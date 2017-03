LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(7)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

Sine-i Millette Bir Ferd-i Mücahit(ler) #Hayır’lı Yollarda

Yüce Türk Milletim;

Tarih tekerrür eder! Atalarımız doğru demiş! Çünkü çok tecrübe etmişler…

“Tarih sadece tarihinden ders almayan milletler için tekerrür eder!”

Bir millet olarak tarihte yaşadığın/yaşatıldığın acılardan-yangınlardan-zulümlerden-ölümlerden-kahpeliklerden-tecavüzlerden-soykırımlardan-vatan hainliklerinden ve “Kurtarıcımız/Kurucumuz ATATÜRK’ ten” ders almamışsan aynı acıları tekrar tekrar, katlanarak yaşarsın, bu acı sondan kaçamazsın, gerekirse eninde sonunda eline/ayağına kelepçeler takılır yaşatılırsın…

Sadece acılardan değil mutluluklardan da ders alacaksın ki, tekrar tekrar, katlanarak mutlulukları yaşayıp, yaşatabilesin!..

İşte kutsal vatanımızın, “bir vatanı çökerten-yok eden” bugünkü hastalık teşhisi;

“Geçmişimizden ders al(dırıl)mama hastalığı“

Bakınız yüce milletim şimdi sizi, tam yüzyıl geriye götürüp bazı “vatani tekerrürleri görmenizi sağlayacağım” ve siz yüzyıl öncesi içler acısı halimiz ile bugünkü içler acısı ama tamı tamına aynı halimizi görecek şok olacaksınız;

“(…)

Tarih: 28 Haziran 1914 – 1 Nisan 1921

Bir Sırplı, Avusturya Veliahtı Arşidük Ferdinand’ı, Saraybosna’ da öldürmüştü.

Bir ay süren diplomatik kargaşadan sonra su kaynama noktasın ulaştı. 28 Temmuz 1914 günü, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun Tuna filosu, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’ı bombaladı. Dünyayı bölüşmekte anlaşamayan büyük devletler, hesaplaşmak için böyle bir fırsat bekliyorlardı. Almanya art arda Rusya, Fransa ve Belçika’ya savaş açtı. Bunu, 4 Ağustosta İngiltere’nin Almanya’ya karşı savaşa girmesi izledi. Sonunda, savaşa katılacak ülkelerin sayısı otuzu bulacak, on milyon insan ölecek, on beş milyon insan sakat kalacak, dört imparatorluk yıkılacak, yeryüzünün siyasi haritası değişecektir.

Osmanlı İmparatorluğu Almanya ve Avusturya-Macaristan’ın yanında savaşa girer.

Bunun üzerine İngiltere Savaş Bakanı Lord Kitchener bir açıklama yapar:

“Türkiye’yi yok edinceye kadar savaşacağız!”

Türkiye önemliydi, Çünkü İngiltere’nin egemenliği altında, bir Türk zaferinin cesaretlenmesinden korkulan 300 milyona yakın Müslüman bulunuyordu. Osmanlı İmparatorluğu’nu hızla dize getirerek, Müslümanların bağımsızlık heveslerini bastırmak, İngiltere açısından şarttı.

Emperyalistler arasında Osmanlı İmparatorluğunun paylaşılması, 6 gizli anlaşma ile karara bağlanır!..

1917 yılında ABD, İngiltere ve yandaşlarının yanında yer alırken, Çarlığı deviren Bolşevikler, kendi iç kavgalarını sonuçlandırmak için savaşan çekildiler.

Zavallı Anadolu, beş cephede, durup dinlenmeden kan ve can pompalıyordu. O kadar ki dört yıl süren savaşın sonuna doğru, yaşı kaç olursa olsun, kilosu 45’i geçen her genç cepheye sürülecektir!..

Bulgaristan Eylül sonunda, teslim bayrağını çeker. Almanya ile bağlantı kesilir. İttihat ve Terakki iktidarı yenilgiyi kabullenerek mütareke ister.

Osmanlı İmparatorluğu, 17. Yüzyıldan beri hızla gerileyerek sonunda bir yarı sömürge olmuş, süslü bir operet imparatorluğuna dönmüştür. Savaştan iyice tükenmiş olarak çıkar. Süsü de dökülmüştür. Pantürkizm Hazar kıyılarında, Panislamizm Arabistan çöllerinde ölmüş, elde yalnız bitkin ve yoksul Anadolu kalmıştır.

30 Ekim 1918’de İngiliz deniz üssü Mondros’ta mütareke anlaşması imzalanır.

İttihat ve Terakki’nin başlıca yöneticileri, başta Enver, Talat ve Cemal Paşalar olmak üzere yurtdışına kaçar.

Osmanlı Devleti’ne ve Türklere karşı, ortaçağın haçlı anlayışıyla yeniçağın ürünü emperyalizmi kaynaştıran acımasız bir politika uygulanacaktır.

*İlk adımda Osmanlı orduları dağıtılır,

*Silahlar toplanmaya başlar, donanma gözaltına alınıp ulaştırma ve haberleşme kurumlarına el konulur.

