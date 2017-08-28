Kürtleri Sen unutma Allah’ım!

Eyüphan Kaya

İran, Irak, Suriye ve Türkiye sınırlarını göz önünde bulundurulurca sanki asıl amacı Kürtleri arada “hokus pokus” etme çabası işin içinde var gibi, ne dersiniz?

Türkiye Kürtleri Ülkenin asli unsurları kabul edilip, her geçen gün sağdan soldan varlığı örtbas edilme çalışmaları yapıldı.

Buna karşı sessiz durmakla suç işleyen bir kısım Türkler de Kürtler üzerinde hikayeler ve iftiralar derleyerek kendini oyaladılar.

Zamanın cumhurbaşkanı rahmetli Turgut Özal Türkiye’de 12 milyon Kürt var deyince bir realiteye işaret etmişti. Bu gün sayıları ne kadardır Allah bilir. Peki hangi güç bu insanları göz ardı edebilir, yok sayabilir? Böyle bir hataya düşen kendisi zaman içinde yok olup gider.

Hem bunu inkâr etmekle Anadolu’ya ne kazandırabilirsiniz, mutsuzluk ve huzursuzluk dışında, öyle bir hale geldi ki Kürtlerin mutluluğu bazı Türklerin kaygı ve endişesine vesile olacak düzeye geldi/getirildi.

Kendi öz vatanımızda bu yersiz, gereksiz sıkıntıları yaşıyorsak;

*Halkın sesi durumunda olan siyasetçiler utansın!

*Televizyon programlarında sesini yükseltip sözüm ona aydın gazeteci olduğunu iddia edenler utansın!

*Önemli sivil toplum kuruluşlarının başkanları/yöneticiler utansın!

*Üniversite hocası olduğunu söyleyen ve prof unvanını taşıyan sosyal bilimciler utansın!

*En önemlisi de Dicle Üniversitesi, 100 yıl üniversitesi ve Alpaslan üniversitesi hocaları utansın!

Bir ülke düşünün şu Kürt sorununu doğru bir temelde oturtup, doğru bir zeminde tarihin ışığında ele almadılar ve hala Kürt itiliyor, kakılıyor, yok sayılıyor.

Cumartesi olup bitenlere bakalım, Cumhurbaşkanımız Alpaslan’nın komutasında başarıyla sonuçlanan Malazgirt meydan muharebesini kutlama törenlerine katıldı. Bu bir ilkti ben bundan çok umutluydum ve şu cümleleri kullanmasını bekliyordum.

-Ey bin bir zahmete katlanarak ülkenin dört bir yanında bir araya gelen on binler, bu nezih katılımcılar! kahir ekseriyetinizin Kürt vatandaşlarımız olduğunu da biliyorum.

Atalarımız bu meydanda nasıl kol kola verdilerse biz de omuz omuza vereceğiz.

Geleceğin Türkiye’sinde Kürt vatandaşlarımızın yok sayılan, örtbas edilen, mezhep, dil ve kültürleri üzerindeki baskıların tamamı kalkacaktır. Şimdiye kadar tüm kışkırtmalara rağmen devletinin yanında yer aldınız, bütün bu fedakarlıktan dolayı size devlet adına teşekkür ederken, hiç yoktan size yapılan zulümlerden dolayı da özür diliyorum.

Bu ülke hepimize yeter, kimin Kürt vatandaşlarımız hakkında olumsuz bir fikri varsa bu meydana baksın ve kendini sorgulasın.

Kimse Kürt kardeşlerimizi PKK ile anmasın, onlar sabırlı ve çilekeş insanlardır. Sabreden zafere ulaşır, tıpkı sizin gibi.

Ey ülkemizin güzel insanları Kürt vatandaşlarımızın devletle olan sıkıntısı 1924 anayasasıyla başlamıştır. Seyh Sait hareketi bu yasanın dinimize kültürümüze getireceği sıkıntıyı bildiği için başkaldırmıştır. Bunun adı isyan değil kıyamdır. Şeriatte buna “Hurucu alassultan” denir sultan yanlış yaparsa vatandaş sultana “dur” demesini bilmelidir.

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Ben böyle bir konuşmayı beklerdim, ama olmadı ben umudumu kaybetmem bir sonraki 26 Ağustos’ta dile geleceğine inanıyorum.

Devlet Bahçeli’ye gelince; iki de bir Irak Kürdistan’ına göndermede bulunuyor, 25 Eylül bağımsızlık referandumuna ateş püskürtüyor. Halbuki bu referandumun nedenlerinden biri hatta asıl sebebi Irak’ın merkezi genel bütçesinde Kürdistan bölgesel yönetiminin payının kesilmesidir. Kimse demiyor ki:”ey Irak hükümeti niye bu bölgenin istihkakını kesiyorsun?” arkadaş!

Bunun anlamı şudur, ben senin payını vermem, başının çaresine bakmana da müsaade etmem. Allah aşkına böyle bir zulüm dünyada görülmüş mü?

70 yıldır Irak Kürtleri bin bir saldırı, eziyet ve cefaya maruz kaldılar. Ben adamım diyen herkesin onlara sahip çıkması lazım ki Türkiye’nin de aslında ilişkilerinde yaptığı budur. Bahçeli diyor ki Referandumun gerçekleşmesi savaş sebebidir. Halla hallah neler oluyor aman Allah’ım.

Bu Kürtleri sen yarattın sahipleri de sensin Allah’ım! başka bir ilaha tapan Kürtler zaten Kürtlere yaptıkları zulümlerin haddi hesabı yok PKK/YPG bu tür Kürtlerdendir her devletin yaptığı zulüm bir yana bunların yaptığı zulüm bir yana.

Ama senin varlığını ve birliğine inanan Kürtleri sen unutma Allah’ım.

Ülkemizdeki Kürt meselesini çözmek için 51 il üye olup 3’er delege ile katkı verdiği “Doğu Batı Kardeşlik Platformu” adında bir oluşumuz var. Şimdiye kadar 6 toplantı yapıldı.

En son Şanlıurfa’da yapılan toplantıda ben dedim ki: “Allah’ım ben bazı Türk, Fars ve Arap kullarını sana şikayet ediyorum, bunlar senin kulların olan Kürtlerin varlığını kabul etmiyorlar bu nasıl kardeşlik?”

Olmuyor olmuyor arkadaş merhum Erbakan’ın dediği gibi Türkiye, İran Irak ve Suriye kendi aralarında şu Kürt melesine adil bir çözüm bulması lazım.

Baksanıza elin azgın gavuru ABD geldi Suriye Kürtlerinin topraklarına oturdu, bölge ülkeleri için bundan daha büyük bir musibet var mı?