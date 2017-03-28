LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(17)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

AKAPE-RTE VE ALLAH İLE ALDATAN-KATİL-TERÖR ÖRGÜTÜ-F.GÜLEN CEMAAT-TARİKATI İLİŞKİLERİ VE DE “EVET/HAYIR”

Yüce Türk Milletim;

“#Başkatil/#Başevetçi Amerika’nın Askeri; Allah İle Aldatan-Katil-Terör Örgütü/#Başevetçilerden F.Gülen Cemaati-Tarikatı”;

“LANETLİ, İNSAN/VATAN-MİLLET KANIYLA BESLENİP, #BAŞKATİL/#BAŞEVETÇİ EFENDİSİ, İLK AMERİKA’YA SONRA AB’YE LANETLİ MEYVELER VEREN BİR AĞAÇTIR”

Bu Ağacı “1-KÖKÜ, 2-GÖVDESİ, 3-DALLARI” Olmak Üzere 3 Kısımda İncelememiz Gerekir…

Ağacın Dallarından:

*DKÖ, STK, Dernek, Sendika, Vakıf…,

*Türkiye Cumhuriyeti’nin TSK, Emniyet Ve Tüm Resmi Kurum Ve Kuruluşlarında,

*Akademisyenler,

*Tüm Eğitim Kurumları, Okullar, Üniversiteler, Dershaneler,

*Allah İle Aldatan;

Kuran Kursları, Yurtlar, Hacı-Hoca-Cemaat-Tarikat Yuvaları…,

*Ticari İşbirliği Yapan, Karıncasından-Filine İş Dünyası…,

*Banka/Basın Kuruluşlarına Gireni/Çıkanı…,

*Baklavacısı/Dönercisi/Sütçüsü…,

*Topçusu, Popçusu, Arabeskçisi, Repçisi…,

*Yolda Selam Bile Vereni İyi-Kötü/Doğru-Yanlış Bulundu İçeri Atıldı!..

Ama Nedense Tek Bulunamayan/Bulunması İstenmeyen!;

“GÖVDESİ;

BİLİNÇLİ OLARAK BULUN(A)MADI!”

Neden?.. Neden?.. Neden?..

Bir Tek Nedeni Var!..

Çünkü;

Ağacın Gövdesi:

Halen TBMM İçinde Aktif Siyasette Bulunmakta Ve Korunmaktadır! Ve Bu Canlılar #Başkatil/#Başevetçi-Amerika-F.Gülen Cemamati-Tarikatı’nın;

Türkiye Cumhuriyeti’ni “Bölme-Parçalama-Yok Etme”;

Projelerine Hiç Ara Vermeden Son Hızda Devam Etmektedir!..

Ağacın Kökü:

Başta Amerika, Sonra AB’dir!

***

“AKAPE-RTE VE ALLAH İLE ALDATAN-KATİL-TERÖR ÖRGÜTÜ-F.GÜLEN CEMAAT-TARİKATI” Hakkında Basında Yer Alan Yüzlerce Haberden Başlıca 10 Adedi:

1-) ”AKP'li 12 milletvekilinin Fetullah Gülen'i ziyaret fotoğrafı ortaya çıktı. 2012'deki bu ziyaretin, Erdoğan'ın dershane ve MİT krizi nedeniyle Cemaat'le "kavga ettiği" dönemden sonra gerçekleşmesi de dikkat çekti.

Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP'li milletvekilleri, 2012'de Boston şehrinde Fetullah Gülen cemaati tarafından organize edilen ‘Kültür Günleri' programına gitti. Gezinin bir bölümünde “Pensilvanya'ya gidiyoruz” bilgisi verildi. O tarihte 12'si de milletvekili olan grup Fetullah Gülen'i ziyaret ettti. Birlikte ikindi namazı kılan vekiller, sonrasında yaklaşık yarım saat Gülen'le sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

ŞU ANDA İKİSİ DE AKP'DE YÖNETİCİ:

Ziyarete giden isimlerden bazıları, 2015'te yapılan iki seçimde liste dışı kaldı. 4'ü halen AKP'den milletvekili. 2012'de milletvekili olan iki isim ise sonra yönetici seçildi. Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz Grup Başkanvekili. Erdoğan'a yakınlığı ile bilinen Vedat Demiröz ise Genel Başkan Yardımcısı oldu.

Ziyareti, dönemin AKP Kayseri Milletvekili Ahmet Öksüzkaya organize etti. Öksüzkaya, 15 Temmuz'dan sonra FETÖ'den arandığını öğrenince yurtdışına kaçtı. Başları açık olan 4 kadın vekilin ise, Gülen'in yanında saçlarını eşarpla kapattıkları gözlendi.

KADIN VEKİLLER BAŞLARINI KAPATTI:

Dikkat çeken bir ayrıntı da kadın vekillerle ilgili. Normal hayatlarında başı açık olan 4 kadın vekil, Gülen'e giderken başlarını kapattılar. Kutsal bir mekan veya camiye giriyor gibi 4 vekil başlarını eşarp ile örttüler.”

