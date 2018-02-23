"KORUCU" sistemi..

Müfit Demirkol

Güney Doğu Anadolu Bölgesinde terörle mücadele eden emniyet güçlerinin yerel arazi şartlarının iyi olarak bilindiği yerli halk arasından seçilenlere "korucu" deniliyor.

Korucular silahlandirılarak emniyet güçlerine rehberlik etmek üzere görevlendirilmektedir . Bulunduğumuz köy halkının erkeklerinin yüzde sekseni korucu olarak görev yapmaktadır. Asgari Ücret kadar bir ücret alan bu kişiler işsizliğin inanılmaz boyutta olduğu bu bölgelerde ailelerini gecindirebilmek için korucu olmaktadır lar.

Korucu olan vatandaşlarımızın emekli olabilme imkanları olmalarına karşın, devletin diğer hizmetlilerine nazaran bir çok eksikliklerle dolu yaşamları vardır. Bunlar bu vatandaşlarımızın yasamindaki sadece mali yönleridir.

Bölge insanlarının gelirlerini sağlamak, Koruculuk sisteminin ana sebebidir. Tahsili ve deneyimin aranmamasi bu sistemi çekici haline getirmektedir. Bunun yanı sıra bu sistemin bir diğer yönü de, bu vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarında ki sıkıntılarını ortaya koymaktadır. Herhangibir çatışmada şehit veya gazi olmaları durumunda emniyet guclerimize sağlanan sehitlik ve gazilik maddi avantajlarından faydalanamamaktadirlar.

Bu sistemin en acı sosyal yaşam farkı ise, korucu vatandaşlarımızın ne emniyet güçleri ne de normal vatandaşlar tarafından benimsenmemeleri, hatta dışlanmalarıdır.

Vatandaşın korucu dan çekindigi gibi, emniyet güçlerinin de korucu vatandaşa güveni tam değildir. Bütün bunlara rağmen bu sistemin islerligi devam etmektedir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi uzun zamandan beri OHAL kapsamındadır. Emniyet guclerimiz bu kapsam altında görev yapmaktadır, . Seferberlik zamanında ki emniyet güçlerinin yetkileri, OHAL uygulamasında da aynı şartlarda geçerli olmaktadır. Bütün bunlar bölgemizde büyük tedirginlik yaratmaktadır.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi ekonomik sıkıntılar içinde dir. İşsizlik son noktasinda dır. Acele bölge de yeni fabrikalar açılarak iş sahaları açılmalıdır. Bölge yeraltı zenginlikleri bakımından çok değerlidir.Bu zenginlerin bir an evvel işlenmesi şarttır. Bölge de sınır ticaretinin resmi olarak yapılmasına , gelirlerin vergilendirilerek bu konu da da ekonomik düzenlemeler yapılmalıdır.

Eğitim sistemi bölge şartlarına göre yeniden düzenlenmelidir. Öğrencilerin okula devamlılığı sağlanmalı, öğretmenlerin bu bölgede faydali olabilmeleri için tüm imkânlar gözden geçirilmelidir.

Adaletin oluşturduğu eşitlik ve kardeşlik unsurlarının bölgeye kalıcı olarak yerleştirilmesi, bölgesel feodolitik kavramların yok edilmesi şarttır. Terör ancak bu şartlar altında, Atatürk'ün ilkeleri ışığında, ay yıldızlı bayrak altında bir arada kardeşce yaşanarak yok edilecektir.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi terörü asla silah zoru ile temizlenemeyecektir.