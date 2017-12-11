KUDÜS İSLAM ALEMİNİN KIBLESİDİR

Mevlüt Mürsel Uzun

ABD başkanı Trump İslam aleminin kıblesi olan Kudüs ’ü İsrail’in başkenti olarak ilan etmekle belkide hayatının en büyük hatasını işlemiştir. Trump bu cesareti nereden alıyor derseniz benim cevabım 57 İslam ülkesinin birbirleri arasındaki anlaşmazlıklardan ve dini inanç milliyetçiğiyle ilgili zayıflıktan derim. Açıkça ifade etmek gerekirse Arap ülkelerinin arasında baş gösteren bu anlaşmazlıkların yaratıcısı şüphesiz ki çıkarcı ve nifakçı ABD’dir.

İsrail’in başkenti diye oldubittiye getirilmeye çalışılan Kudüs tüm semavi dinlerin birleştiği ve Hz Peygamberimizin miraca yükseldiği bir kenttir. İsa burada çarmıha gerildiği için Hristiyanlar için de kutsaldır.

400 yıl gibi uzun bir süre Osmanlı’nın egemenliğinde kalmış olan Kudüs’te en ufak bir sorun yaşanmamıştır. Nasıl ki ABD Saddam’ı devirip, Irak’a ayak bastıktan ve Suriye’ye kurduğu DEAŞ’la girdikten sonra Ortadoğu’da huzursuzluk kazanı kaynamaya başlamıştır. Hele birde PYD/YPG, PKK gibi terör örgütleriyle ittifak yapmasının ardından kirli suratı daha da ortaya çıkmaya başlamıştır. Trump’un Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak açıklamasının ardından İslam ülkelerinde ve diğer bazı ülkelerde tepkiler çığ gibi büyümeye devam ediyor. Tüm İslam aleminin tepkisine neden olan bu olay bir nokta da Arap ülkelerinin de test edilmesine yardımcı olacaktır. Açıkça ifade etmek gerekirse hangi Arap ülkesi kimden yana olduğu ortaya çıkacak. ABD ve İsrail’in bu oldubittilerine bütün dünya ülkeleri karşıdır. 15 ülkeli BM Güvenlik Konseyinde 14’ü ABD’nin bu diktatörlüğüne karşı çıkmıştır.

ABD ’nin 11 Eylül şantajına boyun eğerek yüz milyarlarca doları haraç olarak ödeyen Suudi Arabistan yönetimi daha baştan bu terör destekçisi ülkeyi gücendirmemek için kendi medyasına Kudüs yasağı koyması anlaşılır gibi değildir, Birleşik Arap Emirliği’de Kudüs için sokağa çıkanların “terörist” ilan edileceği kararını alarak ondan geri kalmamıştır. Daha dikkat çekici olansa Birleşik Arap Emirliği yetkililerinden biri açıklamasında “İsrail kardeşimiz ABD ağabeyimiz” demesi dangalaklığın daniskasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iyi ki hiç vakit kaybetmeden İslam İş birliği Dönem Başkanı olarak İslam ülkelerini İstanbul’da toplantıya çağırdı. Birçok Arap ülkesinde Trump’ın skandal kararına karşı protestolar düzenlenirken Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Suudi Arabistan’ın tepki göstermemesi diğer İslam ülkelerinin tepkisine neden olmuştur.

Trump’ın bu zırva kararından sonra bölgemizde baş gösteren şiddetten çekinen ABD yönetimi İsrail’e bir nota göndererek Trump’ın kararı hakkında açıklamada bulunmamalarını istemiş. Buda bize sessiz kalınarak unutturulma yolunu seçtiklerini gösteriyor,

Dünyanın birçok bölgesinde İsrail ve ABD’ye karşı artarak devam eden gösterilere Hristiyanlarda destek vermektedir. Bu arada Filistin’deki gösterilerde şehit olanların öcünü almak için Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kasım Tugayları terörist ülke İsrail’e karşı en kısa zamanda bir ders vereceğini açıklamıştır. Sizin anlayacağınız bundan sonra İsrail’in rahat etmesi mümkün değildir.