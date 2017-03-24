LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(11)-[1/3]

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

KANDIRILMIŞ #EVETÇİ KARDEŞİM BAK 2 TÜRK TİPİTİP BAŞKANLIK

AZERBAYCAN VE MEHMET EMİN RESULZADE/EBULFEZ ELÇİBEY [1/3]

Yüce Türk Milletim, Hani Yüce Atatürk, Azerbaycan İçin;

"Azerbaycan'ın Sevinci Bizim Sevincimiz, Kederi Bizim Kederimizdir" Diye Söyler Ya!..

Azerbaycan’da Bizimle Aynı ;

“Kuruluş-Yükseliş Dönemimizdeki Sevinçli/Sonrasındaki Yok Oluşa Doğru Giden Kederli Kaderi Paylaşıyor!”.

Atatürk’ün Türkçü, Milliyetçi, Aydınlıkçı, Çağdaşcı, Akılcı, Bilimci İlke Ve Devrimleriyle Eş Düzeyde Yola Başlayan İki Ülkeyiz;

Sonrası?!;

“İnsan Kanıyla Beslenen Karanlık Güçlerin Lanetli Pençesi Kalbimize Saplanır”

Ve İki Ülkenin Bugünkü Kaderi Birbiriyle Bir Tık İleri/Bir Tık Geri Aynı Durumlardadır.

Sadece Türkiye Cumhuriyeti İçin Lanetin Tamamlanmasına, Eksik Bir Tek Tuğla Kalmıştır;

Laneti Tamamlayacak Olan O Eksik Son Tuğla “#Evet’tir!”

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Şimdi Azerbaycan Tarihine Aynı Kutsal Vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşundan Bugüne Olduğu Gibi Başından Sonuna Ayrıntılarıyla Bakalım:

Azerbaycan ve Mehmet Emin Resulzade:

Mehmet Emin Resulzade, 1918’de Doğuda, Türk Ve İslam Dünyası’nda İlk Olarak;

*“Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti’ni Kurdu.”

*”Azerbaycan Kadınına Seçme Ve Seçilme Hakkı Verdi.”

[Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin (1918-1920) kurucularından Mehmet Emin Resulzade, 31 Ocak 1884 yılında Bakü'nün Novhanı köyünde doğdu. Genç yaşında itibaren siyasetle ilgilenen Resulzade, Çarlık rejimi aleyhtarı bazı siyasi parti ve örgütlerde çalışmalar yürüttü, çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazdı. Çar rejiminin baskıları karşısında 1909'da İran'a giderek burada "İrane-nou" gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yaptı.

Meşrutiyet rejimi feshedildikten sonra, İran'da da baskılarla karşılaşınca Türkiye'ye gitmek zorunda kaldı. Daha sonra Bakü'ye dönerek Müsavat Partisi'ne üye oldu ve 4 yıl sonra Müsavat Partisi Merkezi Komitesi Başkanlığı'na seçildi.

28 Mayıs 1918'de Milli Azerbaycan Konseyi Başkanı sıfatıyla;

Doğunun ilk cumhuriyeti Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurulmasını resmen ilan etti.

Bolşeviklerin Azerbaycan'ı işgalinin ardından tutuklandı ve Moskova'ya götürüldü. Stalin'in ısrarlarına rağmen Sovyetlerle işbirliği yapmayı kabul etmedi ve Sovyetler Birliği'ni terk etti. Fransa, Finlandiya, Polonya, Almanya ve Türkiye'de yaşayan;

"Bir Kere Yükselen Bayrak, Bir Daha İnmez!"

“İnsanlara Hürriyet, Milletlere İstiklal!”

Sözlerinin sahibi Mehmet Emin Resulzade, 6 Mart 1955'de Ankara'da vefat etti ve Cebeci Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Son Nefesinde Üç Defa “Azerbaycan! Azerbaycan! Azerbaycan!” Demiştir.] [1]

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Resulzade’nin ATATÜRK Hakkında Düşünceleri:

“Ne İngiliz Himayesi, Ne Amerika Mandası Altında Değil, O Kurtuluşu Yalnız;

*’Hakimiyeti Milliyeye Müstenid, Bilakayduşart Bağımsız Bir Türk Devleti' Tesis Etmekte Görmüştü.

