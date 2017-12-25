Kumarı teşvik eden Milli Piyango İdaresi lağvedilmelidir

Mustafa Kır

Milli kelimesi: inanç,ahlak,kültür ve medeniyet değerlerimizi içine alan ulvi bir kelimedir. Millik mahiyeti taşıyan kelimelerin içinde piyango gibi şans ve kumar oyunu bulunmadığı halde dinen kumar kabul edilen ve haram sayılan bir kelimeye "Milli" kelimesinin ön ad olarak kullanılması en azından bu milletin değerlerine karşı yapılmış en büyük saygısızlıktır. Onun için şans oyunu olarak adlandırılan ve aynı zamanda kumar olan "piyango"nun önünden "milli" kelimesi derhal kaldırılmalıdır. Miladi bir takvime başlangıç olmanın ötesinde hiç bir anlam ifade etmeyen bizim inanç değerlerimizle hiç bir ilgisi olmayan yılbaşı yortusu "yılbaşı kutlamaları" adı altında her yıl günler öncesinde insanlarımızın zihinleri meşgul eder hale gelmiştir. On numara Şans topu,Süper Toto,Sayısal loto, hemen kazan, İddia ve Milli piyango gibi çalışmadan para kazanmayı özendirmesi, bilim fikir ve iş adamlarının ömür boyu çalışarak kazanamayacakları paranın yılbaşında devlet eliyle " Milli Piyango İkramiyesi " adı altında 61 Milyon gibi büyük paranın piyasaya sürülerek cazibe oluşturulması bunun için bilet satıcılarının önünde kilometrelerce insan kuyruklarının oluşması bunun sözlü, yazılı, görsel basın yoluyla bunun teşhir edilmesi halkı israfa, lüks tüketime, ve kumara özendirilmesi anlamını taşımaktadır.

Yılbaşı kutlamaları ve içinde barındırdığı rezillikler devlet eliyle desteklenmemelidir

Bir taraftan içki,sigara,kumar gibi madde bağımlılığı ve kötü alışkanlıkları önlemek için devlet sağlık kurumlarını harekete geçirirken, diğer taraftan halkın; yılbaşı kutlamaları adı altında aklı ve sağlığı tehdit eden içkili mekanlara,cinsel sapkınlıkların ve ahlaksızlıkların sergilendiği gece alemlerine, aile bütçelerini sarsan israf ve savurganlıklara ailelerin yıkılmasına sebep olan kumar illetine özendirmesi belediyelerin halktan aldıkları paralar ile rızasız bir şekilde havai fişek gösterileri, müzikli, eğlenceli açık alan programları tertip etmek sureti ile yılbaşı kutlamaları ve içinde barındırdığı rezaletler desteklenmektedir.

Oysaki devletin ve organlarının görevi kötülükleri teşvik etmek değil,gençlerimizi ve halkımızı içki, kumar, madde bağımlılığı ve piyango gibi şans oyunlarının ağından kurtarıcı tedbirler almak,helal kazanç yollarını göstermek olmalıdır.

Küresel emperyalist güçler geçmişte haçlı seferleri ile yok etmek istedikleri İslam ümmetini strateji değiştirerek kültür emperyalizmi yoluyla kuşatma altına alma yolunu tercih etmişlerdir. Ve bunda da yüzde yüze varan oranda başarı kesbetmişlerdir.

Piyango kumar,piyango haram ve piyango aynı zamanda milli!