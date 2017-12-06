Kronik Yorgunluk Sendromu Belirtileri ve Alınabilecek Önlemler

İlker Küçük

Kronik yorgunluk sendromu , tüm yaşantımızı etkileyebilecek bir bozukluktur. Kronik yorgunluk uzun süreli ve tekrarlayıcı olabilmektedir, pek çok nedene bağlı olarak gelişebilen, altı aydan uzun sürebilen ve tekrarlayabilen bir sorundur. Her geçen gün daha çok sayıda insan kronik yorgunluk sendromu yaşamaktadır. Nedenleri tam olarak bilinmemektedir. Bağışıklık sistemi zayıflığı, stres, aşırı kaygı ya da endişe, yoğun çalışma, baskı, beslenme ya da depresyon gibi nedenlerle bağlantısı olduğu düşünülmektedir. Duygu durumunda ani değişikliklere neden kronik yorgunluk, depresyon semptomlarıyla karıştırılabilir. Savunma sistemiyle ilişkili olduğu düşünülen bu rahatsızlık çalışan, yüksek eğitimli ve gelir düzeyi ortalamanın üzerindeki insanları daha çok etkilemektedir.

Diğer tıbbi durumlarla açıklanamayan aşırı yorgunluğa neden olur. Kronik yorgunluk sendromu na sahipseniz, aktif olmadığınız halde kendinizi sürekli çok yorgun hissedeceksinizdir. Sabah uyandığınızda yataktan kalkmak istemiyorsanız, daha kalkmadan kendinizi yorgun ve halsiz hissediyorsanız, ağrılar ile uyanıyorsanız ve gün boyu kendinizi halsiz hissediyorsanız kronik yorgunluk sendromunda olabilirsiniz.

Ayrıca bir takım başka belirtileriniz olabilir, açıklanamayan ve uzun süre devam eden yorgunluğa aşağıdaki belirtiler eşlik edebilir.

· Baş ağrısı

· Kas ağrısı

· Eklem ağrısı

· Boğaz ağrısı

· Hafıza ve konsantrasyon kaybı

· Büyümüş lenf düğümleri

· Egzersiz sonrası aşırı yorgunluk

Açıklanamayan ve uzun süre devam eden yorgunluk tek belirtiniz olabilir ve ya diğer belirtilerin herhangi bir veya tümüne sahip olabilirsiniz.

Kronik yorgunluğunuzu yönetebilmek için aşağıdaki durumlar yardımcı olabilir;

· Gevşeme ve rahatlama egzersizleri

· Uyku düzeni oluşturma ve gündüz uykularını sınırlandırma

· Düzenli etkinlikler planlayın, aşırı etkinlikten kaçının

· Düzenli olmaya çalışın, durumunuza uyum sağlayın

· Kafein, alkol, nikotin ve uykunuzu etkileyebilecek başka bir şeyden kaçının.

Ayrıca;

Depresyon ve ya uyku düzeninizi sağlamaya yardımcı olmak için ruh sağlığı uzmanından destek alınabilir. Hafif düzey egzersiz deneyebilirsiniz ve hazır olduğunuzda aktivite seviyesini artırabilirsiniz.

Psikolojik danışma ve psikolojik destek alınabilir. Belirtileriniz için önerilen herhangi bir yaklaşım, sizi fiziksel, zihinsel veya duygusal olarak güçlendirmeyi amaçlar. İş, okul, aile ve sosyal yaşam gibi alanlarda sorumluluklarınızı nasıl yönetebileceğiniz ve sahip olduğunuzdan daha fazla enerji kullanarak faaliyetlerinizi nasıl dengeleyebileceğiniz konusunda destek sağlayacaktır.