*Onun Dileği: ‘Ya Ölüm, Ya İstiklal’ İdi.

*Anadolu’ya O Bu Dilekle Geçti, Efsanevi İstiklal Harbini Başaran Başkahraman.

*Çanakkale Zaferi Üzerine, Sakarya Ve Dumlupınar Gibi Zafer Taçlarıyla Bezendi. Tarihin Üç Büyük İmparatorluğunu Dizleri Altına Alarak İstedikleri Gibi Parçalayan Galipler, Bir Avuç Anadolu Mücahitleri Karşısında Ricate Mecbur Kaldılar!

*’Başındaki Kumandanı Kaçmadıkça, Türk Neferi Hiçbir Zaman Kaçmaz!’ Diyen Büyük Kumandanın Sözü Doğru Çıktı.

*Ölüm Beratı ‘Sevr’ Yırtıldı!

*İstiklal Vesikası ‘Lozan’ Yazıldı.

*Atatürk, Bir Milletin Halasını Yalnız Kendisindeki Kuvvetten Beklemiştir. Bu Fikir, Onun Gençliğe Hitabında Bilhassa Belirtilmiştir. Muazzam Eserinin Müdafaasını Emanet Ettiği Türk Gençliğine;

*‘Muhtaç Olduğun Kudɾet Damaɾlaɾındaki Asil Kanda Mevcuttuɾ’ Diyen Atatürk’ün Tüɾk Köylüsü İle Nefeɾi Hakkındaki Samimi Fikirleri, Malumdur.

*Ona Göre;

‘Memleketin Yegane Efendisi Köylüdür!’

*’Ne Mutlu Türk’üm Diyene!’ Bu En Çok Tekrarladığı Bir Şiardır.”

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Azerbaycan ve Ebulfez Elçibey:

“Sevgim- millete!

Vurgunluğum- İstiklale ve adalete! İtaatim- hocalarıma!

Borcum- dostlarıma ve meslektaşlarıma!

Nefretim- yalancılara ve yüzsüzleredir!..” (Ebulfez Elçibey)

Asıl adı Ebulfez Kadir Güloğlu Aliyev olan, Azerbaycan’ın ikinci cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey 24 Haziran 1938’de Şu an Azerbaycan Cumhuriyeti’ne bağlı bir özerk cumhuriyet olan Nahçıvan’ın Keleki köyünde doğdu. Babası Güney Azerbaycan Türklerinden Kadirkulu Bey ve annesi Anadolu’da doğup Keleki’ye göç etmiş Mehrinisa Hanım’dır. Babası 1943 yılında II. Dünya Savaşı‘na katılmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştır. İlköğretim ve liseyi zor şartlar altında Nahçıvan’da okuyan Ebülfez Elçibey, 1957-1962 yılları arasında Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri Enstitüsü, Arapça bölümünde okumuştur.

Bu bölüme niye kayıt olduğunu kendisi;

“Nizamî, Hakanî, Fuzulî ve başka şairlerimizi doğru anlamak maksadıyla bu fakülteye hazırlandım.” diyerek özetlemektedir.

Azerbaycan tarihini ve Azerbaycan inkılabı dönemini öğreten dernekler kurmuştur.

1963-1964’te Mısır’da tercüman olarak çalışan Elçibey, 1970’lerde Azerbaycan’ın bağımsızlığı için çalışmaya başlar.

O günleri şöyle anlatır:

“Azerbaycan’a dönünce bütün gücümü talebeler arasında -millî şuurun uyanmasına yönelttim. Hiç kimseye de hesap vermiyordum. Çok şeyleri yakın dostlarımdan bile gizliyordum. Üçerli beşerli, yedişerli ve dokuzarlı gruplar kurdum. Her grupla da kendim meşgul oluyordum. Bu, çok vakit ve güç istiyordu.”

1975’te Rusya tarafından siyasi faaliyetlerinden dolayı bir buçuk yıl hapis cezasına çarptırılır. Rusya tarafından yakalanma sebebini:

“Ben hiç bir hoca ve talebeyi (hatta KGB ajanlarını da) suçlu saymıyordum. Bir düşmanım vardı, emperyalizm! Geri kalanlar onun zavallı hizmetçileri idi! Benim bu zavallı generallere ve subaylara da kalbimde acıma uyanırdı. Benim işim zalim emperyalizme karşı mücadele idi; sapkınlara tarihin kendisi ceza verecekti ve verdi de.” diyerek özetlemekte ve “en büyük düşmanının emperyalizm olduğunu” ortaya koymaktadır.

