LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(15)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

AKAPE-RTE VE KATİL-TERÖR ÖRGÜTÜ-IŞİD (Irak Şam İslâm Devleti) İLİŞKİLERİ-“EVET/HAYIR”

“AKAPE-RTE Ve Katil-Terör Örgütü-IŞİD” Hakkında Basında Yer Alan Yüzlerce Haberden Başlıca 10 Adedi:

1-) “(…)

Meclis tutanaklarına da yansıyan bir bilgi:

Erdoğan’ın, "Konsolosluğu basacaklar, takviye edip engel olalım" diyen Org. Özel’e, "IŞİD bize böyle bir kötülük yapmaz, siz başka işlerle uğraşın” dediğini anlattı.

Odatv.com-11.02.2017

12:25-http://odatv.com/erdogan-necdet-ozele-isid-bize-boyle-bir-kotuluk-yapmaz-dedi-1102171200.html

2-) IŞİD terör örgütü mensubu 35 kişi hakkında düzenlenen iddianamede;

'Sübyan Okulu' adı altında çocuklara verilen skandal dersler ortaya çıktı. Sultanbeyli'de kurulan bir eğitim kurumunda ortaya çıkan görüntülerde dosyaya, küçücük çocukların ellerinde kalaşnikoflarla çekilen fotoğrafları da girdi.

ATATÜRK DÜŞMANLIĞI:

Şüphelilerden ele geçirilen disklerde yapılan incelemede Sultanbeyli’de kurulan bir eğitim kurumunda çocuklara verilen derslerin notları yer aldı. O ders notlarında, “23 Nisan, 19 Mayıs, 29 Ekim, 30 Ağustos gibi resmi bayramları kutlayanların kafir olacağı, Atatürk’ü ilke ve İnkılaplarını, devlet mahkemelerini, askerliği, partileri ve bayramları” reddetmek gerektiği gibi ifadeler yer aldı. Dosyada ayrıca IŞİD terör örgütünün çocukların ellerine verdiği kalaşnikoflarla çekilmiş fotoğrafları yer aldı.

‘İYİ YAPMIŞLAR ÖLSÜN KAFİRLER’

Savcılığın dosyasında şüphelilerin WhatsApp grubu konuşmalarına da yer verildi.

“Bugün bir sürü T.C. uşağı gebertmişler”

“Ohh iyi yapmışlar ölsün kafirler”

“Şimdi hemen şehit derler”

“Sınıra gelirlerse geçişimiz kolay olur”

“Meydanlara çıkalım Müslüman nedir görsünler”

“Ben bekar çıkamıyorum senin kocan var”

“Tamam işte onlar çıksın diye dedim silahını kapan çıksın”

“Geçen gün eşimi yürüyüşe götürdüm. Cihada hazırlık için ille cephede olmak gerekmiyor ki, spor yapmıyorlar burada, bir şey olsa savunamayacaklar. Atış derslerine başlayacağız inşallah ormanda.”

“Evli olsam ben de başlardım. Ben de ok derslerine evde başlayacağım”

“İran Cumhurbaşkanı yardımcısı İshak cihangir Ankara’ya geliyor”

“Muta çocuğu p. evladına bir hoş geldin demek boynumuzun borcu.”

(…)”

Odatv.com-10.02.201710:02

http://odatv.com/inanilmaz-isid-okullari-1002171200.html

3-) ”(…)

Hikmetyar’ın örgütü Hizb-i İslami de Temmuz 2015'te IŞİD’e destek verdiklerini açıklamıştı.

Hikmetyar Türkiye’de ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 1985 yılında çektirdiği şu fotoğraftan sonra gündeme sıkça gelmişti:

(…)”

Odatv.com-04.02.2017-19:37

http://odatv.com/erdogani-sevindirecek-haber-0402171200.html

4-) ”(…)

TAYYİP ERDOĞAN’IN LİSE YILLARI:

IŞİD cephaneliğinde malzemeleri çıkan Doktor Tarsa şirketinin kurucusu, tarikat müridi Prof. Dr. Mazhar Özman’ın öyküsünde ilginç bir nokta da Tayyip Erdoğan’la ilgili. Üniversite yıllarını anlatmayı pek sevmeyen Tayyip Erdoğan’dan, imam hatip liseli yıllarında Mazhar Hocası’na ilişkin anılarını okuyoruz. Anlatımlarına göre Erdoğan, imam hatip yıllarında, daha sonraları ekibi irtica soruşturmasına uğrayacak Vakıf Gureba Hastanesi’ne birden fazla kez gitmişti. Erdoğan, AKP devrinde Bezmialem Üniversitesi olarak değiştirilen Vakıf Gureba’yla ilgili anılarını, bir açılış yılında şöyle aktarıyordu:

“Frank amfisiydi, o amfiyi iyi hatırlarım. Oradan girerdik, Allah rahmet etsin Mazhar Hoca’nın olduğu zamanlar filan tedavi olmaya gelirdik, bizler o zaman lise öğrencisiyiz. İmam Hatipten atlar, buraya tedaviye gelirdik."

Ne denir; kırk kişiyiz, birbirimizi biliriz, derler. Birbirini bilen kırk kişi için dünya küçük. Tayyip Erdoğan, lise yıllarında ziyaret ettiği Mazhar Hocası’nın hastanesini, açılan iptal davalarına rağmen Bezmialem Üniversitesi’ne çevirirken duygulanmış olmalıdır. Hocasının ikinci mirası olan bu şirketten de IŞİD terörüyle mücadelede gereken bilgiyi alması için MİT’i devreye sokması kamuoyunun beklentisidir.

