LANETLİ-BÖLÜCÜ-AMERİKANCI YENİ ANAYASA-BAŞKANLIK-(5)

Hasan Kemal Durgut / Kocatepe Adam

AKAPE-RTE İle HDPKK-APO İlişkisi ve EVET/HAYIR

Yüce Türk Milletim;

“Lanetli-Bölücü-Amerikancı Yeni Anayasa-Başkanlık! Rejim Değişikliğine;

Vatan-Bayrak-Millet-Şehit-Gazi Nedir? Bilip, Asla Satın Alınamayan-Dürüst-Namuslu-Vatansever Yüce Türk Milletimizin Hemfikir Olduğu Gibi Ben De;

‘#HAYIR’ diyor ve referanduma kadar var gücümle vatani-mücadele vereceğime ant içiyorum!..”

Çünkü:

Tarihimizi Doğru İncelediğimizde Bugünkü Şartlar Aynı “ÇANAKKALE ve KURTULUŞ” Gibi Vatanımızın Bizlere En Çok Muhtaç Olduğu “Yokoluş ya da Varoluş” Mücadelelerinin Verildiği Şartlarla Aynıdır!

Ve Bugünlerde Vatanı Kaderine Terk Etmek Namussuzluk-Şerefsizlik-Vatansızlık-Bayraksızlık-Milletsizlik-Allahsızlıktır!..

Kutsal Vatanımızı “Parçalanma ve Yokoluşa” Doğru Sürükleyen;

“Dinci-Gerici-Bölücü-Emperyalistler ve soysuz uşakları” Yüce Türk Milletimize “ #EVET” Dedirtebilmek İçin, En Çok Allah İle, Ardından Her Türlü Cebren/Hile/Suç/Hainlik İle Aldatmaya-Yıldırmaya Çalışmaktadırlar!..

Onlar Bunu Yaparken Bizler “Parçalanmamıza/Yokoluşumuza” Trene Bakar Gibi Bön Bön Bakacak mıyız???

Yoksa “#HAYIR” Diyecek, Zalimi/Haini Titreterek-İnleterek “K-Ü-K-R-E-Y-E-C-E-K” miyiz???

Belki nefes almayı unutabiliriz ama kutsal vatanımız “TÜRKİYE CUMHURİYETİ’ nin ve dünyanın tarihinde ilk defa” tanık olduğu “100 Bine yaklaşan sayıda kahraman şehit ve gazimizin-beşikteki bebeğimizin katili, bölücü-terörist “HDPKK-APO” ile anlaşan-uzlaşan-masaya oturup “çözüm-açılım-saçılım” sürecini başlatan bir “AKAPE-RTE” olduğunu ilelebet unutmayacağız!..

En Çok Allah İle, Ardından Her Türlü Cebren/Hile/Suç/Hainlik İle Yapılan Kandırmalar:

AKAPE-RTE-HDPKK-APO İlişkisi ve EVET/HAYIR:

Yüce Türk Milletim; konumuz kutsal/vatani ve de derindir!..

Şimdi 17 Yıl Geriye Birlikte 2000 Yılına Gidiyoruz:

“(…)Şehit Serhat Gençer ve babası Mehmet Gençer’in dramı, Sadece onların dramı değil, Türkiye’yi PKK karşısında “geriletme devrinin” özeti aslında.

Başbakan Erdoğan’ın hakkında dava açtığı o baba Mehmet Gençer bir vakitler Çankaya Köşkü’nde ağırlanmış, daha o zamandan bugünleri anlatmıştı, bilir misiniz?

Yıl 2000; İktidarda merhum Ecevit, Bahçeli, Mesut Yılmaz, Çankaya’da da Demirel oturuyor. Teröristbaşı yakalanmış, lâkin iktidar ortakları AB-ABD baskısıyla idam dosyasını Meclis’e sevketmiyor.

Sadece şehit aileleri değil, tüm millet öfkeli. Devlet Övünç Madalyalarını iade etmeyi, Sıhhiye’de “Şehitlere saygı mitingi” yapmayı düşünüyorlar.

Merhum Ecevit ve Bahçeli, şehit ailelerini basına kapalı kabul edip, ikna etmeye çalışır.

İki gün sonra da 18 Ocak günü Cumhurbaşkanı Demirel... Demirel’in 40 gazeteci önünde yaptığı kabulde o vakitler Kırıkkale Şehit Aileleri Derneği Başkanı olan Mehmet Gençer de var. Aralarında kelimesi kelimesine şu konuşma geçiyor:

Gençer- Siz şimdi diyorsunuz ki ‘Devletin yüksek menfaatleri. Gereği yapılacaktır. Sabredin’.

Demirel- Öyle diyorum.

Gençer- Biz devletimize güvenmemiş olsaydık çocukları göndermezdik.

Demirel- Yapamazsın onu. Oraya girme hiç, oraya girme. Çanakkale'ye giden 250 bin kişinin de anası babası vardı. Vatan için görev var dendiği zaman -benden başlayarak- kimsenin iradesine bırakılmamış o. O vatandaş olmanın Anayasal şartı. Göndermezdik olur mu?

Gençer- Efendim tamamlamadım.

Demirel- Tamamla tamamla. Cümlenin başı iyi değil. Sonunun nasıl geleceğini ben biliyorum.

Gençer- Biz çocuklarımızı devletimize güvendiğimiz için gönderdik. Ama şimdi siz diyorsunuz ki biraz sabredin. Sabrın sonunda da Apo asılmayacak.

