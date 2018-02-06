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Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, yenilenen haliyle Nisan ayında kapılarını açıyor

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Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, yenilenen haliyle Nisan ayında kapılarını açıyor
Çocuklara ufak yaşlarda trafik eğitimini eğlenceli bir şekilde aşılayan Kurtuluş Parkı’ndaki Trafik Eğitim Merkezi, yenilenen haliyle Nisan ayında kapılarını açıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Ağaç yaşken eğilir” atasözünden yola çıkarak çocuklara trafik kuralları hakkında eğlenceli bir eğitim imkanı sunuyor.

Çocuk Trafik Eğitim Merkezi’ni yenileyen Büyükşehir Belediyesi, önemli bir sosyal görevi yerine getirerek, trafik kurallarını erken yaşta öğretiyor. Kurtuluş Parkı içerisinde 3 bin metrekarelik alana kurulan Trafik Eğitim Merkezi ile trafik eğitiminin önemi çocuklara uygulamalı olarak anlatılıyor.

 

43 BİN ÇOCUK EĞİTİM ALDI

Hizmete girdiği 1998 yılından beri okul çağındaki çocukların trafik kurallarını öğrenerek alışkanlık kazanmalarını sağlayan merkezde bugüne kadar 43 bin çocuğa trafik eğitimi verildi. Öğrencilerin ücretsiz olarak yararlandığı merkezde; alt ve üst geçitten yaya geçidine, iki şeritli yollardan trafik lambalarına kadar tüm trafik düzeni gerçeğiyle bire bir aynı. Başkentlilerin yoğun ilgi gösterdiği merkezin içerisinde yer alan eğitim binası, pist asfaltı, kaldırımları, döner- ışıklı ve ışıksız kavşakları, yaya geçitleri ve trafik levhaları yenilendi.

 

MİNYATÜR ANKARA

Adeta minyatür bir Ankara’da, akülü araçlarla uygulamalı olarak çocukların keyifli bir ortamda trafik eğitimi almalarını sağlayan merkez, yenilenmiş haliyle Nisan ayında hizmet vermeye başlayacak. İlk ve ortaokullarda eğitim alan tüm çocukların yararlanabileceği merkezden faydalanabilmek için, ‘507 15 38’ numaralı telefonu arayarak randevu almak gerekiyor. Trafik Eğitim Merkezi öncelikli olarak çocukları trafik kuralları konusunda bilinçlendirmeyi ve ilerleyen yaşlarda ehliyet aldıklarında trafik kurallarına uyum sağlamalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

 

TEORİK VE UYGULAMALI DERS

Çocukların trafikle ilgili her şeyi keyif alarak öğrendiği Büyükşehir Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Merkezi, uzman eğitmenler eşliğinde trafik eğitimi veriyor.

Trafik işaretleri konusunda bilgilendirilen çocuklar, teorik derslerden sonra uygulamalı eğitime geçiyor. Merkezde karşıdan karşıya geçerken yapılması gerekenler, sinyalizasyon kuralları ve bisiklet kullanım kurallarını da öğreniyor. Eğitimin son aşamasında minyatür parkurda akülü araçlarla direksiyon başına geçen minikler, sürücülerin uyması gereken kuralları tek tek tatbik ediyor.

Okul binası, pazar yeri, üst geçitler ve trafik levhalarıyla geniş bir alanda eğitime tabi tutulan çocuklar; trafik kurallarına özen göstermeyi, trafikte can güvenlikleri için neye dikkat etmeleri gerektiği ve insan hayatının ne kadar değerli olduğunu öğreniyor.  

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