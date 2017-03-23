LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(10)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

#BAŞHAYIRCILAR YETERSİZ VE SAKİNLEŞTİRİCİ ALMIŞ GİBİSİNİZ!

■#BAŞEVETÇİLERİN %90'I;

__ANAYASAYI SAKIZ GİBİ ÇİĞNİYOR/ÇİĞNETİYOR!

__YALAN/İFTİRA VE VATAN HAİNLİKLERİYLE KUDURMUŞ KÖPEK GİBİ SALDIRIYOR!

__TRT VE %90 TÜM BASIN YALAN/İFTİRA VE VATAN HAİNLİĞİ YAPIYOR!

__YÜCE TÜRK MİLLETİMİZ EN ÇOK ALLAH İLE SONRA CEBREN HİLE/SUÇ İLE KANDIRILIYOR!

■#BAŞHAYIRCILARIN %90'I;

__ANAYASAYI NAMUS/ŞEREFİ GİBİ KORUYOR!

__HİÇ YALAN/İFTİRA VE VATAN HAİNLİĞİ YAPMIYOR!

__YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİ NE ALLAH İLE NE DE CEBREN HİLE/SUÇ İLE KANDIRMIYOR!

■AMA #BAŞHAYIRCILAR, SİZLER;

■Y-E-T-E-R-S-İ-Z-S-İ-N-İ-Z!

■S-A-K-İ-N-L-E-Ş-T-İ-R-İ-C-İ__A-L-M-I-Ş__G-İ-B-İ-S-İ-N-İ-Z!..

TAMAM SATIN ALINAMAYAN DOĞRU/DÜRÜST ANKETLER EN DÜŞÜK %65 #HAYIR ÇIKACAK DİYOR AMA…

UNUTMAYINIZ Kİ, BU;

“VATANİ-ÖLÜMCÜL UÇURUMDAKİ S-A-K-İ-N HALİNİZ”

YÜCE TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN İLELEBET AFFEDİLMEYECEKTİR…

***

Yüce Türk Milletim;

●Siyasiler/

●Demokratik Kitle Örgütleri/

●Sivil Toplum Kuruluşları/

●Dernekler/

●Sendikalar/

●Vakıflar/

●Tüm Kurum ve Kuruluşlar/

KUTSAL VATANIMIZ/MİLLETİMİZ İÇİN…

DURMAAA!!!

KÜKREEE!!!

VATANİ GERÇEKLERİ HAYKIRRR!!!

İLK OLARAK;

KURUMSAL VE TÜM ÜYELERİNLE VE DE YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİ YÖNLENDİREREK;

■CUMHURİYET SAVCILARIMIZA SUÇ DUYURUSU YAP!..

Ardını Takip Et!

Sonrasında da Meydanlardan;

■İNME!..

■İNME!..

■İNME!..

***

Yüce Türk Milletim:

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ-GÖREVİMİZ!"

Profilin-Kapak Fotoğrafın-Evin-İşin-Tüm Hayatın, Her Şeyin #HAYIR Olsun!..

●●●__Kanma!/Korkma!/Yılma!__●●●

Yaptığımız 10 Adet Vatani-Önem Arz Eden Çalışmamız Var! 1'den Başla 10'a Kadar Her Gün Profil-Kapak Resmini Sırayla Değiştir!..

Kandırılmış #Evetçi Kardeşlerimize Bu Yazılanları Sabırla Anlayana Kadar/Anladığı Dilden, Birlik/Dirlik/Beraberlik İçinde Kardeşçe, "BEN-SEN-O" Değil, "BİZ" Olup Anlatalım...

Bir Olalım! İri Olalım! Diri Olalım!..

●Vatanımızı/Milletimizi Bölmek/Parçalamak İstiyorlar!

●Oturmayalım/Ayağa Kalkalım!

●Elimizden Ne Geliyorsa Yapalım!

●Bunları Fotokopi İle Çoğaltıp Kapı Kapı Dağıtalım!

●●●__Kanma!/Korkma!/Yılma!__●●●

***

"Bizim Anlayışımıza Göre, Siyasal Kuvvet, Millî İrade ve Egemenlik, Milletin Bütün Halinde Ortak Kişiliğine Aittir; Birdir, Bölünemez, Ayrılamaz ve Başkasına Bırakılamaz."

1930 (Afet İnan, M.B. ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ün El Yazıları, S. 418)

***

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ-GÖREVİMİZ!"

●Üzerinde Yaşadığımız Bu Toprakları Asil Kanlarıyla Sulaya Sulaya Kutsayıp "Vatan" Yapan Kahraman Şehit Ve Gazilerimize "Can-Kan" Borcunu Ödeyebilmek İçin;

Birbiriyle Yarışan Yiğit #Hayırcı _Yüce Türk Milletim_

●Kandırılan #Evetçi Kardeşlerimiz Var!

