KÜRT HALKININ İSTİSMARI ÖNLENMELİ

Mevlüt Mürsel Uzun / 0 532 371 00 18

Beşiktaş ve Kayseri’de ki PKK saldırıları herkesi bir kere daha düşünme noktasına getirmiştir. Bir kere güneydoğu yeniden ele alınarak HDP’li Belediye Başkanları ve meclis üyelerinin tamamı görevden uzaklaştırılmalıdır. Belediye binasının dış cephesinde bulunan bazı yabancı sözcükler söküldüğü halde Kürtçe olanlar yerinde duruyor. Mademki ülkemizin resmi dili Türkçedir, öyle ise hiç vakit kaybetmeden bu bölücü ibareler ortadan kaldırılmalıdır. Belediyeler bu yetmiyormuş gibi birde cadde ve sokakların ismini de Kürtçeye çevirerek bununla kurtarılmış bölge imajı yaratarak aba altından sopa göstermeye kalkıştılar. Ülkesine ve bayrağına saygılı ve bağlı bulunan Kürt halkının bir çoğu HDP denilen partinin yaptıklarını kesinlikle tasvip etmemektedir. Bu partiye mensup milletvekillerinden birçoğu terör örgütü PKK’ya emir erlik yapmaktadır. Dağdaki militanlara silah ve erzak taşıdıklarına dair kanıtlar mahkeme dosyasında.

Güvenlik güçlerimizin amansız mücadelesi sonunda dağdaki çakalları kara toprağın altına postaladıktan sonra yerleşim yerlerinde saklanan çakallar fırsat buldukça ihanete kalkışmaktalar. Meclis de bulunan siyasi uzantısı da bu çakallardan geri kalmamakta. Yeni Anayasa görüşmelerinde Ermeni asıllı milletvekilini meclis kürsüsüne çıkararak Ermenilere karşı soy kırım yapıldı yalanını söyletmişlerdir. Ha keza Ermeni asıllı olan CHP milletvekili Selina Doğan’da Alman Federal Meclisinin “Ermeni Soykırımı” kararına “Türkiye kafasını kuma gömmekten vazgeçsin” diyerek destekte bulunmuştu.

Belki hatırlarsınız Kürt halkını istismar eden eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı şehrin birçok yerine PKK ve siyasi uzantısı olan HDP’lilerin baskısıyla Zerdüştlük figürlü heykeller dikmişti. Bölge halkını İslam dininden soğutmak için bu heykeller Kandil’in talimatıyla dikilmiş olması bir gerçektir. Belediyenin kayyuma devredilmesinden sonra bu ucube heykeller yerlerinden sökülerek çöplüğe atılmıştır.

HDP sosyalist ve komünist yapılanmayı ön plana çıkararak Kürtlerin mağduriyetini bugüne kadar yıllarca istismar etmiştir.

HDP’li belediyeler halkı Kandil’e karşı destekte bulunmaya mecbur bırakmak için esnafa zorla kepenk kapattırmış, çöpleri toplamamış ve otobüsleri çalıştırmayarak hizmetlerden mahrum bırakmıştır. Cadde ve sokakları kazan PKK militanlarına iş makine desteği sağlayarak çukur siyasetiyle halka büyük zarar vermişlerdir.

Terörle mücadelede önemli konulardan biride, etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerinin yakınlarına teslim edilmesidir. Amerika’da öldürülen terörist cenazeleri için ne yapıldığını sanırım bilmeyen yok gibidir. Bizde öylemi leşler taraftarlarına teslim edilmekte ve cenazenin üzerine örgüt paçavrası örtülerek örgütün propagandası yapılmaktadır.

Bu devletin altına, üstüne dinamit koymak için çalışacaklar, birde geberenler için milletvekillerinin de katılımıyla cenaze merasimi düzenlenecek. Teröre açıktan destek olan HDP’liler ister milletvekili olsun, ister belediye başkanı, her ne olurlarsa olsunlar suçlu olanların gözünün yaşına bakmadan yargılanıp parmaklıkların arkasına gönderilmelidir.