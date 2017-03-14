LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI Y.ANAYASA-BAŞKANLIK-(9)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

ALGI/MAĞDUR OPERASYONLU VATAN HAİNLİĞİ

VE

CHANGE.ORG?! EVET/HAYIR

Yüce Türk Milletim, #Hayırlarla Kurtaracağız Vatanımızı/Milletimizi!..

Canım milletim: “Çanakkale ve Kurtuluş ile ‘savunma-varoluş’ mücadelemize başladık” hâlâ devam ediyoruz! Biatçılığı bırakıp ATATÜRK ilke ve devrimlerini, akıl/bilim ile harmanlayarak benimsemediğimiz sürece kıyamete kadar bu mücadele sürecek;

Mücadele sürerken de can-mal-ömür-zaman-milli benlik ve hatta Allah korusun belki de “toprak-vatan-millet” kayıplarıyla devam edecektir!..

Yüce Türk Milletim:

"Ölümcül Günlerden Geçmekteyiz! Ya #HAYIR! ile KURTULUŞA! Ya #EVET! ile YOKOLUŞA! Doğru Gideceğiz!..”

Karşımızda yine aynı düşmanlar var! Bizi köle ya da yok etmek isteyenler:

“#Başkatil #Başevetçi: AMERİKA İle Vatan/Millet Öldüren Kene; Yedi Düvel!”

***

“Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), devlet adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla, 01 Mayıs 1964’de, özel yasayla özerk tüzel bir kişiliğe sahip olarak kuruldu. 1972’deki anayasa değişiklikleri ile kurum “tarafsız” bir kamu iktisadi kuruluş olarak tanımlandı.

1982 Anayasası hükümleri doğrultusunda 1984 yılında Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu yeniden düzenlendi. Uydu yayınlarının 1986’dan sonra, Türkiye’ye yönelik yayın yapan özel televizyonların ortaya çıkması, TRT’nin 1990 yılına kadar süren televizyon yayınları üzerindeki tekeli ortadan kaldırıldı.” (TRT resmi internet sitesi)

TRT’nin ilk on yıllarını hatırlayanlar bilirler mutlaka! O yıllarda TRT, devletimiz(TÜRKİYE CUMHURİYETİ) demekmiş! TRT, ne derse desin, ne haber verirse versin yüzde yüz güvenilirmiş! Yüce Türk Milletimiz gerçek haberleri yalnızca TRT’den alabileceğini bilirmiş. Ardından TRT’nin tekeli ortadan kalktı ve özel sektör kanalları yayına başladı ama milletimizin TRT’ye olan güveni hiçbir zaman eksilmedi!..

Bir ortamda televizyon ya da radyodan duyduğun bir haberi söylediğinde, hemen şunu duyarmışsın;

Sen bu haberi nerde izledin/dinledin?

Eğer cevap, TRT ise! Hmmm! Tamam o zaman TRT’den duydunsa doğrudur!

Eğer cevap, TRT değilse! Hmmm! Olmaz, inanmam, eğer TRT deseydin inanırdı(m)k!

TRT’ye olan bu koşulsuz/şartsız yüzde yüz güven siyasiler satışa çıkmaya kutsal vatan/milletini satmaya başlayınca azalmaya başladı! Satılan siyasiler çoğaldıkça; yüce Türk Milletimiz TRT’nin “Siyasi-vatani-önem arz eden haber-program-belgesel vb.” yayınlarına aşama aşama, yıl yıl, güvenmemeye başladı!

Ve bu “AKAPE-RTE’nin lanetli döneminde” zirve yaptı!.. Önceki yıllarda başlayan düşüşle birlikte %100-90-80-70-60-50-40’a kadar düştü!..

Artık “İHANETİ GÖREN” milletimiz “Siyasi-vatani-önem arz eden haber-program-belgesel vb.” yayınları TRT’den izlemez hale geldi!

“TRT’yi hükümetler cebren ve hile ile esir aldı!” Kendi vatanına/milletine hükümet tarafından ihanet ettirilmeye başlandı…

*”KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ, ATATÜRK-İNÖNÜ ve Devrimci Dava/Silah Arkadaşlarına Saldırmaya Başlatıldı…”

Sonra, özel sektör tüm basın organları da neredeyse “yüzde doksan gibi ölümcül oranlarda” satın alındı!..

