KOSGEB'den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadınlara bir destek de Çankaya Belediyesinden geldi

Ruhsat başvurusu yapan kadın işletmecilerden dosya, basılı evrak ve işyeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirim yapılıyor.

Çankaya Belediyesi, "Yerel Eşitlik Eylem Planı" çerçevesinde kadın girişimcilere destek oluyor. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü'nün hazırladığı çalışma ve Belediye Meclisi'nin aldığı kararla, KOSGEB'den (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadın girişimcilere destek olmak amacıyla dosya, basılı evrak ve işyeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirim yapılıyor.

KADIN GİRİŞİMCİYE HER ALANDA DESTEK

Destek projesi, KOSGEB'den kredi desteği alarak iş hayatına atılan kadın girişimcileri teşvik edip, destek olmak; kadınların aktif olmadığı iş kollarında varlığını ön plana çıkarmak amacıyla hazırlandı. Çalışma; kadınlar tarafından açılacak işyerleri için yapılan ruhsat başvurularında, 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 97'inci maddesi uyarınca Çankaya Belediyesi tarafından tespit edilen dosya, basılı evrak ve işyeri inceleme ücretinde yüzde 25 indirimi kapsıyor.

TAŞDELEN “KADIN ÜRETENDİR. HER ALANDA DESTEKLİYORUZ”

Kadınların çalışma hayatında yer alabilmesi için belediye olarak mümkün olduğunca destek vermeyi amaçladıklarını ve bu doğrultuda, kreş, etüt merkezi sayısını artırma, meslek edindirme kursları düzenleme gibi hizmetleri bulunduğunu belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “İnanıyoruz ve biliyoruz ki, kadın hayatı değiştirir ve dönüştürür. Egemen dünya sistemi, kadını her alanda baskı altına almaya ve onun kendisini gerçekleştirmesi önüne engeller çıkarmaya kurulu. Biz bunu değiştirmek ve kadının ekonomik yaşamda da etkin bir şekilde yer alması için çaba gösteriyoruz. Hizmetlerimizi gerçekleştirirken insanı merkeze alıyor, kadınlarımızı ve çocuklarımızı öncelikliyoruz. Kadın, üretendir. O nedenle her alanda destekliyoruz” diye konuştu.