LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(13)-[3/3]

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

KANDIRILMIŞ #EVETÇİ KARDEŞİM BAK 2 TÜRK TİPİTİP BAŞKANLIK

AZERBAYCAN/ALİYEV VE KAZAKİSTAN [3/3]

Konu Azerbaycan olunca hemen;

“Bir millet, iki devlet”,

"Azerbaycan'ın Sevinci Bizim Sevincimiz, Kederi Bizim Kederimizdir"…

Benzeri sözcükler aklımıza geliverir…

Sonra unuturuz…

Hatırlamayız bir daha…

Türk kardeşlerimiz orada nasıl yaşar/yaşatılır? Bilmez/bilmek istemeyiz nedense!..

Azerbaycan’da olanları ne kadar biliyoruz?

Kaçımız bu ülkedeki Aliyev saltanatından haberdarız?

Kaçımız kardeşlerimizin vatanının onca yeraltı/yerüstü zenginlikleri varken yoksulluk içerisinde perperişan yaşatıldığını biliyoruz?

Azerbaycan’ın tüm zenginlikleri bir azınlığa peşkeş çekiliyor, farkında değiliz!

Bunun ötesinde Türkiye Cumhuriyeti’nde hem iktidar hem çoğunluk basın neden Azerbaycan’da hüküm süren anti-demokratik ve baskıcı rejim ile ilgili tek kelam dahi etmez?

“AKAPE-RTE” nasıl “Allah ile aldatan katil-terörist, F.Gülen Cemaat-Tarikatı” ile ikiz kardeş ise; Aliyev ile de aynı ikiz kardeştir!

“Lanetli-Bölücü-Türksüz-AKAPE-RTE Dönemi”

İle;

“Lanetli-Bölücü-Türksüz-Aliyev Dönemi”

Aynı sayılır!..

Birbirinden bazı konularda bir tık ileri bazı konularda bir tık geri…

“Lanetli-Bölücü-Türksüz-AKAPE-RTE Dönemi” eksiklerini eğer “#Evet” çıkarsa tamamlayacak ve hatta “Lanetli-Bölücü-Türksüz-Aliyev Dönemi”ni sinyal bile vermeden vınnn! Diye sollayıp geçecektir!..

Bakınız hem kendinizi ona göre hazırlayınız hem de değerlendiriniz, bazı örnekler vereceğim kendiniz karar veriniz…

*Aliyev ailesi, yakınları, yandaşları öncesine göre servetlerini katlaya katlaya zirve yaptılar. Milleti aç, açık, sefil durumda sürünürken, Aliyevler dünya zenginlerinin arasına girdiler…

_ Aliyev’in aile fertleri, yakınları, siyasi çevresi tarafından, çeşitli yolsuzluklarla bırakın namuslu/şerefli bir yaşam ile kazanılacak miktarı, böyle bir miktarın bin katını edinip, özellikle Dubai'de milyonlarca liralık mülkler ve başka ülkelerdeki sayısız mülkler, ticari ortaklıklar kurmuşlardır. Hepsinin de buralarda gizli banka hesapları mevcuttur.

*Aliyev ailesi, yakınları, yandaşları hakkında güçlü belgeli/kanıtlı, çok çeşitli ve büyük yolsuzluk, karanlık ve vatani-suç iddiaları vardır.

*Anayasa çiğnenmekte ve mahkemeler adil yargılama yapmamaktadır.

*Yapılan tüm seçimler şaibeli ve ayrıca aynı şuan bizim yaşatıldığımız gibi;

“AKAPE-RTE, devlet ve özel sektör tüm basının %90’ının yalan-iftira-algı tuzaklarıyla dolu her türden eylemle milletimizi kandırdığı gibidir!”

Ve bu şaibeleri ortaya çıkarmak isteyenler anında üzerine bir kara sürülüp cezaevine atılmaktadır.