Cezasını zindanlarda ve taş ocaklarında çalıştırılarak ödeyen “Hürriyet Sevdalısı” Elçibey, 1977’den sonra Azerbaycan Milli İlimler Akademisi’nde el yazmaları enstitüsünde göreve yapar ve bağımsızlık çalışmalarına devam eder. 1989’da Azerbaycan Halk Cephesi’ni kuran ve başkanı seçilen Ebülfez Elçibey, Dağlık Karabağ’da ki Ermeni ayrılıkçılığını engellemek ve SSCB’nin yönetimindeki Azerbaycan’ın bağımsız olması için çalışmıştır. Daha sonra kendisi Azerbaycan Halk Cephesi’ni kurup, başkanı seçildiği günün “hayatında ki en güzel gün” olduğunu belirtmiştir. 1991’de bağımsızlığını kazanan Azerbaycan’ın 7 Haziran 1992’de ikinci Cumhurbaşkanı seçilmiştir.

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Elçibey’in Rusya’yı Rahatsız Eden İcraatları:

Derhal demokratik, ekonomik ve siyasi reformlara başladı. En önemlisi Sovyetlerden kalma, Rus ordusunun Azerbaycan`dan çıkmasına nail oldu. Türkiye ile çok sıkı müttefiklik münasebetleri kurdu.

SSCB’nin dağılmasıyla bağımsızlıklarını elde eden Türk cumhuriyetleri, Moskova ekseninde dış politika yürütmesi nihai bir durumdu. Rusya elinden çıkan bu ülkelerde askeri varlığını sürdürerek bir baskı unsuru kurmak istiyor, böylece kendisinden ayrılmış olsalar bile onları kontrol altında tutmak istiyordu. Azerbaycan’ı kendi haline bırakmaları, onlar açısından mümkün değildi. Çünkü Azerbaycan petrol yataklarına bakımından zenginliğe sahipti, Azerbaycan’ın jeopolitik konumu Asya ile Avrupa arasında önemli bir konumdaydı, ayrıca Türk devletleri arasında köprü konumundaydı. Böyle önemli bir coğrafyada Azerbaycan’ın başına Elçibey gibi;

“Türk Milliyetçisi ve Rusya politikalarına ters.”

Bir kişi geçmişti. Dahası Elçibey Bağımsız devletler topluluğuna girmeyi reddediyor, bununla kalmayarak Rus askerlerini Azerbaycan topraklarından çıkartıyordu. Elçibey’in iktidarda kalması, Rus askeri stratejisinin güney ayağını boşlukta bırakıyordu.

Azerbaycan’da Türklüğün yaşatılmasını, yüceltilmesini ve Türk âleminin tarihi misyonuna uygun bir mevkiye yükseltilmesini savunan Elçibey, sadece Azerbaycan Türklerine hedef mesajlar vermekle kalmıyor, Rusların, arka bahçeleri gözüyle baktıkları Türk cumhuriyetlerinde yaşayan halklar açısından da bir bağımsızlık uyanışa sebep oluyordu. Ruslar, Elçibey’den kurtulmak onu etkisiz hale getirmek için her türlü yola başvurdular. Öncelikli olarak Azerbaycan’la ilgili baskı politikası Karabağ üzerinden yürütüldü. Ermenistan’daki Rus askeri güçleri Ermenilere destek vererek, Azerbaycan topraklarını (Karabağ) işgal edildi. Sonucunda;

“Hocalı katliamı! Tarihin en büyük katliamını” Ermeniler gerçekleştirdi.

Ülkenin içinde de eski komünistler yeni hükumetten memnun değildi ve bir rövanş için fırsat kolluyorlardı. Böylece Rusya ve İran`ın belli çevreleri Azerbaycan`daki eski komünistlerin de desteği ile Elçibey hükumetine karşı bir darbeyi hayata geçirdi.

Elçibey’in, cephedeki yanlış uygulamalarından dolayı görevinden aldığı Süret Hüseynov, Rusya’nın Azerbaycan’ı terk ederken kendisine bıraktığı silahlarla Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri olan Gence’de ayaklanma başlattı.

