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Kültürün ve sanatın ilçesi haline gelen Yenimahalle, Kaletepe Kültür Merkezi'ne kavuşmak için gün sayıyor

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Kültürün ve sanatın ilçesi haline gelen Yenimahalle, Kaletepe Kültür Merkezi'ne kavuşmak için gün sayıyor
Yenimahalle Belediyesi tarafından yapılması planlanan Kaletepe Kültür Merkezi’nin sözleşmesi imzalandı.

Kültür merkezi Yenimahalle'de yaşayan kadınıyla erkeğiyle, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla engellisiyle 7'den 70'e her yaş grubundan vatandaşa hizmet verecek.

A’dan Z’ye her ayrıntı düşünüldü

2 bin 35 metrekare kapalı alana sahip olacak merkez, YENİMEK kurs merkezleri, spor merkezi ve kütüphane ile vatandaşlara hizmet verecek.

A’dan Z’ye her ayrıntının düşünüldüğü merkezin içerisinde giriş holü, aktif ve pasif spor salonu, bay bayan soyunma odaları, duşlar, WC, mescit, mutfak, 6 adet atölye, çok amaçlı salon, fuaye alanı, hazırlık odası ve öğretmenler odası da bulunacak.

“Yenimahalle’de yaşamak ayrıcalık olacak”

En kısa zamanda merkezin inşaat çalışmalarına başlanacağını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Her projemizde Yenimahalleliler için en iyisini yapma hedefindeyiz. Herkesin yaşamaktan mutlu olduğu, sosyal ve kültürel açıdan tam donanımlı bir ilçe hedefindeyiz. Bunu büyük ölçüde başardık vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler alıyoruz, Yenimahalle’de yaşamaktan mutluluk duyuyorlar. Daha birçok projemiz var, Yenimahalle’de yaşamak ayrıcalık olacak” dedi.

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