(…)”

Odatv.com-18.12.2016 13:45

http://odatv.com/iste-isidin-bomba-kaynagi-turk-sirketin-ilginc-oykusu-1812161200.html

5-) ”(…)

Irak’taki Saddam’ın Ordusu’ndan bazı eski askerler, İslam’ı kullanan terör örgütlerinin emrine girip Irak-Şam İslam Devleti (IŞİD) isimli bir sözde devlet ilan ettiler… Yine İslam’ı referans göstererek “halifelik adına”, önlerine gelen her şeyi yakıp yıkmaya, itiraz edenlerin kellelerini kesmeye başladılar. Ne yazık ki bu zulüm örgütü, başta ABD olmak üzere bölgeyi karıştırmak isteyen Batılı devletlerden büyük himaye gördü. Suçu üstlenmek istemeyen Batılıların uydurduğu gibi “Saddam’ın altınları ve silahları”yla kurulmadı bu örgüt. Belki onlar da kullanıldı ama asıl siyasi ve maddi destek Batı’dan geldi. Öyle ki dünyanın dört bir yanından hatta binlerce kilometre uzaklıktaki Kanada’dan bile “paralı askerler”, gelişmiş silahlar gönderildi. Batı’nın amacı, Ortadoğu’yu yeniden dizayn etmek ve olabildiğince fazla devletçik kurarak daha rahat sömürebilmekti. İşte; IŞİD denilen örgüt, “halifelik” ilan etmeye karar verdiği günlerde, ilk hedef olarak daha önce 73 kez kıyıma uğramış olan Ezidileri uygun gördü. Musul’u ele geçirdiler. Buna ne hikmetse bölgeyi yöneten Barzani’nin Kürt Hükümeti hiçbir direnç göstermedi. Musul ele geçirildikten sonra sıra Ezidi köylerine ve kasabalarına geldi. Sincar Bölgesi’ndeki kasabalara, köylere saldırdılar. Çocukları, kadınları kamyonlara doldurup esir kamplarına götürdüler. Direnen erkekleri, hatta yaşlıları öldürdüler. Çocukları devşirip zorla dinlerini değiştirdiler. Kadınlara ve hatta kız çocuklarına tecavüz edip köle pazarlarında sattılar. İşte; bu kıyımın ilk gününde bazı Ezidiler hemen yakınlarındaki kuş uçmaz, kervan geçmez bir dağ olan Şengal’e kaçtılar. Orada günlerce aç ve susuz kaldılar. Sonuçta Şengal’de binlerce kadın ve çocuk önce açlıktan, susuzluktan; sonra da IŞİD vahşetinden hayatını kaybetti.

(…)”

Odatv.com-28.11.2016-17:26

http://odatv.com/ilk-kez-bu-kadar-agladim-2811161200.html

6-) ”(…)

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bulunan Emniyet Müdürlüğü'nün Terörle Mücadele ve Çevik Kuvvet şubelerinin yer aldığı ek binası yakınlarında bomba yüklü bir araçla düzenlenen ve en az 9 kişi hayatını kaybettiği, 100'den fazla kişinin de yaralandığı saldırıyı Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) üstlendi.

BBC Türkçe'nin haberine göre Reuters haber ajansı, IŞİD'in saldırıyı üstlendiğine dair açıklamayı kendisine bağlı Amak sitesi üzerinden yaptığını ifade etti.

Bu hafta içinde yayınlanan ve IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'ye ait olduğu iddia edilen ses kaydında, "Türkiye'yi işgal edin ve güvenli olduğunu sandığı yerlere korku salın" ifadeleri yer almıştı.

(…)”

Odatv.com-05.11.2016-07:07

http://odatv.com/reuters-o-saldiriyi-isid-ustlendi-0511161200.html

7-) ”(…)

Gaziantep'te polisin operasyon yaptığı IŞİD’in hücre evinde, canlı bombanın kendini patlatması sonucu 3 polisin şehit olması, “Gaziantep’teki IŞİD mahallesi” tartışmasını akıllara getirdi.

Gaziantep'te 500 Evler Mahallesi'nde IŞİD'in hücre evine düzenlediği operasyonda, 'canlı bomba' teröristin kendisini patlatması sonucu 3 polisin şehit olduğu, 4'ü Suriyeli 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Yaşanan olay akıllara CHP 24. Dönem Ankara Milletvekili Gökhan Günaydın'ın, Gaziantep'te “IŞİD'in mahalleleri” olduğu iddiasını getirdi. CHP’li Gökhan Günaydın’ın CNN Türk’te gündeme getirdiği iddia üzerine yayına Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin telefonla katılmış ve iddiaları yalanlamıştı.

“AMERİKA, FRANSA NE KADAR GÜVENLİYSE BENİM ŞEHRİMDE O KADAR GÜVENLİ”

(…)”

Odatv.com-16.10.2016-15:11

http://odatv.com/gaziantepte-isid-mahallesi-var-sozune-daha-dun-agzinizdan-cikani-kulaginiz-duysun-diye-karsi-cikiyordu-1610161200.html

8-) ”(…)

Donald Trump, ABD Başkanı Barack Obama'yı 'IŞİD'i kurmakla' suçladı.

(…)”

Odatv.com-11.08.2016-12:53

http://odatv.com/isidin-kurucusu-obama-1108161200.html

9-) ”(…)

Gaziantep'te 2014 yılında 2 örgüt militanıyla gözaltına alınan IŞİD'ın infazcısı Ahmet Güneş'in tutuklu yargılanırken önce tahliye edilip, sonra cezaya çarptırılıp 'iyi hal' indirimi uygulandığı ortaya çıktı.

DHA’dan Hasan Kırmızıtaş’ın haberine göre, Gaziantep'te rutin yol kontrolü yapan polis ekipleri, 25 Mart 2014 günü Şanlıurfa yönünden gelen Mustafa Delibaşlar yönetimindeki 27 R 4081 plakalı otomobilden yol kenarındaki çalılıklara malzeme atıldığını fark etti. Bunun üzerine durdurulan otomobilin sürücüsü, polislerin ele geçirmesini önlemek amacıyla yırtmaya çalıştığı kağıtta 3 ayrı mail adresi ve şifreleri bulundu. Kağıda el koyan polis, sürücü ile otomobilde bulunan Ökkeş Durmaz ve Ahmet Güneş'i gözaltına aldı. Çalılıklarda yapılan aramada ise şüphelilerin otomobilden attığı 1 harddisk, 1 flash bellek, 1 hafıza kartı ile 1 siyah renkli kar maskesi ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise örgütsel dokümanlar ile kitaplar ele geçirildi.

İNFAZ GÖRÜNTÜSÜNE ULAŞILDI:

(…)”

Odatv.com-11.07.2016-12:21

http://odatv.com/turkiyeyi-kana-bulayan-isidci-katilleri-turk-yargisi-boyle-odullendirdi-1107161200.html

10-) ”(…)

AKAPE-RTE-IŞİD PETROLLERİ:

Ekrem Keleş, Çalık Holding’ten ayrılarak Ağustos 2012’de Powertrans Koordinatörü oldu. Şirketin ‘A’ Grubu İmza sahibi olarak ise iki isim vardı: Ekrem Keleş ve Cem Osman Sokullu.

