LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(8)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

SEÇSİS VB. NEDENLERLE “YOKTAN BOYKOT VAR EDENLER” VE EVET/HAYIR İLİŞKİSİ

Yüce Türk Milletim, #Hayırlarla Kurtaracağız Vatanımızı/Milletimizi!..

SEÇSİS Sistemi:

“SEÇSİS, seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin üretildiği ve güvenli bir şekilde saklandığı bir bilgi sistemidir. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığının Seçim Bilişim Sistemi (SEÇSİS) Projesi Türkiye nüfusunun % 70’ini ilgilendiren en önemli e-devlet projelerinden biridir. Projeye SEÇSİS kısa adı Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyeleri tarafından 1989 yılında verilmiştir.

Yüksek Seçim Kurulu SEÇSİS Projesi yazılımı Java programlama dili ile web tabanlı olarak HAVELSAN A.Ş. mühendisleri ile Kurumumuzun uzman personelinin ortak çalışması sonucu 11 ayda hazırlanan özgün bir yazılım olup Oracle veri tabanı üzerinde çalışmaktadır.” Diyor sitesinde; “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu!”…

***

“Yoktan Boykot Var Edenler”in Bir Kısmı SEÇSİS’i Bahane Ediyor:

Bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin yakasından hiç düş(ürül)meyen;

“#Başkatil #Başevetçi: AMERİKA İle Vatan/Millet Öldüren Kene; Yedi Düvel!”in “Büyük Algı Operasyonlarıdır!”

Amaç; çeşitli bu tarz hile/sahtekârlık iddiaları ve bu konuda yoğun dedikodular ile #Hayırcı yüce Türk Milletimizi kandırmak/yıldırmak!;

“Oyumu Kullansam da Kullanmasam da Nasıl Olsa “Seçsis”de Hile Yapıp Kazanacaklar, Bu Yüzden Ben Oy Kullanmaya Gitmeyeceğim! Algısını Oluşturmak İstiyorlar.”

Kanmayıp/Yılmayıp yolumuza devam edeceğiz! Zaten artık çok geç; geriye dönüşü yok ki; ister iste ister isteme, ister öl ister diril, ne yaparsan yap, ağzınla kuş tutsan yine de “TÜRKSİS” ile değil “SEÇSİS” ile seçime gireceğiz…

Peki, Madem “TÜRKSİS” İle Değil “SEÇSİS” İle Seçime Gireceğiz ve Mecburuz Ne Yapmalıyız:

Yüce Türk Milletim;

Burası dağ başı değil! Burada orman kanunları işlemiyor! Ne kadar da “AKAPE-RTE” dönemi bunu andırsa da, gerçek öyle değil hiç olmadı ve olamaz!..

Burası bizim kutsal vatanımız, burada doğduk ve burada öleceğiz! Başka vatan yok! Vatanımız, Türkiye Cumhuriyeti;

Birileri vatanımızın kaderini değiştirecek yokoluşa sürükleyecek hile/sahtekârlık yapacak ve bizde öylece trene bakar gibi bakacağız öyle mi???

Her birimiz; Vatan/millet aşkıyla bir olup, iri olup, diri olup, birlik beraberlik içinde “BEN-SEN-O” değil “BİZ” olacak ve Mustafa Kemaller olabilmeyi başaracağız;

Oylarımıza, sandığımıza, sistemin tüm aşamalarına;

"Yüce Türk Milletimizin Oyları Benim ve Kutsal Vatanımın-Milletimin, Kahraman Şehit ve Gazilerimizin Namusudur-Geleceğidir-İstikbalidir Deyip Sonuna Kadar Sahip Çıkmalıyız!"

Her farkına vardığımız hileli durumu gerek bireysel gerekse kurumsal olarak belgeleyip birlik beraberlik içinde yine gerek bireysel gerekse kurumsal olarak savcılığa suç duyurusunda bulunacak, ardını sonuna kadar takip edeceğiz!..

Biz bunu yaptıktan sonra “SEÇSİS” değil “AMERİKA-YEDİ DÜVELSİS” olsa yine hile yapamazlar!