*ATATÜRK’ün akılcı/bilimci, çağdaş fikir ve düşüncelerini, ilke ve devrimlerini, milliyetçiliğini, Türkçülüğünü benimsemiş olan “Resulzadeciler-Elçibeyciler”den oluşan siyasi-aydın-basın-asker tüm yurttaşlar aynı bizde olduğu gibi asılsız, iftira ve suçlarla ya ülkeyi terk etmek zorunda bırakıldı ya hapislere atıldı.

*ATATÜRK’ün akılcı/bilimci, çağdaş fikir ve düşüncelerini, ilke ve devrimlerini, milliyetçiliğini, Türkçülüğünü benimsemiş olan “Resulzadeciler-Elçibeyciler”den oluşan;

_Demokratik Kitle Örgütleri

_Sivil Toplum Kuruluşları

_Dernek-Sendika-Vakıfların,

Banka hesapları donduruldu!

Yasal hakları ellerinde alındı!

Yetkilileri-üyeleri çeşitli cezalara çarptırıldı.

*Azerbaycan halkı baskı/zulüm ve geçim sıkıntılarından dolayı ülkelerini terk etmek zorunda bırakılıyor, sadece Rusya’da 2 milyonun zerinde yaşayan/çalışan Azerbaycan Türk’ü var.

Ne düzgün bir iş, ne çalışan emekçilerin düzgün bir sigorta sistemi ne de düzgün bir emeklilik sistemi yoktur.

*Azerbaycan’da özgürlük diye bir şey kalmamış, yatak odalarına kadar her yurttaş izlenir/dinlenir hale gelmiştir. Halkın dinlenme ve takip korkuları psikolojilerini bozmuş ve haklı olarak halk arasında da şöyle bir özlü söz türemiştir:

“Evde-sokakta-işte, piknikte bile fısıltıyla konuş senden önce Aliyev duyar!..”

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“Bir millet, iki devlet” diye dilimizden düşürmediğimiz, Azerbaycan’da yaşayan TÜRK kardeşlerimizin bu acı gerçeklerini ülkemizde pek göremezsiniz.

Çünkü; engellenmektedir!..

Azerbaycan’da Yaşayan Bir Türk Kardeşimize Nasılsın Ülkendeki Siyasi Durumdan Memnun Musun? Diye Sorduğunuzda Cevap Hep Aynıdır:

“Başımızda Korkunç Bir Diktatör Var! Milli Şuur-Türklük Bitiyor”

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“ALLAH KUTSAL VATANIMIZI/MİLLETİMİZİ BÖLÜCÜ/AMERİKANCI #EVET’TEN KORUSUN!”

16 Nisan’da Bu Bölünme Teklifi “Vatanımız Bölünmesin Diye” #HAYIR İle Sonuçlanacak;

Eğer #Evet İle Sonuçlanacak Olsaydı Başımıza Neler Gelebilir;

Şimdi İlk Ve Güvenilir Ağızdan Tüm Gerçekleri “Dinci-Gerici-Bölücü-Emperyalist Katillerin Etkisinden” Arındırılmış Bir Şekilde “İntigam Aliyev”den Soru/Cevap Şeklinde Öğrenelim…

[İntigam Aliyev, Kimdir?

İntigam Aliyev, Azerbaycan’daki hak ihlalleriyle ilgili AİHM’ye 200’den fazla dava açmış, 50’den fazlasını kazanmış, ülkesinde tanınan bir muhalif, insan hakları alanında dünyada bilinen bir avukat. Birçok uluslararası ödüle layık görüldü. Farklı üniversitelerde alanıyla ilgili ders veriyor; Hukuk Öğretim Toplumu’nun da başkanı. 2014’te kendisi de yedi buçuk yıl ceza aldı, yaklaşık iki yıl cezaevinde tutulduktan sonra şartlı salıverildi. Şu anda Azerbaycan’dan çıkış yasağı var. Cezaevinde olduğu süre içerisinde Uluslararası Af Örgütü onun adına kampanya yaptı.

