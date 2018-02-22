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Kuzgunlar Tiyatro Topluluğu, Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahne aldı

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Kuzgunlar Tiyatro Topluluğu, Yenimahalle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahne aldı
Yenimahalle Belediyesi çalışanlarından oluşan Kuzgunlar Tiyatro Topluluğu, “Deli Bayramı” adlı tiyatro gösterisiyle Dört Mevsim Tiyatro Salonu’nda sahne aldı.

Yenimahallelilerin yoğun ilgi gösterdiği oyunda personeller usta bir tiyatrocu gibi başarılı bir performans sergiledi.

Kim deli?

Oyun “delilik özgürlüktür” temasıyla vatandaşlara kim deli diye sorgulattı ve akıl hastanesinde yatanlar ile dışarıda hayatına devam eden insanları karşılaştırdı.

Ruh ve sinir hastalıkları hastanesinde geçen oyun, hastaların hazırladığı müsamere ile değişimlere uğrayan hayat ve yozlaşan değer yargıları karşısında insanın yaşadığı kırılma, traji-komik bir dille anlattı.

Karanlıkta dans ettiler

Turgut Özakman tarafından yazılan oyunun başrolünde belediye kurum Doktoru Serdal Taş ve vezne memuru Hakkı Teber yer aldı. Kendi mesleğini sahnede de icra eden Taş, başarılı performansıyla dikkat çekti.

Düzenlenen 'Black Light' adlı ışık gösterisi ile de vatandaşlardan tam puan alan oyuncular,  fosforlu eldivenleri ile karanlıkta adeta dans etti.

Oyunun sonunda Yenimahalle Belediyesi personelleri, kendilerine bu fırsatı verdiği için Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a teşekkür etti.

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