Yüce milletimiz ilk olarak TRT’den “devletimizin ve hükümetimizin” gerek siyasi gerekse diğer önemli vatani gerçeklerini öğrenemez hale geldi ardından tek çare kalan özel sektör tarafının çoğunluğu da satın alınınca;

Canımız milletimiz, ortalıkta “kör/sağır ve öksüz” bırakıldı!..

Gerçekleri göremez/duyamaz oldu!

Vatanımız nüfusunun ne yazık ki çoğu değil azı bilinçli! Bilinçli olan yurttaşlarımız doğru/dürüst haber veren yerleri-gerekli yayın organlarını-aydınlarımız ve eserlerini aradı buldu bir şekilde aydınlığa kavuştu!..

Ama nüfusumuzun çoğunluğu ya hiç aramadı ya aradı bulamadı ya buldu tam aydınlanamadı!..

İşte böyle;

*Allah ile aldatan ve bölücü terör örgütü katiller,

*Emperyalist katil devletler,

Tarafından el birliği ile çoğunluğu satın alınan basın organlarımız varken canım milletim; böyle bir ülkede, sen, sen ol sakın yüzde yüz haydi yüzde doksan olsun, bilemedin yüzde seksen olsun, güvenmediğin-araştırmadığın hiçbir “Bilgiye-Ankete” güvenme…

Gönül/ümit bağlama…

Yılma/hayal kırıklıklarına uğrama…

Gerçekler Şöyle:

Satın Alınamayan, Doğru/Dürüst Anketlere Göre;

“#HAYIR” Çok Çok Önde!..

Satın Alınabilen, Yamuk/Sahtekar Anketlere Göre İse;

Vatanımızı bölecek olan; “#EVET” Önde!..

Çünkü; bunlar Türkiye Cumhuriyeti’nin yakasından hiç düş(ürül)meyen;

“#Başkatil #Başevetçi: AMERİKA İle Vatan/Millet Öldüren Kene; Yedi Düvel!”in;

“Çok Yönlü Büyük Algı Operasyonlu Tuzaklarıdır!”

Amaç; çeşitli bu tarz hile/sahtekârlık iddiaları ve bu konuda yoğun dedikodular ile #Hayırcı yüce Türk Milletimizi kandırmak/yıldırmak!;

“Oyumu Kullansam da Kullanmasam da Nasıl Olsa;

*SEÇSİS’de “AKAPE-RTE” hile yapıp kazanacak,

*Oyu veren değil sayan önemli, sayan “AKAPE-RTE” hile yapıp kazanacak,

*Parmağa mürekkep yapılmıyor! Çünkü: “AKAPE-RTE” hile yapacak kazanacak,

*Zaten anketlerde #Evet oyu da yüksek çıkıyor… vb. diye diye yüce milletimizi kandırmak/yıldırmak ve gerekirse hiç oy kullandırmamak ya da yanıltıp #Evet oyu kullandırmak için piyasaya sürülen yüzlerce “Çok Yönlü Büyük Algı Operasyonlu Tuzaklar!” Var!..

Bu yüzden özellikle #Hayır oyu verecek yüce milletimizin aklında;

“Ben Oy Kullanmaya Gitmeyeceğim! Zaten Kaybedeceğiz!”

Algısını Oluşturmak İstiyorlar!..

Kanmayıp/Yılmayıp doğru bildiğimiz yolumuza bilinçli bir şekilde devam edeceğiz!..

Her gün yeni bir “Çok Yönlü Büyük Algı Operasyonlu Tuzaklar!” yapıldığını/yapılacağını bileceğiz! Kendimizi ve çevremizi bu operasyonlara karşı uyanık tutacağız!

KANMAYIP/

YILMAYIP/

KORKMAYIP/

İKİ ELİMİZ KANDA DA OLSA VATAN/MİLLET İÇİN;

“#HAYIR DİYECEĞİZ!..”

Ayrıca En Son Yine Cebren ve Hile İle Yaşatılmak Zorunda Bırakıldığımız “Çok Yönlü Büyük Algı-Mağdur Operasyonu!;

*Devamlı Allah ile aldatma her türlü görüntü ve yayınları;

*RTE’nin “UMRE” yapması!

*TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ’nde başörtü yasağının kalkması!

*#Hayırcılara “terörist” denilmesi…

Derken;

işi iyice büyütüp;

”ALMANYA-HOLLANDA-AVUSTURYA… Ve Devamı Gelecek Olan Olaylardır:

Namuslu-dürüst-vatan/milletsever ama bilinçlenememiş canım milletim bunları izlerken “devletimiz ne durumlara düşüyor diye üzülen-kızan-gözlerinden yaşlar gelen yüce milletimizin yanında;

AKAPE-RTE’nin vekilleri/çoğu yetkili ağızları zil takmış dansöz gibi mutluluktan oynuyorlar!..

Örnek-1:

Bir “AKAPE-RTE”Li Vekil, Televizyon Kanalında Aynen Şöyle Diyor:

"Hep kızmayalım, Hollanda'ya teşekkür etmemiz lazım. Evet oyları 2 puan arttı"

[__Hep kızmayalım, belki azıcık da teşekkür etmemiz gerekiyor! Bizim “Evet” oylarına 2 puan falan katkı yaptılar böylece!(gülüşmeler)

Buna emin olabilirsiniz bir eski emekli siyasi danışman olarak ve araştırmacı olarak size katiyetle söyleyebilirim ki hem Avrupa’daki vatandaşlarımızın oylarında belirli hatırı sayılır bir artışa sebep olacak hem de asıl Türkiye’nin içerişinde hem kararsız hatta hem de bir miktar “#HAYIRCI” seçmenin çok ciddi bir kısmı “Evet” diyecek…] Diye devam ediyor!.. [1]

Örnek-2:

Bambaşka Bir Canlı Cinali, 6 Mart’ta Televizyon Kanalında Aynen Şöyle Diyor:

"14 Mart’tan önce Hollanda'da bir etkinlik yapılması mümkün gözükmüyor"

“Yani bu durumda kriz bile bile çıkarılmış oluyor…

__Hollanda’da 14’ünde seçimler var. Mevcut iktidar partisi ile diğer parti arasında çok az fark var. Onun için 14’ünden önce Hollanda’da bir etkinlik yapılması çok mümkün gözükmüyor ama 14’ünden sonra sanmıyorum ki Hollanda böyle bir kısıtlama üzerinde dursun…” Diye devam ediyor!.. [2]

***

Dün gece(13/03/17) Halk Arenası-Uğur Dündar programında, Yılmaz Özdil “AKAPE-RTE” ile ilgili bir açıklama yaptı ve bugün de yazdı;

Birazdan okuyacağınız bu anlatılanlar bence;

“Çok korkunç, en büyük vatan hainliklerinden birisidir” Artık kararı, yüce adaleti yerine getirecek olan “Cumhuriyet Savcılarımıza” bırakıyorum!..

Aynen şöyle:

“Sayın hükümetimiz, referandum kampanyası için çok enteresan bir reklam filmi çekti.

Henüz seyretmediniz.

Muhtemelen bu ayın son haftasında vizyona girecek.

*

Reklam, stadyumda çekildi.

Milli maç oynanıyor.

Rakip takım çirkef…

Habire faul yapıyor.

Tekme atıyor.

Elle oynuyor.

Kuralları ihlal ediyor.

Hakem hiç oralı olmuyor.

Hakem bildiğin şerefsiz.

Her ne olursa olsun rakip ülkenin lehine, bizim aleyhimize düdük çalıyor, göz göre göre taraf tutuyor, haksızlık yapıyor.

Türkiye'yi resmen katlediyor.

O da ne?

Sevimli mi sevimli küçük bir kız çocuğu koşarak sahaya giriyor.

Türk bayrağı gibi, kırmızı beyaz giyinmiş.

Şak…

Hakeme kırmızı kart gösteriyor.

Haysiyetsiz hakem şoke oluyor.

Rakip takım buz kesiyor.

Farklı kulüplerin formalarıyla tribünleri dolduran gurbetçilerimiz coşkuyla ayağa kalkıyor.

Milli duygular kabarıyor.

Ağlayanlar oluyor.

