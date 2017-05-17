Koyun ve keçilerin kimliklendirilmesi projesi

Halim Utlu / Gazeteci

Yeni doğan küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi amacıyla, Türkiye'de ilk kez geçen yıl uygulamaya konulan koyun ve keçilerin elektronik olarak kimliklendirilmesi projesinin teknik yardım kısmı, kapanış etkinliği ile tamamlandı.“Koyun ve Keçilerin Elektronik Olarak Kimliklendirilmesi ve Kaydı için Teknik Yardım” Projesi ile hayvan hastalıklarının kontrol altına alınması ve gıda güvenliği amaçlanıyor.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projede, koyun ve keçilerin kimliklendirilmesi, kayıt altına alınması ve hareketlerinin izlenmesi planlanıyor.Elektronik küpeleme, uygulamada kolaylık ve zaman tasarrufu sağlıyor. Hayvan hastalıklarının takibini kolaylaştırıyor.Proje aynı zamanda Avrupa Birliği’ne uyumlu, sağlıklı ve güvenilir verilerin bulunduğu elektronik bir kayıt sisteminin kurulmasını da hedefliyor.

Büyükbaş hayvanlar için de, bu sistem geliştirilecek

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdür Vekili Muharrem Selçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, küpeleme işlemine yoğun olarak devam edileceğini ve projenin Avrupa Birliği tarafından da desteklendiğine vurgu yaparak "Proje, hayvancılık politikaları için son derece önemli. Hayvan hareketlerini kontrol edemezsiniz, katkılı projeler üretemezsiniz. Büyükbaş hayvanlar için de, yakın bir zamanda bu sistemi geliştirmemiz önem arz ediyor." dedi.

Yıl sonuna kadar cezai işlem uygulanmayacak

Genel Müdür Vekili Selçuk, kayıtların bu yılın sonuna kadar cezai işlem uygulanmadan yaptırılabileceğini ve halen küpelenmeyen hayvanların olduğuna dikkat çekti.Proje takım lideri Sinan Aktaş ise çalışmaların Eylül 2014'te başladığını, elektronik kayıt için gerekli el terminallerini, Ocak 2016'da teslim ederek, proje faaliyetlerine hız verdiklerini belirtti.Aktaş, 2016 Martta, illerde verilen eğitimlerin tamamlandığını, bundan bir ay sonra da küpeleme işleminin başladığını söyledi.

31 milyon elektronik küpe dağıtıldı

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm Başkanı Laura Zampetti de, projenin tüm paydaşlara faydalı olacağını özetledi.AB destekli proje, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlandı ve uygulanmaya başladı.

Türkiye’de kuzu ve oğlaklarda elektronik kimliklendirme uygulamasını başlatan proje, yenilikçi bir özellik taşıyor. Proje boyunca toplam 31 milyon elektronik küpe dağıtıldı. 10 milyonu 2016’da yeni doğan kuzu ve oğlaklara takıldı. Kalan küpelerin de 2017 sonuna kadar bitirilmesi planlandı.

Proje,15 Nisan 2016'da Erzurum’da yapılan törenle başladı

Elektronik kimliklendirme projesi, 15 Nisan 2016'da Erzurum’da yapılan açılış töreni ile tüm Türkiye’de başlatıldı. Paydaşların fikir ve sorunlarını anlamak ve iletişim stratejisini oluşturmak amacıyla, 7 farklı bölgede yer alan 12 ilde odak grup toplantıları yapıldı. Toplantılarda farklı profillerden yaklaşık 200 kişi ile yüz yüze görüşüldü.

İşletme sahipleri, köy muhtarları, belediye veteriner hekimleri, kesimhane temsilcileri, damızlık koyun keçi yetiştiricileri birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği il, ilçe temsilcileri gibi sivil toplum yetkilileri ile bir araya gelindi. Antalya’da gerçekleştirilen eğitici eğitimi ile ilk aşamada doğrudan 244 veteriner hekim elektronik küpeleme konusunda eğitim aldı.

5000 veteriner, sağlık teknisyeni ve tekniker bilgilendirildi

TÜİK verilerine göre; Türkiye'de 32 milyondan fazla koyun, 10 milyondan fazla keçi bulunuyor.