Demirel- Dur bakalım canım. Sabrın sonu olur mu? Bir sabredin.

Gençer- İdamlar yasalardan kaldırılacak ve Apo asılmayacak.

Demirel- Dur bakalım kardeşim. Bir dakika yani, eğer her şey oldu-bitti anlamına söylüyorsanız -Meclis'e, devlete güvenimiz var diyorsunuz- o zaman bunların hepsini siliyorsunuz.

Gençer- Meclis'e gelsin.

Demirel- Gelecektir kardeşim.

Gençer- Ama iki sene sonra gelecek.

Demirel- Ne biliyorsunuz iki sene sonra geleceğini.

Gençer- Ülkeyi yönetenler bugün göndersinler.

Demirel- Onların da bir bildiği vardır canım, müsaade et yani. Meclis'e gelmeden hiç kimse birşey yapamaz.

Gençer- Üç liderin yasal olarak bekletmeye hakları var mıdır efendim?

Demirel- Parlamento ‘Hakkınız yoktur. Getirin buraya’ derse öyle hareket ederler. Biraz sisteme inanın, rahat olacaksınız.

Gençer- Biz kararlarımızı size arzettik. Dosyanın Meclis'e gelmesini bekliyoruz.

Demirel- Kararı uygulamak sizin bileceğiniz iş. Bana ‘baba’ diye geldiniz. Ben de size diyorum ki hiç endişe etmeyin. Şehitler milletin evlatlarıdır.

Gençer- İki sene sonra, sizin meşhur sözünüzle, ‘dün dündür bugün bugündür’ denirse ne yapacağız?

Demirel- O zaman, bugün ne yapacaksan o gün yaparsın. O gün yapacağınızı bugün yaparsanız yanlıştır. O gün yapacağını o gün yapın oldu mu? Acılarınız benim acımdır. Sizi incitecek bir şeyin yapılmasına kesinlikle ben taraf olmam. Benim size tavsiyem biraz sabırdır.

Sonra mı?

Görüşme planlanandan kısa sürer. Çıkışta gazeteciler Gençer’in etrafını sarıp, Cumhurbaşkanına nasıl böyle sert çıktığını sorar. “O bizim cumhurbaşkanımız geldik, derdimizi anlattık çok demokratik ve seviyeli bir görüşme oldu” der.

3 gün sonra Gençer’in Derneği basılır, tüm evraklarına el konur, “hiçbir usulsüzlük bulunamadığından” evraklar iade edilir.

5’inci gün polis telefonla arayıp, evrakları kontrol için yine ister. Götürür, “İki gün önce bakıp, normal dediniz. Şimdi niye yeniden istiyorsunuz?” diye de sorar. “Emir yukarıdan Mehmet Bey” derler.

Sonrasında Mehmet Bey uyduruk suçlamalarla açılan pek çok davayla cebelleşir. Kanal 7’de Ahmet Hakan’la yaptığı bir programda “devlet aleyhine suç işlediği” iddiasıyla bir dava daha açılır. Dosya Ankara DGM’ye gönderilir, terörist başının yargılandığı mahkemede yargılanır. Neyse ki, hepsinden beraat eder.

Dava açma sırası Başbakan Erdoğan’da. Bakalım ne olacak? Şehit babası Gençer bu dava açılmadan yaklaşık 2 yıl önce şunu söylüyordu:

“Çok suçluydum. Biz kim oluyorduk ki Apo’nun dosyası TBMM’ye insin istiyorduk. O günden bu güne ne değişti? Ben haklı çıktım. Bizlere bugün ne diyorlar; ‘Hadi canım dün dündür bugün bugündür’ diyorlar. Bugün ağlanacak durumdayız. PKK’lılar baş tacı ediliyor. TBMM’de temsil ediliyor. Türk Milleti’ne kafa tutuyorlar. O TBMM’de onlara kafa tutacak bir tane bile şehit ailesi yok.”

15 Yılda Millete Hep “Sabır”, PKK’ya Hep “Açılım” Düştü!..

An itibarıyla durum; PKK’yı resmen muhatap alacak yasa Meclis’ten çıktı...

Apo İmralı’dan Gönderdiği Mesajla;

“Müzakere Çerçeve Yasasına destek, öneri ve katkı sunarak, gerçekleşmesini sağlayan bütün parti, kurum ve şahsiyetlere”

teşekkürlerini iletirken, Hükümet ve Meclis’e,

“Gerekli komisyonları ve izleme kurulunu ivedilikle oluşturma”

görevlerini tebliğ etti.

Bu arada İmralı’dan “Başkomutanlığa” da soyundu;

Erdoğan’ın bir türlü “terörist” diyemediği IŞİD’in Suriye’deki Kürtlere yönelik eylemlerini “hunharca” bulduğunu belirtip;

“Halkına, gençlere ve kurumlarına ulusal onurlarını korumak için seferberlik emri” verdi.

Biraz daha sabır!..

Sabrın sonu selâmet mi felâket mi hep birlikte görmemize çok az kaldı...

Yılmaz Özdil Ne Yazdı:

Özdil bugünkü köşesinde PKK tarafından 1994’te şehit edilen Deniz piyade astsubayı Serhat Gencer'in hikayesini yazdı.

Erdoğan Gencer'in mektubunu okumuş ve ağlamıştı.

Özdil'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"(...) Gel zaman git zaman.

2012...