*H-İ-Ç ___M-E-R-A-K-L-A-N-M-A-Y-I-N-I-Z!___PANİK YOK ___HER ŞEY YOLUNDA!..

Bununla ilgili ülkemizde en büyük sistemli çalışan “CUMHURİYET HALK PARTİSİ(CHP)” var. Herkesi vatanımız ve milletimiz için CHP ile birlikte sistemli bir çalışma yapmayı ayrıca sandıkta mutlaka görev almayı ivedilikle ellerimi açıp yakararak istiyorum! Bunun için lütfen bulunduğunuz yerdeki CHP’nin yetkilileri ile görüşünüz!

Bu konularla ilgili olarak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger CHP resmi internet sitesinde şu önemli açıklamaları yaptı:

[*YSK tarafından kullanılan SEÇSİS hakkındaki dedikodularla vatandaşlarımız moralini bozmamalı. Her türlü hileye karşı en büyük güç etkin takip ve denetim. Her vatandaşımız üzerine düşen görevi yerine getirmesi halinde SEÇSİS’e sadece toplama işlemi yapmak kalıyor, bu aşamada da CHP Seçim Takip Sistemi’nin her bir sandıktaki her bir oyun karşılaştırmasını yapmak için hazır olacak.

*CHP, seçim güvenliği açısından anahtar roldedir, referandum sürecinin tüm aşamalarını takip etmek ve denetlemek üzere hazırız. 2015 yılında yapılan iki genel seçimde de denetim ve takip konusunda büyük başarı elde ettik. Bu tecrübeyi 16 Nisan Referandum çalışmalarına yansıtarak sistemlerde önemli yenilikler yaptık. Ve “Referandum yarın yapılsa hazırız.”

*CHP her bir oyun takipçisidir, bunun için tüm birimleri ve örgütüyle sandık başında olmak için çok yoğun hazırlıklar yaptı;

“Sandık bazlı sonuçlar hem okullardaki görevliler, hem de CHP ilçe başkanlıkları tarafından sisteme girilecek. Genel Merkez’de yüzlerce kişiden oluşan ekibimizle sahadan gelen sonuçları YSK’dan aldığımız rakamlarla tek tek karşılaştıracak ve sorun gördüğümüz tüm sandıklarla ilgili gereken işlemlerin yapılmasını sağlayacağız.”

Hile iddialarına karşı seçmen listelerinin ve seçim günü sandık başındaki uygulamaların dikkatle denetlenmesi gerekiyor. Sisteme girilen rakamların denetimi eksiksiz bir şekilde yapılacak, 16 Nisan günü sabah erken saatlerden sonuçlar açıklanana kadar her aşamada sandık başında olmak “vatani-önem” arz etmektedir.

*Sandığa gelmeyenlerin yerine oy kullanılması, boş pusulaların tahrif edilmesi gibi tehlikelere karşı sandık sorumluları, müşahitler ve vatandaşlarımız çok dikkatli olmalıdır. Türkiye genelindeki 165 bine yakın sandıkta hem siyasi partilerin, hem de her bir vatandaşın “görevli” olduğunu unutmayalım!..

“Referandum sonuçlarının Türkiye’ye “#Hayırlar” getireceğine inanıyorum” ]

***

*Yine önemli gördüğüm bir konuyu daha burada açıklığa kavuşturmak isterim;

“LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI YENİ ANAYASA-BAŞKANLIK! KARŞI DEVRİMİ!” ile ilk mücadeleye başlayanlardan #Hayırcı Birgül Ayman Güler “BOYKOT” kararı almıştı, bu karar gerekçesi ne olursa olsun beni ve tüm #Hayırcıları derinden üzmüştü!..