En Çok Allah İle Kandırıldılar.

Sonra Her Türden Cebren, Hile, Suç, Hainlik İle Kandırıldılar!..

●Ayrıca Yüce Türk Milletim:

“AKAPE-RTE ve Basının %90’ı” #Evet İçin __”Vatani-Suçlar”__ İşliyor!

*Bu İşlenen __”Vatani-Suçlar”__ için; Cumhuriyet Savcılarımızdan:

“ADALET İstiyoruz! ADALET!”

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ-GÖREVİNİZ!"

*Bu İşlenen __”Vatani-Suçlar”__ için; Vatan/Milletsever;

●Yüce Türk Milletimizden/

●Siyasilerden/

●Demokratik Kitle Örgütlerinden/

●Sivil Toplum Kuruluşlarından/

●Derneklerden/

●Sendikalardan/

●Vakıflardan/

●Tüm Kurum ve Kuruluşlardan/

“Kurumsal ve Bireysel Olarak ‘CUMHURİYET SAVCILARIMIZA’ Suç Duyurusunda Bulunmalarını İstiyoruz!”

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ-GÖREVİMİZ!"

●Peki, Neden Cumhuriyet Savcılarımız???

Şu Sebepten Dolayı:

Atatürk’ün Üstün Başarılarından… Dolayı “Bozkurt” Soyadını Verdiği, “Türk Hukuk Devrimi’nin Mimarı” Profesör Mahmut Esat Bozkurt, Şöyle Diyor:

“Gün Olur, Cumhuriyet’i Korumak İçin Başbakandan, Bakandan, Müsteşardan, Büyükelçiden, Validen Bile Hesap Sormak Gerekebilir... İşte Onun İçin, Cumhuriyet Savcısı’dır!”

Ve Başka Bir Zaman Ekliyor;

Cumhuriyet Savcılarına:

“Sizler Meriç Kıyılarında Çalışan Türk Köylüsünün Kaybolan Sabanından Tutunuz Da, Bu Vatanda Yaşayanların Uğrayacağı En Küçük Bir Haksızlıktan, Hatta Bingöl Dağlarının Issız Kuytularında Bekleyen Öksüzlerin Gözyaşlarından Sorumlusunuz”

***

●Kandırılmış Kardeşlerimizi Doğru Yola Çevirmemiz Bir Vatan/Namus Borcudur...

Borç Ödeyebilmek İçin Elimize Bir Daha Geçmeyecek Bu;

__"Ölümcül-Lanetli-Amerikancı-Bölücü-Başkanlık Tuzağı"na__

Engel Olabilme Fırsatını Kaçıramayız!

●#Hayırcı Yiğit/Vatansever Kardeşlerim;

10 Parçadan Oluşan Metin Aydoğan'a Ait Bilgileri İçeren Hazırladığımız Çalışmalarımız Var! Bakınız;

●Telefonunuza-Bilgisayarınıza İndiriniz!

●Fotokopilerle çoğaltınız!

Bu Bilgiler Belgeli %100 Gerçektir. İçinde;

"Allah İle Aldatan ve Bölücü Katil-Teröristlerin, Emperyalist Katil Devletlerin Ölümcül Tuzakları Yoktur!"

●Kandırılmış #Evetçi Kardeşlerimizle Birlikte Bunları Okuyalım/Anlayalım/Anlatalım...

Kutsal Vatanımız ve Milletimiz İçin #Hayırlarla Yâd Ederek Anlatalım...

Alınız Yanınıza Kandırılmış #Evetçi Kardeşlerimizi ve Birlikte Okuyup İrdeleyiniz...

Anlayana/Öğrenene Kadar Sabırla-Kardeşçe İstişare Ediniz...

Bu Tür Kaynakları Kardeşlerimizle Paylaşmamız ve Onları Doğru Yola Çevirmemiz Bir Vatan/Namus Borcudur..

Dost Acı Söyleyen Değil!.. “Dost Acıyı Tatlı Söyleyebilendir!”

Bakınız Göreceksiniz, Tatlı Tatlı Gerçekleri Önüne Serdiğimiz Yüce Milletimizin Hepsi de #Hayırcı Olacak!..

●Ben AKAPE-RTE'li Değilim! Ama "AKAPE-RTE"de En Çok Allah İle Kandırılmış Yüce Türk Milletimizden Nice Yiğitlerin Var Olduğuna Adım Kadar Eminim!..

●O #Evetçi Kandırılmış Kardeşlerimize:

Kanma Diyeceğiz! "Allah'ın Emridir Biatçı Olma Sorgula" Diyeceğiz!..

