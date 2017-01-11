KÜRESEL EMPERYALİZM TEHDİDİ ALTINDAKİ ÜLKE TÜRKİYE

Zülküf Aras

Küresel Emperyalizm, ülkeleri kendi hegemonyası altında tutmak için projelerine ve çıkarlarına uygun etnik köken, mezhep ve meşrep savaşlarını çıkarıp böl -parçala-yut politikasıyla “Yeni Dünya Düzeni” adını verdikleri düzen içerisinde dizayn etmek istemektedir.

Küresel Haçlı Batı(k) Ülkeleri İslam Coğrafyasında ve İslam ülkelerinde kendilerini “efendi” İslam Coğrafyası’nı ve İslam Ülke liderlerini kendi amaç ve çıkarlarına uygun hizmete amade kılınmış kullanılmaya müsait “köle liderler” ve “köle ülkeler” olarak görmektedirler.

Küresel Haçlı Emperyalist İblis ABD, “Huzur ve Demokrasi Özgürlüğü” vaadiyle ülkeleri yakıp yıkmış, her yeri talan ederek, Müslümanları katletmiş, halkları göçe zorlamaya mecbur bırakmıştır.

İblis ABD önderliğinde Küresel Batı(k) ülkeleri, Ülkemizde 15 Temmuz Darbe Tşebbüs Plânının uygulaması başarısız olunduğunda Küresel Haçlı Batı(k) Ülke medyaları Cumhurbaşkanımız ve Milletimizi suçlu görüp karalamışlardır.

Ülkemizde Son yıllarda şer odaklı farklı terör örgütlerinin koordineli biçimdeki saldırılarıyla planlanan bir diğer husus Laik/İslâmcılar, Köken, Mezhep ve Meşrep savaşları ile ülkemiz iç savaşa sürüklenme tehdidiyle karşı karşıya kalındığını görmekteyiz.

İstanbul'un Ortaköy semtinde bulunan “Reina” adlı gece kulübüne yeni yıl kutlamaları sırasında düzenlenen silahlı saldırı kuşkusuz lâik- Muhafazakâr İslamcılar arası çatışma oluşturma projesiydi

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Muhtarlar Toplantısı’nda konuşan Recep Tayip Erdoğan:

“Ülkenin ateş çemberinden geçtiğini Bugün hem bölgemiz hem de ülkemiz üzerinde çok sinsi, çok alçak, çok kanlı oyunlar oynanıyor.

Üst akıl dediğim şey, her gün yeni şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor, köken, mezhep savaşlarıyla bölgemizin geleceğini karartmaya çalışıyorlar. Ülkemizi viraneye çevirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz.

Suriye'de, Irak'ta, Libya'da, daha pek çok yerde bunu yaptılar ama bize yapamayacaklar.

Yıkıntıların arasında, kucağımızda çocuklarımızın, sevdiklerimizin cansız bedenleriyle, çaresizce ağlamamızı bekleyenlere, o günleri göstermeyeceği yöntemi ne olursa olsun, tüm terör örgütlerine karşı milli seferberlik ilan ediyorum." dedi.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan’ın Milli seferberlik ilanı ile Diyanet İşleri Başkanlığı Terör ve odaklarına karşı halkı tek vücut tutmak için ülkemizdeki cemaatler ve tarikatlar ile buluşma, görüşme kararı aldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Cumhuriyet Tarihi’nde ilk defa “Cemaatler ve Tarikatlar Buluşması” beş ilke üzerinde duruldu:

1-TEKFİR ETMEYECEKSİN

Sadece kendini hak bilip, kendin gibi inanmayan, kendin gibi düşünmeyen ve kendin gibi yaşamayanları dinden çıkmakla suçlamayacaksın.

2-ÖTEKİLEŞTİRMEYECEKSİN

Kendin gibi inanmayanı ve yaşamayanı ötekileştirmeyeceksin, azınlığa düşürmeyeceksin.

3-İSLAM'DAN AYRILMAYACAKSIN

İslam ilminden ayrılmayacaksın, İslam'ı kendine göre yorumlamayacaksın.

4-ŞAHISÇI OLMAYACAKSIN

Şahısları hakikatin yerine ikame edemezsiniz, baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edemezsiniz. Biz irademizi bir faniye teslim edemeyiz.

5-ŞİDDETE KARŞI DURACAKSIN

Kim olursa olsun şiddete başvurduğu zaman, toplum olarak, millet olarak hepimizi karşısında bulmalı.

Geçmişe dönüp baktığımızda Kürt meselesi ve çözüm süreci hususunda HDP /PKK muhattap alınmış, Hükumetin çözüm ve barış için uygulanan politika, izlenen yol haritası HDP/PKK’yı güçlendirmiş.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayan mütedeyyin Muhafazakâr / İslamcı kuruluşların bünyesindeki yüzlerce İslami ilim tedrisat adı verilen medreseler, Kur’an-ı Kerim kurslarını yakıp yıkmış, yüzlerce mütedeyyin Müslüman vatandaşımız hunharca ve vahşice katletmişlerdir. (Şehit edilmişlerdir)

HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 6 Ekim 2014 te’ aldığı kararla ve “Halklarımızı süresiz sokağa çıkmaya çağırıyoruz” çağrısıyla PKK/HDP yandaş çakal sürüleri Mütedeyyin vatandaşlarımızı tümden yok etmek için, Özellikle Doğu-Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki il ve ilçelerinde vahşi olaylar tertiplemişlerdir. Kurban dağıtmakta olan Yasin Börü ve arkadaşları vahşice katledilip şehit edilmişlerdir.