Laik eğitimcilerden intikam alınıyor

İbrahim Özdiş / CHP Adana Milletvekili

İktidarın laik bilimsel eğitimi savunan eğitimcilerden intikam aldığını söyledim.

Eğitim Sen Adana Şubesi’nin 10. Olağan Genel Kurulu’na katılarak bir konuşma yaptım, eğitim alanındaki acı gerçekleri gözler önüne serdik. Anayasa değişikliği nedeniyle toplumda bir kutuplaşma yaratılmaya çalışıldığını keydedip, toplumun katmanlarının görüşlerinin alınmadan hazırlanan anayasaların her zaman kutuplaşmalara neden olduğuna değindik.

BİR KİŞİYE ÖZEL

Kapalı kapılar ardında bir kişiye özel yapılan anayasa değişikliklerinin topluma yarardan çok zarar getireceğini ifade ettik, “Bizim, hepimizin uyarılarına kulak asmadan yıllarca cemaat ile işbirliği yaparlar sizleri kutsal mesleklerinizden ihraç ettiler. 15 Temmuz’u fırsat bilip 20 Temmuz da kendi darbesini yapan AKP iktidarı, kamu kurumlarında cadı avı başlattı, cemaatle uzaktan yakından alakası olmayan, tek suçları çağdaş, demokratik , laik eğitimi savunmak olan muhalif on binlerce insanı işinden etti. Daha geçen gün Mehmet Fatih Traş adlı gencimiz dayanamadı intihar etti”

12 EYLÜL’DEN DAHA KÖTÜ

OHAL’in ilanından sonra ortaya çıkan rakamların ürkütücü olduğunu vurgulayıp, “ OHAL’den sonra 33 bin 55 öğretmenin(12 Eylül’de 3854), 4 bin 811 akademisyenin emeği çalındı (12 Eylül’de 120). AKP iktidarının laik-bilimsel eğitimi savunan, emek, barış ve demokrasi mücadelesi yürüten emekçilerden intikam alırcasına hareket etmesi asla kabul edilemez” diye konuştum.

SORUMLU ÜLKEYİ YÖNETENLERDİR

Siyasi iktidarın ‘referandumda evet denilirse terör bitecek, ekonomi şahlanacak’ şeklinde söyleminin inandırıcı olmadığını belirtip, konuşmamı şöyle sürdürdüm:

“ Ben buradan soruyorum, 15 yılda siz terörü önlediniz de size engel olan çıktı mı? Ülkeyi sıfır terörle devraldınız, Türkiye bugün kan gölüne döndü. Enflasyon rakamları geçtiğimiz gün açıklandı, çift rakamlı enflasyonlara geldik. İşsizlik almış başını gidiyor. Gençlerimiz işsizlik girdabının içinde oradan oraya sürükleniyor, perişan oluyor.

Peki, 15 yıldır ülkeyi kim yönetiyor? AKP’nin içinde yönetimsel olarak hiçbir sorun yok görünüyor. Karar alıyorlar mı, alıyorlar. Parlamentodan istedikleri kanunları çıkıyorlar mı, çıkarıyorlar. O zaman neden tek adam sistemi. Tabi ki günü geldiğinde hesap vermekten kurtulmak için.”

TEK ADAMLIĞI REDDEDİYORUZ

Ülkenin çağdaş yüzlerinin bütün yetkilerin tek adam da olacağı bir rejim değişikliğini reddettiğini ifade edip, halkın çağdaş, demokratik bir anayasa istediğini söyledim. Toplumun hep birlikte insanca, kardeşçe yaşamak istediğini dile getirdim, “Kimsenin emeği çalınmasın, kimse ölmesin, kimse aç kalmasın, kimse dilinden, inancından ve yaşam biçiminden dolayı ötekileştirilmesin istiyoruz. Bu anlamda 16 Nisan’da yapılacak olan halk oylaması sadece bugün değil, geleceğimizi, çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendirmektedir. Siyasileri, parti liderini ve ideolojileri unutup, gerçekten geleceğimizi düşünüp bu işe inanarak, hep beraber hayır deyip, daha çağdaş, daha özgür, barış içinde kardeşçe yaşayacağımız, ortak aklı hakim kılacağımız bir Türkiye yaratmanın adımını atmış olacağız”