Yapmaz Demeyin Her Şeyi Yaparlar:

Yetkilerin genişliği, denetim mekanizmalarının zayıflığı açısından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından istenen başkanlık modelinin, her şeyden önce “ruhunun” dünyada en yakın Azerbaycan’da olduğu tespitleri yapılıyor. Buna AKP tarafından gelen bir itiraz da yok. Türkiye’nin neden başkanlık sistemine ihtiyaç duyduğuna dair “evet” cenahı birtakım argümanlar sıralıyor. Fakat belki de asıl önemlisi, özellikle de demokrasileri hasarlı ülkelerde neden başkanlık sistemine ihtiyaç olmadığını, bunun bedellerini konuşmak. Bunu da en iyi “sütten ağzı yanmış biri” anlatabilir. İnsan hakları alanında uluslararası camiada ismini duyurmuş Azerbaycanlı avukat İntigam Aliyev, başkanlık sistemiyle yaşamanın neye benzediğini, tek tek yurttaşlara düşen söz hakkını, zaman içinde muhalefetin ufalanışını ve nasıl “yandıklarını” anlatıyor.

Türkiye’deki Başkanlık Sistemi Tartışmalarını Uzaktan İzlemek Size Ne Düşündürüyor, Ne Hissettiriyor?:

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, eşi Mehriban Aliyeva’yı birinci yardımcısı olarak ataması dikkati buraya çekti ama Erdoğan’ın istediği başkanlık modeli post-Sovyet ülkelerinin çoğunda mevcut; Rusya, Beyaz Rusya, Türkmenistan, Tacikistan, Özbekistan...

Bana göre Türkiye’de baş verenler çok üzücü. Biz bunları yaşadık, bedelini uzun dönemdir çekiyoruz. Haydar Aliyev’in iktidara gelişinden sonra cumhurbaşkanının yetkilerinin genişlenmesi adına, hâkimiyet dağılımı, denetim mekanizmaları önemli şekilde zayıfladı. Anayasamızın 109. maddesinin 32. bendi cumhurbaşkanına fiili olarak hudutsuz hâkimiyet temin ediyor. Bugün Türkiye toplumunda, medyasında, sosyal-siyasi çevrelerinde yapılan tartışmalar vaktiyle Azerbaycan’da yapılanlara çok benziyor.

Hangi Aşamalarla Bu “Hudutsuzluğa” Gelindi?:

*2002’deki referandum hâkimiyetin Haydar Aliyev’den oğluna geçmesi için düşünülmüştü.

*2009 referandumu İlham Aliyev’in süresiz hâkimiyette kalmasına yol açtı.

Bu iki referanduma dair çok az bilgisi olan Türkiye toplumu Azerbaycan’daki 2016 referandumunun hangi maksatla geçirildiğini iyi biliyor. 2002’de Azerbaycan kamuoyunda, medyasında tartışmalar yeterince güçlüydü. 2009 referandumunda tepki zayıfladı; 2016 tam suskunluk ortamında geçti.

Çünkü o zamana kadar bizim FOX TV’lerimiz, Cumhuriyet gazetelerimiz artık kapatılmıştı.

2002 referandumuyla nisbî seçim sistemini iptal eden iktidar, sonraki yıllarda;

*Muhalif partilerin maddi kaynaklarını kesmekle, ofislerini ellerinden almakla, üyelerini hapse atmakla fiilen tek partili siyasi sistemi kurmuş oldu.

*Yasalara göre bütçeyi parlamento onaylıyor, ama çoğu durumda olduğu gibi rolü sadece formal. Başbakan var, ama görevleri sembolik. Bakanlar, belediyeler, Anayasa Mahkemesi dahil tüm mahkemeler de aynı durumda. Aynı esnada Rusya’nın Çeçenistan’la yaptığı gibi Azerbaycan’da Karabağ savaşı ve terörle mücadele gerekçesiyle polisin yetkileri genişletildi, muhalif partilere, medyaya baskı, hak kısıtlamaları arttı.