●Ben MHP'li Değilim! Ama "Çıldırmış Ve Sürüsü" Hariç! MHP'de Yüce Türk Milletimizden Nice Yiğitlerin Var Olduğuna da Adım Kadar Eminim! Satın Alınamayan #Hayırcı MHP'li Kardeşlerimiz Baş Tacımızdır Diyeceğiz!..

*10 Ayrı “çok vatani-değerli/çok vatani-önemli” bu bilgileri lütfen bol bol her yönden ve her türden paylaşalım…

●Anlatalım…

●Fotokopilerle Çoğaltıp Kapı Kapı Dağıtalım!

●Kutsal vatanımızın bir ucundan diğer ucuna ulaştıralım!..

“HER ŞEY VATANIMIZ İÇİN” BAŞKA BİR ŞEY YOK!

●Saygı ve sevgilerimizle...

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U “VATAN/MİLLET” ÖĞÜTLÜYOR-☆)

KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK, diyor ki;

Düşmana taarruz için, verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan evvel hazırlama ve tamamlamaya mecbur bulunduğumuz harp vasıtalarının ne olduğunu söyleyeyim:

Tam üç vasıtanın hazırlığının kâfi derecede olduğunu görmek lüzumunu hissediyorum. Onlardan birincisi ve en mühimi ve temel olanı, doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve bağımsızlığı için kalbinde... Vicdanında beliren, gelişen arzu ve emellerin sağlamlığıdır. Millet bu içten gelen arzusunu ne kadar kuvvetli gösterirse, bu arzu ve emelinin gerçekleşmesi için ne kadar çok kararlı ve imanlı olursa, düşmanlara karşı muvaffakiyet için o kadar kuvvetli bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım.

İkinci vasıta, milleti temsil eden Meclis’in millî arzuyu belirtmede ve bunun gereklerini inanarak uygulamada göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis, ne kadar çok beraberlik ve birlik halinde millî arzuyu belirtirse, düŞmana karşı o kadar kuvvetli üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış bulunan ordumuzdur.

Bu üç nevi vasıta veya kuvvetin düşmana karşı kurduğu cepheler, iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim:

İç cephe, dış cephe...

Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp olabilir; fakat bu hâl, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren, iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuşlardır. Gerçekten “kaleyi içinden almak”, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksatla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen bozguncu mikropların, vasıtaların varlığını iddia etmek uygundur.

Meclis’in zihniyeti, çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân ve ihtimal yoktur. Meclis’te, bir veya birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile aleyhimizde istifade çareleri aranılmakta olduğuna şüphe edilmemelidir. Dışişleri Bakanlığı’nın dosyaları buna dair vesikalarla doludur.

Kesin şekilde söylüyorum ki, istemeyerek olsa dahi düşmanlara ümit verecek en küçük belirtiler oldukça millî davanın sonuçlanması tehlikeye düşer.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK-1922 (Nutuk II, s. 638 - 639)

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Dipnotlar:

1-) 1/10 Çalışmalarımızda Bulunan Bilgiler: Metin Aydoğan'a aittir.

____Metin AYDOĞAN’ın Tüm Eserleri-Ocak-2017___

1-)Nasıl Bir Parti Nasıl Bir Mücadele (1996)

2-)Bitmeyen Oyun Türkiye'yi Bekleyen Tehlikeler (Ağustos-1999)

3-)Yeni Dünya Düzeni Kemalizm Ve Türkiye (Aralık -1999)

4-)Avrupa Birliği'nin Neresindeyiz Tanzimattan Gümrük Birliği'ne (Mayıs-2002)

5-)Ekonomik Bunalımdan Ulusal Bunalıma (Ekim-2002)

6-)Antik Çağ'dan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri Ve Türkler (Haziran-2004)

7-)Türkiye Üzerine Notlar 1919-2015 (2005)

8-)Ülkeye Adanmış Bir Yaşam-1 Mustafa Kemal Ve Kurtuluş Savaşı (Mart 2005)

9-)Ülkeye Adanmış Bir Yaşam -2 Atatürk Ve Türk Devrimi (Şubat 2006)

10-) Antik Çağ'dan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri Ve Türkler(1)

Küreselleşme Ve Siyasi Partiler (Mart 2006)

11-) Antik Çağ'dan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri Ve Türkler (2)

Batı Ve Doğu Uygarlıkları (Mart 2006)

12-) Antik Çağ'dan Küreselleşmeye Yönetim Gelenekleri Ve Türkler (3)

Türk Uygarlığı (Mart 2006)

13-)Türkiye Nereye Gidiyor (Ekim 2006)

14-)Ne Yapmalı (30 Ağustos 2007)

15-)Türk Devrimi (2014)

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil/Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)