Ne tesadüf!

Berat Albayrak da 31 Aralık 2013’te Çalık Holding CEO’luğundan ayrıldı!

Allah… Allah…

Dayı oğlu başta olmak üzere yakın çalışma arkadaşları Powertrans çatısı altında çalışırken Berat Albayrak o tarihte Şehrizar Konakları’nın Aktif Bank’taki hesabına 14 milyon 507 bin 391 TL aktararak; kendi adına 3, ağabeyi Serhat adına 3 ve anneleri Kıymet Hanım adına 2 daire aldı.

Bu paranın kaynağı neydi?

BU GİZLİLİK NİYE?

Powertrans…

Powertrans… 25 Mart 2011’de doğduktan sonra AKP Hükümeti, 18 Temmuz 2011’de, “Ham Petrol ve Jet Yakıtının Türkiye Üzerinden Karayolu veya Demiryolu ile Taşınmasına İlişkin Karar’ın yürürlüğe koydu.

Barzani petrolünün taşınma işini Powertrans’a verdi!

Irak, 8 Mayıs 2014’de Türkiye’yi -Powertrans’ın kaçak petrol sevkiyatı nedeniyle- Paris’teki Uluslararası Ticaret Odası’na şikayet etti.

Peki…

Sahibi belli olmayan Powertrans başka hangi bölgelerden petrol taşıyor?

Sormazlar mı; IŞİD petrolünü de taşıyor mu? Çünkü…

Sadece Rusya değil; Guardian’dan Observer’a, New York Times’tan

Financial Times’a kadar gazeteler Türkiye-IŞİD petrol ticaretini yazıyor.

AKP aldırmıyor. Ham petrolün Türkiye üzerinden karayolu ve demiryolu ile taşınmasına ilişkin kararın süresini 31 Aralık 2020 yılına kadar uzattı.

Powertrans’ın Mersin Limanı’nda kaçak petrol sevkiyatı yaptığının ortaya çıktığını ama “görünmez eller” tarafından olayın kapatıldığı basına yansıdı. Ardından…

Kaçakçılığa karşı önlem için petrol taşımacılığında yükün kayıt altına alınması şartını AKP geçen hafta kaldırdı!

Hangisini yazayım…

Türkiye’nin en imtiyazlı şirketi Powertrans’ın sahibi kim?

Neden Singapur-Karayipler üzerinden Türkiye’ye geldi?

Dayı oğlu Ekrem Keleş kimin adına Powertrans’ı yönetiyor?

(…)”

Odatv.com-08.12.2015-07:24

http://odatv.com/damat-bakanin-dayi-oglunun-isid-petrolleri-ile-ne-ilgisi-var-0812151200.html

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Yüce Türk Milletim, Şimdi Biraz Daha Detaylara Girelim:

“İnsanlık dışı Reina katliamını yapan alçak terörist için önce Uygur, sonra Kırgız dendi.

Uygur kökenli ailesinin de gözaltına alındığı belirtilmişti, Uygur olma olasılığını yüksek görüyorum.

Çin’in Şincian eyaletinde yaşayan Uygurlar aslında hiç öyle barbar tipler değil.

Türkçedeki “Uygar” kelimesi Uygurlar’dan gelir.

Neden bilir misiniz?

Çünkü dünyanın en büyük uygarlık eserlerinden birine imza atmışlardır.

Turfan Karızları, Türklerin insanlık ailesine en büyük medeniyet hediyesidir.

Turfan bölgesindeki su kanalları toplam 5000 km’yi bulur.

Tanrı Dağları’ndan toplanan su 60 kilometre çölün altından geçirilerek Turfan şehrine getirilmiştir.

Öyle güzel bir mühendislik harikasıdır ki, verilen tatlı açı ile su sakin sakin akarak gelir ve Turfan’daki bahçeleri, tarlaları sular.

“Turfanda” kelimesi de işte buradan gelir. Çünkü 4 mevsim ürün alınır.

Ve bu büyük eserin yapım tarihi MÖ 500’dür.

Tarihler 21. Yüzyılı gösterdiğinde, ABD ve hempalarının tezgahladığı sözde İslamcı terör, Uygurlara bulaştı.

Tarihin ve kaderin şu cilvesine bakın ki, CIA yetiştirmesi bir Uygur, gelip dünya incisi İstanbul’da bir yılbaşı eğlencesi yapan masum insanları acımadan, gözünü bile kırpmadan öldürdü.

IŞİD teröristi imiş.

Yunan/Bizans ağzıyla Konstantiniyyededikleri İstanbul da, ele geçirmeyi hedefledikleri kent imiş.

Yani Suriye ve Irak’tan sonra.

Işid’in Kökeni:

IŞİD’in kökeni, El Kaide’yi temel alırsak Afganistan/Pakistan. Direk IŞİD’i alırsak Irak’tır.

Irak’ta da Sünni Üçgeni denen bölge ile Musul ve çevresi IŞİD’in doğum yeridir.

Sünni üçgeni; Bakuba (üçgenin doğu tarafı), Bağdat (güney tarafı), Ramadi (batı tarafı) ve Tikrit (kuzey tarafı) şeklinde tarif edilir. Üçgenin her bir kolu yaklaşık 125 mil uzunluğundadır. Üçgen, aynı zamanda Samarra ve Felluce şehirlerini de kapsamaktadır.

Buralar ABD işgaline direniş merkeziydi.

Saddam taraftarları olarak birleşik Irak’tan yanaydılar.

Bu bölgeler, ABD ordusuna en büyük kaybın verdirildiği, adeta kök söktürülen yerlerdi.

2003 – 2011 arasında çok etkin olan bu direniş, ABD yönetiminin direnişe destek veren aşiretleri çözmesiyle farklı bir mecraya geçti.

Irak İslam Ordusu denen grup, IŞİD’in nüvesidir.

Bunların arasında çok sayıda asker ve Baas üyesi de vardı.

Anbar, Diyala, Selahattin ve Bağdat’ın sünni kesimlerinde güçlüydüler.

ABD ile pazarlıklar sonucu bu örgüt, Irak’taki El Kaide ile de çatışmaya başladı.

Sahva Konseyleri denen oluşum, işte bu direnişin ABD ile görüşmeler sonrası kırılması ve aşiretlerin öne çıkmasıyla dizayn edildi.