“ARINÇ'IN FOTOSU NİYE ÇIKMIYOR”

Sözcü'ye konuşan Giresun eski Milletvekili Adem Tatlı şunları söyledi:

“4 yıl önceki olay. Detayları hatırlamıyorum. Bir arkadaş ‘hadi gidelim' dediğinde Mahir Bey'i (grup başkanvekili Mahir Ünal'ı kast ediyor) aradım. ‘Git, ne konuşuluyor öğren' diye gönderdi. Benim yerim belli, durduğum yer belli. Bizim bu fotoğraflarımızı ortaya çıkaranlar FETÖ ile Bülent Arınç, Hüseyin Çelik'in fotosunu neden ortaya çıkarıp, yayınlamıyorlar.”

Ordu eski milletvekili Mustafa Hamarat ise gönülsüz olarak katılmak zorunda kaldığını söyledi. Hamarat “Beni herkes bilir. Eşim veya ben onlara en ufak yakınlığım olsa ‘Eskiden filan…' derim. İzah etme gereği bile duymam. Bir grup halinde olunca ‘Ben gelmeyeyim, çarşıda, şehirde ayrı gezeyim' diyemiyorsunuz” dedi. “

Odatv.com- 26.09.2016 09:01

2-) “(…)

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi'nin ‘Af Yetkisi’ Çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bugüne Kadar Kaç Kişiyi Affettiğine Dair Adalet Bakanlığı’na Yaptığı Başvuru Cevapsız Bırakıldı:

Anayasanın tanıdığı “Af Yetkisi’ çerçevesinde bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlarının hepsinin de kaç mahkûmu, hangi nedenle affettiği/cezaevinden çıkardığı resmi olarak bilinmektedir ve resmi olarak açıklanmıştır.

Sadece 1 Cumhurbaşkanı Hariç!..

Bir Tahmin Edin Bakalım! O, Kim?!

Kim Olacak; “RTE”

Bu bilgiler doğrultusunda Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a göreve geldiği 10 Ağustos 2014 tarihinden Mart 2016 tarihine kadar;

Kaç mahkûmun af için başvurduğunu, başvuranlardan kaçının af edildiğini ve affedilen mahkûmlar ile ilgili bilgileri öğrenmek için;

29.02.2016 tarihinde Adalet Bakanlığı’na yapmış olduğum başvuruya;

“Başvurunuzda istenen hususların ayrı ve özel çalışma gerektirmesi, bu kapsamdaki bilgilere cevap verilmesinin kanun ile kurumların takdirine bırakılması sebebi ile takdir hakkı kullanılarak bilgi edinme kanunu kapsamında cevap verilememiştir.”

Yanıtı verilmiştir. Kısacası ‘takdir hakkı’ bahanesiyle Erdoğan’a gelen talepler ve talepler doğrultusunda affedilen mahkûmlar ile ilgili bilgiler verilmemiştir. Bu durum akıllara neden açıklanmadığını ve kimlerin olduğu sorularını getirmektedir. Acaba Cumhurbaşkanı kimleri affetti? Toplumun vicdanını sızlatan bir affı var mıdır? Neden açıklamaktan çekiniliyor? Yoksa af başvurusu yapan veya af edilenler içerisinde FETÖ’lü veya cihatçı teröristler mi vardır?

Odatv.com- 18.08.2016 23:55

http://odatv.com/erdogan-fetoculeri-mi-affetti-1808161200.html

3-) ”(…)

AKP Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, 15 Temmuz sonrası teşkilatların bankalar, dernekler, sendikalar ve STK ilişkilerini sorguladıklarını ve bu çalışma sonucunda toplamda AKP’de FETÖ ile bağlantılı olduğu düşünülen 519 kişi ile teşkilatlarda il ve ilçe yöneticisi olan 100 kişinin tespit edildiğini açıkladı. (…)”

Odatv.com-24.09.2016 07:55

http://odatv.com/akpde-519-cemaatci...-2409161200.html

4-) ”(…)

FETÖ mensubu olan eski HSYK ve Yargıtay üyelerinden arka arkaya itiraf geliyor.

FETÖ soruşturması kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen eski HSYK Üyesi Kerim Tosun itiraflarda bulunmuştu. Cemaat’in kendisinin HSYK üyesi olmasını istediğini söyleyen itirafçı Tosun, “160'lar olarak belirlenen Yargıtay üyelerinin 120'ye yakınının cemaat mensubu olduğunu biliyorum” demişti.

Yine FETÖ soruşturması kapsamında, tutuklandıktan sonra etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, itirafçı olan HSYK eski Başkanvekili Ahmet Hamsici de, 2011 yılındaki Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçimleriyle ilgili “Seçim sonucu Fethullah Gülen cemaatinin daha önce belirlediği 108 adaydan 107 kişi aynen Yargıtay üyesi seçildi. Danıştay’da ise cemaatin belirlediği tüm adaylar seçilmiş oldu” dedi.

Üç gün önce basına açıklamalarda bulunan HSYK Başkanvekili ve 2. Daire Başkanı Mehmet Yılmaz da etkin pişmanlıktan yararlanan ve itirafçı olan hakim ve savcılar arasında eski HSYK üyelerinin de bulunduğunu belirterek, “İtirafçı olan mevcut HSYK üyeleri, buradaki disiplin dosyalarında kullandıkları oyları da örgütün talimatıyla verdiklerini beyan ediyorlar. Kendi özgür iradeleriyle değil, örgütün HSYK yetkilisinin kendilerine dayattığı talimatla burada oy kullandıklarını beyan ediyorlar” demişti.

