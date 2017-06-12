KYK’nın öğrenim kredilerini erken tarihte kesmesi Meclis gündeminde

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA



Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.



Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 30 Mayıs 2017 tarihli resmi duyurusunda “kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğretim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğlecilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir” denmiştir. Söz konusu açıklamada, “öğrenciye ödenmeyen tutarlar geri ödemeye dâhil değildir” denilerek güya öğrencilerin mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle, daha önce yaz tatili süresince ödenen öğrenim kredileri KYK tarafından erkenden kesilmiştir. Bu durum devletten aldığı öğrenim kredisi ile eğitimine devam edebilen öğrenciler için mağduriyet oluşturmaktadır.

Öğrenim kredileri ile ilgili 2016-2017 öğrenim yılında duyurulan bir diğer değişiklik ise Bakanlığınız talimatı ile yapılan birinci sınıf öğrencilerine yapılmış olan erken ödemelerdir. Eylül 2016’da yapılan bu değişiklik ile kredi ödemeleri Ocak yerine Ekim ayında başlatılmış, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde toplu ödeme yapılacağı KYK Genel Müdürü Sinan Aksu tarafından duyurulmuştur. Bu çerçevede;