Ayrıca Bu Konularla İlgili Olarak Unutmadan Şunu da Gerekli Yerlere Ulaştırmak İsterim:

Kardeşim neyi ne zaman konuştuğunu iyi bileceksin! Ve net olacaksın net! Ve de halkın anlayabileceği dilden konuşacaksın…

“Doğru/Dürüst Bu Konuların Üzerindeyim! ve Vatanımız/Milletimiz İçin Bir “BOZKURT” Gibi de İz Peşindeyim! Varsa Daha da Doğru/Dürüst Bir Bildiği Olan/İz Süren; YAZSIN DA GÖRELİM/OKUYALIM(!)”

Kendisiyle “BOYKOT” kararına olan üzgünlüğüm hakkında yaptığım yazışmaya aldığım cevap kısaca şöyle;

“Siz #Hayırcıların direnişine teslim oldum ve artık “BOYKOT” etmiyorum. Oyum #HAYIR’dır!..”

Ve Birgül Ayman Güler, aynı ilk günlerde canla/başla başladığı gibi #Hayır mücadelesine aynı hızda ve aynı yürekle devam etmektedir.

***

Kim olursa olsun; Baban olsun, hocan olsun, kırk yıllık yoldaşın olsun! Biatçı olmayacaksın! “Yüce YARATAN-ALLAH”ın emridir bu ve “AKIL-BİLİM-İNSANLIK-İNSANCA YAŞAM”ın emridir bu, yerine getirip; “Kanmayıp/Korkmayıp/Yılmayıp SORGULAYACAK !“ O tek olan doğruyu bulup onu UYGULAYACAĞIZ!..

Ve Hangi canlı/cansız olursa olsun:

“LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI YENİ ANAYASA-BAŞKANLIK” ile ilgili olarak “Yoktan ‘BOYKOT’ var etse” iyi bil ki o;

*Allah ile aldatan katillerden,

*Bölücü terör örgütü olan katillerden,

*Emperyalist katil devletlerden,

*Yukarıda saydıklarımın soysuz katil işbirlikçilerinden,

*Az bir ihtimal kandırılmış/aklı-fikri karışmış olanlardandır.

Neyi-kimi-hangi fikir ve düşünceyi-hangi vatanı-neden-ne amaçla “BOYKOT”?;

Bu referandum geçmişte bıraktığımız Cumhurbaşkanı seçimiyle aynı mı? Cumhurbaşkanı seçiminde iki şık vardı;

1- AKAPE-RTE

2- Ekmeleddin İhsanoğlu

Ve haklı olarak şöyle diyen yüce Türk Milletimiz vardı:

Birinci şık ile ikinci şık aynı, ikisi de benim istemediğim insanlar, benim istediğim ne?;

Türk, ATATÜRK, Cumhuriyet aşkıyla yanıp kül olacak, ATATÜRK’ün devrimlerini yüceltecek-yükseltecek, namuslu-şerefli-yiğit-vatan ve milletsever… Bir “CUMHURBAŞKANI!”.

Ama bu ikisinden de olmaz/olamaz! Çünkü: Eşyanın tabiatına aykırı… Ve olamadı da!..

Yüce Türk Milletim bu konuda haklı mı? Hem de çok çok çok çoook HAKLI!..

İşte tam da bu yüzden yüce Türk Milletim:

“YOKTAN BOYKOT VAR ETMEDİ!”

“YOKTAN KARANLIK GÜÇLER TARAFINDAN VAR EDİLEN BİR “FİİLİ DURUMU” BOYKOT ETTİ VE OY KULLANMAYA GİTMEDİ!”

Yüce Türk Milletim bu konuda haklı mı? Hem de çok çok çok çoook HAKLI!..

Peki, yüce Türk Milletimiz “BOYKOT” etti ne oldu? Etmeseydi ne olurdu?

“BOYKOT” edilse de edilmese de sonuç aynı!.. Değişen bir şey yok!..

Birisi “KIRMIZI ELMA” birisi de “YEŞİL ELMA” Ama sonuç olarak “BİRİSİ ARMUT BİRİSİ ELMA DEĞİL İKİSİDE ELMA ”

Sanırım iyice anladık canım milletim şimdi gelelim;

“LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI YENİ ANAYASA-BAŞKANLIK” yani “KARŞI DEVRİM” için şıklara;

1- #Evet

2- #Hayır

Yani bu sefer iş başka, birisi “ELMA” birisi “ARMUT”

***

“BOYKOT Etmek! #HAYIR Değil! #EVET Demektir!”