*337.000 asker terhis edilir.

Gizli anlaşmalara uygun olarak;

*İtalyanlar Güneybatı Anadolu’yu,

*Fransızlar-Ermenilerle birlikte Çukurova’yı,

*İngilizler Musul ve Güneydoğu Anadolu’yu,

İşgal ederler…

*Çanakkale, Mudanya, Samsun ve Merzifon’a İngiliz,

*Zonguldak ve Doğu Trakya’ya Fransız,

*Konya’ya İtalyan birlikleri yerleşir!..

*Ermenilerin yakıp yıktığı Kuzeydoğu Anadolu, yeniden Ermenilere açılacaktır.

*Doğu Karadeniz’de Pontus devletini kurmak için silahlanmış Rum çeteleri faaliyete geçerler.

“İSTANBUL [O meşhur lanetli şeytan ve lanetli ortakları yani “Yedi düvel” tarafından (H.K.D.)]

O-R-T-A-K-L-A-Ş-A__ İŞGAL__ EDİLİR!!!”

Ermeni kıyımı yaptıkları veya İngiliz esirlerine kötü davrandıkları ileri sürülerek, asker ve sivil birçok yönetici İngilizlerce tutuklanır ve Malta’ya sürülür.

Gerici Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin yurtdışına sürülmüş ya da kaçmış üst kadrosu, kin ve iktidar özlemiyle tutuşmuş bir halde, İstanbul’a geri döner.

Türlü ayrılıkçı dernekler kurulur.

Bazı aydınlar birdenbire Kürt, Çerkez ya da Arap olduklarını anımsarlar.

Bazı ümitsiz aydınlar da, İngiliz, Fransız veya Amerikan mandasını ya da himayesini arayan akımlar arasında bocalamaktadır.

Bir çöküş ve çözülüş dönemine girilmiştir.

1918 yazında, Sultan Reşat’ın ölümü üzerine VI. Mehmet sanıyla 36. Padişah olarak tahta çıkan Vahidettin, devletin ve tahtının geleceğini, dönemin süper devleti İngiltere’nin lütfuna bağlamıştır.

İngiltere Karadeniz Ordusu Komutanı General Milne, Londra’ya şu mesajı yollar:

“VI. Mehmet, İngilizlerin Türkiye’de idareyi mümkün olduğu kadar süratle ellerine almasını istiyor.”

Amiral Web’ in mektubu:

“Padişah bizi buraya yerleştirmek istiyor.”

Damat Ferit, Amiral Calthorpe’ a şöyle diyecektir:

“Padişahın ve benim yegane ümidimiz, Allah’tan sonra İngiltere’dir.”

Vahidettin, 30 Mart 1919’da, Damat Ferit aracılığıyla, ‘kendi eli ile yazdığı bir tasarıyı’ İngiliz Yüksek Komiseri Amiral Calthorpe’ a ulaştıracaktır. Özeti şudur:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun 15 yıl müddetle İngiliz sömürgesi olması.”

Osmanlı hükümdarının kurtuluş reçetesi budur.

Vahidettin İngiliz sömürgesi olabilmek ümidiyle her türlü yola başvurur.

*”Aklına onurlu, başı dik, bağımsız bir Türkiye gelmez.”

Kimseye güvenemediği için ablasının kocası Damat Ferit’i art arda sadrazamlığa getirir.

Halk uzun yıllardan beri cephede ölümle, cephe gerisinde yoksullukla boğuşa boğuşa tükenmiş, içine kapanmıştır!..

Bu sırada fırsatçı Yunanlılara gün doğar. Bu küçük, tecrübesiz devletin hırslı yöneticilerinde, ölçüsüz bir genişleme tutkusu vardır. Genişlemek için tarihi kurcalayıp dururlar.

Yunan büyük ülküsü (megali idea);

‘Bütün Yunanlıları ve eski Helen topraklarını bir bayrak altında toplamak’ Diye özetlenebilir. Yunan büyük ülküsü en ateşli temsilcisini Giritli Elefteryos Venizelos’ta bulmuştur.

Ülkesini savaş dışında tutmaya çalışan Kral Konstantin’in tersine Başbakan Venizelos, İngilizlerin yanında yer almak için sabırsızlanmaktadır. Birçok Yunan subayı, Alman İmparatoru Wilhelm’in kız kardeşi ile evli olan Konstantin’in Alman casusu olduğuna inanmaktadır. Krala bağlı askerler ile Venizelos’a bağlı ‘Milli Savunma’(Ethniki Amyna) adlı örgütün yandaşları savaşırlar. Sonunda Kral Konstantin, oğlu Aleksandros lehine tahttan çekilmek zorunda kalır. Yunanistan’dan ayrılır. Venizelos Atina’ya gelir. Yunanistan, artık görünen zaferden pay istemek için, on ikiye beş kala, savaşa katılacaktır.

