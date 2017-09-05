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​Kurban Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesi'nde bir bayramlaşma töreni düzelendi

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​Kurban Bayramı tatilinin bitiminde Pursaklar Belediyesi'nde bir bayramlaşma töreni düzelendi
Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, Kurban Bayramı tatili sonrası birim müdürlüklerini ve şantiyeleri ziyaret ederek personel ile tek tek bayramlaştı. Hemşerilerini ise Başkanlık Konağında ağırladı.

Belediye Başkanı Selçuk Çetin, belediye personeli ve ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına bayram ziyaretinde bulundu. Belediyedeki birimleri ve şantiyeleri ziyaret eden Başkan Çetin, personel ile tek tek bayramlaşıp “Arakan’daki Müslüman kardeşlerimiz katlediliyor, bayramı kan ve gözyaşı içinde geçirdiler. Bu zulme karşı en güçlü tepkiyi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye gösteriyor. Ülkemizin, devletimizin, kardeşliğimizin kıymetini bilelim” dedi.

Türkiye’nin Suriye’den gelen milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığını da hatırlatan Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, konuşmasında şu mesajları verdi: “Bizler misafirperver bir milletiz. Her zaman mazlumların yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Ama içimizdeki hainler 15 Temmuz’da Türkiye’ye karşı FETÖ işgal girişimiyle ülkeyi bölmeyi, milletimizi birbirine düşürmeyi amaçladılar. Devletimiz, hükümetimiz ve bu necip millet buna izin vermedi. Yıllarca ‘Altın nesil’ diyerek milleti kandırıp bir nesli yok ettiler. Bu nedenle bizler Pursaklar Belediyesi olarak iyi bir nesil yetiştirmek zorundayız. Devletine ve milletine faydalı bireyler yetiştirmeliyiz. Rabbim tekrar bayramlara erişmeyi hepimize nasip etsin.” Şantiyeleri ve birimleri gezen Başkan, Tebessüm Konağı'ndaki Başkanlık Makamında ise hemşerilerini ağırladı. 

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