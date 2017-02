‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İKSV Galaları’nda bu ay, ABD ve dünya vizyonundan da önce, en yeni X-Men filmi Logan: Wolverine gösterilecek.

28 Şubat Salı günü saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’da sinemaseverlerle buluşacak olan Logan: Wolverine, Marvel Entertainment’ın X-Men serisinden çıkardığı 10. film.

X-Men evreninin en karizmatik karakteri, “yalnız kurt” Wolverine’in başkahramanı olduğu üçüncü ve son film olan Logan: Wolverine, dünya prömiyerini 17 Şubat’ta Berlin Film Festivali’nde yapacak. Yönetmenliğini James Mangold’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda başta Hugh Jackman olmak üzere Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yer alıyor. Hugh Jackman Logan: Wolverine’de 17 yıldır canlandırdığı Logan/Wolverine karakterine son kez bürünüyor.

Senaryosunu Michael Green, Scott Frank, James Mangold’un yazdığı, Marvel Comics’in yayımladığı 8 bölümlük “Wolverine: Old Man Logan” çizgi dizisinden esinlenen Logan: Wolverine, Days of Future Past / Geçmiş Günler Gelecek’ten beş yıl sonra, 2029’da geçiyor. Dünyadaki mutant nüfusu gitgide azalmış, X-Men dağılmıştır. İyileşme gücünü kaybetmeye başlayan Logan, bir yandan iyice yaşlanan Profesör X’e bakmakta bir yandan da şoförlük yaparak geçinmeye çalışmaktadır. Bir gün Laura adında bir kızı arabayla Meksika sınırına götürmesi istenir. Güçlü ve kötücül bir şirketin peşine düştüğü Laura’nın Logan’la bağları ortaya çıktıkça ikilinin kaçışı da gitgide zorlaşacaktır.

Logan: Wolverine’in yönetmeni James Mangold, Girl, Interrupted / Aklım Karıştı, Kate & Leopold, Identity Kimlik, Walk the Line / Sınırları Aşmak, 3:10 to Yuma / 3.10 Treni, Knight and Day / Gece ve Gündüz filmleriyle tanınıyor. Mangold, 2013 tarihli The Wolverine’in de yönetmeniydi.

A.B.D.’de ve dünyada gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda izleyeceğimiz Logan: Wolverine, Türkiye’de 3 Mart’ta vizyona girecek.