#HAYIR Demez! Oyumuz #EVET Olursa Sonumuz Ne Olacak!:

1-) Tek adam rejimi kurulacak, tek adam her şey olacak, devletin tümüne hükmedecek. Bir kişi Başkan seçilecek ve o kişi hem hükümet hem Meclis, hem de mahkeme olacak.

2-) Başkan;

*Padişahlarda Dahi Olmayan,

*Atatürk’e Bile Verilmeyen(Verilse De Bu Kendisine Göre De “Türk-İslam” Tarihine Göre De Doğru Olmadığı İçin Kabul Etmezdi! Sadece “Bir Varoluş Destanı Yazdığımız ‘Kurtuluş Savaşı’ Zamanında Bile Bu Tarz Yetkileri Süreli Kabul Etmiştir!”. Kendisine Defalarca Bu “Başkanlık” Benzeri Yetkilerle Donatılmak İstenilse de! “Kurtardığımız Vatanımızı Tekrar Eski Karanlığa/Bataklığa Terk Etmek Demektir Deyip” Kesinlikle Kabul Etmemiştir!

*Hz. Muhammed’e de Verilmeyen (Verilse de Bu Kendisine Göre de İslam Dinine Göre de Doğru Olmadığı İçin Kabul Etmezdi) Yetkilere Sahip Olacak.[İçerik ile özdeş ilave kelime katkım var! HKD]

3-) Başkan İsterse;

Devlet Kurumlarını Bölgelere Ayırarak Ülkenin Bölünmesine/Parçalanmasına Neden Olabilecek.

4-) “Seçtiğin Milletvekillerinin” hiçbir hükmü kalmayacak.

5-) “Almanya, Fransa, İngiltere, ABD, Japonya gibi! Dünyanın ‘ileri-aydınlık-medeni-çağdaş-yücelen-yükselen-milleti özgür ve huzur, refah içinde mutlu yaşayan…’ Aynı ATATÜRK’ün ilke ve devrimleriyle yönetilen bir ülke benzeri gibi bir ülke değil!”

“Suriye, Libya, Mısır, İran, Kuzey Kore, Uganda gibi! Dünyanın ‘geri-karanlık-daima alçalan-milleti daima zulüm/ölüm ile tanışan-mutsuz-kafesteki ille de vatanım diye diye ağlayan, gözlerinden kan akan, tüm milli/dini/insani değerleri elinden alınmış bir bülbül gibi ve aç/açık…’ Aynı ATATÜRK’ün ilke ve devrimleriyle yönetilmeyen bir ülke benzeri gibi!”[İçerik ile özdeş ilave kelime katkım var! HKD]

6-) Rejim değişecek, Sadece adı Cumhuriyet olacak. Gerçekte krallık gibi her şey bir kişinin elinde olacak. Demokrasi kalmayacak.

Yüce Türk Milletim; Rejim değişecek derken; Lütfen Allah ile aldatan katillere kanmayalım!;

*İşte ne güzel rejim değişiyor. Artık tam bir Müslüman gibi yaşayacağız! DEĞİL!

[TÜRK VE İSLAM TARİHİNDE BÖYLE BİR YÖNETİM ŞEKLİ KESİNLİKLE YOKTUR!

*Hunlar 2200, Göktürkler 1500 yıl önce; halkın temsil edildiği meclisler kurmuşlar, ülkeyle ilgili önemli kararları meclislerde almışlardır. HAKANLAR, ALINAN KARARLARI UYGULAYAN ÖNDERLERDİ.

SELÇUKLU ve OSMANLILARDA, sultanlar ve padişahlar devleti, başında VEZİRİAZAM(başbakan) bulunduğu DİVANLAR (büyük meclis) aracılığıyla yönetirdi.