Darbe ile yüzleşen Elçibey hükümetine kardeş Türkiye beklenilen desteği vermedi, aksine bugünkü Aliyev ile sıkı temaslar kurdu.

Elçibey’in kendisine yardım için Nahçıvan’dan çağırdığı Aliyev’de Bakü’ye gelince Hüseynov’u destekledi. Hayatını vakfettiği halkının iç çatışmaya sürüklenmemesi için Aliyev ile konuştuktan sonra uçakla doğum yeri olan Keleki’ye gitti. 2 hafta sonra geri dönmek istediyse de uçağı şahsi koruması tarafından kurşunlandığı için dönemedi.

Keleki köyü abluka altında olduğu için 4 yıl 4 ay zorunlu olarak burada kaldı. Ağustos 1993’te resmen görevinden alınan Elçibey’in yerine Ekim 1993’te yapılan seçimlerle Aliyev seçilmiştir. Yapılan seçimlerde bu sefer Cumhurbaşkanı koltuğuna Aliyev gelmiş ve Süret Hüseynov‘u Başbakan atamıştır…

Eski komünist Aliyev 1993 yılında darbe sonucu iktidarı sahiplendi. Bundan sonra Azerbaycan yolsuzluğa batmış, insan haklarını ihlal eden bir sülale iktidarının esiri olmuştur.

Elçibey’e ihanet edenler kendilerine vaat edilen koltuklara oturmuşlardır. Ama Süret Hüseynov kadere bakın ki 1995 senesinde vatana ihanetten yargılanmış ve müebbet hapis cezasına çarptırılmıştır. 4 yıl 4 ay sonra Bakü’ye dönen Elçibey, Azerbaycan muhalefetine katılmıştır. Mücadelesini demokratik yöntemlerle yürütmesi imkânsız olan Elçibey, Cumhurbaşkanlığı seçimini boykot eder ve ilmî, fikrî çalışmalarını sürdürür. BÜTÖV Azerbaycan Birliği’ni kurarak çalışmalarını Kuzey ile Güney Azerbaycan’ın birleşmesi üzerine yoğunlaştırır. Daha sonra hastalanan Elçibey tedavi için geldiği ve çok sevdiği Türkiye’nin başkenti Ankara’da 22 Ağustos 2000’de vefat eder.

Mustafa Kemal Atatürk ve Resulzade’den çok etkilenen Elçibey, mücadeleci ruhunun ATATÜRK ve Resulzade’den geldiğini her fırsatta ifade etmiştir:

Ben ATATÜRK’ün Askeriyim…

Elçibey Anıtkabir’de Deftere Yazdığı Nota:

“Ey Büyük Türk’ün Büyük Komutanı!

Gayrı Söylenecek Başka Söz Kalmadı. En Güzelini Sen Söyledin;

Ne Mutlu Türk'üm Diyene…

Seni Ziyaret Etmekle Özüm Ve Bütün Milletim Adına Şeref Duydum. –

Senin Esgerin.’’ (Kasım 1992)

Elçibey, TBMM'de bir konuşma yaptı, Azerbaycan'ın ATATÜRK’ün çizgisinde olacağını söyledi.

Bu yıllarda Elçibey Türkiye’den maddi/manevi destek istedi, defalarca…

Ama hep boş çevrildi…

Sadece boş çevirmekle de kalınmadı karşı cepheye destek olundu!.. [Yazıklar olsun TÜRK’üm/Müslümanım diye geçinen o günün ve bugünün iktidarlarına! HKD]

Kendisini “ATATÜRK’ün askeri” olarak tanımlayan Elçibey, Türkiye’ye karşı da bitmek, tükenmek bilmeyen bir aşkla dolu olup tedavi görürken bile Türkiye’de depremzedeleri ziyaret etmiş, onların dertlerine ortak olmuştur.

”Çok işkence gördüm, çok çektirdiler hiç birisine yanmamda, bir ATATÜRK rozetim vardı yakamda onu aldılar ya elimden hala içim yanar.” diyerek ATATÜRK’e olan sevgisini tekrar tekrar dile getirmiştir.

Elçibey, “Turan’ın yolu birleşik Azerbaycan’dan geçer” diyordu.