2003 sonrası ABD işgaline karşı en büyük direnişi veren Irak İslam Ordusu, bir anda IŞİD gibi ABD tarafından yönlendirilen caniler sürüsüne dönüştü. Baas kökenli 1920 Irak Devrim Tugayları da 2014’teIŞİD’e dönüşen direnişten ayrıldı ve ortaya Selefi-Vahabi bir ucube çıktı.

Irak’ın Şii yönetimi altına girmesi belki görünürde buna en büyük gerekçedir ve fakat olanları açıklamaktan uzaktır.

İşte El Bağdadi denen IŞİD lideri de bu dönüşümün ürünüdür.

El Bağdadi Kimdir:

Gizli bilgileri sızdırdığı için kaçarak Rusya'ya sığınan ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA ve ABD ulusal güvenlik dairesi NSA’nin eski ajanı Edward Snowden, IŞİD'in arkasında ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratının bulunduğunu söylemişti.

Global Research’te yayımlanan haberde, IŞİD'in bölgede İsrail'in güvenliğini sağladığını söyleyen Snowden'a göre ABD, İngiltere ve İsrail istihbaratları dünyadaki bütün terörü "eşek arısı yuvası" (Hornet’sNest) adlı bir strateji ile bir araya getirmeye çalışıyordu.

Batı basını bunu da asılsız bir iddia olarak niteledi.

Sonra IŞİD lideri El Bağdadi’nin ABD’li senatör John McCain ile aynı karede yer aldığı fotoğraflar ortaya çıktı.

Sözde eski bir Baasçı olan El Bağdadi’nin 2004’te Irak’taki ABD denetimindeki bir hapishanede bulunduğu ve 2009’da buradan salındığı biliniyor.

Pentagon’un resmi verilerine göre, Bağdadi, Şubat-Aralık 2004 döneminde Güneydeki Bucca Hapishanesinde tutuklu bulunuyordu. Hapishanenin eski müdürü Albay KennethKing, El-Bağdadi’nin 2009 yılına kadar hapiste olduğunu, ardından Irak yönetimine teslim edildiğini ve sonra da serbest bırakıldığını söylüyordu.

Uluslararası üne sahip gazeteci yazar ve stratejik risk danışmanı William Engdahl da, IŞİD’in bir CIA/NATO projesi olduğunu söylüyor.

IŞİD’in 2012’de Ürdün’ün Safavi kentindeki bir CIA-Özel Kuvvetler eğitim kampında eğitilmeye başlandığını ve bu kampın ABD, Türk ve Ürdünlü istihbaratçılarca yönetildiğini iddia ediyor.

Safavi kenti Ürdün’ün kuzeyindeki çöllük bölgede, hem Irak, hem de Suriye’ye yakın bir yerde.

Bu kampın finansmanını ise Suudi Arabistan ve Katar üstleniyordu.

Engdahl’a göre IŞİD militanlarının önemli bir kısmı Türkiye’den geçiyordu. Çeçen ağırlıklı teröristlerin çoğu, Gürcistan’ın Vale geçidinden, Türkiye tarafındaki Türkgözü köyü üzerinden Suriye ve Irak’a kadar gönderiliyordu.

Ünlü emperyalizm karşıtı yazarlardan Profesör MichelChossudovsky de Global Research sitesinde yazdığı makalesinde, IŞİD’in sürekli dillendirdiği “Sünni Halifelik” projesinin aslında ABD planı olduğunu belirtmişti.

Chossudovsky, ABD Başkanı Barack Obama’nın sürekli IŞİD üzerinden dillendirdiği ve son olarak izin vermeyeceğiz dediği “Sünni halifelik” projesinin Irak’ın üçe bölünmesi için çok önceden, 2004 yılında Bush yönetimince tasarlandığını yazdı.

IŞİD’in 7 kişilik yönetim kurulu olan Şura Komitesi’nde resmi bulunmayan tek kişi Ebu Arkan El Amiri isimli birisidir.

IŞİD yöneticileri genel bir örgüt kuralı olarak geldikleri yere göre adlandırılıyor.

Mesela Şura üyesi Ömer Shishani, Çeçen kökenlidir. Arap, çeçen diyemediği için Şişe gibi bir şey söylüyor.

Bu resimsiz El Amiri de bu açıdan bakıldığında, Amirikiyye yani Amerikan kökenli olmalıdır.

7 kişilik Şura’nın lideri de olan El Amiri hakkında internette pek bilgi de yok.

(http://apps.frontline.org/isis-leadership/)

Musul:

Aslında IŞİD, Irak'ta el-Kaide'nin içinden doğdu ve Suriye krizi nedeniyle gelişerek güç kazandı. Uzmanlar 2003 yılında Irak'ın Amerika tarafından işgal edilmesi ardından IŞİD'in oluşturulması çalışmalarına başlandığını, bu konuda IŞİD ele başlarının özel olarak eğitime tabii tutulduklarını belirtiyorlar.

IŞİD'in kurulmasının Amerika devletinin katkılarıyla olduğu gerçeğinin itiraf edildiği Demokratların şimdiki başkan adayı ve o dönem ABD dışişleri bakanı Hillary Clinton'un hatıra kitabı Amerika'nın bölge ve Irak'taki yıkıcı rolüne açık ve inkar edilemez bir kanıttır.

Musul, 2003’teki işgal sırasında bile özellikli bir bölgeydi.

2003-2007 arasında Kerkük ve Musul’da 5000’den fazla CIA ve MOSSAD ajanının olduğu söylenirdi.

Irak’ta yayımlanan el-Beyyinetu’l- Cedide gazetesi, 2008’de İsrail’in Irak kökenli Yahudileri Irak’a gönderdiğini, bunların da Musul ve özellikle Kerkük bölgesine yerleştirildiğini yazmıştı.

Bağdat’taki 900 kişilik Mossad elamanından 450 tanesinin Kerkük’e kaydırıldığını belirten gazete, bunların Kerkük valiliği yakınlarındaki evlerde kaldığını, bunların arasında Amerikan İstihbarat örgütü CIA tarafından 1996 yılında Guam adasına götürülen Kürtlerin de bulunduğunu ifade etmişti.

IŞİD’in dehşet şovu amacıyla kullandığı kafa kesme görüntüleri de ilk kez 2006’da Musul ve çevresinden gelmeye başlamıştı.