PKK’yla masaya oturulduğu ayyuka çıkınca, Tayyip Erdoğan vatan-bayrak edebiyatına sarıldı, Meclis’teki AKP grup toplantısında, ağlamaklı ses tonuyla şehit astsubay Serhat’ın mektubunu okudu.

“Bakınız, size şu olayı aktarmak istiyorum, çok enteresan. Serhat Gencer, astsubay çavuş, Şırnak’ta görev yapıyor, bir akşam bir arkadaşına mektup uzatıyor, ben diyor, dedemi çok severdim, bugün rüyamda gördüm, beni yanına çağırıyor, eğer ben şehit olursam bu mektubu aileme gönderin diyor. Aynı gece bir askerine de şunu söylüyor, bugün Miraç Kandili, sen sivilken imamdın, hadi beraber namaz kılıp Yasin okuyalım diyor, Serhat o gece şehit düşüyor.”

Tam burada, kameralar milletvekillerine dönüyor, başta Bülent Arınç, AKP milletvekilleri hıçkıra hıçkıra ağlıyor, grup salonunun balkonunu dolduran kalabalık “Türkiye seninle gurur duyuyor” diye tezahürat yapıyor, Tayyip Erdoğan onlara el sallıyor, mektubu okumaya devam ediyor...

“Bu mektup, ancak ben öldükten sonra elinize geçecektir, beni asla unutmayın, hep kalbinizin köşesinde saklayın, şunu unutmayın, Allah’ın verdiği canı Allah’tan başkası alamaz, size söylemek istediğim bir şey var, ben Burcu’yu çok seviyorum, bu sevgimi de mezara götürüyorum, ben burada öldümse Allah yolunda, vatan, namus, millet yolunda öldüm, gülün, asla ağlamayın, eğer ağlarsanız ben yattığım yerde rahat edemem, dedeme de hepinizin selamını söylerim, yazacak başka bir şey bulamıyorum, oğlunuz Serhat.”

Alkış tufanı koptu... Gözler ağlamaktan şişmişti. Tayyip Erdoğan lafı evirdi çevirdi, CHP’ye MHP’ye getirdi, CHP’yle MHP yuhalandı. Ertesi gün, yandaş medyada komple manşetti, televizyonlarda defalarca, saatlerce gösterildi.

Ve, 2014...

Şehit Serhat’ın babası, başbakana hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verildi!

Evet... Apo’nun dışarı çıkarılması için pazarlıkların yapıldığı, Apo’ya özel kanunların çıkarıldığı şu günlerde, şehit Serhat’ın babasını içeri tıkmak istiyorlar.

Seneler Evvel, İmralı’da Apo’nun Suratına “Bunu Bize Niye Yaptınız” Diye Soran Şehit Babası Mehmet Gencer, Şimdi Ne Diyor Biliyor Musunuz???

“1994’te şehit düşen Serhat’ın babasıyım, 2008’de Bingöl’de şehit düşen Üsteğmen Serkan Gencer’in amcasıyım, hem oğlunu hem yeğenini şehit vermiş biri olarak, Şivan Perver’le kucaklaşan başbakanı tenkit ettim. Hepsi buydu. Hakaret etmediğim halde, hakaret etti diye dava açan başbakan, 77 milyonun cumhurbaşkanı olacağım diyor, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyor. Yaptıklarına bakıyoruz. Bunu bize niye yapıyorlar?”(1)

Ve Daha Bitmedi Yüce Türk Milletim Devam Ediyoruz:

Başbakan Erdoğan’ın 16 Kasım 2013 tarihinde Diyarbakır’da “ Şivan Perver” ile yaptığı kucaklaşmanın ardından basın açıklaması yapan eski Şehit Aileleri Federasyonu Başkanı Mehmet Gencer, Başbakan'ın kendisini mahkemeye verdiğini söyledi. Oğlunu ve yeğenini şehit verdiğini ifade eden Gencer, "Kesinlikle Başbakan'a hakaret etmedim. Bu susturma, sindirme ve ses kesme davasıdır." dedi.

Kendisinin Şehit Babası Olduğunu Açıklayan Gencer;

“1994 yılında Miraç gecesinde şehit düşen Astsubay Serhat Gencer’in babası ve 2008 yılında Bingöl'ün Genç ilçesinde şehit düşen Üsteğmen Serkan Gençer'in amcasıyım.

Bir aileden 2 şehit vermiş bir insan olarak, elbetteki Şivan Perwer ile kucaklaşan Başbakan’ı eleştirmem, tenkit etmem ve acılarımı söylemem gerekiyordu. Basın toplantısıyla ilettim. Ama hakaret kabul edilerek dava açıldı. Çok üzgünüm ve keskinlikle hakaret etmedim." ifadelerini kullandı.

‘Bu İfadeler Nasıl Hakaret Kabul Edilir Şaşırıyorum’

Mehmet Gencer Kendisine Dava Açılmasının Nedenini De Şöyle Açıklıyor:

“Açılan Davadaki Tarafıma Yapılan Suçlamalar Şöyledir;

*PKK’ya Gücü Yetmeyen Sayın Başbakan PKK’nın Koruyucusu Ve Hamisi Olanlarla Sen Kucaklaş Onların Seviyesine Sen İn. Bölücüleri Baş Tacı Yapan Sayın Başbakan Demişim.

*Türklüğü Ayaklar Altına Alan Sayın Başbakan Ayaklarını Kaldır Ayaklar Altına Aldığın Türk Benim, Ben Türküm Ya Sen Kimsin Demişim.