*İSLAMİYETİN yönetim anlayışında ŞURA(danışma organı-meclis) temeldir; MEŞVERET (danışma-tartışma)en kuvvetli esastır. Bu esas, Yaradan tarafından doğrudan doğruya Hz. Muhammed'e emrolunmuştur. Peygamber olan yüce kişi bile, kendiliğinden iş yapamayacaktır. Devlet işlerini Danışarak (müşavere) yapacaktır.(Zümer 59/9, Mücadile/11, Şura 36/39, Al-i İmran/159 Sure ve Ayetleri)] [2]

7-) Başkan sokakta bir kişiyi öldürse, 400 milletvekili izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

8-) Başkan ve yardımcıları ile bakanları yolsuzluk yapsa, yetim hakkı yese, devlet malına el uzatsa dahi 400 milletvekili, izin vermezse mahkemeye çıkarılamayacak.

9-) Başkan kendini ve bakanlarını mahkemeye çıkarma girişiminde bulunan meclisi fesih edebilecek.

Söz şimdi ATATÜRK’ün:

[ATATÜRK, 01.12.1921, TBMM Konuşması:

"Meclisi Fesh Yetkisini Kime Verirseniz Verin, Kötüye Kullanacaktır."

(Osmanlı Anayasası’nı kökünden yıkarak yerine koyduğumuz bu-C.Ö.) Anayasamız’ın 1.Komutunda;

“Egemenlik sınırsız koşulsuz ulusundur!” denilmiştir. Demek ki ulus, egemenliğini kullanırken (Halife-Padişah, vb. ile-C.Ö.) sınırlanmış, koşullanmış değildir. Geçmişte, Osmanlı Anayasası’nda “Hukuku Esasiye” denilen ve yalnızca Padişah-Halife’nin kullanabildiği tüm yetkeler, şimdi (1921’de artık-C.Ö.) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin elindedir!

Yalnızca bir tek yetke dışında:

“Meclisi Kapatma Yetkesi!..”

Çünkü:

Böyle bir yetkeyi istediğinize verin, kötüye kullanacaktır. Padişahlar, işte kendilerine verilen bu “Meclisi Kapatma Yetkesi” ne dayanarak, meclisleri aşağılayıp kovmuşlardır. Bu yüzden bizim (Osmanlı Anayasası’nı kökünden yıkarak yerine koyduğumuz 1921-C.Ö.) Anayasamız’da , “Meclisi Kapatma Yetkesi” hiçbir biçimde hiç kimseye verilmemiştir! (Alkışlar). Kimileri, kurumumuzun ne idüğü belirsiz, yeryüzünde bilinen egemenlik biçimlerinden hiç birine benzemez olduğunu söylemektedir. Oysa, kuruluşumuz, tüm ulusumuzca, bütün dünyaca tanınmıştır!”] [3]

10-) Hakimler ve savcılar Başkanın sözünden çıkamayacak. Başkan hak hukuk tanımaz, zorba biriyse seni koruyacak hiç kimse olmayacak. Can ve mal güvenliğin kalmayacak.

11-) Tek adam karar verdiğinden belirsizlik hakim olacak. Kimse yatırım yapmaya cesaret edemeyecek. Ekonomi tek adamın keyfine göre vereceği kararlara kurban edilecek. Kriz, iflaslar, işsizlik ve yoksullukla birlikte çöküş gelecek.

12-) Asgari ücret, fiyatları, maaşları, işçi, memur alımlarını, dernek, sendika kurulması ve kapatılmasını, her şeyi tek adam belirleyecek.

13-) Tek adam kimsenin aklına ihtiyaç duymayacağından, devlet ve toplum hayatında danışma, ortak akıl, uzlaşma gibi yöntemler olmayacak. Çatışma, kutuplaşma ve terör için en uygun zemin oluşacak. Çatışma ve terör artacak.

14-) Beş yılda bir sandığa gidip bir Başkan bir de onun partisinin çoğunlukta olduğu Meclisi seçeceksin. Bir dahaki seçime kadar sana kimse bir şey sormayacak. Seçtiğin milletvekili de Başkanı kontrol edemeyecek, senin hakkını koruyamayacak.

