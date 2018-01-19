LÜTFEN! TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN

Bir önceki engellilere verilen HEYET RAPORU ile bir yazı kaleme almış idik. Bu yazının ana konusu Sağlık Bakanlığının verilen ENGELLİ raporların daha kolay olması için yaptığı son yeniliği anlatıyordu. Bizde karınca kararınca bu işlemin zor, hemde çok zor olduğunu olması gerekenin ise daha farklı olması konusuna değinmiştik.
Bugünkü yazımızda ise ENGELLİLERE verilen KANUNİ HAKLARININ neler olduğuna maddeler halinde bakacağız. Zira engelli görünümünde ENGELSİZLERİN neden bu raporu almak için hollywood artist ve aktrislerine taş çıkartacak roller yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız.
Devletin özellikle Sağlık Bakanlı'ğındaki müfettişlerinin ve en önemlisi de öncelikli olarak mahalle muhtarlarının ve mahalle sakinlerinin bu konuda oldukca hassas olup rapor alan ENGELSİZ SAHTEKARLARI gerekli adli makamlara şikayet ve İHBARLARI YAPMALIDIRLAR.
Zira o aldıkları her paranın kuruşunda
TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKI VAR. Lakin bu
RUHEN,
ZİHNEN,
ENGELLİ ANARŞİSTLERİN
ne helal, ne haram, nede kul hakkı ile uzaktan yakından alakaları yok.
Onun için diyoruz ki
CENNET UCUZ DEĞİL,
CEHENNEM DAHİ LÜZUMSUZ DEĞİL.
Şimdi gelin engelli kardeşlerimiz için devletin vermiş olduğu o imkanları gözden geçirelim mi?
Buyurun o halde.
ENGELLİLER İÇİN SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL YARDIMLAR.
Engelli kişilere maddi olarak sağlanan olanakları genel olarak 3 başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre;
A) Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması:
B) Muhtaç Aylığı Bağlanması
C) Evde Bakım Ücreti Verilmesi: Evde Bakım Maaşı
Ölen Anne ve Babalarının SGK Güvencesinden Yararlananlar İçin;
Engelliler İçin Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri
Gelir Vergisinde Sakatlık İndirimi
Araç Alımında ÖTV Muafiyeti
Özel Araç ve Gereçlerde KDV Muafiyeti
Motorlu Taşıtlarda MTV Muafiyeti
Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti
İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti
Engelli Kimlik Kartı Hakkı
Belediye Engelli İndirimleri
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Engelli İndirimi
Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi
Müze ve Ören Yerlerine Girişte Engelli İndirimi
Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişte Engelli İndirimi
Engelliler İçin Özel Şirketler Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar
Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi
THY Engelli İndirimi
Telekomünikasyon Engelli İndirimleri
Türk Telekom Engelli İndirimi (Sosyal Tarife)
İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri
Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar
Devlet Personel Başkanlığı Engelli Memur Alımları
Özel Sektör Engelli Personel Alımları
Özel Eğitim Hakkı
Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması
Görüldüğü üzere ruhunu
ŞEYTANA TESLİM EDEN KÖTÜ RUHLU ENGELSİZ ENGELLİLERİN neden bu HEYET RAPORUNU almaya çalıştıklarını anladınız mı?
Hesabını siz yapın. Bugün sizlerin de bildiği, tanıdığı gerçekten bir engeli olmadığı halde bu raporu alıp
EKMEK ELDEN SU MUSLUKTAN hayatını idame eden bir eli yağda, bir eli ENGELLİ RAPORUNDA olan ne ŞEYTANLAR VAR.
Lütfen bu ŞEYTANLARA
TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN!!!!
Selâm ve dua ile..
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