LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(6)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

ŞEHİT-GAZİN İÇİN! BUGÜN GİT OY İŞLEMLERİNİ BİTİR. SON GÜN 26 ŞUBAT!

Bir önceki yazımdan kısa bir bölüm;

(…)Yüce Türk Milletim;

“Lanetli-Bölücü-Amerikancı Yeni Anayasa-Başkanlık! Rejim Değişikliğine;

Vatan-Bayrak-Millet-Şehit-Gazi Nedir? Bilip, Asla Satın Alınamayan-Dürüst-Namuslu-Vatansever Yüce Türk Milletimizin Hemfikir Olduğu Gibi Ben De;

‘#HAYIR’ diyor ve referanduma kadar var gücümle vatani-mücadele vereceğime ant içiyorum!..”

Çünkü:

Tarihimizi Doğru İncelediğimizde Bugünkü Şartlar Aynı “ÇANAKKALE ve KURTULUŞ” Gibi Vatanımızın Bizlere En Çok Muhtaç Olduğu “Yokoluş ya da Varoluş” Mücadelelerinin Verildiği Şartlarla Aynıdır!

Ve Bugünlerde Vatanı Kaderine Terk Etmek Namussuzluk-Şerefsizlik-Vatansızlık-Bayraksızlık-Milletsizlik-Allahsızlıktır!..

Kutsal Vatanımızı “Parçalanma ve Yokoluşa” Doğru Sürükleyen;

“Dinci-Gerici-Bölücü-Emperyalistler ve Soysuz Uşakları” Yüce Türk Milletimize “ #Evet” Dedirtebilmek İçin, En Çok Allah İle, Ardından Her Türlü Cebren/Hile/Suç/Hainlik İle Aldatmaya-Yıldırmaya-Korkutmaya Çalışmaktadırlar!..

Onlar Bunu Yaparken Bizler “Parçalanmamıza/Yokoluşumuza” Trene Bakar Gibi Bön Bön Bakacak mıyız???

Yoksa “#HAYIR” Diyecek, Zalimi/Haini Titreterek-İnleterek “K-Ü-K-R-E-Y-E-C-E-K” miyiz???(…)

ŞEHİT-GAZİN İÇİN! BUGÜN GİT OY İŞLEMLERİNİ BİTİR. SON GÜN 26 ŞUBAT!

Yüce Türk Milletim; Kutsal vatanımız ve milletimiz için canlarını, bedenlerinin bir parçasını, ailelerini, sevdiklerini, hayallerini, maddi ve manevi her şeyini feda eden;

Üzerinde ailemiz ve sevdiklerimizle, özgürce, mutlu-huzurla-güvenle-tasasızca yaşadığımız bu kara parçasını kanlarıyla sulaya sulaya kutsayıp, kurtarıp/kuran ve “VATAN” yapan;

Kahraman şehit ve gazilerimize “borç ödeme vakti geldi çattı yine”. Hayatımız boyunca böyle fırsatları hiçbir zaman kaçırmamalıyız. Öyle büyük bir vebal var ki bir tek oyumuzun içinde “Tüm vatan kahramanlarımızın aziz/büyük hakları var”…

Canım kardeşim yaşamımız boyunca kahraman şehit ve gazilerimize borç ödeyebileceğimiz yollar vardır bu yollar çok çeşitlidir. En önemli ilk 5’in içinde de “Oy kullanmak” vardır;

Vatanımız için kullandığın her oy “Kurtarıcımız/kurucumuz ATATÜRK’ ün gösterdiği yolda ve doğru-dürüst-namuslu-vatancı-milletçi-tam bağımsızlıkçı ve şehit-gazilerimiz için ve yine haklının yanında olan oy olmak zorundadır!”

Bunu hangi iyi/doğru açıdan ve hangi iyi/doğru inanca inanırsan inan sonuç aynıdır.

Yani “Kurtarıcımız/kurucumuz ATATÜRK’ ün gösterdiği yolda ve doğru-dürüst-namuslu-vatancı-milletçi-tam bağımsızlıkçı ve şehit-gazilerimiz için ve yine haklının yanında olan oy olmak zorundadır!”

*”Bu sayede şehit ve gazine toplu borç taksidi ödemiş olursun!”

Yaratan Allah’ın emri de böyledir! Dininle ilgili, vatanınla ilgili, tüm hayatınla ilgili belirli bir yaşa geldikten sonra artık;

Sorgulamaya-araştırmaya-daha da çok okumaya başlayıp doğruyu kendinin bulmanı emreder! Sana anne-baban-nenen-deden ya da bir büyüğün, önderin, kim olursa olsun “Onlar ne yapıyorsa onu yap “biat” et onlar senin için düşünsün sen düşünme!” demez!!!

Git kendi aklın-fikrin ile akılcı/bilimci, okuya okuya, araştıra araştıra, sorgula… Ve doğruyu, hak olanı bul ve her zaman güçlünün yanında değil haklının yanında ol… Eğrilme, dimdik dur ve uygula der!!!

Aklını kullanmaz! Doğruyu bulmaz! Güçlünün yanında değil haklının yanında olmazsan;

Başına/başınıza pislik yağar der; yüce yaratan Allah!!!