15-) Başbakan olmayacak. Bakanlar sadece Başbakana karşı sorumlu olacak, Meclise karşı sorumlu olmayacak. Milletvekillerini umursamayacak.

16-) Seçtiğin milletvekilleri bakanlardan ve bürokratlardan hizmet yapmasını isteyemeyecek, hesap soramayacak. Sana hizmet getiremeyecek.

17-) Camiye, kışlaya, adliyeye siyaset girecek. Buraların hepsi “Başbakanın Partisine” göre düzenlenecek.

18-) Devlet parti devleti olacak. Başkan senin partinden değilse devlet kapısında yerin olmayacak.

19-) O partinin genel başkanı hakimleri atayacak. Kararname adı altında kanun yapabilecek. Seçtiğin “Millet Meclisini” fesih edebilecek.

20-) Başkan olan kişi aynı zamanda bir partinin genel başkanı olacak. O parti belki de senin hiç oy vermediğin/hiç sevmediğin bir parti olacak.

***

Peki, “#HAYIR” Çıkarsa Ne Olacak!:

Ne olacak benim canım milletim; Güzel/Doğru/Haklı/Vatancı/Milletçi Olacak!..

Yukarıda okuduğumuz 20(yirmi) “Vatan/Millet Öldüren Atom Bombasının” Vatanımıza Düşmesine Engel Olmuş Olup;

Üzerinde Yaşadığımız Bu Toprakları, ATATÜRK ve Tüm Devrimci/Vatansever, Vatani-Dostları/Silah-Dava Arkadaşlarının Yaptığı Gibi;

Din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin, Sen-Ben-O Yani hepimiz için! Asil Kanlarıyla Sulaya Sulaya Kutsayıp, Canlarını Feda Edip "Vatan Yapan!”. Sonra “hepimize emanet eden” Kahraman Şehit Ve Gazilerimize "Can-Kan" Borcumuzun Büyük Bir Taksitini Ödemiş Olacağız!

Ardından Kaldığımız Yerden Kutsal Bildiğimiz Vatanımıza/Milletimize Sarılıp, Bu Lanetli Vesile İle Bağlılığımızı Daha da Çok Perçinlemiş Bir Şekilde Mücadeleye Kaldığımız Yerden Daha da Bilinçli, Daha da Güçlü, Daha da, “BİZ”li Devam, Devam, Devam Edeceğiz!.. [1]

________________________________________

ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

Bugünlerde acilen! Okumamız/okutmamız gereken vatani-hazinelerimizden birisi!..

Banu Avar 8. Eser - ZEMBEREK-2016

Banu Avar:

Sahne önündekiler o kadar güzel, yumuşak, iyicil maskelerle ortalıktalar ki, arkadaki kan içicileri görmek zorlaşıyor. Her kanaldan dünyaya akan yalan rüzgarının sonucunda, toplumlar sahnedeki oyunu göremedikleri gibi, onları aldatan maskeli aktörlerin savunucularına dönüşüyorlar.

Hani, “NE YAPMALI?” diye soranlar var ya…

Bize göre bu konuda yapılacak en temel görev, önce sahne arkasını görmeyi öğrenmek, sonra da görmeyenlere göstermektir.

Banu Avar’ın Tüm Eserleri-(02/02/2017)

1- Sınırlar Arasında-2005

2- Avrasyalı Olmak-2006

3- Hangi Avrupa?-2007

4- Böl ve Yut-2008

5- Hangi Dünya Düzeni-2009

6- Kaçın! DEMOKRASİ” Geliyor!-2011

7-“Gün O’ Gün”dür!-2012

8- Zemberek-2016

________________________________________

ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U “VATAN/MİLLET” ÖĞÜTLÜYOR-☆)

Daha önceki yazılarımdan “vatani-çok değerli bulduğum” bazı bilgiler ile yüce ATATÜRK’ün, yüce Türk Milletimiz için olan öngörülerini tekrar yazmak istedim:

***

ATATÜRK’ün Kendi El Yazısı İle Türk Milleti Tanımı:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir.’’[4]

Bunun anlamı şudur:

Türkiye Cumhuriyetini kuran, kaderlerini isteyerek, Türk milletine bağlayan, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin, Türkiye halkına Türk Milleti denir.