Küçük kızın tertemiz vicdanı ve cesareti, Türkiye düşmanı hakemi de yeniyor, faullü oynayan rakip ülkeyi de yeniyor.

Böylece, Türk milleti kendisine karşı birleşen Avrupalıları dize getirmiş oluyor.

Yabancılar kaybediyor.

Türkiye kazanıyor.

Reklamın özeti bu.

*

Şimdi sıkı durun…

*

Ne zaman çekildi bu reklam?

Tee şubat ayı başında çekildi.

Tam tarih vermek gerekirse, asrın liderimiz henüz referandum kararını onaylamadan bir hafta önce çekildi.

*

Soru şudur…

*

Ortada fol yok yumurta yokken, şubat ayı itibariyle Hollanda ve Almanya'yla aramızda hiçbir sorun yokken, kriz emaresi yokken, hükümetimizin Avrupa'da mağdur edileceğine dair en ufak bir sinyal yokken, hatta bu konuda beklenti yokken, ihtimal bile yokken…

Tee şubat ayı başında bu “milli mağduriyet” reklamı hangi muhteşem öngörüyle çekildi?

*

Tee bir buçuk ay sonra Avrupa sahalarında mağdur edileceğimiz, tee bir buçuk ay önceden nasıl tahmin edildi?

*

Milli kriz yokken, milletimize haksızlık yapan Avrupalılara karşı, milli vurgusuyla, milli duygulara hitap edecek şekilde reklam çekilmesi, üstelik, tam isabetle milli krize denk getirilmesi… Tatlı bir tesadüf müdür, geleceği görebilme yeteneğiyle kehanet midir?

*

Ayrıca…

*

Almanya'dan karayoluyla Hollanda'ya geçen ve mağdur edilen kadın bakanımız, karayoluyla döndüğü Almanya'dan Türkiye'ye nasıl geldi?

Spor bakanımız için tahsis edilen özel uçakla Köln'den geldi.

Spor bakanımız da Köln'de miydi yani?

Köln'deydi.

E o halde…

Hadise çıkacağı belliyken, polisin müdahale edeceği belliyken, neden erkek bakanımız değil de, kadın bakanımız gitti Hollanda'ya?

Veya neden, hem kadın hem erkek bakanımız birlikte gitmediler?

*

Tıpkı reklamdaki gibi…

Yürekli kız çocuğunun milli mağduriyete müdahale etmesi gibi…

Kadın bakanımızın milli mağduriyet kahramanı olması ne mucizevi değil mi?”

***

Bana göre vatanımız bölünmek isteniyor ve tüm bunlar;

“ALGI/MAĞDUR OPERASYONLU VATAN HAİNLİĞİ”

Tabii ki;

“Asıl Gerçek Kararı Verecek Olan, Adaleti Sağlayacak Olan Cumhuriyet Savcılarımız”

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ GÖREVİNİZ!"

“AKAPE-RTE ve Basının %90’ı” #Evet İçin __”Vatani-Suçlar”__ İşliyor!

*Bu İşlenen __”Vatani-Suçlar”__ için; Cumhuriyet Savcılarımızdan:

“ADALET İstiyoruz! ADALET”

Neden Cumhuriyet Savcılarımızdan istiyoruz???

Şu sebepten dolayı:

ATATÜRK’ün üstün başarılarından… dolayı “BOZKURT” soyadını verdiği, “Türk Hukuk Devrimi’nin mimarı” Profesör Mahmut Esat Bozkurt, şöyle diyor:

“Gün olur, Cumhuriyet’i korumak için başbakandan, bakandan, müsteşardan, büyükelçiden, validen bile hesap sormak gerekebilir... İşte onun için, Cumhuriyet Savcısı’dır!”

Ve başka bir zaman ekliyor;

Cumhuriyet savcılarına:

“Sizler Meriç kıyılarında çalışan Türk köylüsünün kaybolan sabanından tutunuz da, bu vatanda yaşayanların uğrayacağı en küçük bir haksızlıktan, hatta Bingöl dağlarının ıssız kuytularında bekleyen öksüzlerin gözyaşlarından sorumlusunuz”

***

Ve Yine Tekrar Tekrar Herkese Yakarıyorum:

"ALLAH KORUSUN! BELKİ BU SON VATANİ GÖREVİMİZ!"