Bu Modelde Başkanlığın Tek Tek Yurttaşların Hayatlarına Yansıması Nasıl Oluyor? Başkanla Aynı Tarafta Olmayan Muhalif Fikirlere Ne Kadar Yaşama Şansı Var?:

Bir kişinin elinde çok fazla yetkinin toplanmasının acısını biz uzun yıllardır çekiyoruz. Petrolden gelen milyarlar içeren devlet bütçesinin nereye, nasıl harcanacağını aslında bir kişi belirliyor.

*İktidar anlamsız müzik ve spor yarışlarına yüz milyonlarca para harcıyor. 2012’deki Eurovision şarkı yarışması mesela, 2015’te Bakü’de düzenlenen Avrupa Oyunları’nda yalnız pop yıldızı Lady Gaga’nın bir şarkı ifa etmesinin ülkeye 2-3 milyon dolara mal olduğu söyleniyor.

Buna karşılık;

*Ülkede ortalama maaş 80-150 Avro.

*Öğretmen 100-200 avro alır,

*üniversite profesörü 300-500 Avro.

Ve bütün bunlara karşı çıkmanın bedeli ağır. Bugün ülke hapishaneleri böyle insanlarla dolu.

İlham Aliyev’le, herhangi bir muhalif parti liderinin imkânları mukayese edilemez. Devletin bütün unsurları, polisi, mahkemesi, savcılığı, televizyonları bir şahsın emrinde. Diğerleri televizyonlara çıkamıyor, toplantı yapamıyor, paraları yok ve yıllarca sürebilecek hapis cezalarıyla karşı karşıyalar.

*Medya,

*Sivil toplum örgütleri de aynı durumda.

Ülkede 150’den fazla siyasi tutuklu var.

Bu Süreç Muhalefeti Nasıl Etkiledi? Muhalif Kaldı Mı Ya Da?:

Sistematik baskıdan yılmadan muhalif fikirde olanlar, tehlikelere rağmen konuşmaktan çekinmeyenler hâlâ var ama az. Muhalif görüştekilerin sayısı gittikçe azaldı. Bir kısmı hapiste, bir kısmı ülkesini terk etmiş, bir kısmı yazmıyor, bir kısmı da iktidar cephesine geçmiş. Ama son dönemde iktisadi krizle ilgili eleştiriler artıyor. Buna karşılık hükumet yasaları sertleştiriyor.

Fatih Portakal’ın Mehriban Aliyeva’nın Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Olarak Atanmasıyla İlgili Haberi İroniyle Vermesinin Ardından Fox TV Yayınlarının Azerbaycan’da Durdurulması Sizi Hiç Şaşırtmadı O Zaman?:

Azerbaycan böyle şeylere alıştı artık. Burada uzun yıllardır televizyonlar, gazeteler, üniversiteler, sivil toplum kurumları bir gün içinde durdurulabilir. İnsanlar nedeni konusunda aydınlatılmaz ya da çok absürt bir sebep söylenir. Azerbaycan gibi ülkelerde başkanın kararına ironiyle yaklaşmak, aile fertleriyle ilgili yorumlar yapmak neredeyse devlete karşı gelmek, halkın liyakatına tecavüz gibi kabul edilir. Başkanın resmen işe karışmasına gerek yoktur. Bu sistemde başkan devlet, devlet başkan demektir. Diyeceksiniz ki Mehriban Aliyeva Azerbaycan’da zaten ikinci şahıs idi, bu göreve ne gerek vardı? İlham Aliyev en azından cumhuriyetçilik adına ayıp sayarak bunu yapmamalıydı. Son referandumda 18 yaşını dolduranlara milletvekili olma hakkı verilmesinin, Aliyev’in öğrenci olan oğlu için yapıldığı, 2020’deki parlamento seçimlerinde milletvekili olacağı az kişide şüphe doğurur.