İtiraflar bir kez daha gösteriyor ki, yargıyı Cemaat’in tamamen ele geçirdiği ayan beyan ortada.

Peki…

Tüm bunlar olurken AKP’nin Adalet Bakanları, yargıdaki Cemaatçilerle ilgili sorulara ne yanıt veriyordu, ya da bu gerçeği nasıl inkar ediyorlardı?

Yargıtay ve HSYK’daki Cemaatçiler bugün 2010, 2011 yıllarında yargıyı tamamen ele geçirdiklerini itiraf ederken, 2012 yılında konuşan dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve bugün Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ bu gerçeği yalanlıyordu.

İşte AKP’nin eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın, “yargıda Cemaat mensupları var mı?” şeklindeki soruya gösterdikleri tepki videosu:

(…)”

Odatv.com-17.11.2016 13:04

http://odatv.com/cemaat-yargiyi-parsellerken-adalet-bakanlari-ne-diyordu-1711161200.html

5-) ”AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay’ın, FETÖ’yle ilgili “Biz o günlerde bir suç işlememiş olan bütün işlerini bütün faaliyetlerini yaptıklarını gösteren bir yapı için biz ‘kandırıldık’ demeyiz” şeklindeki sözleri dikkat çekti. AKP’li Yasin Aktay’ın bu sözlerine karşılık, bugün halen süren soruşturmalarda, Hrant Dink cinayetinde, TSK’ya yönelik Ergenekon ve Balyoz kumpasında ve binlerce insanı mağdur eden KPSS sorularının çalınmasında FETÖ suçlanıyor.

İşte Yasin Aktay'ın O Konuşma Videosu:

http://odatv.com/vid_video.php?id=8E96D

Partisinin FETÖ ile mücadele konusunda tertemiz olduğunu öne süren Aktay, “Parti olarak kandırıldığımızı çok da kabul etmiyoruz” dedi.

AKP’li Aktay’ın konuşmasında FETÖ için “Biz o günlerde bir suç işlememiş olan…” ifadesini kullanması dikkat çekti. Oysa, Hrant Dink, 19 Ocak 2007’de cinayete kurban gitmişti. Dink soruşturmasında FETÖ suçlanıyor. Ayrıca, 2008’de başlayıp yıllarca sürdürülen operasyonlarla TSK hedef alınmış ve Ergenekon-Balyoz davalarında yüzlerce komutan yargılanmıştı. TSK’ya yönelik bu davaların da bizzat AKP tarafından “FETÖ kumpası” olduğu ifade edilmişti. KPSS sorularının çalınması soruşturmasında da FETÖ suçlanıyor.

ERDOĞAN: “RABBİM DE, MİLLETİM DE BİZİ AFFETSİN” DEMİŞTİ!..

AKP’li Aktay’a karşılık Cumhurbaşkanı Erdoğan ise, Olağanüstü Din Şurası açılışında yaptığı konuşmada FETÖ ile ilgili;

“Bu hain örgütün yüzünü ortaya dökememenin üzüntüsü içindeyim. Hem Rabbime, hem milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de, milletim de bizi affetsin” demişti.”

Erdoğan 'Kandırıldık' Dediği Video:

http://odatv.com/vid_video.php?id=8E96H

Odatv.com-17.11.2016 10:39

6-) ”(…)

“DAVUTOĞLU 4 SAAT GÜLEN’İN EVİNDE KALDI”

FETÖ Çatı davası Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Davanın 2. gününde İlhan İşbilen’in sorgusuna devam edildi. Duruşmada Mahkeme Başkanı Selfet Giray, İşbilen’in ifadesindeki çelişkileri gidermek üzere çeşitli sorular yöneltti. Giray, İşbilen’e özellikle Amerika ziyaretlerinin sebebini sordu. İşbilen ise “AKP’nin eski Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem’le birlikte, 4 yıl süreyle o konferanslar yapılırken devlet olarak, milletvekilleri olarak gidilirdi. Davutoğlu’nun ailesi ile birlikte 4 - 4 buçuk saat Gülen’in evinde kaldığını biliyorum. 4 yıl içinde oradan herkes uğradı geçti” dedi.

Başkan, İşbilen’e ABD’ye hangi amaçla gittiğini sordu “Ziyaret amaçlı” diye yanıt vererek “AKP’nin kendisine çok ciddi teveccühü vardı, ondan gidiliyordu” dedi.

(…)”

Odatv.com-23.11.2016 12:00

http://odatv.com/davutoglu-gulenin-evinde-4-saat-kaldi-2311161200.html

7-) Devlet Darbeye Kadar Gülen'e Maaş Ödemiş:

CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet soru önergesinde, “FETÖ elebaşı Fetullah Gülen devletten ne kadar süre içerisinde kaç Türk lirası maaş almıştır? Fetullah Gülen’e şimdiye kadar devlet tarafından ödenen aylıkların geri alınması konusunda bir çalışma başlatılacak mıdır?” diye sordu.

Soru önergesini yanıtlayan Çalışma Bakanı Müezzinoğlu inanılması güç bir yanıt verdi. Müezzinoğlu, Gülen’in;

1 Şubat 1990 tarihinden itibaren yaşlılık aylığı bağlandığını, en son 2016 Haziran döneminde 1.474,41 TL aylık, 58,98 TL ek ödeme olmak üzere toplam 1.533,39 TL ödendiğini açıkladı.