“AKAPE-RTE ve Basının %90’ı” #Evet İçin __”Vatani-Suçlar”__ İşliyor!

*Bu İşlenen __”Vatani-Suçlar”__ için;

*Vatan/Milletsever yüce Türk Milletimizden,

*Siyasilerimizden,

*Demokratik Kitle Örgütlerimizden,

*Sivil Toplum Örgütlerimizden,

*Dernek, Sendika, Vakıf, kurum ve kuruluşlardan,

“BİREYSEL VE KURUMSAL OLARAK, SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULMASI İÇİN SİZLERE YAKARIYORUM!”

***

Yüce Türk Milletim Bunu da Bilmelisin:

Banu Avar, Aydınlatıyor: “NEDİR BU CHANGE.ORG?!”

“Bir süredir internete giren, bir change.org kampanyasıyla burun buruna geliyor. Hayvan hakları, insan hakları doğa, çevre sorunları, çokça etnik bölücü kampanya vs. isim çarpıcı ve çekici.. CHANGE! DEĞİŞ! DEĞİŞTİR! Malum Obama’nın seçim sloganıydı.. Gene Sharp’ın da..

Academy of Change; Değişim Akademisi, Katar’da hedef ülkelerden gelen ‘aktivistlere’ ABD çıkarlarına uygun darbe yapma eğitimi veriyor.. Gene Sharp metodlarıyla ‘diktatör’ indiriyor..

Kendileri için nüfusu yarı yarıya azaltılmış YENİ BİR DÜNYA isteyenlerin sloganı: DEĞİŞTİR! Küresel çete, ‘yeni bir düzene geç!’ diyor, bilgisayarıyla akraba olmuş kitlelere…

Rothschield’lerin Facebook ve tevatür’ünden yeterince gazınız alınmadıysa, 32 yaşındaki Ben Rattray’in Change.org’undan ‘kampanya’ açabilir oturduğunuz yerde kendinizi rahatlatabilirsiniz. Bu arada hukuk fakültesinden terk Rattray, sizin bilgi ve eğilimlerinizi gerekli odaklara satarak yılda 15 miyon doları cebe indirir..

Ben Rattray 2007’de change.org’u kurarken, bu kadar hızlı büyüyeceğini düşünmüş müydü bilinmez ama şu anda 196 ülkede 65 milyon kişi tarafından izleniyor ve kullanılıyor. Her ay 2 milyondan fazla kişi siteye katılıyor..

Her ay 15 bin yeni imza kampanyası açılıyor. Change.org kar amacı gütmüyormuş gibi görünüyor ama politik ve mali lobi gruplarına istediklerini vererek malı götürüyor.. Malum bu ŞOV DÜNYASI.. Kitlelere istediğini ver,

‘Birşeyler yapıyormuş sansınlar’ ve sınırlarını çizdiğin bahçede oynasınlar!

Change.org, wikileaks ve benzer internet harikaları bir anlamda bir ŞANTAJ kurumu olarak çalışmaktalar.

Kime hizmet veriyorlarsa, rakip tarafın politikacıları, şirketleri, lobileri ve ‘yola gelmeyenleri’ kampanyalar vasıtasıyla zor duruma düşürülmekte, yanısıra, 196 ülke ve milyonlarca kişinin bilgileri ve eğilimleri pazara sunulmakta.

Bir imza kampanyasına tıkladığınızda, benzer kampanyalara yönlendirilebilir ve ücret ödeyen toplulukların doğrudan temasına açık hale getirilirsiniz. Bilgileriniz, ilgileriniz, adresleriniz change.org vasıtasıyla satılır.. Üstelik oturduğu yerden sosyal aktivite yaptığını düşünen kitlelere tatmin olma duygusu sunulur. Nasıl iyi iş değil mi?

Change.org’a ücret ödeyenler arasında Uluslararası Af Örgütü, Sierra Club, Credo Wireless gibi 300 çokuluslu müşteri bulunmaktadır. *

Sözün özü, oturduğumuz yerde kalmamız için önümüze sürülen her numaraya dalmayalım…

Batı ‘Yumuşak Güç’ diye adlandırdığı bilgi teknolojileri ile dünyanın her köşesini şekillendirme derdinde…

Bu konuda çok uluslu sermaye denetimindeki yüzlerce üniversite binlerce araştırmayı pazara sürmekte!

