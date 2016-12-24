KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ'NE BELEDİYE HİZMETLERİ PEYZAJ VE ÇEVRE ÖDÜLÜ BİRİNCİLİĞİ VERİLDİ

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NİN KUŞCAĞIZ AİLE YAŞAM MERKEZİ’NE, İSLAM BAŞKENTLERİ VE KENTLERİ TEŞKİLATI (OICC), "BELEDİYE HİZMETLERİ PEYZAJ VE ÇEVRE ÖDÜLÜ BİRİNCİLİĞİ" VERDİ

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 2014 yılında hizmete açılan ve Türkiye'nin en büyük aile yaşam merkezi olan Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi’ne, "Belediye Hizmetleri, Peyzaj ve Çevre Ödülü" birinciliği verdi.

Fas’ın başkenti Rabat şehrinde düzenlenen OICC 14. Dönem Genel Konferansı’nda, Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, hem mimarisi hem de sunduğu kültürel ve sosyal hizmetlerle, OICC üye kentlerinin temsilcilerinin büyük takdirini kazandı.

Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Daire Başkanı Ramazan Kabasakal, birincilik ödülünü; Fas İçişleri Bakanı ile OICC Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadi ve Rabat Belediye Başkanı Mohammed Seddiqi’nin elinden aldı.

-BÜYÜKŞEHİR’E ÖDÜL YAĞMURU…

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 2000 yılından bu yana OICC’nin farklı kategorilerinde verilen ödüllerini en çok kazanan belediye oldu. Bu ödüller şunlar:

-9. Genel Kurul'da, “Dikmen Vadisi Kentsel Dönüşüm” ve "Harikalar Diyarı" projeleriyle "Çevre Planlama Ödülü" birinciliği.

-12. Genel Kurul’da, “Kuzey Ankara Kentsel Dönüşüm Projesi” ile "Kentsel ve Bölgesel Planlama" birinciliği, “Göksu Park” ile "Çevre Düzenlemesi Ödülü Birinciliği" ve “Mogan Park” ile "Çevre Koruma ve Sürdürülebilir Kalkınma Ödülü" ikinciliği.

-13. Genel Kurul’da, “Ulus Tarihi Kent Merkezi Yenileme Projesi” ile "Kentsel Planlama Birinciliği".

-OICC'NİN, 54 ÜLKEDEN 141 ÜYESİ BULUNUYOR

İslam Başkentleri ve Kentleri Teşkilatı (OICC), kar amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak İslam başkentleri ve kentlerinin mirasını koruyarak gelişmesine yardımcı olmak, üyeler arasında desteği, yardımlaşma ve işbirliğini artırmak, üye başkent ve kentlerdeki kalkınma standartlarını, servislerini ve belediye kuruluşlarını geliştirmek amacıyla 1980 yılında kuruldu.

54 ülkeden 141 üyesi bulunan örgütün Genel Konferansı, 3 yılda bir düzenleniyor. Konferansta; belediyelerin, "mimari", "kentsel ve bölgesel planlama", "çevre düzenlemesi" ile "çevre koruma ve sürdürülebilir kalkınma" olmak üzere 4 ayrı kategorideki başarılı projeleri ödüllendiriliyor.

-KUŞCAĞIZ, 2014 YILINDA HİZMETE AÇILMIŞTI

Türkiye’nin en büyüğü Kuşcağız Aile Yaşam Merkezi, 7 Temmuz 2014 tarihinde, dönemin başbakanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bakanlar, milletvekilleri ve binlerce vatandaşın katıldığı büyük bir törenle açılmıştı.

Merkez, yaklaşık 50 bin metrekare peyzaj, 26 bin metrekare kapalı inşaat, 9 bin 450 metrekare teras alanına sahip 4 bloktan oluşuyor. Merkez bünyesinde Çocuk Kulübü, Gençlik Merkezi, Hanımlar Lokali, Engelliler Merkezi ve Yaşlılar Lokali bulunuyor.

İçinde bowling salonu, elektronik oyun salonu, sinema salonları, 350 kişilik yemek salonu, yarı olimpik yüzme havuzları, kondisyon salonları, hamam, sauna, ve güzellik salonu yer alıyor.

Dış alanda ise amfi tiyatro, futbol, voleybol ve basketbol sahaları, tenis kortu, çocuk oyun alanları, dinlenme alanı ve süs havuzları, yürüyüş yolları, yeşil alanlar, açık ve kapalı otoparklar bulunuyor.