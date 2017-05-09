Laika Akbilek ve Şafaktepe Aile Merkezi’nin yılsonu sergileri açıldı

2016-2017 Eğitim öğretim sezonunun sonuna gelen Mamak Belediyesi aile merkezleri eserlerini görücüye çıkarmaya başladı.

Laika Akbilek ve Şafaktepe Aile Merkezi’nin yılsonu sergilerinin açılışını yapan Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, “Hanımlarımıza fırsat verildiğinde çok güzel eserler ortaya çıkartıyorlar. Kurslarımızda kursiyerlerimiz becerilerine beceri katmıştır. Üretmenin verdiği haz bir başka güzel. Bir parçayı ortaya çıkarabilmek için aylarca çalışan kursiyerlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum ” dedi. Açılışa Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül’ün eşi Zeliha Akgül, Mamak Belediyesi Meclis Başkan Vekili Faruk Gültekin, Meclis Üyeleri, birim müdürleri ve kursiyerler katıldı.

Ürünler satışa sunuldu

Sergiyi gezerek, çalışmalar hakkında bilgi alan Akgül, Aile Merkezi kurslarının hayat boyu öğrenmenin okullar ile sınırlı kalmadığının bir örneğini oluşturduğunu kaydetti. Hünerlerin hobiye ve mesleğe dönüştüğünü altını çizen Zeliha Akgül ise, Mamak Belediyesi’nin insanı yetiştirme noktasında Aile Merkezleri’nde birçok hizmeti bir arada sunduğunu belirtti.

Sosyal hayatıma çok büyük katkısı oldu

Laika Akbilek Aile Merkezi’ne ilk geldiğimizde iğne tutmayı bile bilmiyorduk diyen kursiyer Şenay Taşçı : “Şimdi ise kıyafet tasarlıyorum. Burası hem sosyal hayatıma hem de mesleki hayatıma çok büyük katkıda bulundu. Başkanımız Akgül’e bize verdiği destek ve duyduğu güvenden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

Eserlerde Anadolu motifi ve hat sanatı hakim

Bir yıl süresince merkezde aldıkları eğitim sonrası ürettikleri birbirinden özel ürünleri ziyaretçilerin beğenisine sunan kursiyerler, özellikle Anadolu motiflerini ve hat sanatını işledikleri eserlerle büyük beğeni kazandı. Sergide Akgül ile sohbet edip fotoğraf çektiren hanımlar Aile Merkezlerinden memnuniyetlerini dile getirdiler. Sergiye çıkarılan ve tamamı el emeği olan aliminyum rölyef, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, el nakışı, sabun ve üç boyutlu resim gibi birçok ürün kursiyerler tarafından satışa sunulurken bazıları da çeyizlik olarak saklanacak.