Yani devlet 15 Temmuz darbe girişimine kadar Gülen Cemaati’nin lideri Fethullah Gülen’e maaş ödemeye devam ediyordu.”

Odatv.com-17.12.2016 16:46

http://odatv.com/devlet-darbeye-kadar-gulene-maas-odemis-1712161200.html

8-) Her Üç Hakim/Savcıdan Biri Fethullahçıydı:

”HSYK 1. Daire Başkanı Halil Koç hakim ve savcıların yüzde 35’inin FETÖcü olduğunu belirlediklerini belirterek “Yargı içinde 3 bin 250 FETÖ militanı belirledik. 200’ü itirafçı oldu. Yapıya mensup bin 600 hakim-savcının Bylock kullandığını belirledik. Şu an yargıda operasyonel kabiliyetleri neredeyse sıfır diyebilirim” dedi.

“YENİ İSİMLER, YENİ DELİLLERE ULAŞIYORUZ”

Yeni Akit’e konuşan Koç “Örgütün yargı camiasındaki röntgenini çektik ve yargının o dönem yüzde 35’i gibi korkunç bir oranda FETÖ’cü olduğunu belirledik. Ve üstelik ilk rakamlardı. Bizim bu çalışmalarımız devam ediyor. Şunu söylemek istiyordum bu görevden almalardan sonra gözaltı ve tutuklamalar oldu. Bir kısım hakimler tutuklu bir kısmı adli kontrolle serbest bıraktılar. Bu süreç içerisinde itirafçı olan hakim ve savcılar oldu. Yeni isimler, yeni delillere ulaşıyoruz” dedi.

“200 CİVARINDA İTİRAFÇI VAR”

“15 Temmuz sonrası inanılmaz bir çözülme var” diyen Koç, itirafçı olan yargı mensuplarıyla ilgili şunları söyledi:

“Tutuklanan ve meslekten atılan hakim-savcılar arasında yaklaşık 200 civarında itirafçı var. Bu itirafçı beyanlarından elde ettiğimiz yeni isimler var. Savcılıklarımız sürekli ifade alıyor, bu ifadelerde geçen isimleri inceliyor. Onun haricinde bu örgütün kullanmış olduğu gizli yazışma programı var. Bu da bizim için çok önemli bir kriter. Bu yazışma programını kullandığı belirlenen bin 600 civarında hakim ve savcı olduğu tespit edildi.”

Odatv.com-17.12.2016 15:00

http://odatv.com/her-uc-hakim-savcidan-biri-fethullahciydi-1712161200.html

9-) ”(…)

CEMAAT'TEN YANDAŞ MEDYAYA:

Mustafa Armağan'ın kafa karıştıran bir geçmişi var. Son dönemlerde dillendirmekten kaçınsa da FETÖ bağlantıları oldukça düşündürücü.

Armağan, uzun yıllar Atatürk saldırılarına Cemaat medyasında devam etmişti. AKP-Cemaat savaşının ardından da, tası tarağı toplayıp yandaş Yeni Şafak gazetesine taşındı.

GÜLEN'İ ÖVEN KİTAPLAR YAZDI:

Bugünlerde hiç sözünü etmediği Fethullah Gülen'le ilgili, Armağan bir de övgü dolu kitaplar kaleme aldı.

Cemaat'in önemli yazarlarından biri olan Ali Ünal ile birlikte 1999 yılında "Medya Aynasında Fethullah Gülen (Kozadan Kelebeğe)" adlı kitabı hazırladı. Kitap, yine Cemaat'in kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basıldı.

2000 yılında ise bu kez, Gülen için yazılan yazıların derlendiği "Diyaloğa Adanmış Hayat" kitabını hazırladı. Bu kitap da yine Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından basıldı.

17-25 ARALIK MİLAT DENİLDİ AMA...

Armağan'ın Gülen övgüleri sadece kitaplarla sınırlı değildi...

Bilindiği gibi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her fırsatta, Cemaat'e yardım edenler için 17-25 Aralık operasyonlarını milat kabul edeceklerini söyledi. Ancak Mustafa Armağan, Cemaat ile AKP savaşının zirveye çıktığı tarihlerde bile Cemaat'in yanında durmaya devam etti.

"HAŞHAŞİ BENZETMESİ HAKKANİYETLE BAĞDAŞMAZ"

Tarih: 15 Ocak 2014

17-25 Aralık operasyonlarının üstünden günler geçmiş, kavga zirveye çıkmış, saflar keskinleşmişti.

Dönemin Başbakanı Erdoğan, Cemaat'e "Haşhaşi, virüs, sülük, maşa, ihanet şebekesi" gibi ağır benzetmelerde bulunmuştu.

Zaman gazetesi 15 Ocak 2014'te "Aydınlar ve siyasetçiler Başbakan'ı aklıselime davet etti" başlıklı bir haber yayımladı.

