde Anayasamıza, Cumhuriyetimize, Vatanımızın bölünmez bütünlüğüne, tam bağımsızlığımıza, korkarak, ürkerek değil ölümüne sahip çıkmalıyız.

Buna mecburuz, gidecek başka Türkiye, yaşayacak başka vatan yok.

Uluslar, egemenliklerini geçici bile olsa, bırakacağı meclislere dahi gereğinden fazla inanmamalı ve güvenmemelidir. Çünkü meclisler bile despotluk yapabilir ve bu despotluk bireysel despotluktan daha tehlikeli olabilir. Meclislerin öyle kararları olabilir ki, bu kararlar ulusun yaşamına giderilmesi olanaklı olmayan zararlar verebilir.

Gazi Mustafa Kemâl Atatürk