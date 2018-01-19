LÜTFEN! TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN

Bülent Ertekin

Bir önceki engellilere verilen HEYET RAPORU ile bir yazı kaleme almış idik. Bu yazının ana konusu Sağlık Bakanlığının verilen ENGELLİ raporların daha kolay olması için yaptığı son yeniliği anlatıyordu. Bizde karınca kararınca bu işlemin zor, hemde çok zor olduğunu olması gerekenin ise daha farklı olması konusuna değinmiştik.

Bugünkü yazımızda ise ENGELLİLERE verilen KANUNİ HAKLARININ neler olduğuna maddeler halinde bakacağız. Zira engelli görünümünde ENGELSİZLERİN neden bu raporu almak için hollywood artist ve aktrislerine taş çıkartacak roller yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız.

Devletin özellikle Sağlık Bakanlı'ğındaki müfettişlerinin ve en önemlisi de öncelikli olarak mahalle muhtarlarının ve mahalle sakinlerinin bu konuda oldukca hassas olup rapor alan ENGELSİZ SAHTEKARLARI gerekli adli makamlara şikayet ve İHBARLARI YAPMALIDIRLAR.

Zira o aldıkları her paranın kuruşunda

TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKI VAR. Lakin bu

RUHEN,

ZİHNEN,

ENGELLİ ANARŞİSTLERİN

ne helal, ne haram, nede kul hakkı ile uzaktan yakından alakaları yok.

Onun için diyoruz ki

CENNET UCUZ DEĞİL,

CEHENNEM DAHİ LÜZUMSUZ DEĞİL.

Şimdi gelin engelli kardeşlerimiz için devletin vermiş olduğu o imkanları gözden geçirelim mi?

Buyurun o halde.



ENGELLİLER İÇİN SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL YARDIMLAR.



Engelli kişilere maddi olarak sağlanan olanakları genel olarak 3 başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre;



A) Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması:



B) Muhtaç Aylığı Bağlanması



C) Evde Bakım Ücreti Verilmesi: Evde Bakım Maaşı



Ölen Anne ve Babalarının SGK Güvencesinden Yararlananlar İçin;



Engelliler İçin Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri



Gelir Vergisinde Sakatlık İndirimi



Araç Alımında ÖTV Muafiyeti



Özel Araç ve Gereçlerde KDV Muafiyeti



Motorlu Taşıtlarda MTV Muafiyeti



Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti



İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti



Engelli Kimlik Kartı Hakkı



Belediye Engelli İndirimleri



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Engelli İndirimi



Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi



Müze ve Ören Yerlerine Girişte Engelli İndirimi





Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişte Engelli İndirimi



Engelliler İçin Özel Şirketler Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar



Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi



THY Engelli İndirimi



Telekomünikasyon Engelli İndirimleri



Türk Telekom Engelli İndirimi (Sosyal Tarife)



İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri



Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar



Devlet Personel Başkanlığı Engelli Memur Alımları



Özel Sektör Engelli Personel Alımları



Özel Eğitim Hakkı



Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması



Görüldüğü üzere ruhunu

ŞEYTANA TESLİM EDEN KÖTÜ RUHLU ENGELSİZ ENGELLİLERİN neden bu HEYET RAPORUNU almaya çalıştıklarını anladınız mı?

Hesabını siz yapın. Bugün sizlerin de bildiği, tanıdığı gerçekten bir engeli olmadığı halde bu raporu alıp

EKMEK ELDEN SU MUSLUKTAN hayatını idame eden bir eli yağda, bir eli ENGELLİ RAPORUNDA olan ne ŞEYTANLAR VAR.

Lütfen bu ŞEYTANLARA



TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN!!!!

Selâm ve dua ile..