Haber'deki "aydın"lardan biri olan Mustafa Armağan, Erdoğan'ın Cemaat'e yönelik çıkışlarına tepki göstererek şunları söyledi: "Zaman zaman dışarıdan yardım da alan bir cinayet şebekesi ve eli kanlı örgüt olarak on yıllarca Sünni İslam âlemine darbe üstüne darbe indirmiş bulunan Haşhaşilerin yaptıklarını Hizmet Hareketi mensuplarına yakıştırmak anakronizme düşmek bir yana, hakkaniyetle bağdaşmamaktadır.”

ÖZGEÇMİŞİNİ "TEMİZLEME" ÇABASI MI VAR:

Yakın zamana kadar her fırsatta Cemaat’in yanında yer alan Mustafa Armağan, bugün ise Yeni Şafak gazetesinde yazılarına devam ediyor.

Ancak Yeni Şafak'taki köşesinde dikkat çekici bir detay var.

"Yazarın Hayatı" bölümünde Armağan'ın Cemaat geçmişi ile ilgili neredeyse hiç bilgi yok. Ne Zaman'da yazarlık yaptığı, ne Cemaat övgüsü kitapları, ne Cemaat kanallarında yaptığı programlara, ne de Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nda üstlendiği göreve öz geçmişinde değinilmemiş. Kişisel sayfasındaki "kitapları" bölümünde de Fethullah Gülen'i övdüğü kitaplara yer verilmemiş.

Armağan Cemaat geçmişini unutturmaya çalışsa da, arşiv unutmuyor.

DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY:

Mustafa Armağan, kuşkusuz bugün sorulursa Cemaat ile ilgili "kandırıldım" diyecektir. Ancak değişmeyen bir yönü de var; Atatürk düşmanlığı...

Armağan, Cemaat yazarlığı döneminde olduğu gibi bugün de Atatürk düşmanlığını provokatif bir boyutta devam ettiriyor.

Ne zaman Türkiye'de birlik ve beraberlikten söz edilse, ne zaman toplumsal uzlaşı gündeme gelse Mustafa Armağan ortalığı karıştıracak yeni bir "Atatürk düşmanlığı"na imza atıyor. Bu da akıllara "Armağan kripto FETÖ'cü mü" sorusunu getiriyor.

(…)”

Videosu:

http://odatv.com/vid_video.php?id=8EAD0

Odatv.com-24.12.2016 22:44

http://odatv.com/iste-mustafa-armaganin-unutturmak-istedigi-seceresi-2412161200.html

10-) ”(…)

BÜLENT ARINÇ İLE MELİH GÖKÇEK:

* PKK İle Yürütülen "Müzakere Süreci"nde Neredeyse Her Gösteride PKK Bayrakları Ve Öcalan Posterleri Açılıyor, Bunlar Hakkında Herhangi Bir Suçlamada Bulunulmuyordu.

Bülent Arınç, Eski AKAPE Hükümet Sözcüsüyken;

Washington’da Düzenlenen ‘Türkiye’nin Demokratikleşme Süreci’ Konulu Konferansta;

“#Başkatil/#Başevetçi Amerika'ya Hitaben” AKAPE-Hükümeti Adına Şunları Söylemişti:

"Artık;

*Sayın Öcalan Demek Suç Olmaktan Çıktı!

*PKK'nın “Kendine Ait Bayrağını” Elinde Taşımak, Öcalan Posterini Elinde Taşımak Suç Olmaktan Çıktı.

Hatta;

*'Türkiye'nin Sistemi Böyle Olmalıdır, Türkiye’de Şunlar Şunlar Şunlar, Eyaletler, Demokratik Özerklikler filan falan...' Demek, Bunların Hiç Birisi Artık Suç Değil.

Geçmişte Bu Suçlamalarla Cezaevinde Yatanların Hepsi Çıktı. Düşüncelerini Açıklamaktan Dolayı Ceza Alan Kim Varsa Cezalarını Erteledik. Artık Bundan Dolayı Da Dava Açılmayacak."

Bu konuşmanın videosu:

http://odatv.com/vid_video.php?id=8E73B

***

ARINÇ: FETULLAH GÜLEN İLE FEVKALADE İYİ BİR GÖRÜŞME OLDU:

Bu Görüşmeden Önemli Başlıklar Kısa Kısa Şöyle:

“Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Amerika ziyareti sırasında yaptığı Fetullah Gülen ziyaretiyle ilgili "Fevkalade iyi bir görüşme oldu. Bize çok büyük iltifatlarda bulundu. Dostane karşıladı, geçmiş dostluğumuzun hiç eksilmediğini, belki arttığını gördük, hükümetimizle, Sayın Başbakanımızla ilgili düşünceleri de müspet. Daha başarılı olmamızı, daha çok temkinli ve dikkatli olmamızı, hem çevremizdeki, bölgemizdeki olaylarda hem dünya politikasında hem de bazı konularda hassasiyet göstermemizi istiyor" dedi.