ATATÜRK’ ün kendi el yazısı belgeli gerçekken:

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı, resmi internet sitesinde yıllardır ne yazıyor: [Açıp bakınız lütfen ve sadece orada değil birçok resmi-gayriresmi yerde bilinçli(kötü amaçlı) bir şekilde yazılıp-söylenmektedir. Amaç karanlığa hizmet etmekten başka bir şey değildir.]

ATATÜRK’ ün sözü olarak yayımlanan bu söz yanlıştır!:

‘’Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran Türk halkına Türk Milleti denir. (1930)’’

Yanlış olan: “Türk halkına” dır.

Doğrusu: “Türkiye halkına” dır.

Peki, bana ve Atatürkçe vatan-bayrak-millet kavramlarını bilip doğruların savunuculuğunu yapanlara göre, hayati önem taşıyan bu yanlış neden yapılmaktadır!

Yanlış olan: “Türk halkına” dır. (Türk halkına denildiği zaman; diğerinde olduğu gibi, kaderlerini isteyerek, Türk milletine bağlayan, din, dil, ırk, mezhep farkı gözetmeksizin, anlamı çıkmaz. Ve bu kardeşliği-milletçiliği bozar-dışlar, kardeş kavgalarına zemin; dinci-gerici-bölücü-emperyalistlere de ballı ekmek hazırlar!..)

***

Yüce ATATÜRK’ün Yüce Türk Milletimiz İçin Vatani-Hayati-Öngörüleri:

MİLLET GEREKİRSE HÜKÜMETİ DÜŞÜRÜR



“Her za­man Mil­let, hü­kü­me­tin bek­çi­si ol­ma­lı­dır. Çün­kü Hü­kü­met­le­rin ic­ra­atı kö­tü olup da, mil­let iti­raz et­mez ve o hü­kü­me­ti dü­şür­mez­se, mil­let bü­tün ku­sur ve ka­ba­ha­te ka­tıl­mış de­mek­tir. (…) Ha­ki­ka­ten şu­nun bu­nun oyun­ca­ğı ola­bi­len mil­let­ler, hak­la­rı­nı id­rak et­me­miş de­mek­tir. Ve böy­le bir mil­let de bas­kı al­tın­da bu­lun­du­rul­ma­ya müs­te­hak olu­r.”



MECLİS MİLLETE BOYUN EĞMELİDİR



“…Tür­ki­ye Bü­yük Mil­let Mec­li­si yal­nız ve yal­nız mil­le­tin­dir. Mil­le­tin seç­ti­ği mil­let­ve­kil­le­rin­den olu­şur. Bu mec­lis yal­nız ve yal­nız mil­le­tin em­ri­ne bo­yun eğ­mek zo­run­da­dır. İs­mi ve ma­ka­mı ne olur­sa ol­sun mil­let bu hak­kı­nı bir şah­sa ve ma­ka­ma tes­lim ede­mez.”



DİNİ KULLANARAK ÇIKAR ELDE EDERLER



“Şu unu­tul­ma­ma­lı­dır ki, mil­le­tin ege­men­lik hak­kı­nı bir ki­şi­de ya da sa­yı­lı ki­şi­le­rin elin­de bu­lun­dur­mak­tan ya­rar­la­nan ca­hil ve saf in­san­lar var­dır. Hü­küm­dar­lar ken­di­le­ri­ni ha­ya­li bir gü­cün tem­sil­ci­si ta­nır­lar ve bun­dan zevk alır­lar. Ama on­la­rın et­ra­fın­da­ki çı­kar­cı­lar bu­nu din­sel bir gö­rü­nü­me bü­rün­dü­re­rek tüm ulu­su al­dat­ma­ya ve ka­ran­lı­ğa sü­rük­le­me­ye ça­lı­şır­lar. Ni­te­kim şim­di­ye dek öy­le ol­muş­tur. Gi­de­rek ulu­sun ku­la­ğı o laf­la­ra alı­şır ve ya­pı­lan tel­kin­le­ri ger­çe­ğin ken­di­si sa­nır. Bu ki­şi­le­re ‘mür­te­ci' ve yap­tık­la­rı­na da ‘ir­ti­ca' de­nir. (…) Ulu­sal ege­men­li­ği­mi­zin bir dam­la­sı­nı şu ya da bu bi­çim­de ka­yıt al­tı­na al­mak is­te­yen­ler en ko­yu mür­te­ci­ler­dir. Öy­le­le­ri­ne kar­şı mil­le­tin ya­pa­ca­ğı şey, on­la­rı par­ça­la­mak­tır.”



