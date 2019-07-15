Reynmen Ela Klibi Dünya Müzik Listesine Girdi

Reynmen Ela Videosu İle Sosyal Medyayı Salladı!

Son yılların en popüler sosyal medya fenomenlerinden biri olan Reynmen (Yusuf Aktaş) Türkiye ve dünya listeleri salladı. Reynmen’in son klibi Ela, youtube platformunda yayınlandığı ilk saniyeden itibaren 10 binlerce kişi tarafından izlenmiş ve daha 24 saat bile olmadan Ela klibi 18 milyon kişi tarafından tıklanmıştır. Yotube Türkiye ve dünya listelerini alt üst eden Yusuf Aktaş’ın videosuna birçok ünlü isimden tepki geldi. Yayınlandıktan kısa süre sonra milyonlarca kişi tarafından izlenen Ela klibi, bugün itibariyle 27 Milyondan fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Derdim Olsun şarkısı ile yaklaşık 6 ay önce Türk müzik piyasasını ve sosyal medyayı sallayan Reynmen, son videosu ile de büyük bir başarı elde etti. Ünlü sosyal medya fenomeninin videosunun kısa sürede bu kadar çok kişi tarafından izlenmesine ise bazı şarkıcılardan ve sanatçılardan tepki geldi. Birçok kişi Reynmen’in sahte tıklanmalar sayesinde bu kadar çok izlendiğini iddia etmektedir.

Yayınlandıktan saniyeler sonra 10 bine yakın kişinin izlediği ve ilk 24 saatte 18 Milyondan fazla kişi tarafından izlenen Reynmen’in yeni şarkısı Ela sayesinde, ilk defa bir Türk şarkıcı, dünya müzik listelerine girmeyi başarmış oldu. I şın Karaca, Aleyna Tilki ve İlyas Yalçıntaş gibi Türk müzik piyasasında yer alan birçok önemli isim Yusuf Aktaş’ın bu başarısının sahte olduğu, yapay tıklanmalar ile bu kadar izlendiğini bildirmişlerdir.

Reynmen’e Tepkiler Büyüyor!

Reynmen mahlaslı sosyal medya fenomeni ve Youtuber Yusuf Aktaş , Derdim Olsun şarkısından kısa bir süre sonra yayınladığı Ela isimli videoyla, dünya müzik listelerine giren ilk Türk isim olarak kayıtlara geçti. 12 Temmuz günü yotube’da yayınlanan video, saat 19.00’da yayınlandıktan sonra dakikalar içinde yüzbinlerce kişi tarafından izlenmiştir. Video yayınlandıktan sonra daha 24 saat bile olmadan milyonlarca kişi tarafından izlenen Ela şarkısı, dünya müzik listelerini sallamayı da başarmıştır.

Reynmen Ela Klibi Dünya Müzik Listesine Girdi

Kısa sürede videonun bu kadar çok kişi tarafından seyredilmesi hakkında birçok ünlü isimden tepki gelmeye de devam ediyor. Reynmen’e yöneltilen en büyük eleştiri ise bolt adı verilen sahte tıklanmalarla bu kadar çok izlediği yönündedir.