Özetlemek gerekirse; IŞİD’in kökleri Irak’taki sünni direnişindedir ve fakat bu direniş, bizzat muhatabı ABD tarafından kendi çıkarına kullandığı bir terör silahına dönüştürülmüştür.

Şii İran hilaline karşı, Sünni Halifelik projesi.

IŞİD, tüm İslam dünyasının ortak düşmanı olan İsrail’e karşı neredeyse hiçbir eylem yapmamıştır.

Yine ABD’ye yönelik eylemleri, özellikle savaş bölgelerinde yine sıfırdır.

IŞİD’i hiç de hafife almamak gerekir.

Suriye, Irak, Libya, Sina, Yemen, Cezayir, Horasan, Batı Afrika ve Kafkasya eyaletleri olarak örgütlü, arkasında Suudi Arabistan, Katar, İsrail ve ABD gibi çok güçlü ülkelerin bulunduğu bir felaket şirketidir.

ABD tarafından üzerimize salınmıştır.

Suriye’de Rusya ile işbirliği yapmamız çok iyi, fakat yetersizdir.

IŞİD’e karşı başta Irak, Suriye ve İran olmak üzere tüm Batı Asya ülkeleri ve Rusya, Çin, Kazakistan, Pakistan, Hindistan gibi tüm Asya ülkeleriyle çok ciddi işbirliği yapmalıyız.

Trump geldiğinde ABD, Le Pen veya Fillon seçildiğinde Fransa, Steinmeier Cumhurbaşkanı seçildiğinde Almanya ile de işbirliği yapılabilir mi?

Bunları göreceğiz.

Ancak, FETÖ, PKK ve IŞİD koordineli terör akını altında, yaşam güvencemiz bile ortadan kalkmışken, ŞİÖ’ye girmemiz hiç bu kadar elzem olmamıştı.

ŞİÖ’ye girmek için öncelikle iç cephemizi sağlamlaştırmak ve her terör olayından sonra Laik/Kemalistleri hedef gösteren dinci kılıklı Amerikan/İsrail/İngiliz etki ajanlarını da siyasetten, kamudan ve medyadan tasfiye etmek zorundayız.

Çünkü 2011’de başlanan BOP harekatından sonra, sadece son bir sene içindeki bu kadar hızlı bir manevra sonrası, Atlantik yapının kalıntıları büyük tehlikeler arz eder.

Ve onlar sadece FETÖ’den ibaret değil.” [1]

[1]

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Devam Ediyoruz…

Kutsal Bildiği Vatanı AZERBAYCAN’dan Uzaklarda! Çoook Uzaklarda Yaşayan Yüce Türk Aydınımız; Eluca Atali İle:

“TARİH BİR ESERİ İKİ KERE SAHNEYE ÇIKARIYOR ...

(Asif Atanın "Siyasetten Üste" Kitabı Esasında, Türkmen Yurdunda Yaşanan Olaylara Bir Bakış)

"Siyasette Kazanan Büyük Sayılıyor, Yitiren Küçük.

Siyaset - Hakikat Arayışı Değildir; Kazanç Arayışıdır. "

(Asif Ata)

Zaman yaraları iyileştirecek kadar “merhem”e sahip midir?

"Türk felaketinin bir noktası da türkün fıtratından doğuyor! O, kurnazlık bilmez! Siyasi dünya kurnazların meydanıdır! Orda tek yüzlülüğe yer yoktur, Türk’se tarihte temelden tek yüzlü olmuş.”

Fikrini on yıl önce "Kerküklüler – Yalnız Bırakılmış Türkler" isimli denememde yazdım. Bunu ne az, ne çok dosdoğru on yıl önce bugünkü kadar Kerkük olayları derinleşmediği bir zamanda yazdım. Elbette, Kerküklü Şemsettin Kuzecinin "Kerkük soykırımları" kitabından yola çıkarak kesin fikir söyledim. Türkmen yurdunda olmuş dört soykırımdan:

1.Kaçakaç Katliamı: Telafer-1920

2.Gavurbağı Katliamı: Kerkük-1946

3.Kerkük Katliamı: Kerkük-14 Temmuz 1959

4.Tazehurmatu Katliamı-28 Mart 1991

Kitabın yazarı kapsamlı yazmış, olayların gidişatını vermiş, Kerküklülerin yardım için diledikleri imdat yerinin adresini gösteriyor!

Bu Türkmenlere karşı olmuş toplu katliamın kısa öyküsü, ama dert bununla bitmiş olsaydı, o zaman söylerdik, Türkmenler yarına ulaştı! Bu dört kanlı tarihin arasında Türkmen liderlerinin öldürüldüğü, sayısız şehit verdiği, onun kültürüne, diline karşı olmuş saldırıların da tarihi parmak hesabından defalarca fazladır. En acısı da ise bu kanlı olayların cenginde Kerküklüler hep yalnız bırakılmışlardır, hep yardımsız kaldılar. Nasıl derler;

“Kendi Ölülerini Kendileri Defnettiler!”

Umutla yeni nesil yarattılar, ancak katliamın sona ermesi için kararlı adım atıldı mı? Eğer yanlış söylemiyorsam, kesin adım atılmamış derdim...

Merak doğurucu soru buradan başlıyor:

Kanı kesmek için kim hareket etmelidir?

Türkmen yurdu dediğimiz mekanda yaşayan Türkmenler mi?

Yoksa onları Türk dünyasının bir parçası sayan Türkler mi?

Bu yerde fark etmez soru hangi Türk'e, hepsinin bir arada cem olduğu 300 milyon Türk'ten söz ediyoruz, gurur duyduğumuz gibi, şanslı bir milletiz ki, Türk dünyası denilen büyük bir denize akıyoruz hepimiz, en sonda ise adresi görünmeyen göze görünmez bir kuvveye mi kaldı Türkmenlerin kurtuluşu?

Zaman yaraları iyileştirmeğe kadir mi? Sorusuna cevap arıyorum. Biz Türkler neden kendi derdimizi, sorunumuzu zamanında çözmeyip, sorunları zamana bırakıyoruz? Neden unutuyoruz ki;

“İnsan Her Şeye Kadir Olduğundan Sadece Onun Çabası Sonucu Herhangi Zaman İçte Yaşanmış Olayı Eğer Zamanında Doğru Analiz Edip De, Ondan Kendi Lehine Sonuç Çıkarırsa, O Olayın Bir De Aynı Biçimde Tekrarlanmasına İzin Vermez!”