*Elçibey, “Başkatil Amerika’nın askeri katil-terörist F.Gülen Cemaati-Tarikatı”nın Azerbaycan'da okul açmasına izin vermedi. Aliyev ise Azerbaycan'ın her ilinde okullar, dershaneler açtırdı!

2007 yılından bu yana “Başkatil Amerika’nın askeri katil-terörist F.Gülen Cemaati-Tarikatı”nın Azerbaycan’daki örgütlenmeleri üzerine yazılar yazan Azerbaycan Yeniçağ Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Agil Alesger;

Azerbaycan devletinin yüzde otuzunda(%30) bu yapı etkin bir konumdadır. Azerbaycan petrol şirketi SOCAR içinde de bir yana “Başkatil Amerika’nın askeri katil-terörist F.Gülen Cemaati-Tarikatı” var! Cemaatin enerji sektöründe SOCAR üzerinde yürüttüğü faaliyetleri yazdım. 2 milyon Manat’lık (yaklaşık 6 milyon lira) tazminat davası açtılar. SOCAR’ın imajına darbe vurmakla suçluyorlar beni”

“SOCAR, benim devletimin şirketidir ve ben hiçbir yazımda direkt SOCAR 'ı hedef seçmemişim. Hep bu kurum içinde kök salan Halik Mammadov ve oğlunun başında olduğu 'Yapı'nın icraatlarını anlatmış, bunların devletin ve SOCAR'ın imkanlarını, “F tipi” için kullandıklarını dile getirmiştim. Devlet ve SOCAR yönetimi bu şirketin içini temizlemelidir. Çürükler temizlenmelidir. Benim davam budur. Bunlar enerji sektöründe cemaat yapılanmasını oluşturdular”

Son sözü;

AZERBAYCAN’da “Başkatil Amerika’nın askeri katil-terörist F.Gülen Cemaati-Tarikatı” OKULLARI GÖSTERMELİK KAPATILDI! [1]

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Alparslan Türkeş’e Bozkurt İşaretini Öğreten Elçibey’dir!:

Alparslan Türkeş 3 Mayıs 1992’de Azatlık Meydanındadır ve onu görmeye bir milyon insan gelir. Bu insanlar hep bir ağızdan ‘’Azatlık’’ diye bağırarak “bozkurt işareti” yapmaktadır. Türkeş bu işaretin ne anlama geldiğini Elçibey’e sorar.

Elçibey de kendisine:

‘’Bu bize Göktürklerden kalma ‘bozkurt işareti’dir’’dedi.

Rusların simgesi ayı, Fransızların simgesi horoz, İngilizlerin aslandır. Türklerin simgesi de bozkurttur. Bozkurt, Ergenokon’dan çıkışta bize yol göstermiştir. Buna göre özgürlük mücadelesi veren insanlar bir gün, bir yol göstericinin kendilerini kurtaracağını ümit etmektedirler. Alparslan Türkeş, mitingde yapılan bozkurt işaretini çok beğendi ve kendisi de yapmaya çalıştı. Fakat metalci gençlerin kullandığı işareti yaptı.

Ben ‘’Sayın başbuğum bu yanlıştır, bunu metalciler yapıyor’’ dedim. Gülümsedi. Elimle doğru bozkurt işaretini yapıp;

‘’Bu kurdun kulakları, şu da yüzüdür:’’ deyip onun parmaklarında şekli gösterdim. Beni kucakladı. [*]

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(1);

Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey İle Bağımsızlığa Giden Yol”

Bu Kitap Elçibey'in Vasiyetidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in vefatından önce dava arkadaşı Prof. Dr. Hanım Halilova'dan son isteği: “Tarihi yaşayanların anlatması ve yazması en doğrusudur. Tarihe yanlış not düşülmemesi için yaptığımız mücadeleyi muhakkak bir kitap yazarak anlat;” olmuştur.

Acıları bir, sevinçleri bir, amaçları bir olan iki insanın, dava arkadaşları ile birlikte verdiği haklı ve onurlu mücadelede, yakın tarihimizden ayrıntılar bulacak ve özgürlüğün kutsanmışlığını bir kez daha hissedeceksiniz.