Venizelos, gözlerini Batı Anadolu’ya çevirir. Etkili üslubu ve verdiği yanıltıcı bilgiler ile kendilerine göre yeni bir dünya kurmağa çalışan bilgisiz politikacılarla atgözlüklü diplomatları etkiler. İngiltere’nin, Yakındoğu petrollerinin ve pazarlarının paylaşılması sırasında bir ajan-devlete, olası bir Türk kıpırdanmasını bastıracak jandarmaya ihtiyacı vardır. İngiltere Başbakanı Lloyd George, Yunanlıları gözüne kestirir, kanlı ve uzun bir savaşa yol açacak olan düşüncesini açıklar:

“Osmanlı İmparatorluğu’nun mirasçısı, Yunanistan’dır.”

Daha önce İtalyanlara vadedilmiş olan İzmir ve çevresi, Lloyd George’un önerisi, Başkan Wilson’un onayı ile avans olarak Yunanlılara verilir.

14 Mayıs akşamı İzmir Metropoliti Hrisostomos, Efes kilisesinde Rumlara müjdeyi yetiştirir:

Kardeşlerim! Mükafat zamanı gelmiştir.”

Panhelenist siyasetin galiplerce donatılmış silahlı birlikleri, 15 Mayıs 1919’da İngiliz donanmasının koruması altında, İzmir’e çıkarlar, kıyıma ve Batı Anadolu’ya işgale başlarlar.

Yunan ordusunun gelmesi Ege Rumlarını şımartmıştır. Bin yıllık barışı bozarlar. Ege’de acı ve kanlı bir dönem başlar.

İlk Yunan tümeninin İzmir’e çıkmasından 4 gün sonra, ünü Çanakkale Savaşları sırasında parlamış olan Mustafa Kemal Paşa, 9. Ordu Müfettişi olarak 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkar. Kendisine verilen görev, bu bölgede asayişi sağlamaktır. Ama Padişahı, İstanbul hükümetini ve galip devletleri şaşırtan bir şey yapar:

Bütün milleti, işgale tepki göstermeye çağırır!..

İngiliz baskısıyla ordu müfettişliğinden alınınca askerlikten istifa eder!

Gerçekçilikten uzaklaşmadan, hayale kapılmadan, büyük bir sabırla, bütün Anadolu’yu “YURTSEVERLİK ve BAĞIMSIZLIK” bayrağı altında toplamaya koyulur!

Erzurum Kongresi’ni, daha kapsamlı Sivas Kongresi izleyecektir. Kurulmuş olan Redd-i İlhak ve Müdafaa-yı Hukuk dernekleri, ‘Anadolu ve Rumeli Müdafaa-yı Hukuk Derneği’ adıyla tüm yurdu kucaklayan tek bir dernek olarak örgütlenir. M. Kemal Temsil Heyeti(Yönetim Kurulu) Başkanlığına seçilir!

Heyet 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelir ve halkın büyük sevinç gösterileriyle karşılanır!

Times gazetesi Türk kıpırdanışını şöyle karşılar:

“Bütün cihanın kuvvetine karşı milli bir hareket yaratmak… Ne çocukça bir hayal!”

Yazar Refik Halit Karay, Milli Mücadele’nin başlamasını alayla karşılar:

“..Bir patırtı, bir gürültü. Beyannameler, telgraflar… Sanki bir şeyler oluyor, bir şeyler olacak… Ayol şuracıkta her işimiz, her kuvvetimiz meydanda. Dört tarafımız açık. Dünya vaziyetimizi biliyor. Hülyanın, blöfün sırası mı? Hangi teşkilat, hangi kuvvet, hangi kahraman? Hülyanın bu derecesine, uydurmasyonun bu şekline bende dayanamayacağım. Bari kavuklu gibi bende sorayım:

_KUZUM MUSTAFA, SEN DELİ MİSİN??? “

Elde avuçta hiçbir şey yokken, emperyalizme, galip devletlere, Yunan ordusuna, Ermenilere, Pontus çetelerine karşı silahlı mücadeleye girişmeyi çılgınlık sayanlar çoktur. Silahsızlandırılmış Türk ordusunun bu tarihteki gücü, o da kağıt üzerinde, 35-40 bin kişidir. Oysa Türkiye’deki silahlı işgalcilerin sayısı giderek 400.000 kişiyi bulacaktır. Yoksul, bitik Anadolu, 400.000 işgalciyi ve on binlerce silahlı-silahsız haini yenmeyi başaracaktır.

“Milli Mücadele işte bu mucizenin, bu onurlu, güzel çılgınlığın adıdır.”

Ankara’nın ısrarı üzerine İstanbul hükümeti, İngilizlerin izniyle, seçim yapılmasını kabul eder. 12 Ocak 1920’de Osmanlı Meclisi, İstanbul’da toplanır. Esasları Erzurum ve Sivas Kongreleri ile Ankara’da oluşturulup belirlenmiş olan __“Milli Ant’ı (Misak-ı Milli’yi”__kabul ve ilan eder.

Milli Ant’ın özü şudur:

“BÖLÜNMEZ, BAĞIMSIZ, HÜR VE ÇAĞDAŞ BİR TÜRKİYE!”

