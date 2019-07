Game of Thrones yıldızının 'ikizi' reklamlarda rol almaya başladı

Rozi Khan Kimdir?

Tüm dünyada ilgiyle takip edilen Game of Thrones dizisinin popüler yıldızı Peter Dinklage’ın Pakistan da yaşayan Rozi Khan ile benzerliği uzun zamandır sosyal medyanın en çok paylaşılan haberleri arasında yeri almıştır. Pakistan’da yaşayan Rozi Khan, Game of Thrones dizisinin başarılı oyuncusu Peter Dinklage ile benzerliği nedeniyle önce ülkesinde sonra da tüm dünyada neredeyse Peter Dinklage kadar ünlü olmuştur. Gün içinde birçok kişiyle fotoğraf çektiren Rozi Khan aynı zmanda Pakistan’da çalıştığı yere sayısız turistin gelmesine ve satışlarının olağan üstü artış göstermesine neden olmaktadır.

25 yaşındaki Rozi Khan, Pakistan’ın Pencap Eyaletinde yaşamaktadır. Geçimini yerel bir işletmede garsonluk yaparak sağlayan Rozi Khan, Game of Thrones dizisinin bütün dünyada fırtınalar estirmesinin ardından kısa sürede keşfedilmiş ve sosyal medyada Peter Dinklage’ın ikizi etiketiyle paylaşılarak dünya çapında bir üne kavuşmuştur. Rozi Khan’a çalıştığı restoranda Peter Diklage diye seslenen kişilerden sonra Game of Thrones ile tanıştığını ve benzerliğini keşfettikten sonra diziyi izlemeye başladığını da belirtmiştir.

Rozi Khan ve Peter Dinglage arasındaki benzerlik gören herkesi şaşırtıyor. Birbirine benzerlikleri o kadar yakın ki her ikisinin boyu da 135 cm. Gün içinde fotoğraf isteklerine yetişemeyen Rozi Khan, tanınmaya başladıktan kısa süre sonra çalıştığı restoranda satışların patladığını da belirtmiştir. Game of Thrones dizisinin efsane karakteri Peter Dinglage ile benzerliğinden en büyük memnuniyeti ise Rozi Khan’ın patronu Malik Aslam Pervez duymaktadır. Müşterilerin sırf onun için restorana gelip uzun süre durduğunu, Rozi Khan’ın olmadığı günlerde ise satışların büyük ölçüde düştüğünü belirtmiştir.

Benzerliğinin keşfedilmesinin ardından yavaş yavaş reklam teklifleri almaya başlayan Rozi Khan, geçtiğimiz günlerde bir teslimat şirketinin reklamında rol alarak benzerliğini bir kez daha göstermiş oldu. Rozi Khan ile yapılan birçok röportajda Rozi Khan, dünyanın en efsanevi aktörlerinden biri olan Peter Dinglage ile tanışmak istediğini her seferinde belirtmiştir. Rozi Khan’ın oynadığı reklam filmi izleyicilerin yoğun ilgisiyle karşılaşmıştır. Özellikle sosyal medyada kısa sürede en çok izlenen videolar arasında yerini almayı başaran reklam filminin ardından, Rozi Khan’ın daha birçok farklı projede yer alması beklenmektedir. Rozi Khan daha önceden de defalarca Peter Dinglage ile tanışmak istediğini ve onun gibi başarılı bir aktör olmak istediğini belirtmiştir.

Pakistanlı Tyrion Lannister!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi dizisi olarak gösterilen Game of Thrones, neredeyse her hafta farklı bir olayla dünyanın gündeminde yer almaktadır. Game of Thrones dizisinin en önemli kahramanlarından biri olan Tyrion Lannister’ı canlandıran Peter Dinglage ile benzerliğiyle dikkat çeken Rozi Khan, dizinin yeniden gündeme gelmesinde etkili olan isimdir.

Game of Thrones dizisinin dünya çapında estirdiği rüzgar sayesinde, diziyi izleyen ve izlemeyen birçok kişi hemen hemen tüm karakterleri tanımaktadır. Özellikle Game of Thrones dizisinin büyük bir hit yakalamasında etkili olan isimlerinden Peter Dinglage, Tyrion Lannister karakteriyle izleyicileri büyülemiştir.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir fotoğrafın paylaşılmasının ardından Rozi Khan, Peter Dinglage ile benzerliği nedeniyle kısa sürede dünya gündeminde ilk sıralarda yerini almıştır. Dizinin hayranları tarafından keşfedildikten kısa bir süre sonra adeta dizinin bir oyuncu kadar meşhur olan Rozi Khan, Game of Thrones dizisinin Tyrion Lannister karakteri ile benzerliğiyle dikkat çekmektedir. Karaktere can veren Peter Dinglage ile tanışmak isteyen Rozi Khan, keşfedilmesinin ardından kısa süre sonra bir reklam filmde yer aldı bile.

Pakistan’ın Pencap Eyaletinde yaşayan Rozi Khan, Tyrion Lannister (Peter Dinglage) ile benzerliğiyle gündeme geldikten sonra hem gazetecilerin hem de dizinin hayranları tarafından ilgi odağı olmuştur. Dünyanın her yerinde bu benzerliği ile tanınmaya başlayan Rozi Khan, Peter Dinglage ile ilgili soru soran kişilere, onunla kardeş olduklarını söyleyerek aralarındaki benzerliği mizahi bir dille belirtmektedir.

Pakistan’da bir restoranda çalıştığı sırada keşfedilen Rozi Khan, ülkesinde büyük bir ilgiye maruz kalmaktadır. Pakistan’a sırf onu görmek için gelen birçok insan Rozi Khan ile fotoğraf çektirmekte ve çalıştığı restoran da onun elinden yemek yemektedir. Kısa sürede artan yoğun ilgi nedeniyle çalıştığı restoranın satışlarında patlama yaşandığını belirten Rozi Khan ileride filmlerde ve dizilerde rol almak istediğini belirtmiştir.

Pakistanlı Peter Dinglage İlk Reklam Filminde Oynadı!

Game of Thrones dizisinin başarı oyuncusu Peter Dinglae ile benzerliğiyle herkesi şaşırtan Rozi Khan, geçtiğimiz günlerde bu benzerliğinin ilk projesini gerçekleştirdi. Yemek teslimatı gerçekleştiren bir firmanın reklam filminde oynayan Rozi Khan, bu reklamın yayınlanmasından oldukça kısa bir süre içinde sosyal medyada en çok paylaşılan ve beğenilen videolar arasında yerini aldı.