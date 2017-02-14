  • BIST 88.082
  • Altın 144,379
  • Dolar 3,6621
  • Euro 3,8732
  • Ankara -5 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 2 °C

‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA

»
‘LOGAN: WOLVERINE’ TÜRKİYE PRÖMİYERİ İKSV GALALARI’NDA
İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın düzenlediği İKSV Galaları’nda bu ay, ABD ve dünya vizyonundan da önce, en yeni X-Men filmi Logan: Wolverine gösterilecek.

28 Şubat Salı günü saat 21.30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı’da sinemaseverlerle buluşacak olan Logan: Wolverine, Marvel Entertainment’ın X-Men serisinden çıkardığı 10. film.

X-Men evreninin en karizmatik karakteri, “yalnız kurt” Wolverine’in başkahramanı olduğu üçüncü ve son film olan Logan: Wolverine, dünya prömiyerini 17 Şubat’ta Berlin Film Festivali’nde yapacak. Yönetmenliğini James Mangold’un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda başta Hugh Jackman olmak üzere Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook, Stephen Merchant ve Dafne Keen yer alıyor. Hugh Jackman Logan: Wolverine’de 17 yıldır canlandırdığı Logan/Wolverine karakterine son kez bürünüyor. 

Senaryosunu Michael Green, Scott Frank, James Mangold’un yazdığı, Marvel Comics’in yayımladığı 8 bölümlük “Wolverine: Old Man Logan” çizgi dizisinden esinlenen Logan: Wolverine, Days of Future Past / Geçmiş Günler Gelecek’ten beş yıl sonra, 2029’da geçiyor. Dünyadaki mutant nüfusu gitgide azalmış, X-Men dağılmıştır. İyileşme gücünü kaybetmeye başlayan Logan, bir yandan iyice yaşlanan Profesör X’e bakmakta bir yandan da şoförlük yaparak geçinmeye çalışmaktadır. Bir gün Laura adında bir kızı arabayla Meksika sınırına götürmesi istenir. Güçlü ve kötücül bir şirketin peşine düştüğü Laura’nın Logan’la bağları ortaya çıktıkça ikilinin kaçışı da gitgide zorlaşacaktır.

Logan: Wolverine’in yönetmeni James Mangold, Girl, Interrupted / Aklım Karıştı, Kate & Leopold, Identity Kimlik, Walk the Line / Sınırları Aşmak, 3:10 to Yuma / 3.10 Treni, Knight and Day / Gece ve Gündüz filmleriyle tanınıyor. Mangold, 2013 tarihli The Wolverine’in de yönetmeniydi.

A.B.D.’de ve dünyada gösterime girmeden önce İKSV Galaları’nda izleyeceğimiz Logan: Wolverine, Türkiye’de 3 Mart’ta vizyona girecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • ADOB’DAN FANTASTİK ÇOCUK OYUNU10 Şubat 2017 Cuma 11:58
  • ANKARA DEVLET OPERA VE BALESİ’NDEN “FRİDA”08 Şubat 2017 Çarşamba 13:03
  • İSTANBUL FİLM FESTİVALİ HEYECANI YAKLAŞIYOR, BERLİN’İN EN İYİLERİ FESTİVALDE07 Şubat 2017 Salı 12:05
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'ndan Ustalara Vefa Konseri07 Şubat 2017 Salı 11:56
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENT ORKESTRASI, TÜRK MÜZİĞİNİN USTA SANATÇILARI BARIŞ MANÇO VE CEM KARACA ANISINA KONSER VERECEK04 Şubat 2017 Cumartesi 12:42
  • BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, SIHHIYE KÖPRÜSÜ ALTINDAKİ OSMANLI CAMİİ'NİN DIŞ CEPHESİNİ YENİLEYİP, AYDINLATMASINI YAPTI04 Şubat 2017 Cumartesi 12:38
  • Çankaya Belediyesi Eşli Danslar Spor Kulübü (ÇABED) dansçıları eve kupa ve madalyalarla döndü04 Şubat 2017 Cumartesi 12:35
  • Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, "Ustalarla Yeşilçam Söyleşileri" etkinliğine ev sahipliği yapıyor03 Şubat 2017 Cuma 11:43
  • ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKENT TİYATROLARI, ŞUBAT AYINDA 7 OYUN SAHNELEYECEK03 Şubat 2017 Cuma 11:30
  • Yenimahalle Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi’nde ki "Temelin Türküsü" konseri büyük ilgi gördü03 Şubat 2017 Cuma 11:20
    • FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    • Ece Seçkin - Adeyyo
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim