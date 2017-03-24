LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(12)-[2/3]

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

KANDIRILMIŞ #EVETÇİ KARDEŞİM BAK 2 TÜRK TİPİTİP BAŞKANLIK

EBÜLFEZ ELÇİBEY'İN DAVA ARKADAŞI PROF. DR. HANIM HALİLOVA VE ASİF ATA OCAĞI EVLADI ELUCA ATALI [2/3]

Ebülfez Elçibey'in Dava Arkadaşı Prof. Dr. Hanım Halilova:

“Konuşmama Başlamadan Evvel Büyük Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün Huzurunda Baş Eğirem!

Türk kadınına ve Türk insanına dinimizi, dilimizi ve millî kimliğimizi korumamıza vesile olan Atatürk’e çok şey borçlu olduğumuzu unutmamamız gerekir. Unutmamamız gereken bir şey vardır, o da Türk Dünyasında yaşayan ve yıllarca özgürlük mücadelesi veren biz Türkler bir umut ile mücadele vermişiz. Bu da Büyük Atatürk’ün kurduğu aziz Türkiye’mizdir. Ulu Atatürk Türkiye’nin dışında yaşayan Türkleri hiçbir zaman kendilerinden ayrı görmemiştir. Onun Türk Gençliği’ne ve Türk kadınına hitabında;

“Ey Türkiye Gençliği ve Ey Türkiye Kadını” demiyor;

“Ey Türk Gençliği ve Ey Türk Kadını” diyor.

Eğer;

Mustafa Kemal ATATÜRK, ‘KURTARICISI ve KURUCUSU’ Olduğu Vatanı ve Milletinin Yeni Devlet Adına ‘TÜRKİYE’ Demeseydi, Bu Toprakların Dışındaki Bizler ‘TÜRK’ Olduğumuzu Unuturduk. Bunu Yaşamayan Bilmez!”

“Ben 70 Yıl ‘TÜRKÜM’ Diyemeyen Bir Ülkede Yaşadım. Zorluk Görmeyen İşgal Altında Yaşamayan İnsan Bunu Kıymetini Bilemez!..

Bu Gün Doğu Türkistan Deniyor. Batısı Nerede???

Türkistan Türk Ülkesi Olan Orta Asya’nın Adıdır!”…

Değerlendirmelerinden Sonra Söylediklerine Son Noktayı Koyuyor:

“Türkiye Cumhuriyeti, ‘ATATÜRK’ün KURTARICISI ve KURUCUSU’ Olduğu;

Türk ve İslam Dünyasının Stratejik ve Jeopolitik Olarak Lider Devletidir.

300 Milyon Türk’ün Bir Tane Türkiye’si Var. Bu Memleket Sadece Bu Topraklarda Yaşayanlar İçin Değil, Tüm Türk Dünyası İçin Önemli. O Size Türk Dünyasının Emanetidir.

Ona İyi Bakın.

Yoksa Sizden Hesap Sorarız.”

Son Sözü:

“Elçibey, Büyük Mücadeleler Sonucunda Azerbaycan’a Bir Demokrasi Kalesi Dikti. Kendi Kalmasa da, Ebedi İzi Kaldı. Bu Millet ve TÜRK Dünyası Elçibey’i Unutmaz. Unutulmayanlar Ölmez!”

Ve devam ediyor;

Kendi ülkesinden hareketle bir uyarısı çok dikkate değer:

“Sovyetlerde bir makama temiz Türk’ü koymazlar. Mutlaka hanımı ya Ermeni ya Rus olmalıdır. Bizim erkekler makam sahibi olmak için Rus ya da Ermeni kızlarla evleniyorlardı. Ama bizim kızlarımız evde ‘kuruyup kalırdılar’ gene de asla yabancılarla evlenmezlerdi.

Soruram size annesi Ermeni ya da Rus olan çocuk gidip Karabağ’da savaşar mı? Der ki, bana ne, benim dayım var.

Bu büyük tehlike Türkiye’dedir. Şu anda Türk erkekleri Rus kızları ile evleniyor. Türkiye’nin yakın geleceğindeki en büyük problemi bu olacak.”

Yaşadığı tecrübelerle sadece Türkiye’de değil; tüm Türk Dünyasında sözlerine kulak verilmesi gereken bir değerdir Hanım Hoca!..

“Her okumuş her profesör aydın değildir, Özde aydını; bilgili olmakla birlikte en ağır günde milletin önüne çıkıp sözünü diyebilen kişidir.”

Diyor ve Türk dünyasının dil birliği ihtiyacını hatırlatmak için çok güzel bir örnek veriyor:

“Azerbaycan’da; ben diyorum ki ‘hoşuma geldi’, aynı şey için siz Türkiye’de diyorsunuz ‘hoşuma gitti’.”

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1970 yılından itibaren Azerbaycan’ın özgürlüğü için verdiği gizli mücadele 1988’den itibaren meydanlara taşınmış. 1974 yılında Kıbrıs barış harekâtının başladığını gizlice dinledikleri radyodan duyunca gözyaşları ile birbirlerine sarılarak;

“Türk ordusu Kıbrıs’taki kardeşlerini kurtardı. Zaman gelecek bizi de kurtaracak.” demişler. İşte o ümit onları diri ve dinamik tutmuş.

20 Ocak 1990 yılında Rus tankları Bakü’ye girince kadınlar Hanım Hoca’yı ev telefonları ile arayıp;

“Hanım Muallime bizi öldürüyorlar” diye feryat ediyorlar.

Hanım Hoca:

“Koskoca Sovyet imparatorluğuna karşı mücadele veriyoruz. Ne sanıyordunuz, başımızı mı okşayacaklardı? Tabii ki öldürecekler.” Cevabı veriyor ama içi yanıyor. Ne yapsam diye düşünürken açıyor “Türkiye’nin Sesi” radyosunu bir duyuyor ki bütün Türk Milleti ayakta. Ankara’da bütün bölgelerde insanlar sokaklarda yürüyüşler yapıyor, Sovyet işgalini protesto ediyorlar. Bu Hanım Hoca’ya güç veriyor ve birden zihninde bir ışık yanıyor ve o karanlık ülkeyi aydınlatıyor.

Hemen arıyor bütün hanımları diyor ki;

“Nene Hatunlar biz henüz ölmedik, Türk milleti yanımızdadır. Yarın Rus tanklarına karşı yürüyüş yapacağız.”

Ertesi sabah 5.000 kadınla sokağa çıkıyorlar. Türkiye’deki hassasiyetten aldığı güçle yaptığı hamlenin gerekçesini ve o kritik anları şöyle anlatıyor:

“Ben biliyordum ki kadını düşmanının önüne çıkarsa Türk erkeği evde durmaz. O da harekete geçer. Bizi gerekirse öldürsünler ama kadın-erkek herkes sokağa çıksın. Rus tanklarının önüne dizildik. Rus askeri silahını göğsümün sağ tarafına dayadı. O esnada sadece şunu düşündüm. Eşim çocuğum dostum var. Ama tek şey için üzüldüm. Eyvah dedim Türkiye’yi göremeden öleceğim.”

Tahmin ettiği gibi erkekler boş oturmuyorlar, herkes koşuyor, meydanlarda bir milyon insan toplanıyor. Ruslar korkuyor. Kadınlara zarar verirlerse milletin ayağa kalkacağından, dünyaya da hesap vermeyeceklerinden çekiniyor ve daha ileri gitmiyorlar. Hanım Hoca tankın üzerine çıkıyor ve özgürlük hareketinin başladığını duyuruyor. Bakü’de büyük bir yürüyüş yapılıyor. Nihayetinde 1991 de Azerbaycan bağımsızlığını kazanıyor.

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Asif Ata Ocağı Evladı Eluca Atalı-“HOCALI SOYKIRIMI”

Konumuz İle Direk Olarak Bir İlgisi Olmasa Da Azerbaycan Hakkında Yazıp “HOCALI SOYKIRIMI”nı Yazmamak/Hatırlatmamak Bir Türk’e Yakışmaz!

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Hocalı Soykırımı:

1992 yılının, Şubat ayının 25’ini 26’sına bağlayan gece Rusya’nın 366. Motorize Alayı’nın yardımıyla Hocalı’yı işgal eden Ermenistan silahlı güçleri tarafından etnik Azerbaycanlılara karşı yapılmış soykırımdır.

Bildiğimiz gibi bu facia, Dağlık Karabağ çatışması sırasında yaşanmış en dehşetli olaylardan biridir. Bu soykırım sırasında Azerbaycan halkı binlerle masum evladını kurban/şehit vermiştir. O gece Ermenistan Silahlı Kuvvetleri SSCB döneminden Hankendi (Stepanakert) şehrinde bulunan 366. Motorize Alayı’nın zırhlı araçları ve askeri birliklerinin yardımıyla Hocalı şehrini işgal etti. Saldırıdan önce 25 Şubat akşamı şehir top ve diğer ağır silahlarla yaylım ateşine tutuldu. Sonuçta Şubatın 26’sında sabah 5 sularında Hocalı tamamen ateşe büründü. Kuşatma altındaki şehirde mahsur kalan yaklaşık 2500 Hocalı sakini, Ağdam il merkezine ulaşmak ümidiyle şehri terk etti.

Fakat bir günde yeryüzünden silinen şehri terk eden 2500 Hocalılı yurttaştan 613’ü düşman kurşununa maruz kalarak katliamın kurbanı oldu. Bu soykırım sonucunda 63’ü çocuk, 106’sı kadın, 70’i yaşlı olmakla, 613 Hocalı sakini katledildi, 8 aile tamamen yok edildi, 25 çocuk her iki ebeveynini, 130 çocuk ise ebeveynlerden birini kaybetti. Düşman kurşunuyla yaralanan 487 kişiden 76’sı çocuktu, 1275 Hocalılı esir, 150’si ise kayboldu.

Devletin ve halkın emlak zararı 1 Nisan 1992 tarihli hesaplamayla 5 milyar ruble olmuştur…

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Serj Sarkisyan, Hocalı Soykırımı’ndan Sonra, Yabancı Gazetecilerle Basın Toplantısı Düzenler. Kürsüde Serj Sarkisyan Ve Basın Toplantısının Sözcüsü Otururlar. Salonda Gazeteciler Vardır:

Sözcü ayağa kalkıp toplantıyı açar:

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Soru sormak için el kaldıran gazetecilerden birine işaret eder.) Buyurun kendinizi takdim edin!

Can İV Yunet: Can İV Yunet, Fransa gazetecisi. ASALA’nın geçmiş katılımcılarından biri olan Monte Melkonyan çıkışlarında, sizi ve Marker Melkonyan’ı Hocalı soykırımının kurucusu gibi takdim ediyor.

O: “Bu bir intikam savaşıydı. O gece, iki bin Ermeni savaşçısı Hocalı’ya üç yönden girdiler ve soykırım yaptılar” diyor.

Kanlı olayı başlatan biri gibi, şahsen siz kendiniz Hocalı olayını nasıl değerlendiriyorsunuz? Siz Hocalı’dan çıktıktan sonra o şehre girenlerden biri de bendim. Ben ve Hocalı’ya yardıma gelmiş Azerbaycan askerleri helikopterlerle uçuyorduk. Çok alçaktan, neredeyse kuş uçuşu yüksekliğinden uçuyorduk. Ama izin sakallı askerleriniz bize ateş açıp, çekim yapmamıza izin vermediler. Yüzlerce günahsız insan ölüsü kadın, çocuk, yaşlı ve Hocalı’yı koruyanların cesetleri kar üzerinde kalıyordu. Ben Alman faşistlerinin zalimlikleri hakkında çok duymuştum ama beş-altı yaşındaki çocukları ve aman dileyen günahsız halkı öldüren Ermenilerin onları canilikte geride bıraktıklarını çekinmeden söyleyebilirim. Sizce???

Serj Sarkisyan: Anlaşıldı! Ermeni halkının zaferi gibi değerlendiriyorum!

Bilinmeyen Gazeteci: (Öfkeli halde yerinden sorar.) Halk dediğinizin Vandalizm yapmaya hakkı var mı???

Basın Toplantısının Sözcüsü: Beyefendi, önce kendinizi tanıtın.

Bilinmeyen Gazeteci: Kim olduğum hiçbir şeyi değiştirmez. Yedi milyarlık beşerin bir evladı…

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Görevlilere işaret eder.) Atın dışarıya!

Görevli gazetecinin yanında durup ayağa kalkmasını bekler.

Bilinmeyen Gazeteci: Benim sorum var.

Basın Toplantısının Sözcüsü: Beyefendi, siz şansınızı kaybettiniz.

Görevli onu kolundan tutup ayağa kaldırır. O, konferans salonunu terk etmek istemez. O zaman görevli onu kucağına alıp, kapıya doğru gider. Yerden ses yükselir. Sarkisyan elini yukarıya kaldırır.

Herkes sakinleşir.

Serj Sarkisyan: Iıı… (Sarkisyan biraz sustuktan sonra.) Baylar, öfkelenmeye gerek yok, biz her taraftan gelen saldırılara hazır olmalıyız. Genel olarak, o beyefendinin sorusuna açıklık getirecek olursak, şöyle derim: Halklar milli karakterine, taşıdığı özel değerlerine göre farklı oluyorlar. Biri kandan korkabilir, diğeri için o yalnız (Söz bulamıyormuş gibi düşünmeye başlar ve o zaman ellerini havada oynatır.) Nasıl desem, sadece, sıradan sıvı. (Arsızca güler.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Sarkisyan’a soru sorması için diğer bir gazeteciyi gösterir.)

Tomas de Vaal: İngiliz yazarı Tomas de Vaal. Gerçekten de, Hocalı soykırımını yapmak Ermeniler için önemli miydi?

Serj Sarkisyan: Önemli mi?! Hı-hı-hı… Hem de nasıl? Azerbaycanlılar Karabağ Savaşı’nda, bizim onlara şaka yaptığımızı düşünüyorlardı, Ermenilerin, silahsız halka dokunmayacağını sanıyordular. Biz onların bu inamını kırmaya çalıştık. Hocalı, bizim için stratejik bir amaçtı. Dört yüz on iki gün, yani bir yıldan da fazla bu şehri kuşatım altında tuttuk. Korkuyla halledemediğimizde Adronik’in yüzyılın başlarında onlara yaptıklarını bir daha hatırlatmak zorunda kaldık. Geçmişlerini hatırlatmamızla gördüler gerçek savaşın ne olduğunu. Hem de biz bununla on beşinci yıl Ermeni Soykırımı’nın cevabını verdik.

Rori Patriks: Rori Patriks, gazeteci, İngiltere’nin “Frant layn news” telekompanyası, Dünya insan hakları çerçevesinde Hocalı’daki olaylara bakarsak, bu günaha hiçbir şekilde hak vermek mümkün değil. Hocalı’dan sonra, Bakü’deki 30 bin Ermeni gelinin kaderinden korkmuyor musunuz?

Serj Sarkisyan: Hayır!

Rori Patriks: Neden?

Serj Sarkisyan: Türk erkeğinin namusu izin vermez, milli meseleyi aileye tatbik etmeye.

Rori Patriks: Emin misiniz?

Serj Sarkisyan: Evet. Türk’te aile inam kulesidir. Türk vicdanı izin vermez ailenin dağılmasına.

Rori Patriks: Sizin sözünüzden öyle anlaşılıyor ki, Hocalı bütünlükle Türk maneviyatına hesaplanmış kanlı bir olaydır.

Serj Sarkisyan: Bu olaya herkes kendi açısından bakabilir.

Anatol Leven: Anatol Leven, gazeteci, Büyük Britanya, Sarkisyan bey, siz Hocalı’yla on beşinci yıl olaylarına cevap verdik dediniz.

Serj Sarkisyan: Duyduğunuz gibi…

Anatol Leven: Öyleyse izin verin size bir olayı hatırlatayım.

Basın Toplantısının Sözcüsü: Buyurun, sizi dinliyoruz.

Anatol Leven: Bin dokuz yüz on sekiz yılında, Ermenistan’ın ilk Başbakanı olan Yohannes Kaçaznunin’in, bin dokuz yüz yirmi üçüncü yılda Taşnak Kngresi raporunda şöyle diyor:

“On beşinci yılda Türklere biz savaş açtık. ‘Denizden denize Ermenistan hayaliyle’ ayağa kalktık, olayların sebebi biziz.”

Ve bu raporda, o, kendi milletinin ettiği dokuz esas günaha işaret ediyor. Onlardan yalnız bir kaçını hatırlatmak isterim:

“Birincisi;

Kendimizden başkasında günah aramayalım.

İkincisi;

Övünülecek hiçbir emel yaratmadık.

Üçüncüsü;

Terör hadiselerimiz batının siyasal oyununu kazanmaya yöneldi.

Dördüncüsü;

Hiçbir şart olmadan Rusya’ya bağlandık. Ve…

Basın Toplantısının Sözcüsü: Dur! (Onun sözünü keser.) Size soru için söz verildi, Tigran’ın yazıtlarını burada okumayı mı düşünüyorsunuz? Bizim burada masal dinlemeye vaktimiz yoktur.

Anatol Leven: (Konuşmaya çalışır.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Öfkeyle.) Size ayrılan zaman bitti. (Arkadan bir kişiye işaret eder.) Buyurun.

V. Belih: (Ayağa kalkıp kendisini tanıtmak ister.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Salona hitaben.) Lütfen, kısa ve net sorular olsun.

V. Belih: Belih, “İzvestiya”nın yazarı. Önceden söyleyeyim, benim sorum açıklamalı olacak. (Belih ciddi bir şekilde Basın toplantısının sözcüsünün kısa sorular için izin vermesine karşı çıkar.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Gergin halde.) Yoldaş!

V. Belih: Karıştırmayın, sizin karşınızdaki Bolşevik değil.

Basın Toplantısının Sözcüsü: Yersiz imalara lüzum yok…

V. Belih: Bolşevizm ve Taşnakizm’in beşeri felaket olduğunu herkes iyi biliyor. Şerefi olan herkesin bu tür zehirli kelimelere karşı savaşmayı kendisinin vicdan emeli kabul etmesini zorunlu buluyorum…

“Sarkisyan elini yukarıya kaldırıp, tartışmanın bitmesi için talimat verir. Bir eliyle de basın toplantısının sözcüsünün kolundan tutar.

Başıyla gazeteciye konuşmayı işaret eder.

V. Belih: Ben soruma iyi bir cevap istiyorum. Bilmek istiyorum, bir yüzyıldır devam eden Ermenilerin Türk komşularına nefreti nereden kaynaklanıyor ve siz Ermeni siyasetçileri onun bitmesi için ne tür bir tutum ortaya koymayı düşünüyorsunuz?

Basın Toplantısının Sözcüsü: Beyefendi, önceden söyleyeyim, sizin provokasyona sebep olan sorunuz cevaplanmayacaktır.

Serj Sarkisyan: Sabırlı olun! (Önce gazeteciye, sonra da yanındaki basın toplantısının sözcüsüne tebessümle bakar.) Teşekkür ederim, sizin sorunuz hakkında düşünürüm.

V. Belih: Eminim, soruma cevap düşünmeniz yani Hocalı’ya kadar zaman almaz!

Basın Toplantısının Sözcüsü: Beyefendi, ironisiz…

Jean de La Gard: Jean de La Gard, “Valer aktyuel” dergisi, Paris. Taşnak partisinin yirmi üç yılında Buharest’te düzenlenmiş bir kongresinin raporundan bazı şeyleri hatırlatmak istiyorum.

“Bin dokuz yüz on dört yılının sonbaharında, Güney Kafkasya’da silahlandık ve Türklere karşı askeri operasyonda aktif şekilde yer aldık. Barışı kökünden baltaladık. Türklere karşı ayağa kalktık. Gerçekleri görmedik. Barış teklifini reddettik. Herkes bizi aldattı.”

Basın Toplantısının Sözcüsü: Beyefendi, soruya gelelim…

Jean de La Gard: Sarkisyan bey, madem ki, babam dediğiniz Taşnaklar kendi suçlarını itiraf ediyorlar. Böyle bir durumda siz neye dayanarak, Hocalı’da on beşinci yılın intikamını aldık diyorsunuz?

Serj Sarkisyan: Şehir silahsızdı. Bize karşı gelecek güç yoktu orada. Böyle bir fırsatı elden kaçırmak aptallık olmaz mıydı?

Jean de La Gard: Anladım… (O, oturur. Ne düşünürse yeniden soru sormak ister, elini kaldırır.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: Sorusu olan çok. Bu sebepten dolayı herkes yalnız bir defa kendi sırasını kullanabilir. Siz… (Yerinden el kaldırmış bir gazeteciye de söz verir.)

Artur Smith: ”Washington Post” gazetesi. Ünlü Ermeni gazeteci –doktoru Zori Balayan “Ruhumuzun canlanması” kitabında yazıyor:

“Biz Haçatur’la ele geçirdiğimiz eve girerken, (Açıklıyorum burada Hocalı’dan bahsediliyor) askerlerimiz;

*13 yaşındaki bir Türk çocuğunu pencereye çivilemişlerdi…

*Türk çocuğu çok ses çıkarmasın diye, Haçatur, çocuğun annesinin kesilmiş göğsünü onun ağzına sokmuştu.

*Daha sonra bu 13 yaşındaki Türk çocuğa, onların atalarının bizim çocuklara yaptıklarını yaptım!!!

*Başından, göğsünden ve karnından derisini soydum. Saate baktım, Türk çocuğu yedi dakika sonra kan kaybından öldü.

*İlk mesleğim doktorluk olduğu için hümanist bir insanım, bu yüzden Türk çocuğuna yaptığım bu şeyler için kendimi mutlu saymadım. Ama ruhum, halkımın yüzde birinin bile intikamını aldığı için sevinçten gururlanıyordu.

*Haçatur, daha sonra ölmüş Türk çocuğunun cesedini parça parça doğradı ve bu Türk ile aynı kökten olan kurt köpeklere attı…

*Akşam aynı şeyi başka üç Türk çocuğuna daha yaptık. Ben, bir Ermeni vatansever gibi kendi vazifemi yaptım. Haçatur’da çok terlemişti ama ben onun ve diğer askerlerimizin gözlerinde intikam ve güçlü hümanizmin mücadelesini gördüm. Ertesi gün biz kiliseye giderek 1915 yılında ölenlerimiz ve ruhumuzun dün yaptığımız pisliklerden temizlenmesi için dua ettik. Ancak biz Hocalı’yı, vatanımızın bir parçasını işgal eden 30 bin kişilik pislikten temizlemeyi başardık.”

Siz, bu insanı bir bilim adamı olarak görüyor musunuz???

Serj Sarkisyan: Hocalı’da sıradan askerden tutun da generale kadar herkes kendi üstüne düşeni yaptı. O yüzden, Zori Balayan’da, O yalnız yapabildiği kadar mücadele etti. Bir cerrahın bıçağı, savaş alanında bundan başka neye yarardı* Hı…hı… (Sarkisyan sözüne ara verir.)

Artur Smith: Ama ben soruma cevap alamadım…

Serj Sarkisyan: Zori Balayan’ı bilim adamı olarak görmemle alakalı soruyu diyorsanız eğer…

Görmemem mümkün değil. Yazdıklarına dayanarak.

Artur Smith: (Parmağını yukarıya kaldırıp söz almak için işaret eder.)

Basın Toplantısının Sözcüsü: (Başıyla onun konuşmasına izin verir.)

Artur Smith: Burada bilim adamına yakışan bir davranış var mı?

Serj Sarkisyan: Onun bir “Ocağ”ı yeter, Ermeni halkının onu kendi milli kahramanı olarak görmesine!

Artur Smith: (Parmağını yukarıya kaldırıp söz almak için işaret eder.)

Serj Sarkisyan: Genç, galiba Zori Balayan’ı çok merak ediyorsunuz. Size önerim, sorularınızı bana değil, ona sorunuz.

Artur Smith: Nerede? Onunla buluşabilir miyim?

Serj Sarkisyan: Hı, hı, hı… Bakü metrosunu patlatıp İtalya’da dinleniyor.

Artur Smith: (Gazeteci üzülmüş halde yerine oturur.)

Yuri Pompeyev: Yuri Pompeyev, “Moskovskiye haberleri” gazetesi, “Kanlı Karabağ Burulganı” eserinin yazarı.

Efendim, siz Hocalı faciasını 366’cı Rus alayının yardımıyla gerçekleştirdiniz. Sizin kendi gücünüze güvendiğiniz zaman oldu mu hiç?

Ermenilerin kendi başlarına ne yapabilecekelrini ortaya koymak daha iyi olmaz mıydı?

Serj Sarkisyan: Akıl öğretmek fikrinden vazgeçin!

Yuri Pompeyev: (Ayakta elini kaldırıp yine bir şey söylemek ister.)

Serj Sarkisyan saatine bakar.

Basın Toplantısının Sözcüsü: Zaman bitti!..

HOCALI’da KARNI YARILIP ÇOCUĞU ÇIKARILMIŞ BİR TÜRK ANNE NAAŞI

(…)] [3]

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(1);

Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol”

Bu kitap Elçibey'in vasiyetidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in vefatından önce dava arkadaşı Prof. Dr. Hanım Halilova'dan son isteği: “Tarihi yaşayanların anlatması ve yazması en doğrusudur. Tarihe yanlış not düşülmemesi için yaptığımız mücadeleyi muhakkak bir kitap yazarak anlat;” olmuştur.

Acıları bir, sevinçleri bir, amaçları bir olan iki insanın, dava arkadaşları ile birlikte verdiği haklı ve onurlu mücadelede, yakın tarihimizden ayrıntılar bulacak ve özgürlüğün kutsanmışlığını bir kez daha hissedeceksiniz.

Rus ordusu destekli Ermenilerin, Azerbaycan topraklarını işgalinde: “Onlar Şii, biz Sünni'yiz;” diyen ABD'deki Turgut Özal'ın sonraki tavırlarını; Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Elçibey'le olan temaslarını; kimlerin yardımını görüp, kimlerin yan çizdiğini; kimlerin ihanetine uğradıklarını; mücadele arkadaşının kaleminden okuyacaksınız.

Lider Halilova ve meydana getirdiği 5 bin kişilik Kadın Taburu'nun; Rus tankları önünde, göğüslerini siper edişleri ve işgalcilerle savaşları…

Ebülfez Elçibey ile birlikte özgürlük mücadelesi veren; tarih tanığı olan ve “Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nın Nene Hatun”u olarak da nitelendirilen Prof. Dr. Hanım Halilova'nın tarihe düştüğü notlardır bunlar. Bir macera romanı heyecanı ve sürükleyiciliğinde, duygulu anlar yaşayıp elinizden bırakamayacağınız bu kitap, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin anıtı olacaktır. Karar, siz okuyucuya aittir.

Kitapta Mehmet Emin Resulzade’nin 1918’de yaktığı bağımsızlık ateşinden, Çırpınırdı Karadeniz’in yazılış hikâyesine, Elçibey’in sönen bu ateşi tekrar yakışından ona Rus desteğiyle yapılan darbeye, Hanım Halilova’nın 1990 Ocak’taki kahramanlığından, Ermenilere karşı kurduğu Kadın Taburu’na Azerbaycan’ın geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yaşadığı birçok önemli olayı bu kitapta ayrıntılarıyla bulacaksınız.

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(2);

Eluca Atalı-13. Eser-“Tigranizm Hocalı’da” (2016-TÜRKÇE)





Eluca Atalı'nın Tigranizm Hocalı'da kitabı dram türünde yazılmıştır, 5 perde ve 9 şekilden oluşur. Eserde Ermeni hasleti, onun yüzyıllar boyunca komşuları olan Türklere yaptıkları ihanet ve amansızlık, tarihi olgulara dayanarak sanat şeklinde ve üslubunda verilmiştir. Kitabin ilk "Tigran sürüldü, Tigranizm sürünüyor” da özellikle bizim çağın 50-60'lı yıllarında Ermenilerin Roma ve Parfiya devletlerinde yaptıları ihanet ve amansızlığın tezahürleri canlandırılıyor.Cani Andronik'in Çar Rusya'sı tarafından satın alınıp hülyasında denizden denize gemi yüzdürerek Türkiye, Nahçıvan, Batı Azerbaycan,Güney Azerbaycan, Karabağ'da yaptığı akla sığmaz vahşetler, ileri derecede edebi çözümünü bulmuştur.Olayların bu gidişatı Tigrarizmin yaşadığını ve bir milletin ruhuna hakim olduğunu ispatlıyor.

Olaylar 20.yüzyılın 70'li yıllarında Karabağ'da Azerbaycan'a ait Alban anıtlarının Ermeni kilisesi Eçmiedzin tarafından nasıl çalındığıyla devam eder. Temeli Tigran tarafından konulan "Büyük Ermenistan" hülyasının gerçekleşmesi için Karabağ'ın Ermeniler tarafından benimsenmesi maksadıyla,o zamanki SSRİ KP-nin baş katibi Mihail Gorbaçov'un karısı Raisa'ya Ermeniler tarafından rüşvet olarak verilmis pırlanta yüzük ortaya çkar.Eserin başındaki bölümlerinde "Büyük Ermenistan' için yaratılmış, "Ermeni can vergisi fonduna” her ay Ermenilerin gelirlerinin yüzde beşi kadar para yatırılması ve bu vergiyi ödemeyen Ermenilerin Azerbaycan'ın Sumgayıt şehrinde evlerindeyken katledilmesi açıklanıyor.

