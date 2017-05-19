KORKMUYORUZ KUTLUYORUZ !!

Ebru Oğuzhan Yeter / Cumhuriyet Kadını

Bugün; 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramı.

Türk'ü Kurtuluş günü...

19 Mayısı kutlamak için gençliğine ve milletine izin vermeyenler, yasak koyanlar 19 Mayıs ruhunu silmeye, "Türk Ulusu" bilincini yıkmaya çalışanlardır .

Emperyalizme karşı çıkan bir millet, milli bayramlarının yasaklanmasına sessiz kalmayacaktır.

Yasaklara rağmen kutlanacak 19 Mayıs ülkenin yeniden kurtuluşunun kıvılcımı olmalıdır.

Mustafa Kemal ATATÜRK bu anlamlı günü gençlere emanet ettiğinde Türk gençliğine güvendi.

Bu onurlu günün bilincinde olan bir milletin çocukları olarak, bugün geldiğimiz nokta da görüyoruz ki bizim boşluğumuzu doldurmaya, bayramlarımızı elimizden almaya, ulus bilinciyle bir arada olmamıza engel olmaya çalışanlar var.

1938'den sonra 19 Mayıs'ı emanet alan bizler ''bugüne kadar ne yaptık'' diye düşünürsek bu günlere gelmemizde iğneyi önce kendimize batırmamız gerektiğini artık görmemiz gerekiyor.

Bugün gençlerimize güveniyoruz, onları geleceğimizin teminatı olarak görüyoruz ama ne yazık ki hepimiz onlara karşı suçluyuz ve borçluyuz.

19 Mayıs'ın şanlı tarihimize damga vuran Türk Ulusu’ nun onurla, gururla, yaşadığı ve yaşatacağı en anlamlı gün olduğunu,

Milli bağımsızlık mücadelemizin, bizim gibi mazlum devletlere de örnek olduğunu ve onlara da mücadele yolunu açtığını,

19 Mayıs'ın Anadolu topraklarında yanan tam bağımsızlığın ilk ateşi olduğunu,

19 Mayıs'ın asıl amacının Ulus olma ruhunu hep yaşamak ve yaşatmak olduğunu,

19 Mayıs'ın Türk ulusunun tutsaklıktan kurtulduğu şanlı bir gün olduğunu,

19 Mayıs'ın her türlü sömürüye, ezilmeye, zulme karşı bir direniş günü olduğunu,

19 Mayıs'ın Ulus olma bilincimizi ortaya çıkardığını ve bundan Türk Ulusu'nun doğduğunu,

19 Mayıs'ın bizim Ulus olarak en büyük var olma mücadelemiz olduğunu,

anlamadık, anlatamadık, yaşatamadık ve 19 Mayıs' ları koruyamadık !

Bizler Atamızın eserlerine ne yazık ki sahip çıkamadık.

19 Mayis'ları sadece tatil günü olarak görmekten kurtulamadık.

Dış güçlerin talimatlarıyla hareket edenler önce ders kitaplarımızdan ‘ulus, Egemenlik, Millet’ kavramlarını çıkardılar, sonra da Milli bayramlarımızın kutlanmasını engellemek için çeşitli bahanelerle yasaklar koymaya başladılar ve biz hep sustuk.

AB projelerini bize modernleşme olarak sunanlar onların içimizdeki işbirlikçisi ve paralı elemanlarıdır.

Laik’lik ve Ulus olma bilinci bizim en önemli değerlerimizdir.

Milli bayramlar bizim geçmişimiz olmaktan daha çok aslında bizim geleceğimizdir.

Gençlerimize bırakacağımız en önemli değerlerimizden biri de 19 Mayıslardır.

Unutulmasın ki 19 Mayıs'lar, 23 Nisan'lar, 29 Ekim'ler, 30 Ağustos'lar heyecanından, onurundan, coşkusundan hiç bir şey kaybetmeden sonsuza dek kutlanacak ve yaşatılacaktır.

19 Mayıs sadece bir bayram günü değil, gelecek nesillere aktaracağımız devrimci iradenin her zaman canlı tutulması ve tam bağımsızlığımız için yakılan büyük bir çoban ateşidir.

Geçmişimizin ve geleceğimizin en büyük ışığı olan 19 MAYIS kutlu olsun....

Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır!

Gazı Mustafa Kemal Atatürk