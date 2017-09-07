Küresel pirinç ve tahıl üretimi, yeni rekora koşuyor !

Halim Utlu / Gazeteci

Ağustos ayında biraz düşen FAO Gıda Fiyat Endeksi ’nin,Mayıs ayından beri süren yükselişi, şimdilik sona ermesine rağmen,uluslararası pazarlarda tahıl, bitkisel yağ, süt ürünleri, et ve şekerden oluşan beş ana gıda maddesinin fiyatları ve ticareti, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 6 yukarıda gerçekleşti.

Dünya gıda fiyatları, Ağustos ayında düşüşe geçerken, bunda bol tahıl hasadı ihtimali ile iri taneli stokları arttırma beklentisinin etkili olduğu tespiti yapıldı. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Fiyat Endeksi, geçen aya göre yüzde 1.3 düşerek Ağustos ayında 176.6 puan olarak gerçekleşti.

Küresel tahıl üretimi tahminleri, 2 bin 611 milyon tona yükseldi

FAO Tahıl Fiyat Endeksi’ nin yüzde 5.4 düşmesi,bu durumu oldukça etkilediği ifade edildi. Ayrıca, Karadeniz Bölgesinde üretim beklentileri iyileşirken, bu gelişmeler, buğday fiyatlarında keskin bir düşüşe neden oldu. FAO, küresel tahıl üretim tahminlerini 2 bin 611 milyon tona yükseltirken, bu tüm zamanların rekoru olarak değerlendiriliyor. Küresel tahıl stokları, 2018 sezonunun kapanmasıyla,tüm zamanların en yüksek değerine ulaşabilecek...

Buğday hasadı beklentileri Rusya için yüksek

Yeniden yapılan ayrıntılı değerlendirmeler, daha geniş buğday hasadına işaret ediyor. Rusya Federasyonu’ndaki iyileşen üretim beklentilerinin, Kanada ve ABD için yapılan düşüş revizyonlarını dengelemekten daha fazla olmasının etkili olduğu üzerinde duruluyor.Bugün paylaşılan son FAO Tahıl Arz ve Talep Özeti ’ne göre; bunda Brezilya ve Rusya Federasyonu’ndaki yüksek mısır ve arpa üretimi de rol oynuyor. FAO'nun tespitlerine göre; göre küresel pirinç üretimi 2017 sonunda yeni bir rekora koşuyor.

Et Fiyat Endeksi, Ağustos'ta yüzde 1.2, şekerde ise 1.7 düştü

Tahılların yanında, FAO Et Fiyat Endeksi , Ağustos ayında yüzde 1.2 düşerken, FAO Şeker Fiyat Endeksi Brezilya, Tayland ve Hindistan’da lehte hasat beklentilerinin etkisi ve Çin ve Hindistan’ın koyduğu yüksek gümrük tarifelerinin gölgesinde gerçekleşen zayıf uluslararası talep sebebiyle yüzde 1.7 düştü.

Öte yandan FAO Bitkisel Yağ Fiyat Endeksi palm, soya ve ayçiçeği yağındaki artan tekliflerin etkisiyle, yüzde 2.5 arttı. FAO Süt Ürünleri Fiyat Endeksi de, tereyağına Avrupa ve Kuzey Amerika’daki yüksek talep sebebiyle, Temmuz ayına göre yüzde 1.4 yükseldiği görüldü.

Dünya tahıl ticaretinde, yeni bir rekor bekleniyor

Ayrıca FAO’nun yeni öngörüleri, buğday ve pirinç gibi tahılların, gıdada daha büyük kullanımının yolunu açarken, iri taneli üretimin hayvan yemi olarak değerlendirilmesi de, tüm zamanların en yüksek değerine ulaşacağı ifade ediliyor. Dünya tahıl ticaretinin yüzde 2’nin üzerinde genişleyerek, 403 milyon tona varması bekleniyor... Eğer bu durum gerçekleşirse, dünyada yeni bir rekor kırılmış olacak..

Dünya tahıl stokları da, yeni bir rekor kırabilir

Çin, Brezilya, Avrupa Birliği, İran İslam Cumhuriyeti ve Meksika’dan beklenen ithalat talebinin etkisiyle, FAO’nun son tahminleri, bir öncekinden 8 milyon daha yüksek gerçekleşti. Bu arada Dünya tahıl stoklarının 719 milyon tonluk yeni bir rekor kırması bekleniyor.

Bunun da sezon açılırken zaten en yüksek değerine ulaştığı noktada, yüzde 2’lik bir artış anlamına geliyor. Buna paralel olarak yine özellikle,Rusya Federasyonu’ndaki buğday ve Brezilya’daki mısır stoklarının da belirgin şekilde artması, beklentilere tavan yaptırıyor...