Hocalı soykırımıyla doruğa ulaşan olaylar, Hocalı olayları zamanında baş vermiş yüzlerce vahşetten yalnız bir tanesi olan Hocalı sakinlerinden Ferhatın ailesiyle tasvir edilir. O da, o aileyi gaddarlıkla mahvedenlerden biri Ferhat'ın kendi çocukluk arkadaşı ve kirvesinin oğlu Hankendi sakini Seyran Ohanyan'dır. Roma komutan Tigran'nın, ihanet ve amansız hareketlerinin tasvir edildiği sahneler aynı şekilde Hocalı'da devam ettirilir.Ermeni kimiliği ve hasletiyse Seri Sarkisyan'ın Hocalı faciasından sonra, yabancı gazetecilere verdiği basın toplantısada tüm ayrıtınlarıyla gösterilir.

Eserin sonundaysa, doğal olarak Hocalı'da canilik yapan Ermenilerin kendi ailelerinin bile facia yaşadığı, intihar seviyesine kadar geldikleri anlatılmıştır.

Eluca Atalı’nın Bazı Yayınlanmış Eserleri

1- Adamdan Üstün - 2005

2-Eluca Atalı Yaradıcılığı- 2017

3-Adamdan Üstün - 2007 -TÜRKİYE Yayımı

4-Milli Monoloq -2009

5-Qum Üstündə Sərçələr-2010

6-Atillanın Açıq Pəncərəsi - 2010 (Rus Dilinde)

7-Bir Udum Azadlıq -2013

8-Gecikmiş Oyuncaq -2013

9-Kərküklülər - Təklənmiş Türkler - 2014

10-Azadlık Hekayələri - 2015

11-Atlara Kurşun Sıkmayın - 2015

12-Kerküklüler-Yalnız Buraxılmış Türkler - 2015

13-Tiqranizm Hocalı’da - 2016 (Türkçe)

14-Tiqranizm Xocalıda -2016 (Azərbaycan Türkçesində)

15-Kendini getir -2016 (Özbek Türkçesinde)

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U ‘’VATAN/MİLLET’’ ÖĞÜTLÜYOR-☆)

KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK, Diyor Ki;

Düşmana taarruz için, verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan evvel hazırlama ve tamamlamaya mecbur bulunduğumuz harp vasıtalarının ne olduğunu söyleyeyim:

Tam üç vasıtanın hazırlığının kâfi derecede olduğunu görmek lüzumunu hissediyorum. Onlardan birincisi ve en mühimi ve temel olanı, doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve bağımsızlığı için kalbinde... Vicdanında beliren, gelişen arzu ve emellerin sağlamlığıdır. Millet bu içten gelen arzusunu ne kadar kuvvetli gösterirse, bu arzu ve emelinin gerçekleşmesi için ne kadar çok kararlı ve imanlı olursa, düşmanlara karşı muvaffakiyet için o kadar kuvvetli bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım.

İkinci vasıta, milleti temsil eden Meclis’in millî arzuyu belirtmede ve bunun gereklerini inanarak uygulamada göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis, ne kadar çok beraberlik ve birlik halinde millî arzuyu belirtirse, düŞmana karşı o kadar kuvvetli üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış bulunan ordumuzdur.

Bu üç nevi vasıta veya kuvvetin düşmana karşı kurduğu cepheler, iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim:

İç cephe, dış cephe...

Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp olabilir; fakat bu hâl, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren, iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuşlardır. Gerçekten “kaleyi içinden almak”, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksatla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen bozguncu mikropların, vasıtaların varlığını iddia etmek uygundur.

Meclis’in zihniyeti, çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân ve ihtimal yoktur. Meclis’te, bir veya birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile aleyhimizde istifade çareleri aranılmakta olduğuna şüphe edilmemelidir. Dışişleri Bakanlığı’nın dosyaları buna dair vesikalarla doludur.

Kesin şekilde söylüyorum ki, istemeyerek olsa dahi düşmanlara ümit verecek en küçük belirtiler oldukça millî davanın sonuçlanması tehlikeye düşer.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK-1922 (Nutuk II, s. 638 - 639)

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Dipnotlar:

*Yazımda Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol” (TÜRKÇE) kitabından ve söyleşilerinden de faydalandığım bilgiler vardır.

1-) Yeniçağ-31/01/2013-14:39

2-) Eluca Atalı-Tigranizm Hocalı’da - 2016 (TÜRKÇE)

3-) Cumhuriyet-Pınar Öğünç-20 Mart 2017

4-) Odatv.com-25/01/17-20:20

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil/Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)