*Sen Müslüman Değil Misin, Sen Nasıl Müslümansın, Sakın Müslüman’ım Deme Ne Kadar Müslüman Olduğunu Biliyoruz, Müslüman Dediğiniz Sayın Başbakanı İyi Tanıyın Demişim.

*Sahte Müslümanlara Ve Yalancı Başbakana Oy Vermeyin Demişim.

*Vatan Haini Ve Türklük Düşmanı “ Şivan Perver” İle Kucaklaşan, 1980 Yılında Bingöl'de Öldürülen Zeki Yıldız İsimli PKK Teröristine Yakılan Ağıta Ağlayan, Bu Güne Kadar Hiç Bir Şehidimize Ağlamayan, İstanbul'da 2009’da Otobüste Yakılarak Öldürülen Kızımıza Ağlamayan Ve Rabia’ya Ağlayarak İçimizdeki Yangına Benzin Dökenlere Ne Demem Gerekiyordu Aferin Mi Demeliydim.

Yukarıdaki suçlandığım sözlerimi yazdım. Bu ifadeler nasıl hakaret kabul edilebilir şaşırıyorum."

Müvekkili Mehmet Gencer ’e Başbakan'a hakaret ettiği için Kırıkkale Birinci Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açıldığını belirten Avukat Yavuz Kuzucu da "Hakaretten dolayı kamu davası açıldı. Duruşma yapıldı. Gencer’de savunmasını yaptı. Duruşma 8 Temmuz 2014 tarihine ertelendi. Ben inanıyorum ki, suçlamalardan dolayı bağımsız yargı Gencer’i berat edecek." diye konuştu. (2)

Bitti mi? Hayır! Biter mi Hiç? Devam Yüce Türk Milletim:

Diyarbakır'da 16 Kasım 2013 tarihinde “ Şivan Perver” ile kucaklaşmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılan ve tutuksuz yargılanan Şehit Aileleri Federasyonu eski Başkanı Mehmet Gencer, bugün eşi Nebahat Gencer ile birlikte Başbakan Erdoğan'a kına gönderdi.

Mehmet Gencer, Diyarbakır'da 16 Kasım 2013 tarihinde Kürt şarkıcı “ Şivan Perver” ile kucaklaşmasının ardından yaptığı açıklamada Başbakan Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında kamu davası açılmıştı. Tutuksuz yargılanan Gençer, geçen salı günü Kırıkkale 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşması çıkışında, Başbakan Erdoğan'a kına göndereceğini söylemişti.

Bugün Elinde Bir Kilo Kına, Eşi Nebahat Gencer İle Birlikte Kırıkkale Postanesi'ne Gelen Mehmet Gencer, Önce Basın Açıklaması Yaptı. Elindeki Poşette Bulunan Kınayı Gösteren Gencer, Şunları Söyledi:

"Sayın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev adresine buradan kına gönderiyorum. Kına göndermemin ana nedenlerinden biri;

*TBMM'den çıkan çözüm süreci ile ilgili son yasadır.

*Bu yasa ile Hükümet'in TC Devleti'ni terör örgütü PKK ile muhatap etmişlerdir.

*Terör örgütü PKK'nın şu ana kadar yaptıkları ortadadır. Bugün söyledikleri de ortadadır.

*Terör örgütü bu zamana kadar hiçbir zaman silah bırakmamıştır. Bizlere göre bırakmayacaktır.

*Bu yasa çıktığı gün Cemil Bayık, Kandil'de açıklamada bulunmuştur.

'Biz bağımsızlığımızı kazanana kadar hiçbir zaman kesinlikle silah bırakmayacağız' demiştir.

Sayın Başbakana kına gönderiyorum. Çünkü, kına bizde adettir. Askere gidene yakılır. Damatla geline yakılır. Sevinçli olduğumuz günlerde kına yakarız. Askere giden gençlere kına yakarız. Ben düşünüyorum ki Sayın Recep Tayyip Erdoğan yapmış olduğu bu başarılı çalışmalarından dolayı sevinçlidir, onun için gönderiyorum. Bayram kınası benden olsun, sevincine ortak olalım istedim."

'Demirtaş'a Sesini Çıkarmıyor'

Şehit Babası Gencer;"Selahattin Demirtaş Senin;

*B Planın Apo'ya Yalvarmaktır,

*C Planın Tekrar Apo'ya Yalvarmaktır'

diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin Başbakanı ile dalga geçerek hakaret etmektedir.

Tayyip bey cevap dahi veremeyerek hakareti kabullenmektedir. Demirtaş'a dava açamayan Tayyip bey, şehit babalarına hakaret etmediği halde davalar açmaktadır.

PKK teroristleri, askeri kışladan içeri girerek bu ülkenin, bu milletin ve bu ordunun namusu olan Türk bayrağını indirerek ayaklar altına atmaktadır. Asker, 'Açılıma zarar gelecek' korkusuyla havaya ateş etmektedir. Tayyip beyin açılımı sayesinde Türk bayrağı ayaklar altına alınmıştır" dedi.

'Biz Eğilmeyiz'

Allah'tan başka kimseden korkmadıklarını söyleyen Gencer;

"Allah'tan Başka Hiç Kimsenin Önünde Eğilmeyiz. Doğru Bildiğimizi Her Zaman Doğru Olarak Söyleriz. Eğer İnsanlar Korkarak Yaşıyorsa, İnandıklarını Söylemiyorsa, Asla Hür Değildir. Ve Yaşamıyor Demektir" dedi.