Tarih kendisi bir sahnedir ve öyle bir sahne ki, bir olayı iki kez orda sahneye çıkarıyor:

Hem de sahnenin yönetmeni olan tarih kendi eserini bir kez trajedi, ikinci kez ise komedi biçiminde sehneleştiriyor. Oyuncular ise elbette, o tarihin gidişatında "yaşamaya" mahkum edilmişlerdir. Mahkum edilmişlerdir o nedenle söylüyorum ki, insan kendi isteği ile dünyaya gelmiyor, onun görüşü sorulmadan tanımadığı, bizzat tanımadığı için de her an onu yutmaya hazır olan hayatta var olmaya çalışıyor. Bu çabada kendisi de bilmeden yönetmen tarafından sahnede oyuna katılıyor. Burada da oynayanın yorumu esas değil, esas olan güçlünün isteğidir.

Muhtemelen, dünyaya gelmişlerin görüşünü önceden dünyaya gelmeden önce sormak mümkün olsaydı, Somali, Afganistan gibi ülkeler insan yüzüne hasret kalırlardı. Kuşkusuz, Güney Azerbaycan Türkleri de İran hakimiyeti altında dünyaya göz açmak istemezdiler, iftiraya uğrayıp Evin hapishanesine düşmek ihtimalleri yüzde yüz olduğundan ve;

İran İslam Devrimi kurucusu Ayetullah Humeyni'nin yarattığı;

“Pamukla baş kesen ”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti)”nin hakimiyeti altında olduklarından!”

Hem de zamanı yetiştiği için söylemeliyim ki, 1988 yılının Haziran-Ağustos aylarında sadece 3 ay içinde bu dini liderin fermanı ile 12 bin kişinin nasıl öldürüldüğü açıklanıyorsa, o zaman insanlığa malum olur ki, bu günkü Sünni’nin ”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti)” ilhamı nereden kaynaklanıyor. İsmi geçen devletlerde, yani, insanın orda dünyaya gelip gelmemeği istemediği soruluyorsa, "Hayır!" diyeceğine emin olduğum ülkelerde sahne salonla beraberdir, oyunu bölenin kendisi oyuncuya karıştığı gibi, izleyiciler de baktıkları sahneye yorum yapmakta acizler.

Bu Arada Sohbeti Esas Sözün Üzerine Yapmak Zamanıdır. Tarih Aynı Eseri İki Kez Sahneye Çıkarıyor:

Birinci kez trajedi, ikinci kez ise komedi biçiminde. İşte bu nedenle de tarih sahnesinde bir eseri iki kez değil, bir yüzyılda dört kez aynı şekilde oynamaya mecbur edilmiş Türkmenler, canlarına tak ettiğini haykırıp, gidişatı değiştirmek istediklerini beyan ettiler.

Buradan görünür sahne yapısında değişiklik yapmaktan ötürü yönetmene yön vermek gerekiyormuş. Bunu fark eden Türkmen lideri Erşad Salihi “Türkiye Cumhuriyeti’ne başvurdu!”

Çünkü onun halkı faciaları sona erdirecek kadar güçlü değildi, güçsüzlüğü ise bu günkü dünyanın güç saydığı ne ekonomik gücü! ne de siyasi kurnazlığı! Vardı!..

Türkmenler facianın sonuna ermeliydiler, fakat olaylar aksini gösteriyor, facia onların sonunu getiriyor...

Fırsat gerektiren siyasetten yeterince kendi milleti için yararlanıp, onu kurtarmayı düşünen Türkmen lideri;

Türkiye Cumhuriyeti’nin

Cumhurbaşkanı; Abdullah Gül,

Başbakanı; Recep Tayyip Erdoğan/hemen ardından Cumhurbaşkanı olduğu,

Dışişleri Bakanı; Ahmet Davutoğlu/hemen ardından AKAPE Genel Başkanı olduğu dönemde;

“AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”nun yanına gidip bu ölümcül derdi anlattı ve sonuçta;

“10 Ağustos seçimden sonra her şeyin değişeceği vaadi Türkmenlerin üzerine yılan fısıldayan çölde serin su serpti!”

*Bu onlara çok gerekiyordu, çünkü Türkiye kurtulma vaadini veren zaman Türkmen bebeklerinin susuzluktan ciğerleri alışıp yanıyordu.

Sanki yüzyıllar öncesinin “İnsanların bir mal-eşya gibi alınıp/satıldığı köle-ölüm dönemi!”ni yaşıyor yüce Türk Milleti!..

“Türkmenlerden ”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti)”nin Esir Götürdüğü Çocuk Gelinler Arap Pazarında 25 Dolara Satılıyordu!”

Zaman çok değildi, “AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”nun yanından adımlayıp ağzı kilitli seçim kutusuna varıncaya kadar. O zamanı özlemle bekleyen Türkmenlerin umudu seçim kutularındaki kilitler olunca onlarla umutları arasındaki mesafe sona erdi, umudun kendisi ise boşa çıktı ...

“AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”nda gerçek arayanlar onların siyasetçi olduğunu unuttular…

Aldanan Türkmenler aldatanın Türk tabiatına inandılar. Fakat modern dünyanın gereklerine uygun siyasetin alfabesini uygulayan herkesin siyasetçi olduğunu hesaplamadılar. Aslında onların Türk olduğundan önce politikacı olduğunu dikkate almalıydılar…

“Siyasette gerçek yok, menfaat esastır. Bu nedenle de ‘politika’da çıkarından geçen aptaldır!”

Küçük gelirden geçmelisin ki, büyüğü elde edesin, zaten siyasette liyakat çiğneniyor. Bu durumda “AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”nun politikacılığına şüphe kalmıyor.

Siyasette oyun yabancılığı var, yutmak hevesi ile meydana atıldığında yakınlık ölüyor.

Siyaset Yabancılıktır, o tanıdık olunca, ölür.

Siyasette küçüğü kaybetmek olur, eğer amacına zarar veriyorsa.

Oyunda kazanacağın yolun sonunda ulaşılacak amaçtır, bu nedenle tüm araçlar amaca hizmet ediyor. Siyasette ise çirkin araç yoktur, çünkü siyasette “ruhaniyet-maneviyat” yoktur!..