Bu karar, işgalcileri olağanüstü rahatsız etmiştir. İşgalci güçler, Ankara’ya halka gözdağı vermek üzere, İstanbul’da yönetime resmen el koyarlar. Birçok milliyetçiyi tutuklarlar. Anadolu’ya yardım edenlerin idam edileceklerini gazeteler ve duvar ilanlarıyla duyururlar. Meclis’i sarıp Rauf Orbay ve Kara Vasıf’ı götürürler. Bazı milletvekillerini, askerleri ve yazarları da tutuklar, hepsini yaka paça Malta’ya sürerler.

Mustafa Kemal Paşa işgale misilleme olarak, başta Albay Rawlinson olmak üzere, o sırada Anadolu’da bulunan bütün İngiliz subay ve erlerini tutuklatmış ve Meclis’i Ankara’da toplanmaya çağırmıştır.

Milli kuvvetlerde harekete geçerek, İngiliz birliklerini Eskişehir’ i boşaltmak zorunda bırakır, demiryollarına el koyarlar. İngiliz birlikleri İstanbul ile Anadolu arasındaki tek geçidi, Geyve Boğazı’nı Türklere bırakarak İzmit’e çekilirler.

Vahidettin ise Türk tarihinin en hain adamı olan Damat Ferit’i yeniden sadrazamlığa getirir, görevlendirme yazısında, Ankara’yı kastederek:

“..İsyan halinin devamı, daha korkunç hallere sebep olabileceğinden, bu kargaşalıkların bilinen tertipçileri ve teşvikçileri hakkında kanun hükümlerinin uygulanmasını ve (…) bütün memlekette asayiş ve düzeni sağlayacak önlemlerin hızla ve kesinlikle alınmasını” emreder.

Bu emir üzerine Türk tarihinin en hain adamı Damat Ferit, yapılabilecek en kötü, en alçakça şeyi yapar:

Milli namusu korumak ve istilayı durdurmak için kanını döken __“Kuva-yı Milliyecilere”__ve askerlere karşı, dinsel nitelikli bir savaş açar!

Şeyhülislam Dürrizade Abdullah’ın verdiği fetvalar, İngiliz ve Yunan uçaklarıyla Anadolu’ya atılır, işbirlikçi gazetelerde yayımlanır, Rumlar, Ermeniler, Hürriyet ve İtilaf Partisi’nin adamları ve ajanlar tarafından dağıtılır.

Özü şudur:

__“Padişahın izni olmadan işgalcilere karşı duranları, asker ve para toplayanları tek tek veya topluca öldürmek, din gereği ve görevidir!

Milliyetçileri öldürenler gazi sayılır, bu yolda ölenler şehit.”__

Türk tarihinin en hain adamı Damat Ferit’in vatan hainlikleri saymakla bitmez!

Milletvekilleri ve subaylar İstanbul’dan kaçarak Ankara yoluna düşerler. Aralarında;

*Yunus Nadi,

*Dr. Adnan Adıvar, eşini yalnız bırakmayan H. Edip Adıvar,

*Albay İsmet Bey de vardır. Birkaç gün sonra da İstanbul’dan kaçan Harbiye Nazırı Fevzi Çakmak Paşa da Ankara’ya katılacaktır.(…)[1]

***

__Ahh! Benim gözleri kanlı-yaşlı/dünyada hep zulüm gören/canım/kanım/ocağım/aşkım/her şeyim Yüce Türk Milletim:

Buraya kadar okuduğunuz her şey ama her şey eksiği yok fazlası var “LANETLİ AKAPE-RTE DÖNEMİYLE AYNI”

Tabii ki; “AKAPE-RTE” lanet çalgısının son deliğidir. Bu çalgının ilk deliği yani lanetlerin başlangıç zamanı yüce ATATÜRK’ün vefat saatidir!..

Bugünkü birikmiş tüm lanetler, o günden bugüne yüce Türk Milletimizin başaramayıp;

“BEN’ den BİZ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış” Başkatil Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Katillerin; azimle biriktirdikleri irin dolu lanetlerdir!..

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! Allah ile aldatan katiller vardı,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! Sahte hadisler/fetvalar vardı,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! Emperyalist katiller vardı,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! İşbirlikçi/satılmış soysuz katillerin soyu vardı,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! Ordumuzdan rahatsız olanların soyları vardı,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! “ulusalcı, milliyetçi, yiğit, namuslu, vatansever, askerlerimiz-aydınlarımız-yurttaşlarımız” çeşitli saçmalıklarla sahte, yalan ve iftiralarla tutuklandı ve idam edildi,

*Yüzyıl öncede, bugünkü gibi! Satılmış basın, aydın, amir-memur vardı,

Kısacası;

__Ahh! Benim gözleri kanlı-yaşlı/dünyada hep zulüm gören/canım/kanım/ocağım/aşkım/her şeyim Yüce Türk Milletim:

“LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK” İle tüm bu yüzyıl öncesine ait olup aslında neslini tüketmiş olmamız gereken ama tüket(e)mediğimiz lanetli canlılar hortladı farklı beden ve isimlerle kutsal vatanımızın üzerine atom bombasının mantar bulutu gibi çöktü!..