Gencer açıklamasının sonunda, "Ben bu kınayı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ev adresine gönderiyorum. Başbakanlık makamına değil. Ben bu kınayı Mekke'den getirdim. Geçen sene hacca gittiğimde. Ola ki yanlış değerlendirmeler olabilir, hiç kimse yanlış değerlendirmesin. Recep Tayyip Erdoğan şu ana kadar kendisine göre çok başarılı hizmetler yapmıştır ve seviniyordur herhalde. Bizde adettir, kına yakmak askere gidene yakılır.

Sayın;

‘ Erdoğan'ın oğlu da çürük raporu alarak askere gitmemiştir ’ kına yakamamıştır, üzülüyorum, yazıktır. Gönderiyorum, orada ailesi ile birlikte sevincini paylaşsın, kınasını yaksın. Bu kınayı ev adresine gönderiyorum" dedi.

Mehmet Gencer, ardından postaneye girerek, kınayı Başbakan Erdoğan'ın ev adresine gönderdi. (3)

Devam Yüce Türk Milletim Devam:

“HDPKK-APO” İle “AKAPE-RTE” Anlaştı-Uzlaştı-Masaya Oturdu-Çözüm-Açılım-Saçılım Sürecini Başlattı Derken Şöyle:

“(…)

HEP’in Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan ÖZDEP’in;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan DEP’in;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan HADEP’in;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan DEHAP’ın;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılma davası açılması üzerine feshedilip açılan DTP’nin;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan BDP’nin;

Yerine açılan “ HDPKK-APO” ile…

Milli Nizam Partisi’nin anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan Milli Selamet Partisi’nin;

Darbede kapatılması üzerine açılan Refah Partisi’nin;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan Fazilet Partisi’nin;

Anayasaya aykırı olduğu için kapatılması üzerine açılan Saadet Partisi’ne geçmek yerine, Fazilet Partisi’nden ayrılarak açılan ve hakkında anayasaya aykırı olduğu için kapatılma davası açılan ve anayasaya aykırı olduğu tescil edilen;

“AKAPE-RTE”

Mutabakata vardılar!..

Anayasaya Göre…

Biri Bölücü.

Öbürü Dinci(Allah İle Aldatan)

Hangi hususta mutabakata vardılar?

Anayasanın değiştirilmesi hususunda!

Taraflardan birinin başında;

“Terör Örgütü Kurmak Ve Vatana İhanet”

suçundan idam cezası almış biri var…

Taraflardan öbürünün başında;

“Halkı Irk, Din, Dil Farkı Gözeterek, Kin Ve Düşmanlığa Tahrik Etmek”

Suçundan mahkum olmuş biri var!..

Hangi Hususta Mutabakata Vardılar???(…)(1)

Devam Yüce Türk Milletim Bu Son:

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI HALUK KOÇ,

AKP İLE PKK'NIN YAPTIĞI GÖRÜŞMELERİ ANLATTI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, bugün saat 13.30'da AKP ile PKK'nın Oslo'da yaptığı görüşmelere ilişkin belgeleri açıkladı. Koç'un açıklamasını hiçbir TV kanalı canlı olarak yayınlamadı.

İşte Koç'un İmzalandığını Öne Sürdüğü Mutabakat Metni:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Oslo sürecinde AKP ile PKK arasında imzalandığı öne sürülen mutabakat metnini açıkladı. Koç’un ’AKP- PKK mutabakat metni’ olduğunu iddia ettiği belgede, görüşmelerin nasıl devam edeceği ve tarafların anlaşma sağladığı konular maddeler halinde sıralanıyor.

Metin, üç paragraflık giriş ve 9 maddeden oluşurken, taraflar arasında arabuluculuk yapan ’Hakem Devlet Temsilcileri’ tarafından taraflar adına imza altına alındığı ve aslının Hakem Devlet arşivinde saklandığı kaydedildi.

Söz konusu metinde taraflar arasında uzlaşmaya varılan hususlar şöyle sıralandı:

-Yaşanan çatışmalı sürecin Türkiye’de şiddet, can ve mal kaybına neden olduğu gerçeğinden ve kalıcı barış, güvenlik, uzlaşı ihtiyacından hareketle taraflar Oslo toplantıları sürecinin devamı konusunda hem fikirdirler.

-Taraflar, demokrasi, insan hakları ve evrensel hukuk ilkeleri temelinde Kürt sorununun çözümünde diyalog ve müzakere yolunun esas alınması konusunda görüş birliğine ulaşmış ve bir an evvel müzakerelere başlamanın gerekliliğine inanmaktadırlar.

-Oslo sürecinin başlangıcından bugüne dek yürütülen çalışmalar ve atılan olumlu adımlar, Kürt sorununun siyaset zemininde ve kamuoyu nezdinde tartışılabilir hale gelmesine ciddi katkı sağlamıştır.

Mutabakata Varılan 9 Madde:

Metinde tarafların 9 madde üzerinde mutabakata vardığı belirtilerek, bu maddeler şöyle sıralandı;

-Taraflar, süregelen Oslo ve İmralı süreci bağlamında, Kürt sorununun çözümü konusundaki kararlılıklarını koruduklarını bir kez daha belirtmişlerdir.

-Taraflar, bu güne kadar Oslo ve İmralı süreçlerinde vurgulanan Kürt sorununun kalıcı çözümüne yönelik temasların sürdürülmesi ve yürütülecek çalışmaların Anayasal ve yasal çerçevede sonuçlandırılmasının esas alınmasının gerekliliği konusunda varılan mutabakatları teyit ederler.