VATAN HAİNLERİ YÖNETİME SIZABİLİR



“Pek iyi bi­lir­si­niz ki sul­tan­lar­la ve ha­li­fe­ler­le yö­ne­til­miş ve yö­ne­ti­len ül­ke­ler­de, va­tan için ve mil­let için en bü­yük teh­li­ke, sul­tan­la­rın ve ha­li­fe­le­rin düş­man­lar ta­ra­fın­dan sa­tın alın­ma­la­rı­dır. Bu, çok de­fa ko­lay­lık­la sağ­la­na­bil­miş­tir. Mec­lis'­le yö­ne­ti­len ül­ke­ler­de ise en teh­li­ke­li du­rum, ba­zı mil­let­ve­kil­le­ri­nin ya­ban­cı­lar adı­na ve çı­ka­rı­na, ça­lın­mış ve sa­tın alın­mış ol­ma­la­rı­dır. Mil­let Mec­lis­le­ri­ne ka­dar gi­re­bil­me yo­lu­nu bu­la­bi­len va­tan­sız­la­ra her za­man rast­la­na­bi­le­ce­ği­ne, ta­ri­hin bu ko­nu­da­ki ör­nek­le­riy­le hük­met­mek zo­run­lu­dur. Bu­nun için mil­let, ken­di ve­kil­le­ri­ni se­çer­ken çok dik­kat­li ve ti­tiz ol­ma­lı­dır.”



MECLİSLER DİKTATÖR YÖNETİME DÖNÜŞEBİLİR



“Bi­zim çok kork­tu­ğu­muz ve dai­ma kor­ka­rak ken­di­mi­zi ko­ru­ya­ca­ğı­mız bir şey var­dır ki, her­han­gi bir şah­sın, da­ha zi­ya­de her­han­gi bir he­ye­tin dik­ta­tör yö­ne­ti­mi­ne dö­nüş­me­si­dir. Çün­kü şa­hıs­lar gi­bi Mec­lis­ler de dik­ta­tör olur. Ve Mec­li­sin dik­ta­tör­lü­ğü şa­hıs­la­rın dik­ta­tör­lü­ğün­den da­ha teh­li­ke­li ve da­ha öl­dü­rü­cü­dür.”



BAŞA GETİRİLENLERİ DAİMA İRDELEYİN



“…Efendiler, sı­ra­sı gel­miş­ken, aziz mil­le­ti­me şu­nu tav­si­ye ede­rim ki, bağ­rın­da ye­tiş­ti­re­rek ba­şı­nın üs­tü­ne ka­dar çı­ka­ra­ca­ğı adam­la­rın ka­nın­da­ki, vic­da­nın­da­ki öz cev­he­ri çok iyi tah­lil et­mek dik­ka­tin­den bir an ge­ri kal­ma­sın.”[5]

________________________________________

Dipnotlar:

1-) CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın hazırladığı bilgilerdir.

2-) Metin Aydoğan

3-) Cengiz Özakıncı

4-) Afet İnan-Medeni Bilgiler Ve Mustafa Kemal ATATÜRK’ ün El Yazıları Sayfa; 351

5-) Aydın KELEŞOĞLU “Dünden Yarına Atatürk'ün Öngörüleri”

________________________________________

Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den BİZ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil, Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin;

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)