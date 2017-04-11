Kürtler neye “hayır” dediğini bilmeli

Eyüphan Kaya

Merhamet, merhamet, merhamet!

Geçende “Sokak Röportajı” adıyla bir özel video izledim, herkes Na(hayır) diyor, ama gerekçeleri anayasa paketinden o kadar farklı ki hiç alakası olmayan bir şeyler dile getirerek “hayır” diyorlar.

Ne olur Kürtlere bu zumlu yapmayın, kendinizi af ettiremezsiniz!

Bir defa “Hayır” diyenler;

*12 Eylül anayasası olduğu gibi kalsın,

*Selahattin Demirtaş’ı ceza evine gönderen bu sistem daha da güçlü yaşasın,

*Ceberut devlet anlayışı yaşamaya devam etsin,

*Derin devletin ömrü uzasın,

*Bu ülkeye istikrar gelmesin,

*Kürt sorunu zinhar çözülmesin,

*Kürtlere sıkıntı veren yasalar/teamüller olduğu gibi kalsın/kaldırılmasın, demektir.

Şimdi bunu bilen hangi Kürt “hayır” der?

Bildiğiniz halde buna onay verebiliyorsanız diyecek bir şey kalmıyor, siz zaten rotanızı içerideki ve dışarıdaki dostlarınızla çizmişsiniz. Başarıp başarmayacağınız duyarlı vatandaşlarımızın, feraset ve performansına bağlıdır.

Peki bu değişikliğe “hayır” diyebilir misisniz?

*Meclis bağımsız hale geliyorsa,

*Cumhurbaşkanı sorumlu ve sorgulanabilir hale geliyorsa,

*Sıkı yönetimin uygulaması imkansız hale geliyorsa,

*Askeri mahkemeler kalkıyorsa,

*Meclis ile cumhurbaşkanlığı arasında kontrollü denge sağlanıyorsa,

*18-24 arası dokuz milyon dinamik bir seçmen kitlesine aktif siyaset hakkı veriliyorsa,

*En az %50+1 ile seçimi kazanan cumhurbaşkanı bakanlarını ehil, profesyonel kimselerden oluşturup, pratik ve hızlı bir hükümet oluşturuluyorsa.

*2005 yılında beri Kürt sorununu kendine dert edinip “baldıran zehiri de olsa içerim” deyip ciddiyetle barış ve huzur için çalışan Recep Tayyip Erdoğan’ın eli güçleniyorsa.

Allah aşkına bunlardan hangisine “hayır” denebilir?

Akl-ı selim ile hareket edersek bu gelişmeye/değişmeye “evet” demekle yükümlü değil miyiz?

Size bir şey daha söyleyeyim Recep Tayyip Erdoğan ile uğraşan her kim olursa olsun bu ülkeye barış huzur gelsin istemiyor.

Daha dün Diyarbakır meydanında “Elinde silah olanlar hariç, bu sorunun çözümünü herkesle konuşuruz” demedi mi?

Tercih sizin ya yalan yanlış algılarla “hayır” deyip tarihinizin sayfasını karalayacaksınız, yada aklı selim ile düşünüp “evet” diyerek adınızı altın harflerle tarihe nakşedeceksiniz, tercih sizindir.

Ben hür irademle 18 maddeyi 18 defa okudum ve “evet” diyorum. Çünkü hiçbir maddesinde sakıncalı bir şey bulmadım, ama daha ötesini de istemeye devam edeceğim.

*Dünkü patlama için Diyarbakır emniyet müdürlüğüne geçmiş olsun dileklerimi iletir, başsağlığı diliyorum.