-Taraflar, 10 Mayıs 2011 de İmralı’da yapılan görüşmede Sayın Öcalan tarafından sunulan, ’Türkiye’de Temel Toplumsal Sorunların Demokratik Çözüm İlkeleri Taslağı’, ’Türkiye’de Devlet ve Toplum İlişkilerinde Adil Barış İlkeleri Taslağı’ ve ’Kürt Sorununun Demokratik Çözüm ve Adil Barışı İçin Eylem Planı Öneri Taslağı’ adı altındaki taslaklar konusunda, en geç Haziranın ilk haftasına kadar görüş ve önerilerini sunarlar. Kürt tarafı, sözü edilen taslakları memnuniyetle karşılar, prensip ve ilkesel olarak kabul eder.

-Taraflar, aynı süre içinde yukarıda adı geçen taslaklarda zikredilen Anayasa Konseyi, Barış Konseyi, Hakikat ve Adalet Komisyonu için isim düzeyinde çalışma yaparlar ve netleştirdikleri isim önerilerini sunarlar.

-Türk tarafı, seçimlerden sonra en kısa zamanda örgütü temsilen iki kişinin sayın Öcalan’ı ziyaret etmesi, yukarıda adı geçen konsey ve komisyonlar kurulduktan sonra, birer alt komisyonlarının da sayın Öcalan’la ilişkilendirilmesini taahhüt eder.

-Kürt halkının siyasi ve legal temsilcileri, basın yayın organları ve çalışanlarına yönelik uygulanan baskı, tutuklama ve çalışmalarını engelleme vb. yönelimlere son verilmesi ve KCK adı altında gerçekleşen siyasi operasyonlarda tutuklananların serbest bırakılması, sürecin yumuşatılması ve çözüm yönünde ilerlemesi için önemli bir adım olacaktır. Bu çerçevede Türk tarafı ilk adım olarak Newroz ve sonrasında tutuklanan Kürt siyasetçileri bırakmayı taahhüt eder.

-Taraflar, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmesi ve ortamın normalleşmesi için, en üst düzeyde kamuoyuna açık çağrı yapacaklardır.

-Kürt sorununun nihai çözümünün, ancak çatışmasızlık zemininde gerçekleşebileceğinden hareketle tüm askeri, siyasi ve diplomatik operasyonların ve eylemlerin durdurulması ve uygun tedbirlerin karşılıklı geliştirilmesi esastır. Bu çerçevede taraflar, 15 Haziran 2011’e kadar her türlü operasyon ve askeri eylemlerini durdururlar.

-Taraflar, müzakereleri derinleştirmek ve gündemdeki konuları tartışmak üzere hazırlıklarını yaparak 2011 Haziran ayının ikinci yarısında bir araya gelmeyi kararlaştırmışlardır."

İşte Haluk Koç'un hiçbir televizyonda yayınlanmayan sözleri:

“Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a geçen hafta Çarşamba günü MYK toplantısı sonrasında beş soru sormuştum;

O günden bugüne 7 gün geçti Başbakan’ın sonunda uçakta birden zihni açıldı. Olayları biraz hatırlamaya başladı. Şimdiye kadar; izlediği yöntem Duymadım, Görmedim, Konuşmadım idi

Acaba niye?

Demek ki, işlerine gelmeyen, sıkıntıları olan, karın ağrıları olan bir konuyu gündeme getirdik,

Şimdi geçen hafta sorduğumuz soruları bir defa daha hatırlatıyorum:

1- Oslo tezgahları öncesinde ve sırasında görevlendirdiğin devlet yetkilileri İmralı’dan Kandil’e kaç mektup götürmüşlerdir? Bu mektupların içeriğinden Abdullah Öcalan’ın ve Kandil’in planlarından ne derecede haberdarsınız, ne önlem aldınız? Kuryelik görevini devlet görevlisi olarak kimler yerine getirmiştir?

2- İngiltere’nin koordinatörlüğünde gizli kapaklı yürütülmesini sağladığınız Oslo görüşmelerinde özel temsilciniz hakan Fidan kendi sözlerinden aynen aktarıyorum “Öcalan’ın ülkeye ve bölgeye yönelik vizyonu Başbakanla yüzde 90-95 örtüşüyor “ bunu masada söylüyor. Bu sözlere Sayın Başbakan açıklık getirmek zorundadır. Terörün başı Abdullah Öcalan ile hem ülke bazında hem bölgesel bazda yüzde 90-95 uyuştuğunuz noktalar, mutabık kaldığınız noktalar nelerdir? Öcalan ile fikren hangi noktalarda kucaklaşıyorsunuz?

3- Terörle mücadele edilir, siyasetle müzakere edilir sözü Başbakan’a ait… Tüm bu gelişmelerde eli kanlı terör örgütü PKK’yı siyasi kurum gibi muhatap aldığınızı fark etmediniz mi? PKK’nın MİT ve Devleti oyalayıp örgütün 4. stratejik mücahadele hamlesini hayata geçirmesine nasıl gözünüzü karartarak, kapatarak vicdanınızı kitleyerek yardımcı oldunuz?

4- Bu sürelerin sonunda PKK’nın kendi çözümlerini dayatacak ve koşullar olgunlaştığında tek taraflı olarak bunları fiilen hayata geçirmesini kolaylaştırmış olmadınız mı? Bu sürecin alt yapısını siz bu şekilde oluşturmuş olmuyor musunuz?