Arınç, TRT Türk’te Canlı Yayına Katılarak, Soruları Yanıtladı:

Arınç, Başbakan Erdoğan Ve Bazı Bakanlarla ABD’ye Ziyarette Bulunduklarını Belirterek, Şöyle Devam Etti:

"Konu Amerika olunca ve eşim de olunca ben doğrusu Türkiye’den ayrılmadan mümkün olursa Hoca Efendi’yi bir ziyaret edebilir miyim diye gönlümden geçirmiştim. Hanım da bu işe çok sevindi, ’keşke imkan bulabilirsek gidelim, ziyaret edelim’ dediler. Washington’dan bulunduğu yer 4-5 saatlik bir mesafe ama gidilebilecek bir şey. Sayın Başbakanımıza da gitmeden önce konuyu açtım, ’fırsat bulursam böyle bir ziyaret yapmak istiyorum. İzin verir misiniz, uygun görür müsünüz?’ dedim. Çok memnun oldu. Hatta ’keşke bizim için de mümkün olsa, biz de görüşebilsek’ dedi. Ama programları çok yoğundu. Bu programlardan fırsat bulup da böyle bir mesafeli ziyaret olabilir miydi? O, pek ihtimal vermedi. Ama ’selamlarımızı, sevgilerimizi götürürsünüz. Özellikle birinci gün boş olacak. Mümkünse 15’inde bu ziyareti yapabilirsiniz’ demişti. Biz 15’inde oradaydık eşimle birlikte. Bizi aldılar dostlarımız, arkadaşlarımız, Hoca Efendi’yi bulunduğu yerde ziyarete götürdüler."

Karayoluyla yaklaşık 4,5 saatte gittiklerine değinen Arınç, birkaç saat Fetullah Gülen’in misafiri olduklarını söyledi.

Arınç, resmiyetin ötesinde bunu, "kendisini çok seven bir dostunun ziyareti" olarak düşünmek gerektiğini belirterek, "Sıradan, dışarıdan bir insanın ziyareti olarak algılanmamasını, düşünülmemesini" istedi.

Gülen’i 1975 yılından beri tanıdığını dile getiren Arınç, "O günden beri kendisine çok büyük bir saygım ve sevgim var" diye konuştu.

Arınç, Gülen’in o yıllarda Edremit’ten Manisa’ya vaiz olarak atandığını, kendisinin de burada avukatlık yaptığını dile getirerek, onun vaazlarını, sohbetlerini, konferanslarını hiç aksatmadan takip etmeye başladığını, çok beğendiğini ve sevdiğini vurguladı…

"Hatta o zaman bekardım, annemle birlikte kalıyordum. Annem rahmetli kendi elleriyle yemek hazırlar, cuma günleri vaazdan sonra kendisini alır evimize davet ederdik. Bir küçük dost grubuyla birlikte yemekler de yerdik. Ondan sonra İzmir’e gittiler. İzmir’deki çalışmalarını yakinen takip ettim. Daha sonra zaten Hoca Efendi’nin hizmetleri büyüdü. Kendisini sevenlerin halkası genişledi. Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada kendisinden bahsedilmeye başlandı. Şüphesiz 28 Şubat sürecinde de çok büyük sıkıntılar oldu. Kendisine büyük iftiralar atıldı. Şahsı, davası, hizmeti, çilesiyle ilgili birbirinden kötü yalanlar ve iftiralarla cezaevleri yolları gösterildi, davalar açıldı, örgütle suçlandı, laikliğe aykırı suçlar işlendiği ifade edildi. O davalar sırasında da kendisini yakinen tanıdım. O zamanlar milletvekiliydim. Her aşamada kendisini destekleyen, kendisinin böyle suçları işlemediğine gönülden inanan bir insan olarak şahsım ve milletvekili sıfatımla da destek olmaya çalıştım. O davaların hepsi hamdolsun ki beraat ile sonuçlandı. Yargıtay’dan geçti, kesinleşti. Fakat o zorlu süreçte Amerika’ya gitmek zorunda kaldı. Hem hastalığının tedavisi hem de Türkiye’deki bu rahatsız edici ortamdan belki biraz olsun uzaklaşabilmek düşüncesiyle."…

AKP HÜKÜMETİ İLE F.GÜLEN ARASINDA SORUN OLDUĞU SÖYLENTİLERİ:

Arınç, "Bu ziyaret hemen hemen 40 yıldan beri kendisini seven, sayan, dualarından eksik etmeyen bir insanın bir yüzünü görebilmek, duasını alabilmek için eşimle yaptığım bir seyahattir, ziyarettir. Özellikle kendi şahsıma asaleten olduğunu söylemeliyim" ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN ERDOĞAN: F.GÜLEN’İN BİZDEN BİR EMİRLERİ OLUR MU? ÖĞREN:

Başbakan Erdoğan’ın Da Selamlarını, Sevgilerini, İyi Dileklerini İletmesini İstediğini Belirten Arınç;

"(Bizden Bir Emirleri Olur Mu Bir Tavsiyeleri Olur Mu? Onu Da Öğren)” Dedi.

