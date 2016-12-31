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Lavabo Gideri Açma Firması

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Lavabo Gideri Açma Firması
Lavabo gideri açma işlemleri profesyonel ekipler tarafından yapılması gereken işlemlerin belki de en başında geliyor.

Lavabolar ortak kullanım alanlarında en çok kullandığımız yerlerin başında gelir. Bu sebeple bu noktalarda oluşan tıkanıklık sonucu sular geri gelerek pis kokular yayarak sizleri rahatsız eder. Ya da daha da kötüsü olarak aniden tıkalı bölgenin patlaması evinizin sular altında kalmasına yol açar. Bu da evlerdeki tüm eşyaları kullanılmaz hale getirebilir. Hem maddi olarak zarara uğrar hem de psikolojik olarak zor duruma düşebilirsiniz. Gelişen teknoloji yardımı ile birlikte bu tür sorunlara anında müdahale etmek artık elinizde. Özel robot cihazlar ile hizmet veren kurumsal firmalar lavabo gideri açma konusunda modern yöntemler ile sorunlarınıza yaklaşır. Bu da evinizde kırıp dökmeden gider açma işlemlerinizi yapmanıza olanak tanır. 

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Lavabo hatlarında tıkanıklıklar genellikle bizlerin yanlış kullanımı yüzünden oluşur. Özellikle atılan yağlı atıklar kireçli atıklar ile katı cisimler lavabo gider hatlarında birikerek tıkanıklara yol açar. Bu da suların geri gelmesi ile anlaşılabilir bir durumdur. Bu tür bir problem sezdiğiniz zaman hemen bizleri arayabilir yanınıza kadar çağırmanız yeterli olacaktır. Amatör yöntemlerin dışında farklı bir anlayış ile hizmet veren kurumsal firmamız sizlerin evine herhangi bir zarar vermeden işlemleri bitirmenize yardımcı olacaktır. Bundan önce yapılan çalışmalar lavaboların kırılması borularınızın baştan sökülüp takılması ile sonuçlanırken maddi olarak büyük bir zarar uğruyordunuz.

Günlerce evinizde süren çalışmalarda sizleri ve ailenizi psikolojik olarak yıpratıyordu. Ama artık gün içerisinde hatta saatler içerisinde lavabo gider açma işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Özel olarak tasarlanmış robotik cihazlar ile sorunlarınız kısa sürede etrafa zarar vermeden yapılır. Her türlü ortamdan net bir şekilde görüntüler alabilme yetisine sahip kameralar ile en derin noktalardan net bir şekilde görüntüler uzmanlarımızın ekranlarına yansıtılır. İşin uzmanı olan ve yeterli tecrübeye sahip firma çalışanlarımız doğru yöntemler ile işlemleri hızlandırır. Daha sonra robot tıkanıklık açma cihazlarımız ile tıkalı bölgeye basınç uygulanır. Bu basınç karşısında tamamıyla açılan tıkalı bölge su basınçları gönderilerek temizlenir. Bu sayede tıkalı gider açma işlemleriniz bitirilir.

Tufan tesisata ulaşmak için: http://www.tufantesisat.com.tr/istanbul-lavabo-tikanikligi-acma/

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