Rus ordusu destekli Ermenilerin, Azerbaycan topraklarını işgalinde: “Onlar Şii, biz Sünni'yiz;” diyen ABD'deki Turgut Özal'ın sonraki tavırlarını; Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Elçibey'le olan temaslarını; kimlerin yardımını görüp, kimlerin yan çizdiğini; kimlerin ihanetine uğradıklarını; mücadele arkadaşının kaleminden okuyacaksınız.

Lider Halilova ve meydana getirdiği 5 bin kişilik Kadın Taburu'nun; Rus tankları önünde, göğüslerini siper edişleri ve işgalcilerle savaşları…

Ebülfez Elçibey ile birlikte özgürlük mücadelesi veren; tarih tanığı olan ve “Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nın Nene Hatun”u olarak da nitelendirilen Prof. Dr. Hanım Halilova'nın tarihe düştüğü notlardır bunlar. Bir macera romanı heyecanı ve sürükleyiciliğinde, duygulu anlar yaşayıp elinizden bırakamayacağınız bu kitap, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin anıtı olacaktır. Karar, siz okuyucuya aittir.

Kitapta Mehmet Emin Resulzade’nin 1918’de yaktığı bağımsızlık ateşinden, Çırpınırdı Karadeniz’in yazılış hikâyesine, Elçibey’in sönen bu ateşi tekrar yakışından ona Rus desteğiyle yapılan darbeye, Hanım Halilova’nın 1990 Ocak’taki kahramanlığından, Ermenilere karşı kurduğu Kadın Taburu’na Azerbaycan’ın geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yaşadığı birçok önemli olayı bu kitapta ayrıntılarıyla bulacaksınız.

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(2);

Eluca Atalı-10. Eser-“Azadlık Hekayeleri”(2015)

“Vatan ve millet sevgisinden dolayı, kendi topraklarından yüzlerce kilometrelerce ötede yaşayan yazarımızın, öz Türk yurdu Güney Azerbaycan ve diğer esir Türk yurtlarında yaşananları tüm Türk milletinin hafızasına kazımak için kaleme aldığı Azadlık Hikayeleri kitabı, Türkiye’de yaşayan ve hemen yanı başımızda gerçekleşen olaylardan bir haber milletin, yüreğinin bam teline dokunacak önemli bir eserdir.

Ziya Gökalp’in “Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne de Türkistan! Vatan ebed ve müebbet bir ülkedir, TURAN!” sözünü kendine şiar edinen Türk gençliğinin, Türklük üzerine oynanan oyunlar ve Türklüğe uygulanan baskıcı politikalardan dolayı koca Anadolu’ya sığdıramadıkları varlıklarına rağmen, küçücük yüreklerinde koca bir Turan sevdasını canlı tutmak için ana’dan, yar’dan, ser’den geçen sürgündeki binlerce millet evladından biri olan Eluca Atalı hanımefendiye yazdığı bu eserden dolayı mensubu olmakla gurur duyduğum Yüce Türk Milleti adına teşekkür ederim… (Hasan Kocabey)

Eluca Atalı (Hüseynova Medine İhtiyar kızı) 1966'nin 19 Kasımında Azerbaycan'ın Neftçala bölgesinin Holkarakaşlı kentinde doğmuştur. Asif Ata Ocağındandır, Asifçilik geleneğine bağlıdır, hiçbir siyasi sosyal kurumun üyesi değildir.

Baku Devlet Üniversitesinin Kütüphanecilik bölümünden mezun olmuş, "Azerbaycan'da Kitapseverlik: oluşumu, gelişimi, modern dönem ve akımları" adlı doktora tezini hazırlamıştır. Dünya, hayat, insan ve onların çevresinde yaşanan her olay onun konusudur.

Geleneğine bağlı olduğu Asif Ata'nın "İnsan değişmezse, dünya değişmez" fikrini esas alıp, insanın kendini olgunlaştırmasında ona engel olan eksiklikleri ve noksanları sanat aracılığıyla analiz eder. Birincil ilham kaynakları doğa ve çocuklardır.

"Doğa ve çocuklar bana konu vermekten hiç vazgeçmiyor, bense onları kendime küstürmemek için yazıyorum!" diyor. On iki yaşında şiir yazmaya başlamış, edebiyata yeni felsefi, estetik, minyatür tarzını getirmiş, hem bu tarzda hem de hikaye, deneme, mensur şiir ve gazete yazısı gibi türlerde yüzlerce eseri Azerbaycan'da ve yurtdışında basılmış ve başka dillere tercüme edilmiştir.