Arınç, Fetullah Gülen’le yaklaşık 3 saate yakın birlikte olduklarını belirterek, kendilerine ikramlarda bulunulduğunu ve Türkiye’yi, dünyayı konuştuklarını dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Arınç, "Hükümetle bir sorun var mı?" yönündeki soru üzerine;

"Bunlar bence basit sorular. Sadece belli köşe yazarlarında veya belli siyasetçilerde hükümetle camia arasında veya cemaat arasında bir soğukluğun, bir çekememezliğin, hatta bir rekabetin olduğu söyleniyor. Ben bunları kesinlikle reddediyorum" değerlendirmesinde bulundu…

TÜRKİYE’YE DÖNECEK Mİ?:

"Türkiye’ye Dönüşle İlgili Herhangi Bir Diyalog Yaşandı Mı?" Yönündeki Soruya Arınç;

Başbakan Erdoğan’ın, Katıldığı Bir Programda, Gülen’in Türkiye’ye Dönüşünü Büyük Bir Özlemle Beklediklerini Ve Bundan Mutlu Olacağını Söylediğini Hatırlatarak, Şunları Kaydetti:

"Hem Sayın Başbakanımızın arzusu hem de kendi şahsi düşüncem olarak artık maddi manevi hiçbir engel kalmadı. ’Hepimiz sizleri çok özledik. Türkiye’ye gelseniz hem bu tür belki dedikoduların da büyük ölçüde önüne geçilmiş olur.’ Tebessüm etti. Vatan hasretiyle memleket hasretiyle gurbet hasretiyle yanan bir insan. Özel odasındaki hediyelere bakarsanız bunların vatan topraklarıyla dolu kaseler olduğunu bile görebilirsiniz. Türkiye’yi çok seviyor, memleketine çok bağlı ama belli sebeplerle bir süre daha herhalde orada kalmayı düşünüyor. Şuan da gelmesinin muhtemel olmadığına inanıyorum."…

Milliyet.com.tr.-23.05.2013-01:03

Bu Konuşmaların TRT-TÜRK Ekranındaki Program Videosu 3 Parça:

http://www.aksam.com.tr/media/video/guncel/arinctan-fethullah-gulen-aciklamasi/video-4740

http://www.aksam.com.tr/media/video/guncel/arinctan-fethullah-gulen-aciklamasi-2/video-4742

http://www.aksam.com.tr/media/video/guncel/arinctan-fethullah-gulen-aciklamasi-3/video-4743

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Şimdi, Bülent Arınç İle Melih Gökçek:

“(…)

Gökçek’e Ağır Cevap:

Melih Gökçek’in kendisini hedef alan sözlerine yanıt veren Bülent Arınç konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu terbiyesizce bir açıklamadır. Gökçek kim siz kimsiniz diyenler oldu. Bugün buna karşılık vermeden geçmemek lazım. Benim görevden alınmamı istenilen kadar benim haysiyetli bir insan değildir. Zamkla yapışmış koltuğa bir insan değilimdir. Benim bir sevdam vardır ama makam sevdası değildir. Adama kandırma değil, çıkar ilişkisi değil birilerini yaptığı gibi. Bu dava için kendimi feda ettim. Senin hakkın değil, haddin değil. Okkalı cevap vermemi aklıma getirdim ama yapamayacağım. Kendine değil ama eşine çok büyük saygım vardır. Hayırsever bir kadındır, dindar bir insandır. Biz eşimle Nevin Hanım’ı çok severiz ve beğeniriz. Eşinin başarılarında en büyük katkısı olan bir hanımefendidir.

Biz Kimin Nerede Havlayacağını Biliriz:

Konuşsam Nevin Hanım’ı üzmüş olacağım. Gökçek’le ilgili 100 konuyu seçimden sonra konuşmak isterim. Hatta Biz kimin nerede havlayacağını, hangi işler çevireceğini biz biliriz.

Bu Yapının Kucağına Oturdu:

Belediye Başkanlığı seçimlerinde oy isterken bu yapının kucağına oturdu.

İsterseniz size yazar gizli bir mektup veririm, seçimden sonra açarsınız. Gökçek oğlunun milletvekili adaylığını netleştirmek istiyor. Birilerine yaranmak istiyor. Ahmet Hakan denen kişi ailemle. Onu kendine delil olarak kabul ediyor. Ahmet Hakan Bey'in Gökçek’ten çok önce tanırım. Çok eleştirmiş bir insanım ama Sayın hakan gökçekten çok daha namusludur, şereflidir.

Ankara'yı Parsel Parsel Sattı:

Ben sayın cumhurbaşkanımızın yanındayım. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım.

Amerika’ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır.

Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır.

Gökçek’in Adaylığına O Zaman İtiraz Ettim:

Biz o zaman devletin imkanlarını bu yapı için onların kucağına bırakmadık. Gökçek’in adaylığına o zaman itiraz ettim.

Hesabını Sorarım Gökçek’ten:

Yeni bir başkana ihtiyacımız vardır dedim. O günden kalan bir hıncını bir şekilde çalışıyor. 8 Haziran’a kadar müsaade…

Hesabını sorarım Gökçek’ten… Birileri de kuklacılık yapıp bunu kullanırsa benim kulaklarım iyi duyar teşhir ederim.

(…)”

Odatv.com-23.03.2015 18:13

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

*Okumamız/Okutmamız Gereken Değerli Bir Kitap;

Cihan Dura-Türkiye’ye Batı Saldırısı

Yazar önsözde, kitabını özetle şöyle tanıtıyor:

Bugün hepimiz büyük bir acıyla tanık oluyoruz ki, Türkiye Cumhuriyeti büyük bir felaketle karşı karşıyadır. Rejim ve ülke bütünlüğü tehdit altında... Türk milleti iç ve dış hainlerle kuşatılmış.” Sanki yeniden bir işgal dönemine girmiş gibiyiz. Neden ve nasıl düştük bu trajik duruma? Elinizdeki kitapta, “Türkiye’ye Batı Saldırısı”nda bu soruyu soruyor, yanıtını arıyorum; Atatürk Türkiye’sinin yeniden nasıl sömürgeleştirildiğinin yanıtını arıyorum. Bu talihsiz süreç nasıl gerçekleşti, hangi şekilleri aldı, ekonomide ne gibi zararlara yol açtı? Bu konuları ortaya koyuyor, açıklıyor, kurtuluş için öneriler geliştirmeye çalışıyorum.