“Siyaset”te aldatmak değil, aldatmamak zayıflık sayılıyor. Örneğin, bir de bakıyorsun sana malum oluyor ki, imdat dilediğin kendisi;

“Senin düşmanına silah satıyor!”

O zaman sen de kendini aldatmadan kurtulmak için söylüyorsun:

"Keşke düşman kurşununa rast geleydim, yakınımın alçaklığını bilince!"

Fakat "Yakının" siyasetçiyse, onun düşmana silah satması ahlaksızlık sayılmaz siyasi açıdan. Belki de siyasetin acımasızlığı da budur! Siyaset mantığı ile hareket eden dostun haklıdır, senin seçimin yanlıştır. Siyasetçiden dostluk beklemek aptallıktır!..

Kutsallık “ruhaniyet”e ait kavram, bu siyasetin tamamında yoktur. Bunu onun kökeninde ararsan aptal olursun.

Sonuçta:

Türkmenler yabancılık soğukluğundan öldüler, yakınlarından bekledikleri yakınlık sıcağını, harareti onlardan alamadıkları için.

Türkiye'nin Türkmenlere verdiği kurtuluş vaadinin boşa çıktığını ”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti)”nin çocuk-kadın ticaretinde ailesini kurtarmak isteyen Türkmenlerin başı açık, yalınayak Türkiye sınırına imdat için kaçanlar;

“AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”nun kimliğini onlardan vize sorduğu zaman fark ettiler.

Sınırdan duydukları;

"Vizesizlere Kurtuluş Yoktur!" Cevabı onları sarstı.

Bu zaman “AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlu”na sormak gerekiyordu:

”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti) vize mi dağıtıyor Türkmenlere?”

Not: Almanya'da yaşayan aslen Azerbaycan Türkü olan bir kadın yazar tanıdığım “skype”dan bana yazdığı talebi olduğu gibi veriyorum:

"Anlamadığım Bir Şey Var, Irak'taki Olayların Sizinle Ne İlgisi Var?"

Ayrıca belirteyim ki, bu hanımın eşi de Türk'tür. Eğer bir milletin aydını, kalem sahibi onun milleti ile ilgili yaşanan felaketi fark etmiyorsa, yaşanan felaketlerin merkezinde onun yakınlarının olduğunu anlamıyorsa veya felaketin merkezinde olanların onun yakınları olduğunu bilmiyorsa, o zaman demeliyiz ki;

“AKAPE-AG-RTE-Ahmet Davutoğlulaşma” süreci derinleşiyor.

Tarih Türkmen sahnesinde dört kez sahneleştirdiği piyesini bugün yine de oynamaktadır. Hem de yine önceki biçimde - trajedi türünde

Zaman kendi kendini değişmeğe muktedir olmadığından tekrarlarla yaşamaya mahkum olduğu dönemini sonlandırıyor. Ama insan nasıl, o ki, tekrarların üstesinden gelmek için zekası ile hareket yeteneğine sahiptir.” [2]

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap;

Eluca Atalı-12.Eser-“Kerküklüler-Yalnız Bırakılmış Türkler” (2015)

“Türkmeneli'nden ”Katil-Terör Örgütü-IŞİD(Irak Şam İslâm Devleti)”nin esir aldığı kızlar, gelinler Arap pazarlarında 25 dolara satılıyordu.

"Siyaset mantığıyla hareket eden dostun haklıdır, senin seçimin yanlıştır. Siyasetçiden dostluk beklemek alenen aptallıktır.”

Diyen Azerbaycanlı yazar Eluca Atalı;

Türk dünyasında yaşanan olayları kaleme aldığı bu kitabında; Azerbaycan, İran ve Irak Türkmeneli'nde esaret ve boyunduruk altında yaşayan Türklerin sorunlarını gün yüzüne çıkartmıştır.

Eluca Atalı’nın bu kitabında muallifin son bir nice dil arzında yazmış olduğu içtimai-siyasi mevzuda makale ve edebi eserlerinden seçmeler toplanmıştır. Forma ve janrından asılı olmayarak, muallifin bütün eserlerinde esas aldığı gibi Kuzey ve Güney Azerbaycan’ın, Türk dünyasının bugünkü durumu ile bağlı ortaya çıkmış problemlere devamcısı olduğu Asif Ata felsefesi ve öz dünya görüşü esasında açıklık getirmeye çalışmıştır.

Aynı zamanda;

*Kerküklü şair ve araştırmacı Şemseddin Kuzaçin’ın,

*Türk şairi İsa Kayacan’ın,

*Özbek şairi Osman Azimin,

*Kırgız şairi Nadirbay Alimbay’in ve diğer Türk yazarların yaratıcılıklarının tahlilini bu kitapta görmek mümkündür.

Badii publisistik dilde yazılmış kitap dünya bakışından asıllı olmayarak geniş okuyucu kitlesi için düşünülmüştür.

Eluca Atalı’nın Yayınlanmış Bazı Eserleri

1- Adamdan Üstün-(2005)

2-Eluca Atalı Yaratıcılığı-(2017)

3-Adamdan Üstün-(2007-TÜRKİYE Yayımı)

4-Milli Monolok-(2009)

5-Kum Üstünde Serçeler-(2010)

6-Atilla’nın Açık Penceresi-(2010-Rus Dilinde)

7-Bir Yudum Azatlık-(2013)

8-Gecikmiş Oyuncak-(2013)

9-Kerküklüler-Terk Edilmiş Türkler-(2014)

10-Azadlık Hikayeleri-(2015)

11-Atlara Kurşun Sıkmayın-(2015)

12-Kerküklüler-Yalnız Bırakılmış Türkler-(2015)

13-Tigranizm Hocalı’da-(2016-Türkçe)

14-Tigranizm Hocalı’da-(2016-Azerbaycan Türkçesinde)

15-Kendini Getir-(2016-Özbek Türkçesinde)

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U “VATAN/MİLLET” ÖĞÜTLÜYOR-☆)

Lütfen, Yüce Türk Milletim; Gözünüzle Değil! Yüreğinizle Okuyunuz/Okutunuz!..