5- Koordinatör devlet İngiltere’nin imzaladığı bilinen Oslo müzakereleri sonrasındaki protokolleri ve mutabakat metinlerini ekleriyle beraber açıklama cesaretiniz var mı, yok mu?

Başbakan; gazetecilerin konuyu sorması üzerine bazı şeyleri itiraf etmek zorunda kalmış!

-Bunları soran namert, bunlar 3-5 koyunu güdemez “ demiş…

Şimdi milletin önünde CHP adına konuşuyorum;

Sözü evirip çevirmiyorum. Herkesin bu arada Başbakanın da anlayabileceği şekilde açık seçik net konuşuyorum.

Yine sinirlenmeden, hakaret etmeden, efelenmeden cevap istiyorum;

- Öncelikle bir defa bizler hayatımız boyunca namert olmadık. Namertlerin oyuncağı da olmadık, sofrasında da oturmadık.

- Dünde, bugünde Hiçbir CHP Genel Başkanı BOP Eşbaşkanı olmadı.

- Burada koyundan da keçiden de bahsetmiyoruz. Senide sorumluluk içinde ciddiyete çağırıyoruz.

- Şehit sayısı 4 ayda 116’ya ulaştı… Millet kan ağlıyor, Türkiye kan gölü. Sabr-ı Cemil zamanı, Hz. Eyüp Sabrı gösterme zamanı çoktan geçti Sayın Başbakan.

- Bugünlere gelişimizde son 10 yıldaki siyasi sorumluluğunuzu sorguluyoruz. Sorular soruyoruz.

- Size; Ağırbaşlı, vakur olunda MOLLA desinler sözünü hatırlatarak devam ediyorum.

Başbakan uçakta gazetecilere ne itiraf ediyor? “Benim gönderdiğim istihbarat teşkilatının başındaki müsteşarımın veya yardımcısının altında imzası var mı yok mu? “diyor. Ben de kendisine şunu soruyorum;

Senin PKK ile yaptığın mutabakat protokolünü hakem devlet iki taraf adına imzalayıp muhafazasına aldım mı almadı mı?

Bu mutabakat metni burada. AKP – PKK mutabakat metnini sizlere veriyorum.

Gelelim en önemli soruya;

- MİT müsteşarı Hakan Fidan ana dilde eğitimle ilgili PKK’ya “NASIL OLSA ORASI ÖZERK BÖLGE OLACAK. ÖĞRETMEN TAYİNİ DAHİL, EĞİTİM HİZMETLERİ BELEDİYELERE VALİLERE DEVREDİLECEK” diye söz verdi mi?

Bu cümleler Oslo tutanaklarında aynen yer almıştır. Bu sözün arkasında siz var mısınız? Siz yoksanız basına yaptığınız son açıklamada “Benim bilgim olmadan böyle bir şeyi bu adam yapacak, ben onu orada tutacağım ;Öyle şey olur mu ya..?” dediniz. Şimdi bu sözlerden sonra Hakan Fidan’ı neden korumaya alıp, neden özel yasa çıkarttığınızı çok iyi anlıyoruz. Bu işin tepesinde sorumluluğun sizde olduğunu ve yargı sürecinin size uzanacağını çok iyi görüyorsunuz.

PKK- AKP işbirliğinin milletimizin önüne tüm çıplaklığı ile koyacağız. Sahte milliyetçilerden bu millet çok çekti.

Başbakan Panikte.

Biz görevimizi yapıyoruz.

Yurttaşlarımıza sesleniyorum.

Tarih önünde bir ibret tablosu sunuyorum.

Perdenin önünde;

Bağıran, çağıran aşağılayan sorumluluklarını yerine getirmeyen bir insan manzarası;

Her kurumu azarlayan,

Tehdit eden, gerektiğinde söven,

Milleti kamplara bölen,

Kabaran öfke seline karşı riya dolu sahte milliyetçi söylemle milletin gazını alan bir Başbakan fotoğrafı.

Perdenin arkasında;

Anayasa suçu işleyerek,

ABD’nin oyun kuruculuğunda üstlendiği terör örgütüyle müzakere ve mutabakat arayan teslimiyetçi ve tavizci bir Başbakan kimliği.

Sen hangi Tayyip Bey’sin Sayın Başbakan?

Federasyon ve özerkliğe uzanan mutabakatları Oslo’da İngiltere’ye yetki verdiğin görevlilere teslim ettiren Başbakan mı?

Yoksa perdenin önünde bu milleti oyalayan Sabr-ı Cemil dileyen, bizi biz yapan tüm değerlerimizi sorumsuzca tartışmaya açan, ortak yakın tarihimizden sıkıştıkça sürekli husumet çıkartan, bu milleti kandıran Başbakan mı?

Bu iki kimlikli Başbakan’ın maskesini mutlaka indirmek zorundayız.

Başbakan neden panikte, anlamak kolay. Çünkü, yaşadıklarımızdan birinci derecede sorumlu.

Açık bir anayasa suçu işlenmiştir. Telaşı, hiddeti, saptırması bu yüzden.

Özetle Başbakan sağlıklı, dengeli, sorumlu güven oluşturan bir yönetici olma konumunu kaybetmiştir. Bu yönetim tarzı ile kaybeden Türkiye, Türk milleti ve gelecek umutlarımızdır.

