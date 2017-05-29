Kuğulupark baştan aşağı çiçeklere bezendi

Çankaya Belediyesi, bitkisel dokusu, kuğuları ve diğer su kuşlarıyla Ankara’nın en güzel parklarının başında gelen Kuğulupark’ı baştan aşağı çiçeklere bezedi. Rengarenk yaz çiçekleri, parkın güzelliğine güzellik kattı.

Bitkisel dokusu ve su kuşlarıyla şehrin merkezindeki nefes alma noktası olan Kuğulupark ’ta çiçeklendirme çalışmaları tamamlandı. Çankaya Belediyesinin kendi seralarında ve kendi işçileriyle ürettiği rengarenk yaz çiçekleri parkı daha da güzel hale getirdi.

FARKLI RENKLERLE DOĞAL GÜZELLİK

Havaların ısınmasıyla parklardaki çiçeklendirme çalışmalarını yoğunlaştıran Çankaya Belediyesi ekipleri, Kuğulupark ’ı da çiçeklere bezedi. Mavi, sarı, beyaz, pembe, kırmızı ve mor renkleriyle parkı süsleyen mevsimlik petunya ve kadife çiçeklerinden 10 bin adet dikildi.