Diğer yandan eğiticilerin illerde düzenlediği eğitimlerle, yaklaşık 5000 veteriner hekim, veteriner sağlık teknisyeni ve teknikeri bilgilendirildi. Proje boyunca ilerlemeleri ve sorunları tespit amacıyla, farklı dönemlerde çeşitli bölgelerden,40 ile gidilerek, yaklaşık 40 bin Km. yol katedildi.

Saha ziyaretleri sırasında uygulamadan sorumlu veteriner hekimler ve koyun keçi yetiştiricileri ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.İletişim kampanyaları ile kullanma ve uygulama kılavuzları, broşür-poster, eğitim ve farkındalık amaçlı videolar üretildi.

Küpe elektronik, uygulama pratik

Elektronik kimliklendirme uygulaması, projenin sona ermesinden sonra da devam edecek.

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesindeki Koyun Keçi Kayıt Sistemi’nde tutulan kayıtlar da, bu sayede kolaylıkla güncellenebiliyor. Elektronik kimliklendirme, rakamsal verilerin sağlıklı ve hatasız tutulmasını sağladığı gibi, özellikle küpeleme yapan ekiplerin iş yükünü de azalttı..

"Küpe Elektronik, Uygulama Pratik" sloganıyla yürütülen proje kapsamında, farklı bölgelerde 12 toplantı yapılarak eğitimler verildi.Kapanış toplantısı, 7 bölgeden en iyi uygulama yapan il şube müdürlerine ve projeye destek olan hayvan yetiştiricilerine plaket verilmesiyle son buldu.

Toplantıya, Allflex Avrasya Hayvan Kimlik Sistemleri San. ve Tic.Ltd.Şti.Genel Müdürü Orhan Ayata ve ekibi de katılarak, çalışmaları yakından izledi...

Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı

Öte yandan, 18- 21 Mayıs tarihleri arasında, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) alanında, Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı düzenlendi.

Başkentlilerin köy özlemini giderecek fuarda; 4 gün boyunca, bilgilendirici sempozyumlar, birbirinden farklı etkinlikler yer alıyor.. Ankara Büyükşehir Belediyesi ana sponsorluğunda düzenlenen Fuar,"Çoban meşalesinin yakılması" ve "Çoban Deklarasyonu"nun okunmasıyla başlayacak.

Koç-teke müzayedesi

Açılış törenin ardından, panel ve sempozyumlarda "Kırmızı Et Sektörü Çözüm Arıyor", "Ankara Keçisi" ve "Bal Hasadı" gibi konulu panel ve konferanslar yapılacak.

Etkinliklerde ayrıca "En hızlı kırkım gösterisi" ve "Futbol oynayan teke gösterisi" de yer alacak. Fuarın ikinci gününde de çeşitli yarışmalar düzenlenecek. "En güzel inek", "En güzel Akkaraman Koçu", "En güzel Merinos Koçu" ve "En güzel Ankara Tekesi" yarışmaları yapılacak. Fuarın üçüncü ve dördüncü günü, "Ulusal Kırkım Şampiyonası" ve "Koç-teke müzayedesi" ile tamamlanacak.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan ile arılardan oluşan çiftlik kurulacak

Anadolu Yetiştiriciler, Canlı Hayvan ve Çobanlar Fuarı'nın, hem üreticiye, hem de tüketiciye hitap edeceğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, fuarın ana temasında, ilk üretimi gerçekleştiren ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlayan çiftçiler ve yetiştiriciler olduğunu belirtti.

Başkan Güven, “Çobanlığın önemini, bu fuar aracılığıyla daha çok vatandaşımıza anlatacağız. AKM'ne küçükbaş hayvan, büyükbaş hayvan ve arılardan oluşan bir üretim çiftliği kurulacak. Bu çiftlikler 4 gün boyunca üreticiyi ve tüketiciyi bir araya getirecek. Tüketici, yediği etin, içtiği sütün, giydiği kumaşın nasıl zahmetlerle üretildiğini görecek.” dedi.