Ayrıca, siyasi-sosyal konulardaki görüşleriyle düzenli olarak basında yer alır. Senaryosu yazar tarafından hazırlanmış, Güney Azerbaycan milli kurtuluş hareketinden bahseden çok sayıda video, film vs. de çeşitli sosyal ağlarda, youtube benzeri kanallarda yayınlanmıştır. Şu anda İsveç'te yaşıyor, evlidir, estetik yaratıcılık ve gazetecilik işleriyle meşguldür.

Eluca Atalı’nın Bazı Yayınlanmış Eserleri

1- Adamdan Üstün - 2005

2-Eluca Atalı Yaradıcılığı- 2017

3-Adamdan Üstün - 2007 -TÜRKİYE Yayımı

4-Milli Monoloq -2009

5-Qum Üstündə Sərçələr-2010

6-Atillanın Açıq Pəncərəsi - 2010 (Rus Dilinde)

7-Bir Udum Azadlıq -2013

8-Gecikmiş Oyuncaq -2013

9-Kərküklülər - Təklənmiş Türkler - 2014

10-Azadlık Hekayələri - 2015

11-Atlara Kurşun Sıkmayın - 2015

12-Kerküklüler-Yalnız Buraxılmış Türkler - 2015

13-Tiqranizm Hocalı’da - 2016 (Türkçe)

14-Tiqranizm Xocalıda -2016 (Azərbaycan Türkçesində)

15-Kendini getir -2016 (Özbek Türkçesinde)

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U ‘’VATAN/MİLLET’’ ÖĞÜTLÜYOR-☆)

KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK, Diyor Ki;

Düşmana taarruz için, verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan evvel hazırlama ve tamamlamaya mecbur bulunduğumuz harp vasıtalarının ne olduğunu söyleyeyim:

Tam üç vasıtanın hazırlığının kâfi derecede olduğunu görmek lüzumunu hissediyorum. Onlardan birincisi ve en mühimi ve temel olanı, doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve bağımsızlığı için kalbinde... Vicdanında beliren, gelişen arzu ve emellerin sağlamlığıdır. Millet bu içten gelen arzusunu ne kadar kuvvetli gösterirse, bu arzu ve emelinin gerçekleşmesi için ne kadar çok kararlı ve imanlı olursa, düşmanlara karşı muvaffakiyet için o kadar kuvvetli bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım.

İkinci vasıta, milleti temsil eden Meclis’in millî arzuyu belirtmede ve bunun gereklerini inanarak uygulamada göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis, ne kadar çok beraberlik ve birlik halinde millî arzuyu belirtirse, düŞmana karşı o kadar kuvvetli üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış bulunan ordumuzdur.

Bu üç nevi vasıta veya kuvvetin düşmana karşı kurduğu cepheler, iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim:

İç cephe, dış cephe...

Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp olabilir; fakat bu hâl, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren, iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuşlardır. Gerçekten “kaleyi içinden almak”, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksatla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen bozguncu mikropların, vasıtaların varlığını iddia etmek uygundur.

Meclis’in zihniyeti, çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân ve ihtimal yoktur. Meclis’te, bir veya birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile aleyhimizde istifade çareleri aranılmakta olduğuna şüphe edilmemelidir. Dışişleri Bakanlığı’nın dosyaları buna dair vesikalarla doludur.

Kesin şekilde söylüyorum ki, istemeyerek olsa dahi düşmanlara ümit verecek en küçük belirtiler oldukça millî davanın sonuçlanması tehlikeye düşer.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK-1922 (Nutuk II, s. 638 - 639)

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Dipnotlar:

*Yazımda Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol” (TÜRKÇE) kitabından ve söyleşilerinden de faydalandığım bilgiler vardır.

1-) Yeniçağ-31/01/2013-14:39

2-) Eluca Atalı-Tigranizm Hocalı’da - 2016 (TÜRKÇE)

3-) Cumhuriyet-Pınar Öğünç-20 Mart 2017

4-) Odatv.com-25/01/17-20:20

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil/Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)