Ve şimdi kardeşim;

“En büyük borç! Şehit-gazilerimize olan borcumuzdur” üç günlük dünyadan diğer tarafa en büyük borç ile gitmek istemiyorsan eğer;

Aklını kullan, oku-araştır-sorgula ve doğru olanı bul ve git oyunu kullan ama ilk önce;

Bugün gitmeliyiz ve oy kullanabilmemiz için gerekli işlemleri bitirmeliyiz. Son gün 26 Şubat!

*Ardından Sandık Görevlisi Olmak İçin Başvurmalı;

"Vatanımızın Oyları Benim Ve Kutsal Vatanımın-Milletimin, Namusudur-Geleceğidir-İstikbalidir Deyip Sonuna Kadar Sahip Çıkmalıyız!"

Ben, Daha İlk Gün Gittim Muhtarımıza Listeleri İnceledim Gereğini Yaptım Ve Ardından Gittim Gönüllü Sandık Görevlisi Oldum! Başka Nasıl Ödenir Kahramanlarımıza Olan "Can" Borcu...

Haydi Durma Sen De Git Kardeşim, Sen De Git...

Ve hiçbir zaman ümitsizliğe kapılma doğru olan, hak olan kazanacak unutma! Bir tek benim oyumdan ne olur deme…

Bir bardağı-kovayı-varili taşıran sadece son bir tek damladır. O bir tek damla sensin, sen olmasan taşmayacak unutma!

Bir nal bir atı,

Bir at, bir askeri,

Bir asker bir bölüğü,

Bir bölük bir orduyu,

Bir ordu bir vatanı kurtarır…

Sen yoksan bir eksiğiz unutma kardeşim, unutma vatan dostum, unutma!..

Önemli Not:

26 Şubat’a kadar muhtarlık bölgesi askı listelerini, bağlı bulunduğunuz muhtarlıktan veya;

“seçmen.ysk.gov.tr” adresinden(binanızda oturan tüm seçmenler dahil) kontrol edebilirsiniz!

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair 6771 Sayılı Kanunun 16 Nisan 2017 Tarihinde Halkoyuna Sunulmasında Uygulanacak Seçim Takvimi:

Askı Süresi:

18 Şubat 2017 (8:00) - 26 Şubat 2017 (17:00)

Seçmen Kütüklerinin Kesinleştirilmesi:

10 Mart 2017

Seçmenin Nerede Ve Hangi Sandıkta Oy Kullanacağının İlanı:

12 Mart 2017

Oy Verme Günü:

16 Nisan 2017 (Saat:17:00)

16 Şubat 2017 Perşembe, Seçimin Başlangıç Tarihi:

1- Seçmen kütüklerinin güncelleştirilmesi amacıyla kullanılan MERNİS’ ten veri alımının ve güncellemenin durdurulması,

2- Muhtarlık bölgesi askı listelerinin dökümüne başlanılması,

3- Halkoylamasına ilişkin parametrelerin SEÇSİS’ ten tanımlanması,

4- Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin kimlik bilgilerini içeren listelerin Cumhuriyet başsavcılıklarından istenerek SEÇSİS' e girilmeye başlanması ve listelerin düzenlenmesi,

5- Oy kullanılacak gümrük kapılarının ve yurt dışı temsilciliklerin ilân edilmesi,

18 Şubat 2017 Cumartesi:

1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin güncellenmek üzere ilçe seçim kurullarınca askıya çıkarılması ve itirazların başlaması (Saat 08.00),

2- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün www.ysk.gov.tr adresinden ilân edilmesi ve itirazların başlaması (Türkiye saati ile 08.00),

3- Yüksek Seçim Kurulunun www.ysk.gov.tr adresinden bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının sorgulanmasına başlanılması (Saat 08.00),

4- Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı (SİPPORT) üzerinden erişime açılması, ayrıca talepleri halinde tutanak karşılığında siyasi partilerin genel merkez yetkililerine (siyasi partilerin ilçe başkanlıklarına gönderilmek üzere) elden teslimi (298/39),

19 Şubat 2017 Pazar:

Gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurullarının oluşturulması çalışmalarına başlanılması (298/94-E),

26 Şubat 2017 Pazar:

1- a) Muhtarlık bölgesi askı listelerinin,

b) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listelerinin askıdan indirilmesi ve yapılacak itirazların son günü,

2- Yurt Dışı Seçmen Kütüğünün, www.ysk.gov.tr adresinden yapılan ilânının sonlandırılarak bu durumun tutanak altına alınması ve Yurt Dışı Seçmen Kütüğüne yapılacak itirazların son günü (Türkiye saati ile 17.00),

3- Bina esasına göre düzenlenen seçmen kayıtlarının www.ysk.gov.tr adresinden sorgulanmasının son günü. (1)

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-Vatani-Karanlığı Parçalayan, Türk-Atatürk-Cumhuriyet Çınarlarımız:-☆)

Dünyaca nadir, dünyaca saygın, dünyaca ünlü çok dallı bilim adamımız; O asil ruhu şad olsun. Allah ondan bin razı olsun!..

