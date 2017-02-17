KÜSİ ANKARA ÇALIŞMA GURUBU MEDİKALCİLER İLE TOPLANDI

Svetlana Williams

İvedik OSB’de KÜSİ Çalışma Gurubu MEDİKAL Sanayiciler ile MEDİKAL konusunda Çalışan Akademiyseleri bir araya getirdi.

Ankara İvedik Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantı salonunda 09.02.2017 tarihinde düzenlenen KÜSİ toplantısı Ankara Vali Yardımcısı ve KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Hürrem AKSOY’ un açılış konuşması ile başladı.

Ankara İvedik OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hasan GÜLTEKİN’ in konuşması ile devam eden toplantıda; İvedik OSB Başkanı Sn. GÜLTEKİN; Türkiye’nin çok önemli bir süreçten geçtiği, dışarıda savaş içerde terör belası dolayısıyla ekonomik krizin yaşandığı bir dönemden geçtiğimizi tabi bu süreci olumlu bir hale dönüştürmek için üretime, teknolojiye bizim katkı sunmamız ve değeri yüksek mal üretimine ağırlık vermemiz gerekmekte olduğunu belirmiştir. Organize Sanayi Bölgesinde bir Teknokent kurulup bu Teknokentiçersisinde firmaların daha Teknolojik cihazların üretilmesine katkıda bulunacaklarını ve OSB olarak destekleyeceklerini ve bu sektörde olması gereken ne varsa yapılacağı. KÜSİ’nin isabetli bir çalışma olduğunu belirtmiştir.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi KONARILI Türkiye Medikal Sektöründe bulunan 779 firmanın 189 adedi (%24) Ankara’da bulunduğunu ayrıca medikal gurubu tarafından 2016 yılında yapılan 350 milyon dolarlık ihracatın yarısını Ankara’daki firmaların gerçekleştirdiğini bu sebeple Medikal sanayinin kalbinin Ankara olduğundan bahisle Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği sağlayarak ülkemizi ileri teknoloji üssü haline getirmek ana hedefine hizmet edecek bu toplantının Ankara ve Ülkemize büyük katkı sağlamasını istediğini belirtti.

Toplantı sırasıyla Ankara Üniversitesi Teknokent Ar-Ge Koordinatörü KÜSİ Ankara İl Temsilcisi Prof. Dr. M. Emin CANDANSAYAR, Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden KÜSİ Ankara İl Temsilcisi Doç. Dr. Mükerrem ŞAHİN, Gazi Üniversitesi Rektör Danışmanı KÜSİ Ankara İl Temsilcisi Prof. Dr. Metin SALAMCI ve KOSGEB Ostim Müdürü Köksal ÖZEN’ in kısa konuşmalarını müteakip DEKSİM Yönetim Kurulu Başkanı Alperen BURAY’ınDEKSİM ileilgili tanıtımda bulunmuşlardır.

KÜSİ İVEDİK toplantısının ana hedefi olan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğini geliştirmek için yapılabileceklerin konuşulduğu tanışma kısmına geçildi.

Daha sonra Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesinden gelen Medikal sanayiciler ile ilgili akademisyenler kısaca sanayicilere kendilerini tanıştırdılar ,

Ankara’nın önde gelen medikal sanayicileri ile akademisyenlerin bir araya geldiği toplantıda hem tanışma hem de sanayicilerin problemleri konuşuldu.Toplantıya 13 akademisyen , 29 sanayici ve 9 kamu personeli olmak üzere 51 kişi katılım sağlamış ve alınan kararlar tüm katılımcılarla paylaşılmıştır.