Burayı İyi Takip Eden Birisiniz. Azerbaycan’ın Tecrübesi Türkiye’ye Dair Hakiki Bir Emsal Teşkil Ediyor Mu? Bu Mudur Türkiye’yi Bekleyen?:

İlham Aliyev, referandum arefesinde eşini yardımcısı yapmakla Türkiye’deki kardeşine büyük kötülük yapmış oldu. Başkanlık sistemi böyle bir şey diye başkanlık sistemine karşı olanlara iyi bir kart verdi. Fakat fark şu:

*Türkiye’de seçimler tamamen sahteleşmemiştir,

*Parlamento tamamen Erdoğan’ın hâkimiyeti altında değil,

*Muhalif partiler,

*Sivil toplum kurumları zayıfladıysa da tamamen ortadan kalkmamış,

*Toplantılar tamamen yasak değil,

*Muhalif bir fikrin televizyona çıkma şansı yine de var.

Ama Süreç Böyle Gider De Referandum Erdoğan’ın Galibiyetiyle Sonuçlanırsa Kısa Bir Süre Sonra Bunlar Da Kalmayabilir. Bu Kadarını Yapamazlar Demeyin, Yaparlar. Başkanlıkları Kendi Arşınınızla Ölçmeyin. 10-15 Yıl Önce Türkiye’de Demokrasinin Bu Hale Geleceğine Kim İnanırdı? Bu, Aklını Şaşırmış Derlerdi…

Siz Nasıl Konuşabiliyorsunuz? Bu Baskıyla, Korkuyla Yaşamak Nasıl Bir Şey?:

Toplum olarak Azerbaycanlılar korkuyu 1990’da bağımsızlık uğruna Sovyet tanklarıyla yüz yüze durduğu zaman aştı. Bağımsızlığın ilk yılları büyük coşku ve umutlar dönemiydi. Kısa bir süre sonra korkuyu geri getirdiler. Ama demokrasi ve özgür toplum, korkuyu aşabilen insanların sayesinde mümkün olabiliyor. Böyle örnekler tüm toplumlarda olur.

‘Güçlü Devlet’ Masalları!

O Zaman Türkiye’de Referandumda Oy Vereceklere Ne Dersiniz?:

Bizde Bir Atasözü Vardır: Kel Çare Kılabilirse Kendi Başına Kılar. Görünen O Ki, Demokrasi Geleneklerinin Zayıf Olduğu Toplumlarda Başkanlık Hâkimiyetin Gaspına Geniş İmkân Veriyor. Ama Problem Sadece Başkanlık Sisteminde Değil. Erdoğan, Can Attığı Başkanlık Sistemi Olmadan Da Bugün Fiili Olarak Fazla Güce Sahip. Yeni Sistem Ona Hudutsuz Hâkimiyet Verecek. Bu Anlamda Türkiye Toplumu;

“Güçlü Devlet”,

“Güvenlik Gerekleri”,

“Etkili Yöneticilik”

Gibi Masallara İnanıp Erdoğan’a, Akp’ye “Hayır” Demek İçin Toparlanamazsa Bunun Bedelini, Acısını Uzun Süre Çekecek. Bizim Ne Vakittir Çektiğimiz Gibi. Kardeş Ülkeler, Kardeş Halklar Deriz Ama Bizim Ne Medyamız, Ne Partilerimiz, Ne Sivil Toplumlarımız Birbirlerini Tanıyor. Aslında Kardeş Olanlar İktidarlar, Başkanlar. Bu Kardeşlikten Yararlananlar Da Onlar.] [3]

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Kazakistan:

[Kazakistan’da “BAŞKANLIK SİSTEMİ BİTİYOR”

Daha istikrarlı ve modern bir devlet için…

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Görevlerinin Bir Kısmını Hükümet Ve Parlamentoya Devretmeye Hazır Olduğunu, Ülkede Uygulanmakta Olan Başkanlık Sisteminden Vazgeçtiğini Açıkladı...