Yaşar Nuri Öztürk;

Bu günlerde çok daha sık okuyup/okutup kendimize-vatanımıza dersler çıkarmamız gereken 49.Eseri;

KUR’AN PENCERESİNDEN KURTULUŞ SAVAŞI’NA BİR BAKIŞ

(…)Arap ve Arapçı Emevi yönetimi, bir yandan doğuşuna zemin hazırladığı sufiliğin uyuşturucu söylemleriyle kitleleri iğdişleştirip raiyyeye dönüştürürken bir yandan da uydurttuğu hadis patentli sözlerle köleliği dinleştiriyordu. Hicri ikinci yüzyıl literatüründe “hadis” adı altında arzı endam eden şu uydurmaya bakın:

“Kuyruk ol, sakın baş olma!”

(Bu uydurmanın seceresi için bk. Elbani, el-Ahadis ez-Zaifa, 1/476, no:305)

Kaç asırdan beridir, Müslüman kitlelerin büyük çoğunluğu, kuyruk yani görünürde Allah’ın kulu, gerçekte ise efendilerinin kulu. Bu ikinci kulluk “müritlik” adı altında yürütülüyor.

Mürit; iradesini efendisinin iradesine teslim eden kişi demek. Yani iradesi ve aklı felç edilmiş kişi, insan suretinde robot. Kur’an’ın deyimiyle “abdi memluk”, yani kendi iradesiyle köleleştirilmiş kişi.

Peki, “Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.”(Fatiha suresi, 5) diyerek önünde secde ettiğimiz Allah’a kulluk nerede? Efendisinin müridi-robotu haline gelen, yani Allah dışında bir şeye veya kişiye teslim olan nasıl oluyor da Müslüman oluyor? Hem de birinci sınıf Müslüman!...

Müritten özgür bireye, yani maskeli şirkten tevhide geçmedikçe ölümsüz hiçbir şey üretemezsiniz. Demokrasiyi de kuramazsınız.

Kula kulluğun;

*Bir çuval kömüre!

*Üç paket makarnaya!

Oy verdiren zilleti, demokrasiyi bir tuluat oyununa çevirip yozlaştır. Müritten insana geçmedikçe demokrasiye ulaşamazsınız; çünkü özgürlüğe ve “yaratıcı ben”e ulaşamazsınız; insan suretinde robotlara ulaşırsınız. Bu robotlar sizin işlerinizi çok güzel görebilirler ama insan denen varlığın yaratacağı değerlere asla imza atamazlar. Yani kısa vadede kârlı çıkarsınız ama uzun vadede hüsrana uğrarsınız.(…) (2)

Alıp okumamız gereken çok nadide değerleri içeren bilgiler bu kitapta…

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’un BOZKURT’u ‘’Vatan-Bayrak-Millet’’ Öğütlüyor:-☆)

Müdafaai Hukuk Başbuğu, Gazi Ne Yaptı?:

İşe girişirken şöyle düşünüyordu (8 Temmuz 1920 Meclis konuşmasından):

“Efendiler, memleketimizin ellide biri değil, tamamı yakılıp yıkılsa, tamamı ateşler içinde bırakılsa, biz bu toprakların üstünde bir tepeye çıkacağız ve oradan savunma ile meşgul olacağız (gayet şiddetli alkışlar). Bundan dolayı iki karış yer işgal edilmiş, üç beş köy yakılıp yıkılmış diye burada feryada gerek yoktur. Ben size açık söyleyeyim efendiler, bazı yerler işgal edilmiştir ve bunun üç misli daha işgal edilebilir. Fakat bu işgal, hiçbir zaman bizim imanımızı sarsmayacaktır.”

Ümitsizliği bir ihtimal veya söz gelimi olarak bile telaffuz etmedi. 21 Eylül 1919’da Amerikalı general Harbord, Sivas’ta şu soruyu sordu Gazi’ye:

“Millet, tasavvur edilen her türlü teşebbüste ve fedakârlıkta bulunduktan sonra dahi muvaffak olunamazsa ne yapacaksın?”

Gazi’nin cevabı şu olmuştur:

“Bir millet mevcudiyetini ve bağımsızlığını temin için tasavvur edilebilen teşebbüsleri ve fedakârlığı yaptıktan sonra muvaffak olur. Ya muvaffak olamazsa demek o milletin ölmüş olduğuna hükmetmek demektir. Dolayısıyla, millet yaşadıkça ve fedakârca teşebbüslerine devam eyledikçe muvaffakiyetsizlik söz konusu olmaz.” (3)

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Dipnotlar:

1-) Seçim tarih vb. bilgiler:

Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu

2-)Yaşar Nuri Öztürk-Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış

Sayfa; 351

3-) Yaşar Nuri Öztürk-Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir Bakış

Sayfa; 411-412

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Hasan Kemal Durgut

Bizim Yapamadığımız! “Ben’den Biz Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış” Başkatil Amerika İle Allah İle Aldatan-Bölücü ve Diğer Emperyalist Katillerin;

Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan-Millet-Devlet-Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)