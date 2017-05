LÖSEV – Kent – LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde Cazın genç ustası Karsu DÖNMEZ’in muhteşem bir konser düzenledi

”Lösemi ve Kanserle Savaşta Sen de Gönüllü Ol” temalı 16. Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası etkinlikleri kapsamında LÖSEV gönüllüleri, bağışçıları ve hastalar hep birlikte seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

1998 yılında Ankara’da Dr. Üstün Ezer ’in önderliğinde lösemili ailelerle kurulan LÖSEV, ilk günlerde otuz-otuz beş çocuğa sosyal ve psikolojik destek sağlıyordu, o günden beri Vakıftan destek alan hasta sayısı ise 21.000 in üzerinde.



Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası‘bizim niye bir haftamız yok, Üstün amca’ sorusuyla LÖSEV’dehayat buldu. Lösemili çocuklar ve ailelerinin sorunlarına çözümler bulabilmek ve farkındalık yaratmak adına başlatılan bu hafta tıpkı LÖSEV gibi kabına sığamadı ve dünyaya açıldı. Bu yıl 16.sı hayata geçirilen haftanın açılış konseri tuğla bağışlarıyla hayata geçirilen LÖSEV – Kent – LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesinde Cazın genç ustası Karsu DÖNMEZ’in muhteşem konseri ve LÖSEV koleji öğrencilerinin de sanatçıya eşlik etmesiyle 25 Mayıs akşamı gerçekleşti. Sanatçı gecede hiçbir ücret almadan LÖSEV gönüllüsü olarak yer aldı ve muhteşem bir performans sergiledi.

Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası Tüm dünyada 93 ülkede 183 kuruluş tarafından tanınıyor ve 7 kıtada, binlerce lösemili çocuk, gönüllü ve profesyoneller ile hayata geçiriliyor. 16 yılda Çin'den Amerika'ya, Kosta Rika'dan Fas'a kadar onlarca farklı ülkeden yüzlerce lösemili çocuğu Türkiye'de ağırladı, ülkemizde binlerce lösemili çocukla buluşturdu.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya ÜNVER; “Uluslararası Lösemili Çocuklar Haftası lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin sorunlarına çözümler bulabilmek ve farkındalık yaratmak adına ‘bizim niye bir haftamız yok, Üstün amca’ sorusuyla önce ülkemizde başladı sonra dünyaya açıldı. Ayrı dilleri konuşan ancak aynı hastalığı ve çaresizlikleri yaşamış, aynı savaşı kazanmış çocuklar ile anneleri bir araya gelerek seslerini tüm dünyaya duyuruyorlar” dedi.

LÖSEV’in kurulduğu günden bu yana en büyük amacının her yıl artış gösteren kanser vakalarının önüne geçmek, çocuk ve yetişkinleri lösemi ve kansere karşı korumak, toplum için farkındalık yaratmak olduğunu belirten ÜNVER:“Lösemi ve Kanser hiç istemediğimiz kadar hayatımızın içinde, her yerde karşılaştığımız ancak yaşantımızdan söküp atamadığımız sevimsiz bir illet. Lösemi ve Kanserle Savaşta Sen de Gönüllü ol! -ki bu sevimsiz illetten kurtulabilmemiz mümkün olsun. İnanıyoruz ki Lösemi ve Kanseri Farkındalıkla yeneceğiz. Çünkü bu farkındalık her birimiz birer kanser adayı olsak da alacağımız basit önlemlerle kendimizi koruyabileceğimizi gösterecek.Gönüllü olmak için www.losev.org.tr den başvurabilirsiniz.” Dedi.

Uzun yıllar LÖSEV’e desteklerini esirgemeyen bağışçılara ödüllerin deverildiği gece sürprizlerle devam etti. Her LÖSEV organizasyonunda olduğu gibi lösemili çocuklar ve aileleri ile kanser hastası yetişkinlergeceye yoğun ilgi gösterdi.