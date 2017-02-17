MAĞDUR ÇOCUKLARA UMRE "ÖDÜLÜ"

Necati Yılmaz / CHP Ankara Milletvekili

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan 22 çocuğun Muradiye Kültür Vakfı’nın katkılarıyla umre gezisine götürüldüğü iddialarını Başbakan Binali Yıldırım’a sorduk. Bu vakfın Nakşibendi tarikatıyla ilişkisi olup olmadığının açıklanmasını isteyip, “Devletin güvencesi altına verilmiş olan çocukların, vakıf aracılığıyla ‘ödüllendirilmesi’ndeki amaç nedir? 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ terör örgütünün ülkemize ne kadar zarar verdiği ve devlet kadrolarına ne biçimde sızdığı ortadayken, boşaltılan kadroların doldurulmasında özellikle eğitim-öğretim alanında başka tarikatler ile işbirliği yapılmakta mıdır?” sorularını yönelttik.

ÇOCUKLARI İL MÜDÜRÜ UĞURLADI

Verdiğimiz soru önergesinde, Çocuk Evleri’nde kalan 22 çocuğun başarıları gerekçe gösterilerek, Nakşibendi tarikatının Ankara kolu olduğu iddia edilen Muradiye Kültür Vakfı bütçesiyle umre gezisi için Suudi Arabistan’a götürüldüğüne yönelik haberlerin basında yer aldığını anımsattık. Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç’un, çocukları, “Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan Umre programı öğrencilere karne hediyesi olacaktır. Muradiye Kültür Vakfı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadeleriyle uğurladığını ifade edip, “İl Müdürü Erkoç’un bu görüşleri ile çocukların fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı vurgulanmıştır. Erkoç, 1 haftalık Umre ziyaretinden dönen çocukları havaalanında karşılayarak, fotoğraf da çektirmiştir” dedik.

GEZİYE KİM İZİN VERDİ?

Çocukların umre gezisine götürüldüğü iddialarının doğru olup olmadığının açıklanmasını istedik, “Doğru ise çocukların söz konusu geziye katılmasına hangi kişi ya da kurumlar tarafından, hangi gerekçe ve mevzuat uyarınca izin verilmiştir? Umre gezisine kaç çocuk katılmıştır? Bu çocukların kaçı kız, kaçı erkektir? Geziye katılacak çocuklar hangi kriterlere göre seçilmiştir?” diye sorduk.

Söz konusu geziye Muradiye Kültür Vakfı’nın katkı sağladığı iddialarını anımsatarak, “Bu iddialar doğru ise bu vakfın çocukları geziye götürmesine hangi gerekçe ve mevzuat uyarınca ve kimler tarafından izin verilmiştir? Muradiye Kültür Vakfı’nın çocuk evlerinde kalan çocukların umre programı için sağladığı katkı nedir? Maddi katkı söz konusu mudur? Söz konusu ise bunun mevzuattaki yeri nedir?” sorularını yönelttik.

ÇOCUKLARA BAKANLIK GÖREVLİLERİ EŞLİK ETTİ Mİ?

Bu evlerde kalan çocuklar için “karne hediyesi” olarak yalnızca umre ziyareti mi planlandığını sorup, önergemizde şu sorulara yer verdik:

“-Çocuklar için umre ziyareti dışında başka ziyaret ve etkinlikler düşünülmüş müdür?

-Söz konusu ziyaretin gidiş-dönüşü sırasında yaşanabilecek olası olumsuzluklardan kim ya da kimler sorumludur?Bu ziyarette öğrencilerin yanında bir Bakanlık görevlisi yer almış mıdır? Program içeriğini kim ya da kimler belirlemiş ve uygulamıştır?

-Muradiye Kültür Vakfı yöneticileri kimlerdir? Bu vakfın iddia edildiği gibi Nakşibendi tarikati ile ilişkisi olduğuna dair tarafınıza ulaşan bir bilgi mevcut mudur? Söz konusu vakıf en son ne zaman denetlenmiş ve sonuçları ne olmuştur?

-Söz konusu faaliyet basına yansıdıktan sonra hakkında soruşturma açılan kişi ya da kişiler var mıdır? Var ise önergenin yanıtlandığı tarih itibariyle hukuki durum hangi biçimdedir?

“BAŞKA TARİKATLERLE İŞBİRLİĞİ Mİ YAPILIYOR?”

-Devletin güvencesi altına verilmiş olan çocukların, vakıf aracılığıyla “ödüllendirilmesi”ndeki amaç nedir? Söz konusu faaliyetin benzer örnekleri var mıdır? Varsa nelerdir ve mevzuattaki yeri nedir? Devletin tarikatlar veya tarikat bağlantılı vakıflarla ortaklaşa ve işbirliği içinde yaptığı başka etkinlikler ve çalışmalar var mıdır? Varsa bunlar nelerdir?

-Çocukların devlet eliyle tarikat bağlantılı olduğu iddia edilen vakıflarla ilişkilendirilmesi ve bu vakıfların etkinliklerine dahil edilmesinin hukuki dayanağı nedir?

-15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ terör örgütünün ülkemize ne kadar zarar verdiği ve devlet kadrolarına ne biçimde sızdığı ortadayken, boşaltılan kadroların doldurulmasında özellikle eğitim-öğretim alanında başka tarikatler ile işbirliği yapılmakta mıdır? Böyle bir işbirliği söz konusuysa bu cemaat veya cemaatler hangileridir?”

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI’NA,

Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Binali YILDIRIM tarafından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ederim.

Necati YILMAZ

Ankara Milletvekili

Ankara Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi’ne bağlı evlerde kalan 22 çocuğun, başarıları gerekçe gösterilerek “Nakşibendi tarikatının Ankara kolu” olduğu iddia edilen Muradiye Kültür Vakfı bütçesiyle umre gezisi için Suudi Arabistan’a götürüldüğüne yönelik haberler basında yer almıştır.

Aile ve Sosyal Politikalar Ankara İl Müdürü Bestami Erkoç’un, çocuk evlerinde kalan 22 çocuğu, “Hayırseverlerin desteğiyle gerçekleştirilecek olan Umre programı öğrencilere karne hediyesi olacaktır. Muradiye Kültür Vakfı yönetici ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” ifadeleriyle uğurladığı ve bu görüşleri ile çocukların fotoğraflarını kişisel sosyal medya hesabından paylaştığı vurgulanmıştır. Erkoç, 1 haftalık Umre ziyaretinden dönen çocukları havaalanında karşılayarak, fotoğraf da çektirmiştir. Bu çerçevede;