Cumhuriyetimiz son 10 yıldır tarihinin en karanlık dönemini yaşıyor. En hayati gerçekler bile halktan, gençlerden, hatta aydınlardan gizleniyor. Üniversiteler, basın, TV kanalları büyük bölümüyle toplumu aydınlatma görevlerini yerine getirmiyorlar. Bu ihmal, ekonomik olay ve sorunlar için de geçerli… Kitabımın bir işlevi de bu olsun istedim: Toplumdan özenle gizlendiğini düşündüğüm ekonomik gerçekleri açıklamak, ifşa etmek, bilinir kılmak!...

Çalışmamız yedi bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde yukarda işaret ettiğim süreçte önemli rol oynayan, Emperyalizm’in MERİT stratejisini çeşitli yönleriyle ele alacağım. İzleyen beş bölümde emperyalizmin, sanayileşmesi yarıda kalan bir ülke olarak Türkiye’ye sızmada kullandığı ekonomik silahları ele alarak tanıtmaya çalışacağım: Serbest ticaret, Borçlandırma, Özelleştirme, Yabancı sermaye, Toprak sattırma… Son bölümde ise bu silahları kimlerin lehine, nasıl bir ortamda hangi amaçlarla kullanıldığını, somut olarak açıklayacağım: Küreselleşme ve ulusötesi şirketler…

Nihayet sonuç kısmında, araştırmamın bir özetini yapacak, ulaştığım bazı önermeleri ifade edecek ve Türkiye’nin, içine düştüğü tuzaktan çıkışına temel olacak bazı öneriler sunmaya çalışacağım.

Prof. Dr. Cihan Dura’nın Bazı Eserleri

1-Atatürk Devriminin Temeli Bilimsel Zihniyet, Erciyes Üniversitesi yayını-1999

2-Atatürk Devrimi Yarım Kaldı, (Kişisel yayın)-2000

3-Sömürgeleşen Türkiye, İleri Yayınları-2004

4-Düşmanı Çağırdılar Satıldık Uyanın, İleri Yayınları-2005

5-Derin Komplo: Türkiye’nin Yeniden İşgali, İleri Yayınları-2008

6 -Türkiye’ye Batı Saldırısı, Elmadağı Yayınları-2015

7-Birinci Görev Okulu: Atatürkçü Öğreti Dersleri (İlk Düzey), Kişisel yayın-2016

8-Birinci Görev Okulu: Atatürkçü Öğreti (Ana Fikirler), Kişisel yayın-2017

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U “VATAN/MİLLET” ÖĞÜTLÜYOR-☆)

Lütfen, Yüce Türk Milletim; Gözünüzle Değil! Yüreğinizle Okuyunuz/Okutunuz!..

Söz, KURTARICIMIZ/KURUCUMUZ ATATÜRK’ün:

“Bütün dünya bilsin ki, benim için bir taraflılık vardır: Cumhuriyet taraftarlığı, fikrî ve sosyal inkılâp taraftarlığı. Bu noktada, yeni Türkiye topluluğunda bir ferdi, hariç düşünmek istemiyorum.”

1924 (Atatürk’ün S.D.II, s. 189)

“Politika âleminde, birçok oyunlar görülür. Fakat, kutsal bir ülkünün belirtisi olan cumhuriyet idaresine, çağdaş harekete karşı bilgisizlik ve taassup ve her nevi düşmanlık ayağı kalktığı zaman, bilhassa ilerici ve cumhuriyetçi olanların yeri, gerçek ilerici ve cumhuriyetçi olanların yanıdır; yoksa gericilerin ümit ve faaliyet kaynağı olan yer değil...”

1937 (Nutuk II, s. 893) [1]

“Milletlerin tarihinde bazı devirler vardır ki, muayyen maksatlara erişebilmek için maddî ve mânevî ne kadar kuvvet varsa hepsini bir araya toplamak ve aynı istikamete yöneltmek lâzım gelir. Yakın senelerde milletimiz, böyle bir toplanma ve birleşme hareketinin mühim neticelerini kavramıştır. Memleketin ve inkılâbın, içeriden ve dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı korunması için, bütün milliyetçi ve cumhuriyetçi kuvvetlerin bir yerde toplanması lâzımdır. Aynı cinsten olan kuvvetler, müşterek gaye yolunda birleşmelidir.”

1931 (Atatürk’ün S.D. III, s. 90)

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Dipnotlar:

1-) Atatürk Kültür, Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi

“Atatürk’ün Fikir ve Düşünceleri”

Hazırlayan : Prof. Dr. Utkan Kocatürk-1999-Sayfa: 77

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” #Başkatil/#Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist #Evetçi-Katillerin(En çok Allah ile sonra hile/suç hainlik ile kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Ama KUR’AN’da da yazdığı gibi ‘BİATÇILIĞI’ bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmazlar ise dahildir!);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)