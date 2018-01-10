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Küba Devrimi’nin 59. yılı kutlama etkinliği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen açılışla başladı

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Küba Devrimi’nin 59. yılı kutlama etkinliği Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen açılışla başladı
Etkinlik kapsamındaki “Liborio Noval Fotoğraf Sergisi” 16 Ocak tarihine kadar açık kalacak.

Küba Devrimi’nin 59. Yılı, Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenen etkinlikle kutlandı. Küba Büyükelçiliği, Jose Marti Küba Dostluk Derneği ve Çankaya Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen etkinliğe Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ile çok sayıda Küba ve Türk vatandaşı katıldı.

 

KÜBA HALKI CASTRO’NUN MİRASINA HER ZAMAN SAHİP ÇIKACAK

Küba Büyükelçisi Luis Alberto Amoros Nunez, Küba Devrimi’nin önemini vurgulayan konuşmasında, tarihsel süreçte Türkiye’nin Küba’yı desteklediğini ifade ederek yetkililere teşekkür etti. Küba’nın ABD ambargolarına boyun eğmediğini belirten Büyükelçi, “Küba halkı bağımsızlıktan vazgeçmeyecek ve Jose Marti ile Fidel Castro’nun mirasına her zaman sahip çıkacak” ifadelerinde bulundu. Fotoğraf sergisi Küba Devrimi’nin öncülüğünü ve tarihsel liderliğini yapan Fidel Castro’yu sanatçıların gözünden aktardığını belirten Büyükelçi, Çankaya Belediyesine ve emeği geçenlere teşekkür etti.

 

TÜRKİYE VE KÜBA İKİ YAKIN VE DOST ÜLKEDİR

Jose Marti Küba Dostluk Derneği Başkanı Gözde Somel’in konuşmasının ardından konuşan Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor Güner ise Fidel Castro’nun daha eşit, daha özgür ve mutlu bir gelecek hayalinin bugün sadece Küba’da değil, dünyanın birçok yerinde emek ve özgürlük mücadelesi verenlere ışık tuttuğunu belirtti. Güner; “Küba Devrimi emperyalizme karşı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesidir. Aynı Türkiye’nin Kurtuluş Savaşı gibi. Bu nedenle coğrafi uzaklıklarına rağmen Türkiye ve Küba iki yakın ve dost ülkedir. Ülkemizin kurucu önderi ve lideri Mustafa Kemal Atatürk bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde bir ülkeyi yoktan var ederken yarattığı değerler ile ezilen halklar için de umut olmuştur. Küba Devrimi’nin de bu değerlerden beslendiğini ve Fidel Castro’nun büyük bir Atatürk ve Türkiye dostu olduğunu biliyoruz” şeklinde konuştu.

 

SERGİ 16 OCAK’A KADAR AÇIK KALACAK

Konuşmaların ardından Küba Devrimi’nin mimarı Fidel Castro anısına bestelenmiş bir şarkı video klibi ile birlikte dinlendi. Daha sonra Kübalı müzisyenlerin seslendirdiği şarkılar eşliğinde “Liborio Noval Fotoğraf Sergisi’nin açılışı yapıldı. 16 Ocak tarihine kadar açık kalacak olan sergi Küba dostlarını ve sanatseverleri bekliyor. 

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