Bundan sonra Başbakan’a sağduyu, uzlaşma diyalog gibi kavramlarla yaklaşmak mümkün gözükmemektedir.

Takdir Yüce Milletindir." (5)

VE BEN SORUYORUM ŞİMDİ;

“HDPKK-APO”

EVET mi DİYOR??? YOKSA HAYIR mı DİYOR???

Elbette “EVET” Diyor!.. Eveeet!..

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ATATÜRK Köşem-1)

(☆-Vatani-Karanlığı Parçalayan, Türk-Atatürk-Cumhuriyet Çınarlarımız:-☆)

Suçlu; geçmişimiz ve bugünümüzle hepimiziz, vatanımızdan yanık kokusu yarım asır önce gelmeye başladı, gidip gereğini yapmadık bugün ateş bacayı sardı!.. Artık ayağa kalkıp o yangını söndürüp kökünü kurutmadan oturmayacağız! Bu nasıl olacak;

Akıl-bilim-eğitim-kitap ile, Atatürkçe bir Türkiye ile, şimdi okumaya/okutmaya başlayalım!..

Cengiz Özakıncı-Türkiye’nin Siyasi İntiharı Yeni-Osmanlı Tuzağı

* 1808-1918 arası Osmanlı’yı çökerten politikalar 1938’den günümüze aynen uygulanıyor mu?

* Abdülmecid niçin “Senin İçin Öldük Avrupa!” yazılı madalyalar bastırıp dağıtıyordu?

* Osmanlı 1856 yılında o dönemin Avrupa Birliği demek olan Europeen Concert’e tam üye olduktan sonra nasıl adım adım çöküşe sürüklendi?

* Avrupa Devletler Birliği’ne üye olmak uğruna Garter Haçlı Şövalyeleri Tarikatı’na üye edilen Osmanlı padişahları kimlerdi?

* İslam’ın koruyucusu ilan edilen Alman İmparatoru II. Wilhelm, Müslüman ve Hacı mıydı?

* Mustafa Kemal’e sandıklarla altın rüşvet teklif eden yabancılar kimlerdi?

* Alman Malı Cihat Fetvası’nı imzalayan Said-i Nursi ne zaman Almanya’ya kaçtı?

Bunlar ve daha fazlası bu kitapta…

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ATATÜRK Köşem-2)

(☆-NUH’un BOZKURT’u ‘’Vatan-Bayrak-Millet’’ Öğütlüyor:-☆)

Söz şimdi ATATÜRK’ün:

ATATÜRK, 01.12.1921, TBMM Konuşması:

"Meclisi Fesh Yetkisini Kime Verirseniz Verin, Kötüye Kullanacaktır."

(Osmanlı Anayasası’nı kökünden yıkarak yerine koyduğumuz bu-C.Ö.) Anayasamız’ın 1.Komutunda;

“Egemenlik sınırsız koşulsuz ulusundur!” denilmiştir. Demek ki ulus, egemenliğini kullanırken (Halife-Padişah, vb. ile-C.Ö.) sınırlanmış, koşullanmış değildir. Geçmişte, Osmanlı Anayasası’nda “Hukuku Esasiye” denilen ve yalnızca Padişah-Halife’nin kullanabildiği tüm yetkeler, şimdi (1921’de artık-C.Ö.) Türkiye Büyük Millet Meclisi’ nin elindedir!

Yalnızca bir tek yetke dışında:

“Meclisi Kapatma Yetkesi!..”

Çünkü:

Böyle bir yetkeyi istediğinize verin, kötüye kullanacaktır. Padişahlar, işte kendilerine verilen bu “Meclisi Kapatma Yetkesi” ne dayanarak, meclisleri aşağılayıp kovmuşlardır. Bu yüzden bizim (Osmanlı Anayasası’nı kökünden yıkarak yerine koyduğumuz 1921-C.Ö.) Anayasamız’da , “Meclisi Kapatma Yetkesi” hiçbir biçimde hiç kimseye verilmemiştir! (Alkışlar). Kimileri, kurumumuzun ne idüğü belirsiz, yeryüzünde bilinen egemenlik biçimlerinden hiç birine benzemez olduğunu söylemektedir. Oysa, kuruluşumuz, tüm ulusumuzca, bütün dünyaca tanınmıştır! (6)

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Dipnotlar:

1-) odatv.com.tr - Müyesser Yıldız-11.07.2014-13:50

2-) odatv.com.tr - 06.06.2014-19:03

3-) odatv.com.tr - 14.07.2014-14:33

4-) Yılmaz Özdil-sozcu.com.tr-04 Mart 2015

İlave ettiklerim;

AKP=“AKAPE-RTE”

HDP=“HDPKK-APO”

5-) odatv.com.tr - 18.09.2012-14:38

6-) Cengiz Özakıncı

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Hasan Kemal Durgut

Bizim Yapamadığımız! “Ben’den Biz Olmak! Birlik Beraberliğini Başarmış” Başkatil Amerika İle Allah İle Aldatan-Bölücü ve Diğer Emperyalist Katillerin, Vatanımızda Oluşturdukları Kanseri ve Bu Kanserin Son Evresinde Olduğunu Fark Eden;

KURTARICIMIZ, Vatan-Millet-Devlet-Cumhuriyet KURUCUMUZ (☆-ATATÜRK-☆)’ün Askeri, Yüce TÜRK Milleti’nin bir ferdi;

(☆-Usta Tarihçi Yazar Çırağı/Kocatepe Adam-☆)