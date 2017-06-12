KYK’nın öğrenim kredilerini erken tarihte kesmesi Meclis gündeminde

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA
Aşağıdaki sorularımın Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Akif Çağatay KILIÇ tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.
Necati YILMAZ
Ankara Milletvekili
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun 30 Mayıs 2017 tarihli resmi duyurusunda “kurumumuz tarafından yapılan kredi ödemeleri, öğrencilerin normal öğretim sürelerince yapılmaktadır. 2016-2017 öğretim yılı itibariyle normal öğrenim süresini tamamlayan öğlecilerimizin kredi ödemesi Haziran ayı itibariyle sona erecektir” denmiştir. Söz konusu açıklamada, “öğrenciye ödenmeyen tutarlar geri ödemeye dâhil değildir” denilerek güya öğrencilerin mağduriyeti önlenmeye çalışılmıştır. Böylelikle, daha önce yaz tatili süresince ödenen öğrenim kredileri KYK tarafından erkenden kesilmiştir. Bu durum devletten aldığı öğrenim kredisi ile eğitimine devam edebilen öğrenciler için mağduriyet oluşturmaktadır.
Öğrenim kredileri ile ilgili 2016-2017 öğrenim yılında duyurulan bir diğer değişiklik ise Bakanlığınız talimatı ile yapılan birinci sınıf öğrencilerine yapılmış olan erken ödemelerdir. Eylül 2016’da yapılan bu değişiklik ile kredi ödemeleri Ocak yerine Ekim ayında başlatılmış, Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayacak şekilde toplu ödeme yapılacağı KYK Genel Müdürü Sinan Aksu tarafından duyurulmuştur. Bu çerçevede;
- KYK’nın öğrencilerin kredi ödemelerini Haziran ayı itibariyle sona erdirmesinin sebebi nedir? Bu kararın Eylül 2016’da yapılacağı söylenmiş olan Ekim-Kasım-Aralık aylarını kapsayan toplu ödeme kararı ile bir ilişkisi var mıdır?
- Bu önergenin verildiği tarih itibariyle Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan burs ve öğrenim kredisinden faydalanan her biri ayrı belirtilmek suretiyle kaç öğrenci bulunmaktadır? Kredi ödemeleri Haziran ayı itibariyle kesilecek olan öğrenci sayısı kaçtır?
- İmzaladıkları sözleşmelerde son ödeme ayı olarak Eylül görünen öğrencilerin mağduriyetleri nasıl giderilecektir? “Öğrenciye ödenmeyen tutarlar geri ödemeye dâhil değildir” denilen açıklamada bu tutarlar mı kast edilmektedir?
- Dersleri, sınavları devam eden, yaz okulu ve bütünlemesi bulunan, okul ile ilişiği süren öğrencilerimizin kredi ödemeleri neden Haziran’da sona erdirilmektedir? Maddi yetersizlikler nedeniyle kredi alan öğrencilerimiz yaz ayları süresince geçimlerini nasıl sağlayacaklardır?
- Üniversiteden mezun olan gençlerin işsizlikle mücadele ederken 3 ay daha fazla öğrenim kredisi almalarının onlara destek olacağı düşünülmemiş midir? Yüksek lisans ve doktora başvurusu yapmayı planlayan mezun gençlerimizin ALES ve dil sınavı ücretlerini öderken mağdur olmamaları nasıl engellenecektir?
- Söz konusu değişikliğin 2016-2017 eğitim-öğretim dönemi sonunda, kesinti tarihinden birkaç hafta önce yapılmasının nedeni nedir?
- Kredi borcunun, ödenen kredi miktarına TÜFE artışı uygulanarak hesaplanan miktar dâhil edilerek öğrenciye geri ödetildiği düşünülürse, kimin parası kimden kaçırılmaktadır?
- Eylül 2016’da, Ekim-Kasım-Aralık toplu ödemesi müjdesi şeklinde sunulan toplu ödemeler kaç öğrenciye yapılmıştır? Uygulamada böyle bir değişikliğe gidilmesinin ve birinci sınıf öğrencilerine toplu ödeme yapılmasının yaklaşan Anayasa değişikliği referandumu ile bir ilgisi var mıdır?
- Bakanlığınız maddi imkânsızlıklar ve öğrencilere borç senedi karşılığında kaşıkla verdiği kredileri kepçeyle alacak olmasında acele etmesinin sebebi nedir?
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