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev;

"Kazakistan, hükümet ile meclisin rolü ve etkisini artıracak bir sistem değişikliğine gidiyor" açıklamasını yaptı.

Nursultan Nazarbayev canlı yayında vatandaşlara, Anayasa'ya reform yapılacağını ve bunun için çalışma oluşturulup işe başlandığını ifade etti.

Kazakistan bağımsızlığını kazandığı 1991 yılından itibaren 25 yıldır ülkeyi başkanlık sistemiyle yönetmekte olan Nazarbayev;

"Devlet içerisinde iktidarın bölüşümü ve etkileşimi düzenlenecek" diye konuştu.

Bu konuda çalışacak özel grubun oluşturulduğunu bildiren Nazarbayev;

"Zamanın gerektirdiği koşullar hızla değişiyor; bizim de ona göre değişmemiz lazım. Bu nedenle devlet yönetim sistemini de modernleştirmemiz gerekiyor" diye devam etti.

"Önümüzde bizi iktidar dalları makamlarını paylaşma görevi beklenilmektedir" diyerek Anayasa ve kanunlara değişiklik yapılacağını söyleyen Kazakistan Devlet Başkanı;

"Çağımızın gereği ve milletimizin çıkarı için, neslimizin geleceğini düşünerek bu karar aldım"

İfadesinde bulundu.] [4]

Canım Yüce Türk Milletim! Kazakistan Devlet Başkanı, Nursultan Nazarbayev, Şu Sözüyle Her Şeyi Özetleyip Dağ Büyüklüğünde Noktayı Da Koymuş:

“BAŞKANLIK SİSTEMİNİ BİTİRME KARARIM;

Çağımızın Gereği Ve Milletimizin Çıkarı İçin, Neslimizin Geleceğini Düşünerek Aldığım Bir Karardır"

Böyle Bir Kararı Alabilecek Vasıflara Sahip Bir İnsan Vatan/Millet Aşkıyla Yanan Ve Kesinlikle Şahsi İkbal Değil! %100 Vatani/Milleti İkbal-Gelecek Düşünen Bir Vatan Kahramanıdır.

Ve Tarihe Not Düşüyorum Canım Milletim;

Eğer Karanlık Güçler Engel Olamazsa Kazakistan’ın Yarını Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’dir!..

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(1);

Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol”

Bu kitap Elçibey'in vasiyetidir.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ebülfez Elçibey'in vefatından önce dava arkadaşı Prof. Dr. Hanım Halilova'dan son isteği: “Tarihi yaşayanların anlatması ve yazması en doğrusudur. Tarihe yanlış not düşülmemesi için yaptığımız mücadeleyi muhakkak bir kitap yazarak anlat;” olmuştur.

Acıları bir, sevinçleri bir, amaçları bir olan iki insanın, dava arkadaşları ile birlikte verdiği haklı ve onurlu mücadelede, yakın tarihimizden ayrıntılar bulacak ve özgürlüğün kutsanmışlığını bir kez daha hissedeceksiniz.

Rus ordusu destekli Ermenilerin, Azerbaycan topraklarını işgalinde: “Onlar Şii, biz Sünni'yiz;” diyen ABD'deki Turgut Özal'ın sonraki tavırlarını; Süleyman Demirel, Alparslan Türkeş, Bülent Ecevit, Tansu Çiller ve Devlet Bahçeli'nin Azerbaycan Bağımsızlık Hareketi'nin lideri Elçibey'le olan temaslarını; kimlerin yardımını görüp, kimlerin yan çizdiğini; kimlerin ihanetine uğradıklarını; mücadele arkadaşının kaleminden okuyacaksınız.

