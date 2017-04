KRİZLERDEN BESLENEN SİSTEM 16 NİSAN’DA TARİHE KARIŞACAK

Metin Gündoğdu

16 Nisan’daki halk oylamasıyla birlikte bürokratik oligarşinin, vesayetin son kalıntılarının ve krizlere davetiye çıkartan sistemin tarihine karışacak. “Koalisyon dönemlerinde IMF’nin kapısında el açıyorduk, şimdi ise borcu sıfırladık, borç veriyoruz.”

KOALİSYONLAR GERİ GÖTÜRDÜ

“Cumhuriyetin ilanından bu yana maalesef kurulamayan hükümetlerin, siyasi krizlerin, darbelerin, dış odakların ve terörün siyasete şekil verdiğini görüyoruz. Siyasi partilerin yapılan seçimlerde tek başına iktidar olabilecek kadar oy alamaması sonucunda gidilen koalisyonlar bırakın ülkeyi ileri götürmeyi, mevcut durumdan daha kötü bir duruma sürüklemiştir. Koalisyon hükümetleri krizlere açık, yönetimde yavaş, karmaşık ve kırılgan yapıya sahipler. Bu yüzden de ülkeyi istikrarsızlığa sürüklerler. AK Parti öncesi döneme baktığımızda ülkemizin uçan anayasa kitapçıkları, ekonomik krizler, IMF ve Dünya Bankasının dayatmaları, darbeciler, rehin kalan hastalar, hortumlanan bankaların arasında savrulduğuna şahit oluyoruz.”

MEVCUT SİSTEM PİMİ ÇEKİLMİŞ KRİZ

AK Parti iktidarları süresince birçok konuda büyük ilerleme kaydedildi. “AK Partimiz girdiği ilk seçimden milletimizin desteğini alıp tek başına iktidar olarak, tüm bu garabet durumlara neşter vurmuştur. Ancak mevcut sistem hantal bir işleyişe sahiptir ve her an krize neden olabilir. Bunun en net örneğini 7 Haziran’da gördük. Cumhurbaşkanlığı sistemiyle birlikte güçler arasındaki ayrılık net bir şekilde çizilecek. Yönetimdeki çok başlılık kalkacak. Şimdi sadece vatana ihanet suçundan yargılanabilen Cumhurbaşkanı, yeni sistemde suç işlemişse halka hesap verecek. Kimileri milletimizi yalanları ile kandırmak için büyük uğraşlar veriyor. Maksatlı olarak “Diktatör” ifadesini kullanıyorlar. Girdiği her seçimi kazanmış, milletimizin desteğini almış biri diktatör olabilir mi. Halk oylaması ve diktatörlük kelimelerinin bir arada kullanılması bile abestir.”

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ NE GETİRİYOR

AK Parti’nin göreve geldiği günden beri Türkiye’nin 3 kat büyüdüğünü ve 16 Nisan’da oylanacak olan sistem yürürlüğe girdiğinde Türkiye’nin hızla büyümeye devam edecek. “Mevcut sistemde Anayasa Mahkemesi üyelerinin 14’ü Cumhurbaşkanı ve 3’ü TBMM tarafından seçiliyor. Yeni sistemde ise üye sayısı 15’e düşecek ve bunlardan 12’sini Cumhurbaşkanı seçecek.”

“Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek. Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak. TBMM'nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.”

“Birileri çıkıyor “Cumhurbaşkanı’na TBMM’yi feshetme yetkisi veriliyor” diyor. Bu da tamamen yalan. Yeni sistemde Cumhurbaşkanına seçimleri yenileme yetkili veriliyor. Aynı yetki TBMM’de de olacak. TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek. 2 kez seçilebilecek olan Cumhurbaşkanı, seçimlerin yenilenmesi durumunda bir hakkını kaybedecek.”

“Disiplin mahkemeleri dışında askeri mahkemeler kurulamayacak.”

“Milletvekili seçilme yaşı 18’e inecek. Kimileri bu madde hakkında olmadık spekülasyonlarda bulunuyorlar. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmed Han 21 yaşında çağ kapatıp çağ açtı. Nice evladımız 18 yaşında al bayrakla şehadete yürüdü. Dünyanın bir çok ülkesinde seçilme yaşı 18… Gençlerimize seçebilirsin ama seçilemezsin demek olmaz. Yeni sistemde gençlerimizin de aday olmasının önü açılacak, onları meclise gönderme yetkisi yine aziz milletimizindir.”