“Lanetli-Bölücü-Amerikancı Yeni Anayasa-Başkanlık! Rejim Değişikliğine;

Vatan-Bayrak-Millet-Şehit-Gazi Nedir? Bilip, Asla Satın Alınamayan-Dürüst-Namuslu-Vatansever Yüce Türk Milletimizin Hemfikir Olduğu Gibi Ben De;

Mustafa Kemal, kahraman şehit ve gazilerimiz ve “DEVRİMCİ-NAMUSLU-ŞEREFLİ-VATAN-MİLLETSEVER” tüm yiğitlerimiz gibi;

Ölsem de kalsam da kanımın son damlasına kadar ‘#HAYIR’ diyor ve referanduma kadar var gücümle vatani-mücadele vereceğime ant içiyorum!..”

Çünkü:

Tarihimizi Doğru İncelediğimizde Bugünkü Şartlar Aynı “ÇANAKKALE ve KURTULUŞ” Gibi Vatanımızın Bizlere En Çok Muhtaç Olduğu “Yokoluş ya da Varoluş” Mücadelelerinin Verildiği Şartlarla Aynıdır!

Ve Bugünlerde Vatanı Kaderine Terk Etmek Namussuzluk-Şerefsizlik-Vatansızlık-Bayraksızlık-Milletsizlik-Allahsızlıktır!..

Kutsal Vatanımızı “Parçalanma ve Yokoluşa” Doğru Sürükleyen;

“Dinci-Gerici-Bölücü-Emperyalistler ve soysuz uşakları” Yüce Türk Milletimize “#EVET” Dedirtebilmek İçin, En Çok Allah İle, Ardından Her Türlü Cebren/Hile/Suç/Hainlik İle Aldatmaya-Yıldırmaya Çalışmaktadırlar!..

Onlar Bunu Yaparken Bizler “Parçalanmamıza/Yokoluşumuza” Trene Bakar Gibi Bön Bön Bakacak mıyız???

Yoksa “#HAYIR” Diyecek, Zalimi/Haini Titreterek-İnleterek “K-Ü-K-R-E-Y-E-C-E-K” miyiz???

***

__İşte tam da bu yüzden;

Başkatil/Başevetçi Amerika’nın “SAHTE/ÇAKMA/HAYAL ÜRÜNÜ KAHRAMANLARI GİBİ DEĞİL”

Dünyada nadir bulunan canlı/kanlı/yiğit/şerefli/vatan-milletsever, aynı Mustafa Kemaller gibi;

__ Vahdettin teslim olmakla kalmamış, işgalcilerle işbirliği içine girmiş, İngiliz Muhipleri (Sevenleri) Derneği‘ne üye olmuş, Yunan işgalini “hayırlı” ilan etmiş, sonrasında Mustafa Kemal Paşa’yı isyancı ilen ederek idam fermanına mühür basmıştır!

Mustafa Kemal Paşa, 8 Temmuz 1919 günü, askeri görevinden istifa ile Erzurum Kongresi’ne “sine-i millette bir ferd-i mücahit” olarak katılmış, maaşsız, hiçbir görev ünvansız ve boynunda idam fermanı…

Ve karşısında __“YEDİ DÜVEL”__

Bu koşullarda:

“KURTULUŞ’ un Önsözü, Bir Savunma Destanımız Olan ÇANAKKALE’ de Önder Olduğu Gibi, Bir Varoluş Destanımız Olan KURTULUŞ’ a da “BAŞKOMUTAN” Olarak Önderlik Etmiştir!”

Yüce Türk Milletim;

Tarih tekerrür eder! Atalarımız doğru demiş! Çünkü çok tecrübe etmişler…

“Tarih sadece tarihinden ders almayan milletler için tekerrür eder!”

*İHANETİ GÖREN VATANSEVERLERİMİZ OLDU!

Ve Yine Tarih Tekerrür Etti ve Yine Yeniden Taze Taze “Sine-i Millette Bir Ferd-i Mücahit Oldular” Düştüler Yollara __“MUSTAFA KEMALLER”__

*Yeri Geldi;

“Sine-İ Millette Bir Ferd-İ Mücahit! Hayır’lı Konvoy” Olarak!

*Yeri Geldi;

“Sine-İ Millette Bir Ferd-İ Mücahit! Hayırlı Milletvekili” Olarak!

*Yeri Geldi;

“Sine-İ Millette Bir Ferd-İ Mücahit! Hayırlı Asker-Amir-Memur-Siyasetçi-Esnaf-Çiftçi-Emekçi-Vatandaş-Erkek-Kadın-Çocuk-Yaşlı” Olarak!

***

HAYIR’LI KONVOY:

Devletimizin imkan ve olanaklarını kullanarak değil; sadece emekli maaşları ve şahsi imkanlarıyla “kutsal bildikleri vatan/millet aşkıyla” adım adım, köy köy, kasaba kasaba, il il, “Hayırlı bir konvoy!”…

Partiler-üstü bir konvoy;

*Siyasi bir parti yok!