(*) http://www.guncelmeydan.com/pano/change-org-imza-kampanyasi-acanlarin-ve-imzalayanlarin- gormedigi-ne-isler-yapiyor-ceviri-erkan-guciz-t37753.html#p160220”

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-VATANİ KARANLIĞI PARÇALAYAN, TÜRK, ATATÜRK, CUMHURİYET ÇINARLARIMIZ-☆)

Daha fazla geç kalmadan acilen okumalıyız/okutmalıyız…

Banu AVAR-7. Eser-“GÜN O’ GÜN”DÜR!-2012

Banu Avar, her zamanki gür sesiyle Kuvayi Milliye ruhuna çağrı yapıyor...

Bu kitapta, Türkiye tarihinde büyük önem taşıyan son üç yılın notlarından seçmeler bulacaksınız...

Türkiye'nin sokulduğu 'deli gömleği'nde nasıl çırpındığını, iktidarın ve sahte 'muhalefetin' aynı gömleğin içinde olduğunu, Amerika'nın 'Arap Baharı' ve 'Kürt Baharı' harekâtını; Suriye'nin düşmesinin Türkiye'nin düşmesi demek olduğunu ve Türkiye'yi cinnete iteleyenlerin nihai hedeflerinin, onu intihara sürüklemek olduğunu okuyacaksınız...

Türkiye, 100 yıl önce emperyal odakların oyununu bozan bir ülke! Yine bozacaktır...

'Gün' 'O Gün'dür! 'Zafer' de tekerrür edecektir!

Banu Avar’ın Tüm Eserleri-(02/02/2017)

1- Sınırlar Arasında-2005

2- Avrasyalı Olmak-2006

3- Hangi Avrupa?-2007

4- Böl ve Yut-2008

5- Hangi Dünya Düzeni-2009

6- Kaçın! DEMOKRASİ” Geliyor!-2011

7-“Gün O’ Gün”dür!-2012

8- Zemberek-2016

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’UN BOZKURT’U “VATAN/MİLLET” ÖĞÜTLÜYOR-☆)

Söz, ATATÜRK’ün:

Osmanlı Devletinin temelleri çökmüş, ömrü tamam olmuştu. Osmanlı memleketleri tamamen parçalanmıştı. Ortada bir avuç Türk‟ün barındığı bir ata yurdu kalmıştı. Son mesele, bunun da taksimini teminle uğraşılmaktan ibaretti. Osmanlı Devleti, onun bağımsızlığı, padişah, halife, hükûmet, bunlar hepsi anlamı kalmamış birtakım mânasız sözlerden ibaretti. O halde ciddî ve hakikî karar ne olabilirdi? Bu vaziyet karşısında bir tek karar vardı. O da millî egemenliğe dayanan, kayıtsız ve şartsız bağımsız yeni bir Türk Devleti tesis etmek! İşte, daha İstanbul‟dan çıkmadan evvel düşündüğümüz ve Samsun‟da Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya başladığımız karar, bu karar olmuştur.

1927 (Nutuk I, s. 12)

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Dipnotlar:

1-) Kanal 3 Hilal Twitter adresinde bir televizyon kanalı program videosu;

https://twitter.com/Kanal3Hilal/status/841206944639664128

2-) Kanal 3 Hilal Twitter adresinde bir televizyon kanalı program videosu;

https://twitter.com/Kanal3Hilal/status/841208247734419456

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Hasan Kemal Durgut

Biz Atatürkçülerin Bir Türlü Başaramadığı!

“BEN’ den ‘BİZ’ Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış!” Başkatil, Başevetçi Amerika İle Allah İle Aldatan, Bölücü ve Diğer Emperyalist Evetçi Katillerin(Kandırılmış, masum ‘Evetçi’ kardeşlerim hariçtir. Biatçılığı bırakıp, sorgulamaz, doğruyu bulmaz ise dahildir);

Kutsal Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan, Millet, Devlet, Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)