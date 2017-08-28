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KURBAN YEDİĞİN DEĞİL, YEDİRDİGİNDİR.

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Bülent Ertekin

Sözlükte yaklaşmak, Allâh’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, dinî bir terim olarak, ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, Kurban Bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.

Akıllı, hür, mukim ve dini ölçülere göre zengin sayılan mümin, ilâhî rızayı kazanmak gayesiyle kurbanını keser. Böylece hem maddi durumu yetersiz olup kurban kesemeyenlere yardımda bulunmuş, hemde Cenab-ı Hakka yaklaşmış olur.

Kurban ibadeti, İslam toplumlarının şiarı sayılan ibadetlerden biri olarak asırlardan beri yerine getirilmektedir. Kurban, bir Müslüman’ın gerektiğinde bütün varlığını Allah yolunda feda etmeye hazır olduğunun bir nişanesidir.

Bu ibadetin ruhunda Hakka yakınlık ve halka fedakarlıkta bulunma anlayışı vardır.

Kurban kesmek bir ibâdettir. Neden kurban kestiğimiz veya neden ibâdet yaptığımız sorusuna verilecek en makbul cevap hiç şüphesiz Allah (c.c.)’ın emrine uyma gereği ve zorunluluğu olacaktır. Kurban kesiyoruz; çünkü emir vardır. İşin hikmet ve maslahat yönü ise saymakla  bitmez.

Bunun içindir ki;

KURBAN YEDİĞİN DEĞİL, YEDİRDİĞİNDİR
KURBAN İÇTİĞİN DEĞİL, İÇİRDİĞİNDİR
KURBAN GİYDİĞİN DEĞİL, GİYDİRDİĞİNDİR
KURBAN SEVDİĞİN DEĞİL, SEVİNDİRDİĞİNDİR
KURBAN YAŞADIĞIN DEĞİL, YAŞATTIĞINDIR
KURBAN GÖZYAŞI SELİ DEĞİL, SEVGİ SELİDİR
KURBAN AYRILIK DEĞİL, KUCAKLAŞMADIR
KURBAN ÇİFT BEDENDE TEK YÜREKTİR.

KURBAN bayramınız gönüllerin ve gönüllerimizin kapısını açması dua ve temennisi ile. 
Bayramınız,  bayram 
Kurbanınız, kurban olsun.
Allah'a(c.c) emanet olun.
Muhabbetle kalın, Muhammet(s.a.v) te kalın.

Selam ve dua ile..

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