KURBAN BAĞIŞINIZ LÖSEMİLİ ÇOCUKLARA CAN VERSİN

Svetlana Williams

9 yıldır on binlerce lösemi-kanser hastasını ve onların ihtiyaç sahibi ailerlerini hayata bağlayan LÖSEV , vakfa kayıtlı ailelere yıl boyunca maddi ve manevi desteklerini sürdürmek için kurban bayramının yaklaştığı bugünlerde hayırseverlerin bağışlarını bekliyor. Bayrama sayılı günler kala, vakfa yapılacak her Kurban Bayramı bağışı, bir hastaya daha umut olacak.

Tüm destekler bağışlar sayesinde sürdürülüyor

LÖSEV’e kayıtlı yaklaşık 23 bin hasta bulunuyor. Büyük çoğunluğu asgari geçim sınırının altındaki gelirle geçinmeye çalışan ailelerin, yıllık tedavi masrafları yüzbinlerce lirayı bulan lösemi ve kanser hastalığıyla mücadelelerini tek başlarına sürdürmeleri mümkün değil. Bu zorlu süreçte ihtiyaç sahibi ailelere kıyafetten, beyaz eşyaya, kuru gıdadan et ürünlerine, kışlık yakacaktan, mobilyaya kadar birçok maddi ve ayni yardım ileten LÖSEV , tüm desteklerini yardımsever vatandaşların bağışlarıyla sürdürüyor.

Maddi bağış da kurban bağışı kadar önemli

LÖSEV Kurban Bayramı Kampanyası süresince iki şekilde bağış kabul ediyor. Birinci seçenekte vekaleten adak veya kurban bağışı yapılıyor. Vakıf bu bağışlarla yılın 12 ayı ailelere taze et ulaştırıyor. İkinci seçenekte ise maddi olarak yapılan bayram bağışı ile kurban kesmeden lösemili çocuklara destek olunuyor. Lösemili ve kanserli çocukların tamamen ücretsiz tedavi olarak iyileşmeleri için maddi bağışlara da ihtiyaçları bulunuyor. Vakfın hastanesi LÖSANTE ’de lösemili çocuklara tamamen ücretsiz tedavi hizmetleri bu bağışlarla sürdürülüyor. İlaç, kan, ilik bulamayan, tam donanımlı bir hastanede yatacak parası olmayan bir hastaya maddi yardımda bulunmak da en az kurban bağışlamak kadar önem taşıyor. Bu noktada hasta bir çocuğun hayatını kurtarmak için yapılacak her türlü bağışın çok değerli olduğunu akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ayrıca isteyen herkes hem vekaleten kurban bağışı nı LÖSEV’e yaparak ihtiyaç sahibi ailelere düzenli et yardımı yapılmasına katkıda bulunurken, hem de kredi kartıyla her ay istediği miktarda düzenli bağış yapabilir.