Kuğulupark baştan aşağı çiçeklere bezendi

Bitkisel dokusu ve su kuşlarıyla şehrin merkezindeki nefes alma noktası olan Kuğulupark’ta çiçeklendirme çalışmaları tamamlandı. Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileriyle ürettiği rengarenk yaz çiçekleri parkı daha da güzel hale getirdi.
FARKLI RENKLERLE DOĞAL GÜZELLİK
Havaların ısınmasıyla parklardaki çiçeklendirme çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi ekipleri, Kuğulupark’ı da çiçeklere bezedi. Mavi, sarı, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkleriyle parkı süsleyen mevsimlik petunya ve kadife çiçeklerinden 10 bin adet dikildi.
Yaz çiçeklerinin yanı sıra yapılan bitkisel düzenlemeyle de güzelliğine güzellik katan Kuğulupark, Ankaralıların şehrin merkezinde doğayla buluşmasını sağlıyor.
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