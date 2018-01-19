  • BIST 116.535
  • Altın 162,411
  • Dolar 3,7791
  • Euro 4,6395
  • Ankara 0 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 6 °C

LÜTFEN! TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN

» »
Bülent Ertekin

Bir önceki engellilere verilen HEYET RAPORU ile bir yazı kaleme almış idik. Bu yazının ana konusu Sağlık Bakanlığının verilen ENGELLİ raporların daha kolay olması için yaptığı son yeniliği anlatıyordu. Bizde karınca kararınca bu işlemin zor, hemde çok zor olduğunu olması gerekenin ise daha farklı olması konusuna değinmiştik.
Bugünkü yazımızda ise ENGELLİLERE verilen KANUNİ HAKLARININ neler  olduğuna maddeler halinde bakacağız. Zira engelli görünümünde ENGELSİZLERİN neden bu raporu almak için hollywood artist  ve aktrislerine taş çıkartacak roller yaptıklarını daha iyi anlayacaksınız.
Devletin özellikle Sağlık Bakanlı'ğındaki müfettişlerinin ve en önemlisi de öncelikli olarak mahalle muhtarlarının ve mahalle sakinlerinin bu konuda oldukca hassas olup rapor alan ENGELSİZ SAHTEKARLARI   gerekli adli makamlara şikayet ve İHBARLARI YAPMALIDIRLAR. 
Zira o aldıkları her paranın kuruşunda 
TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKI VAR. Lakin bu 
RUHEN,
ZİHNEN,
ENGELLİ ANARŞİSTLERİN 
ne helal, ne haram, nede kul hakkı ile uzaktan yakından alakaları yok.
Onun için diyoruz ki
CENNET UCUZ DEĞİL, 
CEHENNEM DAHİ LÜZUMSUZ DEĞİL.
Şimdi gelin engelli kardeşlerimiz için devletin vermiş olduğu o imkanları gözden geçirelim mi?
Buyurun o halde.

ENGELLİLER İÇİN SAĞLANAN MADDİ VE SOSYAL YARDIMLAR.

Engelli kişilere maddi olarak sağlanan olanakları genel olarak 3 başlık altında toplamak mümkündür. Buna göre;

A) Engelli Aylığı (2022 Aylığı) Bağlanması:

B) Muhtaç Aylığı Bağlanması

C) Evde Bakım Ücreti Verilmesi: Evde Bakım Maaşı 


Ölen Anne ve Babalarının SGK Güvencesinden Yararlananlar İçin;

Engelliler İçin Vergi İndirimleri ve Muafiyetleri

Gelir Vergisinde Sakatlık İndirimi

Araç Alımında ÖTV Muafiyeti

Özel Araç ve Gereçlerde KDV Muafiyeti

Motorlu Taşıtlarda MTV Muafiyeti

Konutlarda Emlak Vergisi Muafiyeti
 
İthal Edilen Araç ve Gereçlerde Gümrük Vergisi Muafiyeti

Engelli Kimlik Kartı Hakkı

Belediye Engelli İndirimleri

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelli Yardımları
 
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Engelli İndirimi

Devlet Tiyatroları Engelli İndirimi

Müze ve Ören Yerlerine Girişte Engelli İndirimi


Milli Parklar, Tabiatı Koruma Alanları Ve Tabiat Parklarına Girişte Engelli İndirimi

Engelliler İçin Özel Şirketler Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Şehirler Arası Otobüs Şirketlerinde Engelli İndirimi

THY Engelli İndirimi

Telekomünikasyon Engelli İndirimleri
 
Türk Telekom Engelli İndirimi (Sosyal Tarife)

İnternet Tarifeleri Engelli İndirimleri

Engellilerin İstihdamına Yönelik Haklar

 Devlet Personel Başkanlığı Engelli Memur Alımları

Özel Sektör Engelli Personel Alımları

Özel Eğitim Hakkı

Özel Eğitime Gereksinim Duyan Öğrencilerin Okullara Ücretsiz Taşınması

Görüldüğü üzere ruhunu 
ŞEYTANA TESLİM EDEN KÖTÜ RUHLU ENGELSİZ ENGELLİLERİN neden bu HEYET RAPORUNU almaya çalıştıklarını anladınız mı?
Hesabını siz yapın. Bugün sizlerin de bildiği, tanıdığı gerçekten bir engeli olmadığı halde bu raporu alıp 
EKMEK ELDEN SU MUSLUKTAN hayatını idame eden bir eli yağda, bir eli ENGELLİ RAPORUNDA olan ne ŞEYTANLAR VAR.
Lütfen bu ŞEYTANLARA 

TÜYÜ BİTMEDİK YETİMLERİN HAKKINI YEDİRMEYİN!!!!

Selâm ve dua ile..

Bu yazı toplam 84 defa okunmuştur.
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu yazıya henüz yorum eklenmemiştir.
Yazarın Diğer Yazıları
Yazarın Tüm Yazıları »
SON EKLENEN GALERİLER
    FOTO GALERİ
    • Benim küçük köpeğim
    • Prensesler, öncesi ve sonrası
    • Babalar ve Bebekleri
    VİDEO GALERİ
    • 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    • Ajda Pekkan feat. Volga Tamöz - Ayrılık Ateşi
    • Bengü - Sığamıyorum
    SON DAKİKA HABERLER
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Haberler Ankara | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0 545 221 98 97 | Faks : 0 850 303 80 36 | Haber Scripti: CM Bilişim