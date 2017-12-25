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Kumarı teşvik eden Milli Piyango İdaresi lağvedilmelidir

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Mustafa Kır
Milli kelimesi: inanç,ahlak,kültür  ve medeniyet değerlerimizi içine alan ulvi bir kelimedir. Millik mahiyeti taşıyan  kelimelerin içinde  piyango gibi  şans ve kumar oyunu bulunmadığı  halde dinen kumar kabul edilen ve haram sayılan bir kelimeye  "Milli" kelimesinin  ön ad olarak kullanılması en azından bu milletin değerlerine karşı  yapılmış en büyük saygısızlıktır. Onun için şans oyunu olarak adlandırılan ve aynı zamanda kumar olan  "piyango"nun  önünden "milli" kelimesi derhal kaldırılmalıdır.   Miladi bir takvime başlangıç  olmanın ötesinde  hiç bir anlam ifade etmeyen  bizim inanç değerlerimizle  hiç bir  ilgisi olmayan yılbaşı yortusu  "yılbaşı kutlamaları" adı altında  her yıl günler öncesinde  insanlarımızın zihinleri meşgul eder hale gelmiştir. On numara Şans topu,Süper Toto,Sayısal  loto, hemen kazan, İddia ve Milli piyango gibi çalışmadan para kazanmayı özendirmesi, bilim fikir ve  iş adamlarının  ömür boyu çalışarak kazanamayacakları paranın yılbaşında  devlet eliyle "Milli Piyango İkramiyesi " adı altında   61 Milyon gibi büyük paranın piyasaya sürülerek cazibe oluşturulması bunun için bilet satıcılarının önünde  kilometrelerce  insan kuyruklarının  oluşması bunun sözlü, yazılı, görsel basın yoluyla bunun  teşhir edilmesi  halkı  israfa, lüks tüketime, ve kumara  özendirilmesi anlamını taşımaktadır. 
 
Yılbaşı kutlamaları ve içinde barındırdığı rezillikler devlet eliyle desteklenmemelidir
 
Bir taraftan içki,sigara,kumar  gibi madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkları önlemek için  devlet sağlık kurumlarını harekete geçirirken, diğer taraftan halkın;  yılbaşı kutlamaları adı altında  aklı ve sağlığı tehdit eden içkili mekanlara,cinsel sapkınlıkların ve ahlaksızlıkların  sergilendiği  gece alemlerine,  aile bütçelerini  sarsan israf ve savurganlıklara ailelerin yıkılmasına sebep olan kumar illetine  özendirmesi belediyelerin halktan aldıkları paralar ile  rızasız bir şekilde havai fişek gösterileri, müzikli, eğlenceli açık alan  programları tertip etmek  sureti ile  yılbaşı kutlamaları ve içinde barındırdığı  rezaletler  desteklenmektedir.
  
Oysaki devletin ve  organlarının görevi kötülükleri teşvik etmek değil,gençlerimizi ve halkımızı içki, kumar, madde bağımlılığı ve piyango gibi şans oyunlarının ağından kurtarıcı  tedbirler almak,helal kazanç yollarını göstermek olmalıdır.         
 
Küresel emperyalist güçler geçmişte haçlı seferleri  ile yok etmek istedikleri  İslam ümmetini    strateji  değiştirerek  kültür emperyalizmi yoluyla  kuşatma altına alma yolunu tercih etmişlerdir.  Ve bunda da yüzde yüze varan oranda başarı kesbetmişlerdir.
 
Piyango kumar,piyango haram ve piyango aynı zamanda milli!
 
Müslüman toplumların içinde bulunduğu sıkıntıların en önemli sebebi kendi güzelliklerini ve medeniyet değerlerini terk edip,  şirk ve küfür ehlinin yılbaşı kutlamalarını ve başka rezaletlerini sanki kendi kültür değerleri gibi kendi çocuklarına  empoze etmelerinden kaynaklanmaktadır.Buna alet edilen kurumların başında da ön adı  milli olan "Milli Piyango İdaresi" gelmektedir. Devlet bütçesine  şans oyunlarının satışından ve kazananların  haksız kazancından para aktarmayı amaçlayan aynı zamanda gençlerimizi sinsice kumarbaz yapan böyle bir kurumun varlığı ve özellikle başında milli kelimesinin bulunması onurumuza dokunmaktadır.Piyango kumar,piyango haram ve piyango aynı zamanda milli. Kumar oynatma kurumu  ile milli  kelimesi yan yana düşünülebilir mi? Milli Piyango İdaresi" lağvedilmelidir. Devlet kendisine ve halkına haram rızık kapıları değil helal rızık kapıları açmalıdır. 
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