Söz, KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK’ün:

“Biliyorsunuz ki Osmanlı Devleti “uhud-i atika”* namı altında bir takım kapitülâsyonların esiri idi. Memleket dahilindeki Hristiyan unsurlar birçok imtiyazlara, muafiyetlere sahip bulunuyordu. Bir devlet, kendi memleketinde bulunan yabancılara yargı hakkını uygulayamazsa, bir millet, kendi halkından aldığı bir vergiyi yabancılardan almaktan menedilmiş bulunursa, bir devlet kendi hayatını kemiren kendi dahilindeki unsurlar hakkında tedbirler almaktan menedilirse böyle bir devletin, egemenliğine sahip bağımsız bir devlet olduğuna inanmak doğru olur mu? İşte Osmanlı Devleti böyle bir halde idi. Bu kadar da değil... Osmanlı Devleti, kendisini tesis eden esas unsurun, milletin insanca yaşamasını temin edecek işlere de girişmekten menedilmişti. Memleketi imar edemez, demiryolu yaptıramaz, yaptırmaya teşebbüs ettiği zaman derhal yabancılar müdahale eder, hatta bir mektep yapmak istediği zaman bile müdahaleye maruz kalırdı. Kayda değer ki, bütün bu fenalıklar, milletin boynuna geçirilmiş bütün bu zincirler, milletimizin herhangi bir hastalığından, devletin güçsüzlüğünden ileri gelmiş değildi. Bilâkis bütün bu esaret zincirleri devletin en güçlü, en kudretli bulunduğu bir zamanda boynumuza, devletin boynuna geçirilmiştir.

Efendiler, bu halin hikmetini, devlet kavramını anlayış şeklinde aramak lâzımdır. Biliyorsunuz ki tacidarlar, hükümdarlar ve bilhassa kendilerine;

“Allah’ın Gölgesi” diyen padişahlar, memleketi kendi mâlikânesi ve bütün aslî unsur olan milleti de yine Allah tarafından kayıtsız şartsız emrine boyun eğen bir kütle farz ederler.

Bundan başka padişahların etrafında birtakım menfaatperestler bulunur ki, onlar da padişahın lütfuna, himayesine erişmek için bu görüş tarzını iyi imiş gibi gösterirlerdi. Bütün bu görüş ve yorumlar karşısında mâsum millet, hakikaten bunun doğru olduğunu, dinin icabından bulunduğunu farz ve zanneder. İşte Osmanlı padişahları, milletin bu telâkkisinden istifade ederek milletin hakkı olan, milletin şerefi, haysiyeti ve bütün mevcudiyetiyle ilgili olan birçok kaynakları, hediye ve bağış olarak yabancılara vermekte tereddüt etmemişlerdir.

Biliyorsunuz ki ilk kapitülâsyon;

*Fatih zamanında, İstanbul’da oturan Cenevizlilere verilmiş,

*Biraz sonra genişletilmiş ve başka milletleri de içine almıştır,

*Yine pekâlâ biliyorsunuz ki, milletin içinde yaşayan Hristiyan unsurlara imtiyaz, aynı tarihte verilmiştir.

Fakat milletin hayatî kaynaklarıyla o kadar ilgili olan bu imtiyazlar verile verile o kadar büyüdü ki millet, sırtına yüklenen bu yükün altında kıvranmaya başladı. Tahammül edememeye başladı. Onları, bir hediye ve bağış olarak alanlar, sonraları bu imtiyazları bir kazanılmış hak telâkki ettiler. Onunla da kanaat etmediler. Her vesileden istifade ile onları artırmak ve genişletmek vasıtalarına gittiler. Hükûmeti tehdide kalkıştılar. Efendiler, haşmet ve gösteriş içinde vakit geçirmeye alışan bu padişahlar, saray ve erkânı, debdebeyi devam ettirmek kanaatinde bulunuyorlardı. Onun için devletin hakikî kaynaklarını kuruttuktan sonra muhtaç oldukları parayı hariçten tedarike kalkıştılar. Bunun için de birçok borçlanmalar yaptılar. Milletin bütün kaynaklarını vermek ve haysiyet ve şerefini feda etmek suretiyle o borçlanmaları yaptılar. Bir gün, o paraların faizlerini ödeyemeyecek hale geldiler. Devlet, cihan gözünde iflâs etmiş sayıldı.

Osmanlı Devleti’nin Son Dakikaya Kadar Gösterdiği Manzara Şu İdi:

Memleket dahilinde bütün Hristiyan unsurlar, esas unsurun çok çok üstünde birçok istisna ve imtiyazlara sahip... Bu unsurlar, devleti mahvetmek için her türlü hususî teşkilâtasahip ve haricin daimî teşviklerine ve himayesine mazhar..

Devlet ve Hükûmet ise bunu menetmekten âciz.. Çünkü bütün bu imhakâr girişimlerin dayanak noktası, dışarda birtakım kuvvetli devletler idi. Dışardaki devletler hem bir taraftan içerdeki unsurları, devlet ve memleketi tahrip etmeye ve bir takım istiklâller meydana getirmeye teşvik ediyor, harekete getiriyor; bir taraftan da onların nam ve hesabına müdahale ediyor, çalışıyor ve bu suretle bütün dünya nazarında Osmanlı Devleti’nin hiçbir kıymet, fazilet ve haysiyeti kalmıyor, devlet haysiyeti namına hiçbir şey kendisinde mevcut kabul edilmiyor, âdeta himaye ve vesâyet altında bir toplum gibi farz olunuyordu.

İşte Bu Acı Darbenin Son Safhası Olmak Üzere Memleket Ve Millete Son Darbeyi İndirmeye Hazırlandıkları Sırada, Memleketin Başında Bulunan Saray, Babıâli Ve Bütün Mensupları O Düşmanlarla Beraber Olarak Milletin Başına Musallat Oldular;

En Son Cinayeti İşlediler.” [3]

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Dipnotlar:

1-) Hüseyin Vodinalı-Odatv.com- 03.01.2017-19:35

2-) Yazımda Eluca Atalı-12.Eser-“Kerküklüler-Yalnız Bırakılmış Türkler” (2015) kitabından, yazı(Eluca Atalı-26.Ümit Günü, Gurup Ayı, 36. Yıl-26.08.14-Stockholm) ve söyleşilerinden faydalandığım bilgiler vardır.

3-) Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi

“Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri”

Hazırlayan : Prof. Dr. Utkan Kocatürk-1999

1923 (Gazi ve İnkılâp, Mahmut Soydan, Milliyet gazetesi, 24-25. 12. 1929)

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” #Başkatil/#Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist #Evetçi-Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)