LÖSEV’E KAYITLI AİLELERİN ÇİFTE BAYRAM SEVİNCİ

Açelya Aşkın / Editör

Maddi güçlükler içindeki binlerce lösemili ve kanserli çocuğa ücretsiz tedavi, eğitim, psikososyal destek vermek ve yaşadıkları büyük zorluklara karşı kalıcı çözümler getirebilmek amacıyla çalışmalarını sürdüren LÖSEV, Kurban Bayramı ’nda da vakfa kayıtlı 23 binin üzerindeki ailenin yüzlerini güldürdü. En büyük dilekleri yavrularının sağlıklarına kavuşması olan LÖSEV ailelerine yapılan yardımlar, ailelere rahat bir nefes alma fırsatı yarattı ve çifte bayram yaşattı.

Kurban etleri sofralara ulaştı

LÖSEV vekaleten kurban bağışı kampanyası kapsamında kesilen kurban etlerinin dağıtımına bayramın birinci günü itibariyle başlandı. Gerek ev ziyaretleri gerekse kesimlerin gerçekleştiği noktalardan yapılan dağıtımlarla ailelere ulaştırılan kırmızı et yardımları sadece bayramda değil yılın 12 ayı boyunca devam edecek.

1000 aileye 1000’er lira bayram desteği

LÖSEV ’e kayıtlı ailelerinin %90’dan fazlasını asgari ücret ve altında gelire sahip aileler oluşturuyor. Lösemi ve kanserle mücadele sürecinde hiç hesapta olmayan giderlerle karşılaşan, çevrelerine borçlanan ve en temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlanan ailelerinin bayramı mutlulukla karşılamaları için “LÖSEV Acil Yardım Paketi” hayata geçirildi. Vakfa yapılan maddi bayram bağışları bayram öncesinde ailelere ulaştırıldı. Kurban Bayramı öncesinde tedavisi süren ve ekonomik yoksunluk içinde olduğu vakıf tarafından belirlenen 1000 ailenin banka hesaplarına 1000’er lira tutarında bayram yardımı yatırıldı.

LÖSEV’in bayramda ziyaret ettiği Alan ailesinin oğulları 6 yaşındaki Ahmet Mete Alan beyin tümörü nedeniyle vakfın hastanesi LÖSANTE ’de tamamen ücretsiz olarak tedavi görüyor. Bu ay LÖSEV Koleji’nde eğitim-öğretim hayatına başlayacak olan Ahmet Mete’nin annesi Ülker Alan, oğlunun tedavi sürecinin her aşamasında LÖSEV ’in yanlarında olduğunu belirterek; “Oğlumuzun tedavisi nedeniyle işinden sık sık izin almak zorunda kalan eşim işsiz kaldı. 3 çocuklu bir aileyiz ve şu anda hiçbir gelirimiz yok. Bayramı nasıl geçireceğimizi düşünürken LÖSEV’in 1000 liralık bayram yardımı hesabımıza ulaştı. Bayram ziyaretine geldiklerinde de et, bayramlık kıyafet ve oyuncak getirdiler. Hem maddi hem manevi destekleriyle her zaman yanımızdalar. Ahmet Mete, kemoterapi tedavisine devam ederken, LÖSEV Koleji sayesinde okulundan da geri kalmayacak. Kurban Bayramı ’nda maddi bayram bağışlarını ve vekaleten kurban bağışlarını LÖSEV’e yapan tüm yardımseverlere çok teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde bizim gibi binlerce aile bayramı büyük bir umut ve mutlulukla karşıladı” dedi.

Çocuklar bayramı yeni kıyafet ve oyuncaklarla karşıladı

Yardımseverlerin vakfa yaptığı vekaleten kurban ve bayram bağışları ile birlikte çocukların bayramlık kıyafetleri ve oyuncakları ihtiyaç sahibi ailere ulaştırıldı. Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi aileye gönderilen bayramlık kıyafet ve oyuncuklar da çocukların bayram sevincini ikiye katladı.