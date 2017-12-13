Kudüs’e yapılan ABD yaptırım ve kararları!

Mahir Özel

Dünya Tarihi bizi milyon sayılarla gelen haçlı güruhuna Anadolu'yu mezar ederek bu topraklara gömen atam Kılıçaslan'dan tanır..

Dünya Tarihi bizi İslam'ın bağrına hançer gibi saplanan haçlılara karşı Kudüs'te İslam güneş gibi doğan Atam Selahattin Eyyubi den tanır..

Biz hepimiz;

”- Kudüs bize Sultan Selim Han Hazretlerinin yadigarıdır. Siz burada nöbeti sürdürün sonra halk Osmanlı'da gitti bundan sonra bizim halimiz nice olur demezsin. Fahri Kainat Efendimizin ilk kıblesini Osmanlı'da terk ederse gavura bayramdır.” diyen Iğdırlı Hasan Onbaşıyız..

Bu çatı altında nefes alan her Türk evladı Iğdırlı Hasan Onbaşı'nın Mescidi Aksa nöbetini devralmaya hazırdır..

Misakı Milliye'nin bize mirası Musul'u Kerkük'ü nasıl aklımızdan gönlümüzden çıkartmıyorsak Atam Osmanlı’nın yadigarı Kudüs'ü de asla çıkartmayız..

“ABD Başkanı Donald Trump skandal bir karara imza atmıştır ABD Başkanı bu Hakkı nereden almıştır Bu Ortadoğu'nun A'dan Z'ye mahvına hizmet edecek zaman ayarlı bir bombadır..”

Filistin sorununda çözüm yalnız ülkenin yangına benzin dökerek sorunum en önemli parçası haline gelen ABD küçük çıkar hesapları Uğur'a Tüm İslam coğrafyasını karşısına aldığını dünya barışını ateşe arttığını evangelist gözlüğünü çıkartarak daha iyi görmelidir..

Tüm dünya iyi bilmelidir ki büyük Türk milleti; dün ataları Kılıçaslanlar, Selahattin Eyyubiler, Yavuz Sultan Selimler, Mustafa Kemal Atatürkler neredeyse bugün de aynı yerde aynı mevzidedirler..

Sözümüz söz ahdimiz aynı ahittir..

Kınından çıkmayan kılıç utansın..