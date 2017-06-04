Tuğba Zengin

Kimi zaman düşünür, farkına varırız sağlığımızın; tutan elimizin, gören gözümüzün. Fakat içinde bulunduğumuz diğer zamanlarda sürekli ,anlık hissettiğimiz o huzuru ve iç rahatlığını bulamayız çünkü gündelik sorunlar tüm algımızı yönetir. Evet, gündelik sorunlar bize sağlığımızın kıymetini çoğu kez unutturur. Ancak; ciddi sağlık problemleri yaşayan biri; hastane odasında, hasta yatağında tüm gündelik sorunların aksine sağlık durumunu aklından çıkaramaz. Sadece küçük anlarda sağlık problemlerini unutup gündelik kaygıları anımsar bizim aksimize.

Düşünün ki; tüm hayatı, gecesi, gündüzü bir hastalık olmuş çocuklardan yalnızca %40’ı iyileşebiliyor. Her yıl lösemi ye yakalanan çocukların %60’ı kaybediliyor. Hem de, elde olan sebeplerle. Sonra bir sivil toplum kuruluşu; çocukların tedavi sürecinde ki her aşamaya bir bir el atıyor; tedavinin yanında hijyene büyük önem veriyor. 3-4 yılı bulan tedavi sürecinde çocuğun yanında ailesini, ailesinin yanında çocuğun eğitimini de düşünüyor. Sonsuz moral ve motivasyon desteği sağlıyor; sevgisini, saygısını, emeğini hiç ama hiç eksik etmiyor. Minik bedenler için yüreklerini ortaya koyan insanlar, %40 olan bu oranı %92’ye çıkarmayı başarıyor.

Lösev;

1998 yılında kurulan vakıf; şimdi Türkiye’nin 4 bir yanından Lösemili Çocuklar ve aileleri, personelleri, gönüllüleri ve bağışçıları ile birbirine sımsıkı sarılmış kocaman bir aile.Bu aile Ramazan ayında özel bir çaba içine giriyor. Türkiye genelinde yaklaşık 11000 lösemili çocuk ve ailesine “Koli Koli Mutluluk” dağıtıyor. Ne var bu kolilerde? Kuru gıda, Taze et ve bayramlık kıyafetler. Aileler için hazırlanan koliler cumartesi günleri Lösemili Çocuklar Köyünde; tedavisi bitmiş gençler, gönüllüler ve personel tarafından büyük bir keyifle hazırlanıyor. İyi dilekler, sıcacık gülümsemelerle koliler kapatılıp iyilikler tırı ile yola çıkıyor.

Yılmadan çalışmış, amacına daha da yaklaşmış, sağlam adımlarla ilerleyen böyle bir kuruluşun 19 yıldır varlığını sürdürebilmesi, birlik duygusunu benimsemiş duyarlı insanların hala var olduğunu görmek ve bilmek, bu ülkeyi hatta dünyayı sizce de daha yaşanılabilir kılmıyor mu ?

İyi ki varsın Lösev.

RAMAZAN AYINDA BAĞIŞLARINIZ, LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR İÇİN NEFES OLSUN, GÜLÜŞ OLSUN, YAŞAM OLSUN.

Lösev; Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı.

Yazı için yardımcı olacağını düşündüğüm notlar; OZİŞİME

Lösev’e kaydı olan ailelerin hepsi asgari ücretten daha düşük gelire sahip olan aileler. Bu ailelere 5 yıldızlı otellerde Lösevtarafından Tüm Türkiye’de iftar yemekleri düzenleniyor. Böylelikle aynı şehirde aynı kaderi paylaşan aile ve çocukların tanışması birbirlerine destek olması sağlanmaya çalışılıyor. Kendilerini iyi ve mutlu hissetmeleri için, onlara moral ve motivasyon desteği iletebilmek için bu ay da Lösev iftar yemeği organizasyonları da düzenliyor.

Lösev’den önce Lösemi’nin tedavi oranı %40’larda idi. Şimdi %92 ve %100 başarı hedefleniyor.

Bir Lösev Kuruluşu olan Lösante Çocuk ve Yetişkin Hastanesi, Çocuk ve Yetişkin kanser hastalarına ücretsiz tedavi imkanı sunuyor. Fakat henüz yataklarının tamamının ruhsatı yok. 400 yatak kapasiteli ancak sadece 75 tanesinin ruhsatı bulunuyor diğer yataklar için bir an önce ruhsatın verilmesi talep ediliyor tüm Lösev’i tanıyan anlayan ve gönül veren insanlar tarafından.

Ramazan ayı boyunca Ankara Gölbaşı’nda ki Lösemili Çocuklar köyünde her cumartesi koli etkinlikleri düzenleniyor. Tedavisi biten ve iyileşen gençler, personel, gönüllüler hep birlikte Lösemili Çocuklar ve aileleri için kolileri, iyilikler tırı ile yola çıkması için hazır hale getiriyor.

Ramazan dönemi için Koli bağışı ya da ramazan bağışı yapmak isteyen aileler, Lösev’i arayarak bilgi alabilirsiniz.

Hastanelere İftariyelik paketleri – iftar kumanyaları iletiliyor. (Sosyal Hizmetler birimi)

Bayram yaklaştıkça çocuklar için özel bayramlıklar hazırlanıyor ve ailelere iletiliyor.

Kurumsal İletişimler biriminin çalışmaları ile, Ailelerin evlerinin eksikleri (mobilya, beyaz eşya gibi..) giderilmeye çalışılıyor.