*Üst akıl/alt akıl/orta akıl yok!

Tek olan bir şey var! “VATAN/MİLLET”… Başka da bir şey yok!..

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yargılanıp, dik duruşları ve savunmalarıyla sembol olan isimler bir araya gelip __“Hayır'lı Konvoy”__ adını verdikleri proje ile;

“KUTSAL VATANIMIZI BÖLECEK OLAN Y.ANAYASA-BAŞKANLIK SİSTEMİ HAKKINDA YÜCE TÜRK MİLLETİMİZİ BİLİNÇLENDİRMEK İÇİN” yollara düştüler!..

1 Mart 2017 Tarihinde Ankara Anıtkabir’de buluşup;

__“BAŞLADILAR KUTSAL VATAN YOLLARIMIZI ADIMLAMAYA”__

Vatanımızın/Milletimizin çağrısını alıp, Hasdal’dan sonra bir kez daha gözlerini bile kırpmadan vatani göreve çıktılar. “Kuva-yi Milliye” ruhunun sarsılmaz/satın alınamaz bekçileri!..

__“Hayır'lı Konvoy”__ Katılanlar:

Komutanlarımız; Atilla Kezek, Ahmet Yavuz, Atilla Kıyat, Fikret Güneş, Semih Çetin, Bora Serdar, Ali Türkşen, Mehmet Ali Çelebi ve devrim şehidi Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Nasuh Mahruki…

Basın desteği Nasuh Bektaş.

“Hayır’lı Konvoy” için;

“Biz siyaset ve hamaset yapmaya gitmiyoruz. Sadece halkımızla dertleşeceğiz” diyen Teğmen Mehmet Ali Çelebi “Hayır’lı Konvoy”u şöyle anlattı:

“Anıtkabir’den Mustafa Kemal ATATÜRK’ü ziyaretle başlıyoruz. Araç sayısı henüz belli değil ama şu an 10 kişilik bir aydın grubu var. Vatandaşlarda istedikleri yerlerde bize eşlik edebilecekler. 9 il dolaşılacak. Salon toplantılarıyla değil halkımızla bulaşacağımız kahve köy neresi olursa gerçekleri tek tek anlatacağız.” Diyerek başlanılan kutsal görev Mehmet Ali Çelebi’nin anlatımıyla kısa kısa şöyle devam etti:

“(…)

Amasya’nın bir köyünden çıkıp gelen, Cumhuriyet’in hiçten alıp yetiştirdiği ve pilot yaptığı bir vatan evladı olarak milletimizin gerçekleri duymaya ihtiyacı olduğundan ve gerçeklere kulak vereceğinden hiçbir şüphem yoktu. İlk gerçek de şuydu: Beni hiçten alıp pilot yapan kimsesizlerin kimsesi Cumhuriyet rejimi yok edilmek isteniyordu. Mesele gerçeğin sesini ulaştırmakta, gerçeğin yüzünü göstermekteydi. Mesele irade ve itimat meselesiydi, bir tutam sıcaklık ve samimiyet meselesiydi. Bu toprakların kokusu gibi kokma, bu toprakların mayası gibi tutma meselesiydi.

Milletimize gitmeli, onlarla selamlaşmalı, onlarla dertleşmeli, onları dinlemeli, onlarla hemhal olmalıydık. Vatan ve millet aşkında hep birlikte erimeliydik. Ülkemizin geleceğine Hayır’lı bir harç taşımalıydık. Aydın olmanın, örnek olmanın sorumluluğuyla, korkmadan elimizi taşın ta en altına sokmalıydık. Daha kaybedilmiş bir şey olmadığını, Türkiye’nin her yanında birleştirilmeyi bekleyen anaların, kardeşlerin, gençlerin, kadınların olduğunu ilan etmeliydik. Korkacak hiçbir şey olmadığını, milletin gönlünde, milletin bağrında olunduğunda korkacak hiçbir şey olmadığını haykırmalıydık. Yılgınlık asla olmadan, umutsuzluk asla olmadan, nasılsa Evet çıkar diye Türkiye’yi ve sandıkları sahipsiz bırakmamalıydık. İrademizi mutlaka yansıtmalı ve korumalıydık. 17 Nisan sabahına kadar “Bir hayırda bin hayır vardır”, “hayırda hayır vardır” diyen bir gönül konvoyu oluşturmalıydık. Bir bilinç ve farkındalık konvoyu oluşturmalıydık ve farklı kollardan dalga dalga büyümeliydik.

Hayır’lı Konvoy fikri işte bu düşüncelerle doğdu ve gelişti. Projeyi ilkin kumpaslara karşı dik durmuş, doğru bildiğinden şaşmamış ve sembol haline gelmiş tüm komutanlarıma götürdüm. Sonra da aydınlara çağrıda bulundum. Böylece 1-8 Mart arası planlanan Hayırlı Konvoy Anıtkabir’den, sarsılmaz bir aşkla bağlı olduğu Atasından yola çıktı. Parolamız da: “Halka Doğru” oldu.

Daha ilk durağımız olan Kırıkkale’den itibaren çok yoğun bir ilgi ve sıcaklıkla karşılaştık. Üstelik #hayırlıkonvoy resimleri, videoları sosyal medyadan da duyuldukça; geçerken bile olsa uğradığımız her yerde konvoyumuza kendi arabalarıyla eşlik eden yurttaşlar birikmeye başladı. Her il ve ilçe girişinde Türk Bayraklarıyla bizleri bekleyen onlarca yüzlerce vatandaşımızla sarıldık. Türk Milleti’nin ferasetini ve büyüklüğünü yeniden ve yeniden kavradığımız nice an yaşandı. Büyük yürüyüş böyle başladı.

Amasya’nın ardından ertesi gün sırasıyla Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy’e geçtik. Yine milletimizle yüz yüze, gönül gönüle sohbetlerimizi gerçekleştirdik. Merzifon’da bir kahvehanede yaşanan ve hepimizi hem biraz şaşırtan hem de üzen, ama yine de tebessüm ettiren bir olay yaşadık. Muhtar bir vatandaşımız bana dönerek: “Siz soruları çaldınız, FETÖ’cü olarak pilot oldunuz ve meclisi bombaladınız” diye çıkıştı. Ben de acı bir tebessümle kendisin düzelttim ve ona “Karıştırıyorsunuz, onlar FETÖ’cülerdi, bizler onların kumpaslarıyla hapis yatmış insanlarız. Onlar bizler kumpaslarla içeriye atılınca yerimize atananlar. 15 Temmuz’da biz darbeye direndik” diye yanıt verince sessizleşti ve köşesine çekildi. Ardından bir diğeri yıllarca PKK ile savaştığını söyleyen Ahmet Yavuz paşamıza, “PKK ile nasıl savaştığınızı biliyoruz, bombaları oraya değil buraya attınız” dedi. Yine tebessümle ve usulünce yanıt verdik.

Bu diyaloglar Hayır’lı Konvoy’un acı hatıralarından, aynı zamanda derslerinden birisiydi. Aslında bize bu yolculuğun ne kadar da hayırlı olduğunu gösterdi; yalanlarla, iftiralarla milletimizi zehirleyen odaklara karşı yine doğrudan milletin kendisine giderek mücadele edilmesi gerektiğinin bir ifadesi oldu. Sebat ederek, sevgi ve saygıyla, ötekileştirmeden ve etkin bir şekilde mücadele etmenin, bıkıp usanmadan doğruları anlatmanın en doğru yöntem olduğunu herkesin anlamasının ne kadar hayati olduğunu ortaya serdi. Hayırlı Konvoy işte böyle böyle hiçbir ayrım yapmaksızın, bizden sizden yapmadan milletin gönlüne yollar yapıyor. Türkiye’nin dört bir yanına uzanan bir gönül konvoyu oluşturuyor. Yaşar Kemal’in dediği gibi “İnsan, evrende gövdesi kadar değil, yüreği kadar yer kaplar.” İşte bu konvoy da yürekle yer kaplayanların konvoyu.

HAYIR DEMENİN NE KADAR HAYATİ OLDUĞUNU AKTARIYORUZ

Anadolu’da durumun ne olduğunu soran onlarca soru alıyoruz. Ekonomik kriz ve işsizlik, aşsızlık her yeri vurmuş durumda. Milletimizin Başkanlık diye bir derdi hiç yok. Öte yandan referandumla ilgili herkese şu aşamada söyleyebileceğimiz tek bir şey var: kafalar karışmış durumda, ciddi biçimde hala karar vermemiş yurttaşlarımız var. Hayırlı Konvoy özellikle onlara ulaşmak için etkin bir Hayır kampanyası yürütüyor. Bizler Evet diyene de Hayır diyene saygı duyuyor, kimseyi terörist ilan etmeden, hiç kimseyi ötekileştirmeden, saygı ve sevgi çerçevesinde deneyimlerimizi, düşüncelerimizi milletimizle paylaşıyoruz. Bunun bir rejim değişikliği olduğuna ve Cumhuriyetin tapusunu Tek Adam’a emanet etmek anlamına geleceğine yönelik fikirlerimizi samimiyetle paylaşıyoruz. Yüz yüze geldiğimiz herkesten tek ricamızın düşünüp taşınıp sandığı gitmeleri olduğunu söylüyoruz. Bunun bir seçim olmadığını da ısrarla vurguluyoruz. Başta kadınlar ve gençler olmak üzere, mutlaka sandığa giderek Hayır demenin ne kadar hayati olduğunu aktarıyoruz.