Lider Halilova ve meydana getirdiği 5 bin kişilik Kadın Taburu'nun; Rus tankları önünde, göğüslerini siper edişleri ve işgalcilerle savaşları…

Ebülfez Elçibey ile birlikte özgürlük mücadelesi veren; tarih tanığı olan ve “Azerbaycan Kurtuluş Savaşı'nın Nene Hatun”u olarak da nitelendirilen Prof. Dr. Hanım Halilova'nın tarihe düştüğü notlardır bunlar. Bir macera romanı heyecanı ve sürükleyiciliğinde, duygulu anlar yaşayıp elinizden bırakamayacağınız bu kitap, bir milletin bağımsızlık mücadelesinin anıtı olacaktır. Karar, siz okuyucuya aittir.

Kitapta Mehmet Emin Resulzade’nin 1918’de yaktığı bağımsızlık ateşinden, Çırpınırdı Karadeniz’in yazılış hikâyesine, Elçibey’in sönen bu ateşi tekrar yakışından ona Rus desteğiyle yapılan darbeye, Hanım Halilova’nın 1990 Ocak’taki kahramanlığından, Ermenilere karşı kurduğu Kadın Taburu’na Azerbaycan’ın geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yaşadığı birçok önemli olayı bu kitapta ayrıntılarıyla bulacaksınız.

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap(2);

Eluca Atalı-12.Eser-“Kerküklüler-Yalnız Bırakılmış Türkler” (2015)

“Türkmeneli'nden İŞİD-in esir aldığı kızlar, gelinler Arap pazarlarında 25 dolara satılıyordu.

"Siyaset mantığıyla hareket eden dostun haklıdır, senin seçimin yanlıştır. Siyasetçiden dostluk beklemek alenen aptallıktır.” diyen Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı, Türk dünyasında yaşanan olayları kaleme aldığı bu kitabında; Azerbaycan, İran ve Irak Türkmeneli'nde esarat ve boyunduruk altında yaşayan Türklerin sorunlarını günyüzüne çıkarmıştır.

Eluca Atalının bu kitabında müəllifin son bir neçə il ərzində yazmış olduğu ictimai-siyasi mövzuda məqalə, müsahibə və ədəbi esselərindən seçmələr toplanmışdır. Forma və janrından asılı olmayaraq, müəllif bütün əsərlərində əsas xətt kimi Quzey və Güney Azərbaycanın, türk dünyasının bugünkü durumu ilə bağlı ortaya çıxmış problemlərə davamçısı olduğu Asif Ata fəlsəfəsi və öz dünyagörüşü əsasında açıqlıq gətirməyə çalışmışdır. Eyni zamanda, kərküklü şair və araşdırmaçı Şəmsəddin Kuzəçinin, türk şairi İsa Kayacanın, özbək şairi Osman Əzimin, qırğız şairi Nadirbəy Alimbəyin və digər türk yazarların yaradıcılıqlarının təhlilini bu kitabda görmək mümkündür.

Bədii publisistik dildə yazılmış kitab dünya baxışından asılı olmayaraq geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Eluca Atalı’nın Bazı Yayınlanmış Eserleri

1- Adamdan Üstün - 2005

2-Eluca Atalı Yaradıcılığı- 2017

3-Adamdan Üstün - 2007 -TÜRKİYE Yayımı

4-Milli Monoloq -2009

5-Qum Üstündə Sərçələr-2010

6-Atillanın Açıq Pəncərəsi - 2010 (Rus Dilinde)

7-Bir Udum Azadlıq -2013

8-Gecikmiş Oyuncaq -2013

9-Kərküklülər - Təklənmiş Türkler - 2014

10-Azadlık Hekayələri - 2015

11-Atlara Kurşun Sıkmayın - 2015

12-Kerküklüler-Yalnız Buraxılmış Türkler - 2015

13-Tiqranizm Hocalı’da - 2016 (Türkçe)

14-Tiqranizm Xocalıda -2016 (Azərbaycan Türkçesində)

15-Kendini getir -2016 (Özbek Türkçesinde)

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U ‘’VATAN/MİLLET’’ ÖĞÜTLÜYOR-☆)

KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK, Diyor Ki;

Düşmana taarruz için, verilmiş olan kesin kararımızı uygulamaya başlamadan evvel hazırlama ve tamamlamaya mecbur bulunduğumuz harp vasıtalarının ne olduğunu söyleyeyim:

Tam üç vasıtanın hazırlığının kâfi derecede olduğunu görmek lüzumunu hissediyorum. Onlardan birincisi ve en mühimi ve temel olanı, doğrudan doğruya milletin kendisidir. Milletin, hayat ve bağımsızlığı için kalbinde... Vicdanında beliren, gelişen arzu ve emellerin sağlamlığıdır. Millet bu içten gelen arzusunu ne kadar kuvvetli gösterirse, bu arzu ve emelinin gerçekleşmesi için ne kadar çok kararlı ve imanlı olursa, düşmanlara karşı muvaffakiyet için o kadar kuvvetli bir vasıtaya sahip olduğumuza inanırım.

İkinci vasıta, milleti temsil eden Meclis’in millî arzuyu belirtmede ve bunun gereklerini inanarak uygulamada göstereceği kararlılık ve yiğitliktir. Meclis, ne kadar çok beraberlik ve birlik halinde millî arzuyu belirtirse, düŞmana karşı o kadar kuvvetli üstünlük vasıtasına sahip oluruz. Üçüncü vasıta, milletin silahlı evlatlarından ibaret olup düşman karşısında toplanmış bulunan ordumuzdur.

Bu üç nevi vasıta veya kuvvetin düşmana karşı kurduğu cepheler, iki nitelikte düşünülebilir. Kolay anlaşılmak için şöyle diyeyim:

İç cephe, dış cephe...

Asıl olan iç cephedir. Bu cephe bütün memleketin, bütün milletin meydana getirdiği cephedir.

Dış cephe, doğrudan doğruya ordunun düşman karşısındaki silahlı cephesidir. Bu cephe sarsılabilir, değişebilir, mağlûp olabilir; fakat bu hâl, hiçbir vakit bir memleketi, bir milleti mahvedemez. Mühim olan, memleketi temelinden yıkan, milleti esir ettiren, iç cephenin çökmesidir. Bu gerçeği bizden daha çok bilen düşmanlar, bu cephemizi yıkmak için asırlarca çalışmışlar ve çalışmaktadırlar. Bugüne kadar muvaffak da olmuşlardır. Gerçekten “kaleyi içinden almak”, dışından zorlamaktan çok kolaydır. Bu maksatla şahıslarımıza kadar temasa gelebilen bozguncu mikropların, vasıtaların varlığını iddia etmek uygundur.

Meclis’in zihniyeti, çalışması, vaziyeti, düşmana ümit verici olmadıkça iç ve dış cephelerimizin yerinden oynamasına imkân ve ihtimal yoktur. Meclis’te, bir veya birkaç üyenin karamsarlık aşılayan sözlerinden bile aleyhimizde istifade çareleri aranılmakta olduğuna şüphe edilmemelidir. Dışişleri Bakanlığı’nın dosyaları buna dair vesikalarla doludur.

Kesin şekilde söylüyorum ki, istemeyerek olsa dahi düşmanlara ümit verecek en küçük belirtiler oldukça millî davanın sonuçlanması tehlikeye düşer.

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK-1922 (Nutuk II, s. 638 - 639)

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Dipnotlar:

*Yazımda Prof. Dr. Hanım Halilova-“Ebülfez Elçibey ile Bağımsızlığa Giden Yol” (TÜRKÇE) kitabından ve söyleşilerinden de faydalandığım bilgiler vardır.

1-) Yeniçağ-31/01/2013-14:39

2-) Eluca Atalı-Tigranizm Hocalı’da - 2016 (TÜRKÇE)

3-) Cumhuriyet-Pınar Öğünç-20 Mart 2017

4-) Odatv.com-25/01/17-20:20

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil/Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)