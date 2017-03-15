Kurumsal İtibar ve Önemi

Mustafa Atsan

Bu yazımda üzerinde akademik çalışamalar yaptığım ayrıca şirketler için önemli bir konu olsa da bazı şirketler tarafından önemsenmeyen ya da yanlış stratejiler ile yönetilen kurumsal itibar yönetiminden özet şeklinde bahsetmek istiyorum.

Yıllar öncesinde şirketlerin başarısı satış rakamlarına, cirolarına, müşteri sayılarına göre belirlenmekteydi. Günümüz rekabetçi ve küresel dünyasında ise, bir kuruluşun sahip olabileceği maddi olmayan ve şirkete değer katan en önemli unsurlardan birisi kurumsal itibar olmuştur. Kurumsal itibar, saygınlığın en önemli sembolü olarak görülmektedir fakat saygınlığın yanında güvenilirliğe ulaşmakta hedeflenmektedir kurumsal itibar ile.

Sosyal sorumluluk, çevreye saygı ve yapılan stratejik tercihler itibar yönetme sürecinin önemli parçalarını oluşturmaktadır. Kurumda oluşan itibar firma ile paydaşlar arasındaki etkileşimde çok önemli bir rol oynar. Şirketlerin itibari üzerinde önemli bir etkiye sahip olan sosyal sorumluluk uygulamalarının işletmelere sağladığı faydalar incelendiğinde rekabet üstünlüğü kazanma, şirkete yönelik müşteri bağlılığı kazanma, itibar sağlama ve markalaşma ön plana çıkmaktadır. İyi itibara sahip olan şirketler karlılık oranlarını daha iyi bir şekilde sürdürebilmektedirler.

Peki kurumsal itibar yönetimi nasıl gerçekleştirilir?

Kurumsal itibarı yönetmedeki ilk adım şirketin çalışanlarıdır. Çalışanlar şirketin itibar yönetimine katkıda bulunurlar. Çalışanların gayretleri, katkıları olmadan kaliteli ürün ve hizmet sunulması düşünülemez. Bunun için de bir kontrol sistemi gereklidir. Bu sistem ise teşvikler ve motivasyon ile oluşturulur. Bahsetmek istediğim ikinci adım ise; şirketlerin gönüllü etkinliklerde etkin bir rol oynama durumudur. Işletmelerin gönüllü olarak gerçekleştirdiği faaliyetler kurumsal itibarın oluşturulup geliştirilmesinde pozitif etkileri vardır, işletmenin itibarını korur. Örnek vermek gerekirse; sosyal sorumluluk çalışmaları bu anlamda çok etkilidir. Sosyal sorumluluk çalışmalarının çözüm getirdiği problem hakkında toplumsal eğitimin gerçekleştirilmesine de katkısı bulunmaktadır.

Bütün bu yazdıklarımın özeti olarak söylemek isterim ki; şirketler itibarlarını en üst seviyeye çıkarmak istiyorlarsa itibar yönetimini kurum kültürünün ve değer sisteminin önemli bir parçası yapmak mecburiyetindeler.