Yola çıkarken ki temel amaçlarımızdan birisini de sürekli vurguluyoruz: Bizler FETÖ kumpasları nedeniyle içeride yatmış insanlarız, PKK ile mücadele etmiş insanlarız. Hayır diyenler Terörist dendiğinde, bizlere de Terörist denmiş oluyor. Ama herkesin bizlere bu yakıştırmada bulunanların FETÖ ve PKK karnelerini bir bakmasını rica ediyoruz. 15 Temmuz sonrası “Aldatıldık, kandırıldık” diyenlerin bir kez daha aldatılmayacağının, kandırılmayacağının garantisinin ne olduğunu soruyoruz. 2010 Referandumunda da Evet isteyen ve alanların ülkeyi 7 yılda ne hale getirdiklerini hatırlamalarını istiyoruz. 2017 Referandumunun Türkiye Cumhuriyeti’nin en kritik referandumu olduğunu vurguluyoruz.

Takdiri ve kararı Türk Milletine bırakıyoruz. Milletimize inanıyoruz. Hayır’lısıyla muvaffak olacağız.

*Hayırlı Konvoy’u facebook grubundan, Semih Çetin, Ali Türkşen, Ahmet Yavuz, Atilla Kezek, Ahmet Tatar ve Nasuh Bektaş’ın twitter hesaplarından takip edebilirsiniz.

*Hayırlı Konvoy’u Türkiye’nin her yanına uzanan bir gönül konvoyuna dönüştürmek için videolarınızı ve resimlerinizi #hayırlıkonvoy tagiyle sosyal medyada bizlerle paylaşabilirsiniz.(…)”[2]

________________________________________

ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ GÖREVİMİZ"

●Üzerinde Yaşadığımız Bu Toprakları Asil Kanlarıyla Sulaya Sulaya Kutsayıp "Vatan" Yapan Kahraman Şehit Ve Gazilerimize "Can-Kan" Borcunu Ödeyebilmek İçin;

Birbiriyle Yarışan Yiğit #Hayırcı _Yüce Türk Milletim_

●Kandırılan #Evetçi Kardeşlerimiz Var!

●En Çok Allah İle Kandırıldılar.

●Sonra Her Türden Cebren, Hile, Suç, Hainlik İle Kandırıldılar!..

●Kandırılmış Kardeşlerimizi Doğru Yola Çevirmemiz Bir Vatan/Namus Borcudur...

●Borç Ödeyebilmek İçin Elimize Bir Daha Geçmeyecek Bu;

__"Ölümcül-Lanetli-Amerikancı-Bölücü-Başkanlık Tuzağı" na__ Engel Olabilme Fırsatını Kaçıramayız!

#Hayırcı Yiğit/Vatansever Kardeşlerim;

●Burada Yazılı Olan Belgeli Ve %100 Gerçek Olan Bilgileri Onlarla Paylaşmamız Ve Onları Doğru Yola Çevirmemiz Bir Vatan/Namus Borcudur..

Alın Yanınıza Kandırılmış #Evetçi Kardeşlerimizi Ve Birlikte Okuyup/Okutunuz-Anlayana Kadar Sabırla-Kardeşçe Anlatınız...

Dost, acı söyleyen değil!.. “Dost acıyı tatlı söyleyebilendir!”

Bakınız Göreceksiniz, Tatlı Tatlı Gerçekleri Önüne Serdiğimiz Yüce Milletimizin Hepsi De #Hayırcı Olacak!..

●Ben AKAPE-RTE'li Değilim! Ama "AKAPE-RTE"de En Çok Allah İle Kandırılmış Yüce Türk Milletimizden Nice Yiğitlerin Var Olduğuna Adımın Hasan Kemal Olduğu Kadar Eminim!

O #Evetçi Kandırılmış Kardeşlerimize:

Kanma Diyeceğiz! "Allah'ın Emridir Biatçı Olma Sorgula" Diyeceğiz!..

●Ben MHP'li Değilim! Ama "Çıldırmış Ve Sürüsü" Hariç! MHP'de Yüce Türk Milletimizden Nice Yiğitlerin Var Olduğuna Eminim! Satın Alınamayan #Hayırcı MHP'li Kardeşlerimiz Baş Tacımızdır Diyeceğiz!..

*10 Ayrı “çok vatani-değerli/çok vatani-önemli” bu bilgileri lütfen bol bol her yönden ve her türden paylaşalım… Anlatalım… Kutsal vatanımızın bir ucundan diğer ucuna ulaştıralım!..

________________________________________

ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U ‘’VATAN/MİLLET’’ ÖĞÜTLÜYOR-☆)

Söz;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün!..

Bizim Anlayışımıza Göre, Siyasal Kuvvet, Millî İrade ve Egemenlik, Milletin Bütün Halinde Ortak Kişiliğine Aittir; Birdir, Bölünemez, Ayrılamaz ve Başkasına Bırakılamaz.

1930 (Afet İnan, M.B. ve M.K. ATATÜRK’ ün El Yazıları, s. 418)

________________________________________

Dipnotlar:

1-) Turgut Özakman-“Şu Çılgın TÜRKLER”-(Sayfa: 13-14-15-16-17-18-19-20-21-22)

2-) Odatv.com-Mehmet Ali Çelebi / twitter.com/tgmcelebi-04.03.2017-21:26

________________________________________

Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den BİZ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış” Başkatil Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Katillerin;

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)