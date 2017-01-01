Kuzey Irak halkının göz tercihi; Dünyagöz

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Müsteşarı Dr. Mahmood Nashat, Dünyagöz Ankara'yı ziyaret etti.....

Hizmete girdiği tarihten beri, uzman hekim kadrosu ve son teknoloji medikal cihazlarıyla Başkent Ankara'da göz sağlığıyla ilgili çeşitli çözümler üreten Türkiye’nin ilk branş hastanesi Dünyagöz Ankara, bu kez de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Müsteşarı Dr. Mahmood Nashat’ı ağırladı. Dünyagöz Ankara,2009'den bu yana yaklaşık 7 yıldır, çok sayıda Iraklı hastaya göz sağlığı alanında, gereken hizmetleri veriyor.

“Sağlık Turizmi” kapsamında Dünyagöz Ankara’yı ziyaret eden Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Müsteşarı Dr. Mahmood Nashat, hastanenin önemli departmanlarını gezerek, hastane hakkında bilgi aldı ve rutin göz muayenesinden geçti. Doç. Dr. Volkan Hürmeriç tarafından muayene edilen Dr. Mahmood Nashat’ın, gözlerinde herhangi bir probleme rastlanmadığı açıklandı.

Erbil’e de, bir Dünyagöz

Tıp doktoru da olan Nashat, Dünyagöz Ankara’da geçirdiği göz muayenesinden son derece memnun kaldığını söyledi, Kuzey Irak’tan Türkiye’ye sağlık turizmi için gelen hasta sayısının her yıl arttığını ifade etti;“ Dünyagöz, Irak halkının göz sağlığının emanet edilebileceği bir hastane ve o sebeple göz hastalıklarından sıkıntı yaşayan Irak halkı, Türkiye’ye gelerek Dünyagöz’ü tercih ediyor. Bu güvenden dolayı ilerleyen zamanlarda Erbil’de de, bir Dünyagöz Hastanesi açılmasının çok yarar sağlayacağını düşünüyorum.”

Ortadoğu'nun da sağlığına odaklanıyor

80 milyonluk Türkiye’de, sağlık sektörünün gerek donanım, gerekse insan kaynağı açısından olgunlaşma seviyesini tamamladığına dikkat çeken Dünyagöz Ankara Direktörü Hüseyin Kılavuz,“Grup olarak sağlık turizminin öncülerindeniz. Dünyagöz Ankara’da, göz ve göz sağlığına dair sunmuş olduğumuz teşhis ve tedavi hizmetlerimizle, sadece Ankara’nın değil,başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın göz sağlığına odaklanıyor; özellikle lazer, retina, göz ve göz çevresi ameliyatları için de yoğun talep alıyoruz.” dedi.

Sağlık turizminde bir yıldız

Dünyagöz Ankara İş Geliştirme Bölge Yöneticisi Ali Olgun Boydak da,Dünyagöz’ün yarattığı başarı hikâyesi ile aynı zamanda yurt dışına açılarak, göz sağlığında üst çıtayı belirlediğini ve ülke ekonomisine destek olduğunu ifade etti. Boydak, Dünyagöz’ün sağlık turizminin, sağlık sektöründe parlayan bir yıldız olarak görüldüğünü, Grubun 2017 yılı içerisinde hizmete açılacak olan Bakü ve Amsterdam hastanelerinin yanı sıra,yurt dışında da yatırımlarına devam edeceği bilgisini verdi.

Dünyagöz Ankara’dan çok memnun ayrılan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Parlamentosu Müsteşarı Dr. Mahmood Nashat, kendisini muayene eden Doç. Dr. Volkan Hürmeriç ve hastane yönetimine teşekkür etti, Erbil’e davet ederek,kendilerini misafir etmekten mutlu olacağını belirtti.